Русия е започнала ново наказателно производство срещу Ходорковски

Федералната служба за сигурност (ФСС) на Русия заяви днес, че е започнала ново наказателно производство срещу живеещия в изгнание критик на Кремъл Михаил Ходорковски, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Ходорковски е обвинен в създаването на "терористична организация" и в заговор за насилствено завземане на властта.
ФСС казва, че обвинението е свързано с дейността на подкрепяна от Ходорковски организация, която се обявява против войната в Украйна. Дейността на организацията, която носи наименованието "Антивоенен комитет", е забранена в Русия. Понастоящем няма коментар от Ходорковски или негови представители.
Петролният магнат Ходорковски, който някога беше най-богатият човек в Русия, излежа 10 години в сибирски затвор по обвинения в измами, които той и много западни страни окачествиха като политически мотивирани. Той бе помилван през 2013 година и напусна Русия. Оттогава той подкрепя различни организации, обявяващи се против властта на руския президент Владимир Путин.
Ходорковски стана важна фигура в качеството си на един от богатите бизнесмени, които подкрепяха бившия руски президент Борис Елцин през 90-те години на миналия век и които вследствие на това се сдобиха с огромно влияние върху руската икономика.
Той изпадна в немилост, когато станалият приемник на Елцин на президентския пост Путин затегна контрола на Кремъл над влиятелните бизнесмени, които допреди това действаха доста независимо. Откакто руските сили нахлуха в Украйна през 2022 г., Ходорковски се позиционира като поддръжник на Украйна. Малко след началото на войната Русия го включи в списъка си с "чуждестранни агенти".
1 Pyccкий Карлик
На кого му пука ?
Коментиран от #2
12:13 14.10.2025
2 Зелено джудже
До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":На мен ми пука.
12:17 14.10.2025
3 Гледай ти !
12:17 14.10.2025
4 Ъъъъъъъъ
Грешката на Ходорковски беше, че си позволи да обвини Путин в корупция пред телевизионните камери, когато Юкос не плащаше никакви данъци. Може и да се е отчитал където трябва, но срещу ръжен не се рита....Още по-малко пред камери. И Путин го смаза. Не за друго, а да се знае кой все пак е шефа.
Коментиран от #12, #15, #17, #20
12:19 14.10.2025
5 стоян георгиев
12:22 14.10.2025
6 Леле - леле ! 😟
Коментиран от #8
12:22 14.10.2025
7 пРосия
12:22 14.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Макробиолог
Коментиран от #29
12:26 14.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ветеран от протеста
12:27 14.10.2025
12 иван костов
До коментар #4 от "Ъъъъъъъъ":2013г. Путин го помилва и го пусна да погребе майка си! Голяма грешка!
Коментиран от #22
12:32 14.10.2025
13 слон
12:33 14.10.2025
14 И как така
12:37 14.10.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Полет над кукувиче гнездо
12:41 14.10.2025
17 Атина Палада
До коментар #4 от "Ъъъъъъъъ":Ход.ор.ковс.ки, Гус.инс.ки,
Ф.ри.дм.ан, Бер.езо.вс.ки....бяха завзели всичко-банки,медии .чрез тях Западните компании източваха руските природни ресурси ..
Едва ли е смазан заради някакво изказване .Човек се смазва не заради приказки,а когато трябва да бъде отстранен . Путин ги остави с награбеното ,обаче Ходорковски с подкрепата на западняците се смяташе,че е всесилен и не пускаше кокала ..Затова отнесе и затвора..
Коментиран от #21
12:41 14.10.2025
18 Счетоводителя
12:42 14.10.2025
19 Копейки,
12:42 14.10.2025
20 Сергей
До коментар #4 от "Ъъъъъъъъ":Така е, прав си. И 90% от руснаците знаят това и са съглани с такава политика. Защото Русия трябва да е единна и обединена, макар и не около идеалния политик. Русия трябва да е обединена рещу истинските си врагове, тези които искат да я ограбят и разделят. В противен случай ще заприлича на България и Дънди Прешъс ще крадат руското злато срещу 2% комисионна, така както крадат българското.
Коментиран от #23
12:43 14.10.2025
21 Тихо пръдльо!
