Варшава: Не можем да приемаме повече украински бежанци

Главният съветник на президента по външната политика Марчин Пшидач обяви, че големият брой украински бежанци в Полша е "предизвикателство" за страната, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Той уточни, че "Полша вече е приела достатъчно украински граждани и не може да приема още".



"Когато мащабът на приемането на бежанци надхвърли капацитета на страната за тяхната адаптация и интеграция, започват да възникват проблеми - а Полша не иска такива проблеми", каза той пред полския телевизионен канал RMF24.



"Приетите вече украинци достигат нашият лимит - не можем да приемем повече. Време е да се съсредоточим върху интеграцията им и този процес вече е в ход. Но не трябва да позволяваме да се образуват отделни анклави", изтъкна Пшидач.



Полският президент Карол Навроцки неотдавна подписа при втори опит закона за помощта за украинците, засегнати от войната, след като в края на август наложи вето върху предишна версия, припомня Укринформ.



Навроцки също така внесе в полския Сейм - най-висшият управителен орган в Полша - законопроект, който ще удължи минималния период за непрекъснато пребиваване в Полша, необходим за получаване на гражданство, до 10 години.



В момента около един милион украински бежанци заради пълномащабната война на Русия в Украйна пребивават в Полша.

