Русия е започнала ново наказателно производство срещу Ходорковски

Русия е започнала ново наказателно производство срещу Ходорковски

14 Октомври, 2025 12:12

Ходорковски е обвинен в създаването на "терористична организация" и в заговор за насилствено завземане на властта

Русия е започнала ново наказателно производство срещу Ходорковски - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Федералната служба за сигурност (ФСС) на Русия заяви днес, че е започнала ново наказателно производство срещу живеещия в изгнание критик на Кремъл Михаил Ходорковски, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Ходорковски е обвинен в създаването на "терористична организация" и в заговор за насилствено завземане на властта.

ФСС казва, че обвинението е свързано с дейността на подкрепяна от Ходорковски организация, която се обявява против войната в Украйна. Дейността на организацията, която носи наименованието "Антивоенен комитет", е забранена в Русия. Понастоящем няма коментар от Ходорковски или негови представители.

Петролният магнат Ходорковски, който някога беше най-богатият човек в Русия, излежа 10 години в сибирски затвор по обвинения в измами, които той и много западни страни окачествиха като политически мотивирани. Той бе помилван през 2013 година и напусна Русия. Оттогава той подкрепя различни организации, обявяващи се против властта на руския президент Владимир Путин.

Ходорковски стана важна фигура в качеството си на един от богатите бизнесмени, които подкрепяха бившия руски президент Борис Елцин през 90-те години на миналия век и които вследствие на това се сдобиха с огромно влияние върху руската икономика.

Той изпадна в немилост, когато станалият приемник на Елцин на президентския пост Путин затегна контрола на Кремъл над влиятелните бизнесмени, които допреди това действаха доста независимо. Откакто руските сили нахлуха в Украйна през 2022 г., Ходорковски се позиционира като поддръжник на Украйна. Малко след началото на войната Русия го включи в списъка си с "чуждестранни агенти".


  • 1 Pyccкий Карлик

    11 12 Отговор
    Новость Номер Одно.
    На кого му пука ?

    Коментиран от #2

    12:13 14.10.2025

  • 2 Зелено джудже

    12 4 Отговор

    До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":

    На мен ми пука.

    12:17 14.10.2025

  • 3 Гледай ти !

    6 1 Отговор
    В лицето като комбинация от Борисов и Станишев .

    12:17 14.10.2025

  • 4 Ъъъъъъъъ

    20 1 Отговор
    "Петролният магнат Ходорковски, който някога беше най-богатият човек в Русия, излежа 10 години в сибирски затвор по обвинения в измами, които той и много западни страни окачествиха като политически мотивирани."

    Грешката на Ходорковски беше, че си позволи да обвини Путин в корупция пред телевизионните камери, когато Юкос не плащаше никакви данъци. Може и да се е отчитал където трябва, но срещу ръжен не се рита....Още по-малко пред камери. И Путин го смаза. Не за друго, а да се знае кой все пак е шефа.

    Коментиран от #12, #15, #17, #20

    12:19 14.10.2025

  • 5 стоян георгиев

    5 1 Отговор
    пука ми на дебеуиа ..3 за някъв си бивш рускоефрейски олигарх ,а даже и там не ми пука ,за подобни гнидди .

    12:22 14.10.2025

  • 6 Леле - леле ! 😟

    13 1 Отговор
    "Западът" след криминалето Навални , сега петролен олигарх ли ще изкарва за "мъченик" на Кремъл ? Ех , не случи натото на дисиденти в Русия .

    Коментиран от #8

    12:22 14.10.2025

  • 7 пРосия

    5 14 Отговор
    Страната на идиотите.

    12:22 14.10.2025

  • 9 Макробиолог

    7 2 Отговор
    Обективно погледнато практически всички милиардери от бившия съветски блок,включително и българските,са за затвор и конфискация.

