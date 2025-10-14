Новини
Свят »
Русия »
ЕСПЧ осъди Русия да плати на Грузия над 253 милиона евро

14 Октомври, 2025 14:22 589 15

Съдът в Страсбург постанови, че Москва е нарушила човешките права в Абхазия и Южна Осетия чрез насилие, незаконни арести и ограничения на движението

ЕСПЧ осъди Русия да плати на Грузия над 253 милиона евро - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) постанови Русия да изплати на Грузия над 253 милиона евро компенсации за нарушения на човешките права, извършени след войната между двете страни през 2008 г., съобщи Euractiv, предава News.bg.

Решението на съда посочва, че Москва е ограничила свободното придвижване на хората между контролираните от Грузия територии и отцепническите региони Абхазия и Южна Осетия, които Русия призна за независими след конфликта.

Според ЕСПЧ, руските сили са извършили редица тежки нарушения – включително прекомерна употреба на сила, физическо малтретиране, незаконни арести и ограничения на ежедневното движение през административните граници.

Абхазия и Южна Осетия и до днес остават извън контрола на грузинската държава и под силно руско влияние.

Съдът в Страсбург присъди на Тбилиси обезщетение в размер на над 253 милиона евро за щетите, понесени от повече от 29 000 засегнати лица.

Въпреки че Русия напусна ЕСПЧ през 2022 г. след началото на войната в Украйна, съдът подчерта, че страната продължава да носи отговорност за нарушения, извършени преди официалното ѝ напускане.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Селянин

    13 3 Отговор
    Че те тия са в Азия, какво ги брига европейският съд?...

    Коментиран от #3

    14:27 14.10.2025

  • 2 владѝмир

    10 1 Отговор
    КУКИШШШШ !!!!

    14:28 14.10.2025

  • 3 свидетел

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "Селянин":

    не са в Азия , ама са диви като азиатци !

    Коментиран от #8, #10

    14:29 14.10.2025

  • 4 Я пък тоя

    12 2 Отговор
    Сетила се Мара да се побара.

    14:31 14.10.2025

  • 5 така де

    6 10 Отговор
    Тези откак се освободиха от ватенките държавата им процъфтя.

    14:34 14.10.2025

  • 6 Павел пенев

    21 2 Отговор
    Русия не може да носи отговорност пред съд по който не е страна. Това е поредната съдебна глупост на платени съдии- помияри.

    14:34 14.10.2025

  • 7 голем праз

    7 1 Отговор
    Добре де, но те печатат само рубли, а Грузия дали ще ги иска?

    14:35 14.10.2025

  • 8 да, ама не

    3 8 Отговор

    До коментар #3 от "свидетел":

    Не са в Азия приблизително 22% заедно със столицата им, всичко останало е там. Те и Турция имат само едва 3% територия на Балканите, но се пишат европейци и напират за ЕС.

    14:43 14.10.2025

  • 9 Умирам от смях

    3 5 Отговор
    хахахахахахахха

    Коментиран от #12

    14:43 14.10.2025

  • 10 ПУТИН

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "свидетел":

    ДОБРЕ ДЕ ША ГИ ПРИМЕСТИМ

    14:45 14.10.2025

  • 11 ЕСПЧ осъди Русия

    4 0 Отговор
    Интересно, кой ли съд ще използва Русия за да осъди ЕС, който замрази активите на централната и банка и се възползва от печалбите от тях от няколко години.

    Коментиран от #15

    14:45 14.10.2025

  • 12 мдааа

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Умирам от смях":

    Идва момент . Кога ще си и гладен

    14:46 14.10.2025

  • 13 Червената шапчица

    0 0 Отговор
    Русия вероятно няма да изпълни решението, след като през 2022 г. бе изключена от Съвета на Европа заради войната в Украйна. Теоретично страната все още носи отговорност.....

    14:49 14.10.2025

  • 14 Този съд

    1 0 Отговор
    се опита да осъди и САЩ през предишния мандат на дедо Дони. Помните ли? Резултатът беше писмо от него до съдийския състав, с които им беше набил всякакъв вид санкции и предупреждение да не се занимават повече с несвойствени неща по отношение на САЩ...

    14:50 14.10.2025

  • 15 Червената шапчица

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "ЕСПЧ осъди Русия":

    Орешник

    14:52 14.10.2025

Новини по държави:
