Варшава: Не можем да приемаме повече украински бежанци
15 Октомври, 2025 03:32, обновена 15 Октомври, 2025 03:36 540 4

Главният съветник на президента на Полша по външната политика Марчин Пшидач заяви, че страната му вече е допуснала "достатъчно" граждани от воюващата страна

Главният съветник на президента по външната политика Марчин Пшидач обяви, че големият брой украински бежанци в Полша е "предизвикателство" за страната, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Той уточни, че "Полша вече е приела достатъчно украински граждани и не може да приема още".

"Когато мащабът на приемането на бежанци надхвърли капацитета на страната за тяхната адаптация и интеграция, започват да възникват проблеми - а Полша не иска такива проблеми", каза той пред полския телевизионен канал RMF24.

"Приетите вече украинци достигат нашият лимит - не можем да приемем повече. Време е да се съсредоточим върху интеграцията им и този процес вече е в ход. Но не трябва да позволяваме да се образуват отделни анклави", изтъкна Пшидач.

Полският президент Карол Навроцки неотдавна подписа при втори опит закона за помощта за украинците, засегнати от войната, след като в края на август наложи вето върху предишна версия, припомня Укринформ.

Навроцки също така внесе в полския Сейм - най-висшият управителен орган в Полша - законопроект, който ще удължи минималния период за непрекъснато пребиваване в Полша, необходим за получаване на гражданство, до 10 години.

В момента около един милион украински бежанци заради пълномащабната война на Русия в Украйна пребивават в Полша.

Полша
  • 1 Ама в началото

    4 10 Отговор
    пляскахте с ръчички, нали?

    03:38 15.10.2025

  • 2 Оня с рикията

    4 10 Отговор
    Напълнихте се със слуги, престъпността нарасна с около 60 процента, жилищата поскъпнаха. Даааа, не е лесно да имаш полу-работеща икономика, пълна с въздух под налягане.

    03:40 15.10.2025

  • 3 Факт

    10 4 Отговор
    Заради дъртия бункерен плъх в Кремъл... Европа се напълни с украински бежанци.

    03:54 15.10.2025

  • 4 Тръмп

    1 0 Отговор
    Как не можете?!
    Ще ви наложа 100% мита !

    04:14 15.10.2025