    Коментиран от #29

    12:26 14.10.2025

  • 11 Ветеран от протеста

    12 4 Отговор
    Поредната Сорро Соидднаа Гаад поставена на "правилнотото място " от "правилните хора " която НВ В. Путин с право нарита и го натири .

    12:27 14.10.2025

  • 12 иван костов

    9 3 Отговор

    До коментар #4 от "Ъъъъъъъъ":

    2013г. Путин го помилва и го пусна да погребе майка си! Голяма грешка!

    Коментиран от #22

    12:32 14.10.2025

  • 13 слон

    3 5 Отговор
    Е, не може да си по-голям от най-голямото джудже.

    12:33 14.10.2025

  • 14 И как така

    6 1 Отговор
    Всичките руски олигарси след падането на социализма се оказаха евреи??? Ама, иначе, няма световна конспирация!

    12:37 14.10.2025

  • 16 Полет над кукувиче гнездо

    6 2 Отговор
    Явно не си е взел поука от 10 годишната почивка в Сибир и вероятно ще му се наложи да се запознае със земната гравитация от маааалко по-височко.

    12:41 14.10.2025

  • 17 Атина Палада

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ъъъъъъъъ":

    Ход.ор.ковс.ки, Гус.инс.ки,
    Ф.ри.дм.ан, Бер.езо.вс.ки....бяха завзели всичко-банки,медии .чрез тях Западните компании източваха руските природни ресурси ..
    Едва ли е смазан заради някакво изказване .Човек се смазва не заради приказки,а когато трябва да бъде отстранен . Путин ги остави с награбеното ,обаче Ходорковски с подкрепата на западняците се смяташе,че е всесилен и не пускаше кокала ..Затова отнесе и затвора..

    Коментиран от #21

    12:41 14.10.2025

  • 18 Счетоводителя

    5 0 Отговор
    И този ще изгори като стара фактура

    12:42 14.10.2025

  • 19 Копейки,

    2 5 Отговор
    Кой уби Пригожин? Коментирайте.

    12:42 14.10.2025

  • 20 Сергей

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ъъъъъъъъ":

    Така е, прав си. И 90% от руснаците знаят това и са съглани с такава политика. Защото Русия трябва да е единна и обединена, макар и не около идеалния политик. Русия трябва да е обединена рещу истинските си врагове, тези които искат да я ограбят и разделят. В противен случай ще заприлича на България и Дънди Прешъс ще крадат руското злато срещу 2% комисионна, така както крадат българското.

    Коментиран от #23

    12:43 14.10.2025

  • 21 Тихо пръдльо!

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Атина Палада":

    Никой не се интересува от твойте брътвежи.

    12:43 14.10.2025

  • 22 Ъъъъъъъъ

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "иван костов":

    Що да е грешка? Взема му бизнеса и го пусна по пързалката. Ама оня лаел...Ми нека си лае. Ко като лае? Същата работа като Бойко и Васил Божков. Законите се правят за тебе и то в един момент решаваш да станеш по голям турчин от ходжата....Системата не работи така.

    12:44 14.10.2025

  • 23 Българин

    1 6 Отговор

    До коментар #20 от "Сергей":

    Ние българите мразим руснаците по принцип.

    Коментиран от #25, #27

    12:44 14.10.2025

  • 24 стоян георгиев

    1 3 Отговор
    Ходорковски бе един от малкото руснаци който отказа на путлер.издигнал се от крайна бедност в криминалното време на русия този евреин не се съгласи да предаде активите си на путлер за което бе смазан и лежа десет години в затвор.когато бе освободен каза нещо много интересно.каза пе ако е бил на мястото на путин не би освободил ходорковски.

    Коментиран от #28

    12:47 14.10.2025

  • 25 Атина Палада

    5 1 Отговор

    До коментар #23 от "Българин":

    В докладите на ЦРУ пише друго..

