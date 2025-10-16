Новини
Моди обещал на Тръмп, че Индия няма да купува руски петрол. Вашингтон очаква Япония да спре вноса на руска енергия

Моди обещал на Тръмп, че Индия няма да купува руски петрол. Вашингтон очаква Япония да спре вноса на руска енергия

16 Октомври, 2025 05:47

Великобритания нанесе тежък удар по "Лукойл". Изземат руски държавни активи за милиони във Финландия

Моди обещал на Тръмп, че Индия няма да купува руски петрол. Вашингтон очаква Япония да спре вноса на руска енергия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Доналд Тръмп заяви, че индийският министър-председател Нарендра Моди му е казал, че Индия ще спре да купува петрол от Русия – ход, който президентът на САЩ определи като голяма стъпка в усилията да се изолира икономически Москва, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Не бях доволен, че Индия купува петрол, а той ме увери днес, че вече няма да купуват петрол от Русия“, каза Тръмп пред журналисти в Белия дом. „Това е голяма стъпка. Сега ще накараме и Китай да направи същото“, добави президентът.

Посолството на Индия във Вашингтон засега не е отговорило на изпратените по имейл въпроси дали Моди действително е поел такъв ангажимент пред Тръмп.

Обещание от страна на Индия да спре покупките на руски петрол би означавало потенциален повратен момент в световната енергийна дипломация. Вашингтон опитва да прекъсне приходите на Москва от петрол на фона на продължаващата война в Украйна, отбеляза Ройтерс.

Това би било и значителна промяна в позицията на един от основните енергийни клиенти на Русия и би могло да промени сметките на други държави, които все още внасят руски суров петрол.

По думите му Индия не може веднага да спре доставките. „Това си е процес, но този процес скоро ще приключи“, заяви Тръмп.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще посети Япония в края на октомври, преди да отпътува за Южна Корея за годишната среща на върха за икономическо сътрудничество в Азиатско-тихоокеанския регион, каза министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт, цитиран от Киодо и БТА.

Без да уточнява точните дати, Бесънт стана първият високопоставен американски служител, който публично потвърди планираното пътуване на Тръмп до Япония, когато говори на инвестиционно събитие във Вашингтон в кулоарите на тазгодишните есенни срещи на Международния валутен фонд и Световната банка.

Очаква се Тръмп да осъществи тридневно посещение в Япония от 27 октомври, съобщиха по-рано този месец японски правителствени източници, добавяйки, че по време на престоя той вероятно ще се срещне с император Нарухито, ще проведе разговори с наследника на премиера Шигеру Ишиба и ще посети американска военноморска база в Йокосука близо до Токио.

Откакто се върна в Белия дом през януари, за да започне втория си непоследователен мандат, Тръмп все още не е направил пътуване до Азия. Преди това той пътува до Япония през 2019 г. за среща на Г-20 в Осака.

Въпреки драматичното нарастване на търговското напрежение между САЩ и Китай в последно време, Бесънт също каза, че Тръмп все още планира да проведе разговори с китайския президент Си Цзинпин в Южна Корея, която ще бъде домакин на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в края на този

Бесънт каза вчера, че е информирал японския министър на финансите Кацунобу Като, че администрацията на Тръмп очаква Япония да спре вноса на руска енергия, предаде Ройтерс.

„Министър Като и аз също обсъдихме важни въпроси, свързани с икономическите отношения между САЩ и Япония, и очакването на администрацията Япония да спре вноса на руска енергия“, каза Бесънт в Екс, след като двамата се срещнаха вчера.

„Япония ще направи това, което може, въз основа на основния принцип на координиране с държавите от Г-7, за да се постигне мир в Украйна по справедлив начин“, каза Като пред журналисти, когато бе попитан дали Бесънт е настоял Япония да спре вноса на руска енергия.

Групата на седемте (Г7) – САЩ, Япония, Канада, Великобритания, Франция, Германия и Италия – се съгласи по-рано този месец да координира и засили санкциите срещу Москва заради войната ѝ в Украйна, като се насочва към страните, които купуват руски петрол и по този начин улесняват заобикалянето на санкциите.

"Лукойл" и "Роснефт" са обект на замразяване на активи, дисквалификация на директори, транспортни ограничения и забрана за британски тръст услуги, предаде ФОКУС.

