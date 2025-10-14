ЕСПЧ осъди Русия да плати на Грузия над 253 милиона евро

Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) постанови Русия да изплати на Грузия над 253 милиона евро компенсации за нарушения на човешките права, извършени след войната между двете страни през 2008 г., съобщи Euractiv, предава News.bg.

Решението на съда посочва, че Москва е ограничила свободното придвижване на хората между контролираните от Грузия територии и отцепническите региони Абхазия и Южна Осетия, които Русия призна за независими след конфликта.

Според ЕСПЧ, руските сили са извършили редица тежки нарушения – включително прекомерна употреба на сила, физическо малтретиране, незаконни арести и ограничения на ежедневното движение през административните граници.

Абхазия и Южна Осетия и до днес остават извън контрола на грузинската държава и под силно руско влияние.

Съдът в Страсбург присъди на Тбилиси обезщетение в размер на над 253 милиона евро за щетите, понесени от повече от 29 000 засегнати лица.

Въпреки че Русия напусна ЕСПЧ през 2022 г. след началото на войната в Украйна, съдът подчерта, че страната продължава да носи отговорност за нарушения, извършени преди официалното ѝ напускане.