    Коментиран от #32

    12:48 14.10.2025

  • 26 Бай Араб

    0 0 Отговор
    Значи скоро някой ще пие новичок

    12:49 14.10.2025

  • 27 80 процента обичат Русия

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Българин":

    Защото от векове Русия е най-добрият приятел и доброжелател на България (минимални изключения)
    1. Русия ни освободи от турско робство. На какъв език бихме говорили сега?
    2. Създаде след Освобождение на българска държавна, правна, военна, допломатическата администрация
    3. Руският пусланик Лобанов Ростовски 1885 г оказва силен натиск върху султана да не праща турска воиска на границата ни на България е дадаена възможност за Обединението ни и да победят сърбите.
    4. Допринася за фактическо признаване на Обединена България ДЕ ЮРЕ, чрез заплащане на 80 млн. златни, френски франка, отказвайки се от репарации от Турция срещу турско признание признание на обединението на България през 1908 г.
    5. По настояване на СССР на парижката конференция 1947 г. на базата на установеното с Крайовската спогодба връщане на Южна Добруджа на България, предвидената в пакта Молотов-Рибентроп.
    6.Със съдействието на СССР след края на Втората световна война, Пиринска Македония е призната официално за част от България.
    8. Със съветска помощ превърна страната ни във високо индустириализирана държава с развито селско стопанство на 29 място в света. Сега е на 68.
    9. Разви образователна, здравна, спортна система.
    10. Армията ни на беше на висота, втора на Бълканите.
    11. България благодарение на СССР беше във възход 40-45 години, Построени бяха структуроопределящите Козлудуй, Нефтохим, Павец Чаира, НДК (беше с името на Л. Живкова), Централна гара, Военните заводи (единственото н

    12:51 14.10.2025

  • 28 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "стоян георгиев":

    Хо.дор.ковски нямаше активи,той беше "махараджа",както някога в Индия чрез махараджите Великобритания е източвала Индия .А Путин премахна махараджите в Русия,чрез които Западните компании източваха руските ресурси.

    12:53 14.10.2025

  • 29 Бай Араб

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Макробиолог":

    Макро биолозите също

    12:54 14.10.2025

  • 30 80 процента от българите обичат Русия

    2 1 Отговор
    2. Без по-горе посочените достижения от преди 35 г днешна икономика на «демократична България»» намаше да съществува. (Напишете нещо важно построено през последните 36 г.)
    13. Действаше космическта програма с помощта на СССР.
    14. Още история Преди Обединението англичаните искали в Источна Ромелия да се въведе само гръцки език. Лошата Русия не позволила.
    15. В началото на 1944г българска делегация поискала срочно Англия да окупира България. Англия отказла на основание, че е заета в района на Суецкия канал. Казала нека «Турция да ви окупира«. Възниква опасност БГ да загуби територия до Пловдив и на 80 км от София. Руснаците ни спасйават на 9 септември 1944 г.

    Коментиран от #33, #34

    12:54 14.10.2025

  • 31 Някой

    0 0 Отговор
    Тук част от чуждестранните агенти са на власт. Не всички, като тези с одобрени от посолството за службите. Но тези ходещи "сряда, петък и понеделник" в посолството, са на власт. Както и тези дали да се проведат избори в България питащи в посолства.
    Как пък опозиционери са основно някакви петролни и газонефтени представители? И като Немцов живеещ на собствен кораб преди. Как пък нямат някой пожарникар чел Винету например?
    Едно е да си срещу властта и съвсем друго да подкрепяш да се избиват от собственият ти народ и да подпомагаш за убийства. Тогава си си просто терорист. Навалнито си казваше, че Крим е руски, независимо от тайните си срещи с представители на английското посолство. Чужд агент от друг тип.

    13:02 14.10.2025

  • 32 Геро

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    Мнението на от-падък като теб няма никакво значение.

    13:04 14.10.2025

  • 33 Изпражнението гайтанджиева

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "80 процента от българите обичат Русия":

    Това са руски фейкове.

    13:05 14.10.2025