Обединеното кралство наложи санкции срещу руските нефтени компани. В случая с "Роснефт" британското правителство забрани на кораби, притежавани, контролирани, наети или управлявани от компанията, да влизат в пристанищата на Великобритания.

Новите санкции са насочени срещу 51 кораба, принадлежащи към така наречения "сенчест флот" на Русия, както и към лица и организации от различни сектори, включително енергетика и отбрана. Информация за това е публикувана в списъка със санкции на сайта на правителството на Обединеното кралство.

Британското правителство посочи, че двете компании са стратегически значими за Кремъл, а дейността им има ключово икономическо значение за руската държава, като приносът им в бюджета подпомага финансирането на войната в Украйна.

"Въвеждаме целеви санкции срещу двете най-големи петролни компании в Русия - "Лукойл" и "Роснефт", заяви британският финансов министър Рейчъл Рийвс по време на визита в САЩ. Рийвс подчерта, че "няма място за Русия на глобалните пазари" и че Великобритания ще предприеме всички необходими стъпки, за да спре Москва да финансира войната си в Украйна.

"Роснефт" е водещият производител на петрол в Русия, а "Лукойл" е вторият по големина и има най-голямо международно присъствие сред руските компании.

Апелативният съд в Хелзинки потвърди изземването на милиони руски държавни активи във Финландия, съобщи Helsingin Sanomat, цитиран от ФОКУС.

Апелативният съд в страната потвърди решението на окръжния съд от юни миналата година. Тогава окръжният съд в Хелзинки постанови, че няма правни пречки за изземването на руски активи във Финландия, въпреки че Русия заяви, че счита изземванията за незаконни.

Окръжният съд заяви, че е възможно Русия да загуби активите, но счете, че изземването е законно във всяко отношение.

Финландският съд не даде разрешение на Руската федерация да продължи делото. Москва обаче има право да се обърне към Върховния съд за разрешение да обжалва отказа на Апелативния съд да разгледа делото.

Мерките за замразяване на руските активи се основават на решение, издадено от Международния арбитражен съд в Хага през април 2023 г., което нарежда на Русия да плати над 5 млрд. евро на украинската енергийна компания ''Нафтогаз'' като обезщетение за щети, причинени по време на завземането на Крим.

Русия отказа да плати. Поради това ''Нафтогаз'' започна международно производство, насочено към прилагане на решението в страни, където Русия има активи. Една такава страна е Финландия.

Преди година Финландия започна да конфискува руски държавни активи.

Замразяването на активите не позволява на Русия да продава или прехвърля активите си във Финландия. Продажбата на конфискуваните активи все още изисква отделна съдебна заповед, която може да стигне до Върховния съд и да отнеме години.

Украинската компания ''Нафтогаз'' също е завела дела за конфискуване на руски активи в много други западни страни. В Австрия компанията спечели съдебно дело срещу Русия. Там недвижими имоти, собственост на руската държава, бяха конфискувани за 120 милиона евро. Според решението на съда, недвижимите имоти могат да бъдат продадени на търг, а парите да бъдат използвани в полза на украинската компания.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 преминаващ

    49 44 Отговор
    Американската демокрация води до мизерия за хората, които се докоснат до нея

    Коментиран от #5, #17, #21, #28

    05:07 16.10.2025

  • 2 Коко

    37 37 Отговор
    Миленчо трябва да си рЕзне вените, защото Индия ще продължи да купува нефт от Русия

    05:10 16.10.2025

  • 3 Почва се

    9 33 Отговор
    Много тъпо се получи на руснаците
    и сега нямат никакъв избор или тотална война със запада
    и то там по техните центрове
    или тотално унищожение
    не че е похвално или радостно за нас
    но това е реалността

    05:10 16.10.2025

  • 4 Пуси

    21 25 Отговор
    Лошо ми е!

    05:11 16.10.2025

  • 5 Става все по готино.

    32 35 Отговор

    До коментар #1 от "преминаващ":

    Мислех, че Путин е стигнал дъното на noмuuнaтa яма, но се оказа, че може да затъне още.
    Голям сеир ще гледаме скоро.