До коментар #17 от "Атина Палада":Никой не се интересува от твойте брътвежи.
12:43 14.10.2025
22 Ъъъъъъъъ
До коментар #12 от "иван костов":Що да е грешка? Взема му бизнеса и го пусна по пързалката. Ама оня лаел...Ми нека си лае. Ко като лае? Същата работа като Бойко и Васил Божков. Законите се правят за тебе и то в един момент решаваш да станеш по голям турчин от ходжата....Системата не работи така.
12:44 14.10.2025
23 Българин
До коментар #20 от "Сергей":Ние българите мразим руснаците по принцип.
Коментиран от #25, #27
12:44 14.10.2025
24 стоян георгиев
Коментиран от #28
12:47 14.10.2025
25 Атина Палада
До коментар #23 от "Българин":В докладите на ЦРУ пише друго..
Коментиран от #32
12:48 14.10.2025
26 Бай Араб
12:49 14.10.2025
27 80 процента обичат Русия
До коментар #23 от "Българин":Защото от векове Русия е най-добрият приятел и доброжелател на България (минимални изключения)
1. Русия ни освободи от турско робство. На какъв език бихме говорили сега?
2. Създаде след Освобождение на българска държавна, правна, военна, допломатическата администрация
3. Руският пусланик Лобанов Ростовски 1885 г оказва силен натиск върху султана да не праща турска воиска на границата ни на България е дадаена възможност за Обединението ни и да победят сърбите.
4. Допринася за фактическо признаване на Обединена България ДЕ ЮРЕ, чрез заплащане на 80 млн. златни, френски франка, отказвайки се от репарации от Турция срещу турско признание признание на обединението на България през 1908 г.
5. По настояване на СССР на парижката конференция 1947 г. на базата на установеното с Крайовската спогодба връщане на Южна Добруджа на България, предвидената в пакта Молотов-Рибентроп.
6.Със съдействието на СССР след края на Втората световна война, Пиринска Македония е призната официално за част от България.
8. Със съветска помощ превърна страната ни във високо индустириализирана държава с развито селско стопанство на 29 място в света. Сега е на 68.
9. Разви образователна, здравна, спортна система.
10. Армията ни на беше на висота, втора на Бълканите.
11. България благодарение на СССР беше във възход 40-45 години, Построени бяха структуроопределящите Козлудуй, Нефтохим, Павец Чаира, НДК (беше с името на Л. Живкова), Централна гара, Военните заводи (единственото н
12:51 14.10.2025
28 Атина Палада
До коментар #24 от "стоян георгиев":Хо.дор.ковски нямаше активи,той беше "махараджа",както някога в Индия чрез махараджите Великобритания е източвала Индия .А Путин премахна махараджите в Русия,чрез които Западните компании източваха руските ресурси.
12:53 14.10.2025
29 Бай Араб
До коментар #9 от "Макробиолог":Макро биолозите също
12:54 14.10.2025
30 80 процента от българите обичат Русия
13. Действаше космическта програма с помощта на СССР.
14. Още история Преди Обединението англичаните искали в Источна Ромелия да се въведе само гръцки език. Лошата Русия не позволила.
15. В началото на 1944г българска делегация поискала срочно Англия да окупира България. Англия отказла на основание, че е заета в района на Суецкия канал. Казала нека «Турция да ви окупира«. Възниква опасност БГ да загуби територия до Пловдив и на 80 км от София. Руснаците ни спасйават на 9 септември 1944 г.
Коментиран от #33, #34
12:54 14.10.2025
31 Някой
Как пък опозиционери са основно някакви петролни и газонефтени представители? И като Немцов живеещ на собствен кораб преди. Как пък нямат някой пожарникар чел Винету например?
Едно е да си срещу властта и съвсем друго да подкрепяш да се избиват от собственият ти народ и да подпомагаш за убийства. Тогава си си просто терорист. Навалнито си казваше, че Крим е руски, независимо от тайните си срещи с представители на английското посолство. Чужд агент от друг тип.
13:02 14.10.2025
32 Геро
До коментар #25 от "Атина Палада":Мнението на от-падък като теб няма никакво значение.
13:04 14.10.2025
33 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #30 от "80 процента от българите обичат Русия":Това са руски фейкове.
13:05 14.10.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.