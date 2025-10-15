Новини
„Хамас“ ще запази оръжията си, а израелската армия няма да се изтегли изцяло от Газа

15 Октомври, 2025 10:50 841 6

Президентът на САЩ Доналд Тръмп снощи заяви, че САЩ може да се намесят, за да разоръжат "Хамас“

„Хамас“ ще запази оръжията си, а израелската армия няма да се изтегли изцяло от Газа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
БТА БТА

Прекратяването на огъня в ивицата Газа продължава да бъде водеща тема за западния печат, пише БТА.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп снощи заяви, че САЩ може да се намесят, за да разоръжат "Хамас“ – "бързо и може би с насилие“ – ако организацията не го направи сама, което е потенциална уязвимост в сключеното с посредничеството на САЩ споразумение за прекратяване на огъня, преустановило временно войната между Израел и "Хамас“ в Газа, пише американският в. "Вашингтон Пост“.

Палестинската групировка „Хамас“, която контролира Газа от почти две десетилетия, все още не е обявила публично, че приема, и не е подписала никакъв документ, който да уточнява как тя ще се разоръжи, въпреки че американският президент заяви, че е получил устни уверения, че групировката ще го направи, отбелязва изданието.

Предупреждението на Тръмп обаче демонстрира един от няколкото сериозни проблема, които трябва да бъдат решени, за да могат Израел и "Хамас“ да преминат към втората фаза на преговорите по споразумението за прекратяване на огъня, коментира "Вашингтон Пост“.

Коментари на американския президент обаче подсказват, че палестинската групировка може да продължи да играе ограничена роля в Газа, особено след като излезе наяве и информация за директна среща между представители на Белия дом и преговарящи от "Хамас“ на най-високо равнище, пише британският в. „Гардиън“.

На борда на "Еър Форс Уан“ Тръмп заяви пред репортери, че "Хамас“ ще продължи да играе ограничена роля в поддържането на сигурността в Газа преди началото на втората фаза на мирното споразумение, въпреки че в плана от 20 точки на американския президент изрично се посочва, че групировката трябва да се разоръжи и да се откаже от целта си да контролира ивицата Газа, посочва изданието.

Въпреки многократните и категорични декларации на Тръмп, че войната е приключила, непремерени стъпки от страна на някоя от двете страни биха могли да доведат до подновяване на сраженията, посочва американският в. "Ню Йорк Таймс“.

Разполагането на международни сили, както предвижда планът, може да доведе до изтегляне на израелската армия от анклава, но все още не е ясно кои държави ще участват с военнослужещи в тези сили, как те ще бъдат финансирани и обучени и кога ще бъдат разположени, обръща внимание вестникът.

Изданието цитира израелски анализатори и официални представители, според които е най-вероятно втората фаза от преговорите да забуксува. Те прогнозират, че статуквото ще се задържи толкова дълго, че ще се утвърди, и „Хамас“ ще запази оръжията си, а израелската армия ще откаже да се изтегли изцяло от Газа.

Според тях при тези обстоятелства израелската армия ще се отнася към групировката по същия начин, по който се отнася към ливанското шиитско движение "Хизбула“ в Ливан - от време на време ще нанася удари от разстояние срещу бойци на "Хамас“ или техните складове за оръжия.

Междувременно, окрилен от обявяването на мир в Близкия изток, Тръмп заяви, че сега ще насочи усилията си към посредничество за сключване на споразумение за прекратяване на войната между Украйна и Русия, пише британският вестник "Телеграф“.

Световните лидери използваха срещата на върха за Газа в египетския курорт Шарм ел Шейх, за да похвалят усилията на Тръмп за разрешаването на конфликта и да го подтикнат да направи същото и с Украйна, посочва изданието. Неотдавна американският държавен глава засили обмена на разузнавателна информация с украинските сили, за да им помогне в нанасянето на удари по руски енергийни цели в опит да засили натиска върху руската икономика, акцентира "Телеграф“.

Въпреки усилията му обаче постигането на споразумение за прекратяване на продължаващата вече над три години и половина война между Украйна и Русия му убягва, коментира британският вестник.