    05:14 16.10.2025

  • 6 Розови мечти

    43 29 Отговор
    И кога това-- май вече Тръмп сам не си вярва и помни какво е казал вчера....Точно Моди каза открито на срещата в ШОС че Индия отдавна не е колония- и ще купува петрол от Русия защото така изисква икономиката и. Пак хвърляте прах в очите ни-от десетилетие/2014/ чакаме пуста Русия да фалира-ама май ще я изпреваряи Франция и половината ЕС а в САЩ бюджета още месеци няма да се приеме-което си е реален фалит...Ама ние четем пак розови размисли и страсти....

    Коментиран от #9, #24

    05:17 16.10.2025

  • 7 Путин си изгриза ноктите на краката даже

    26 25 Отговор
    от яд.
    Даже и cyчeнeтo на чypuтe на малолетните момченца, които му водят, не може да го отърве от паническият страх и стресовата невроза.
    Бункера мирише на cеnтuчнa яма, защото се изтърва при паник атаките, които получава често

    05:18 16.10.2025

  • 8 нннн

    33 24 Отговор
    Навярно, Моди е казал, че Индия ще спре да купува руски нефт... ама друг път. Тръмп приема желаното за действително

    Коментиран от #12

    05:19 16.10.2025

  • 9 Аман

    9 18 Отговор

    До коментар #6 от "Розови мечти":

    "„Не бях доволен, че Индия купува петрол, а той ме увери ДНЕС, че вече няма да купуват петрол от Русия“, каза Тръмп"

    Четеш ли с разбиране? Въобще четеш ли?

    Коментиран от #10, #19

    05:20 16.10.2025

  • 10 нннн

    33 13 Отговор

    До коментар #9 от "Аман":

    Е, той, Тръмп каза и че е спрял войната между Камбоджа и Албания...

    05:31 16.10.2025

  • 11 Мнението ми

    21 23 Отговор
    Путлер вкара Раша в реален филм на ужасите с тази безсмислена война.

    05:31 16.10.2025

  • 12 Навярно така ти се иска, но

    21 9 Отговор

    До коментар #8 от "нннн":

    реалността е друга.
    Индия може да купува петрол отвсякъде другаде, но не може да пренебрегва митата на САЩ...

    05:35 16.10.2025

  • 13 Баш Балък

    12 6 Отговор
    Мчи ку щът. Европа си купуууува ли кууууупува.

    Коментиран от #16

    05:36 16.10.2025

  • 14 Иван

    11 6 Отговор
    И Северна Корея да скъса дипломатически отношения с Русия.......и чистачката да върне чертежите на НАСА.

    05:37 16.10.2025

  • 15 Япония

    1 2 Отговор
    ток ли купува?

    05:39 16.10.2025

  • 17 Арчи

    13 14 Отговор

    До коментар #1 от "преминаващ":

    Така, така. Американците бяха в Япония и не просто бяха, окупираха я, и не само я окупираха, бомбандираха я......с атомни бомби..... и...... днес Япония мизерства, мизерства. А руснаците бяха в Куба .... и...... ами Куба цъфти, цъфти.....и връзва. Американците бяха в Южна Корея .... и още са там, а руснаците бяха в Северна Корея....м даааа. А в Германия бяха и руснаците и американците, руснаците в Източна(ГДР) американците в Западна(ФРГ).... и....... ами днес ГДР в няма, яма я.......мизерия казваш .............
    м дааа.

    Коментиран от #22, #48

    05:40 16.10.2025

  • 18 Иван

    4 5 Отговор
    Мешията се отказва от нацисткия Израел.

    05:41 16.10.2025

  • 19 Индия

    16 0 Отговор

    До коментар #9 от "Аман":

    няма да купува от Русия!Ще купува от Китай с рупии !

    05:42 16.10.2025

  • 20 Моди

    5 6 Отговор
    От понеделник,няма да купувам !

    05:43 16.10.2025

  • 21 Русия все още не е стигнала дъното, но

    14 16 Отговор

    До коментар #1 от "преминаващ":

    и това ще стане. Путлер уверено я води към небитието.

    05:52 16.10.2025

  • 22 Ами..

    10 6 Отговор

    До коментар #17 от "Арчи":

    Явно не си бил в Япония.
    Съмнявам се че ще уздържиш да работиш като японците дори за една година.
    И не, не е експлоатация. Хич

    Коментиран от #29

    05:54 16.10.2025

  • 23 Само питам

    16 6 Отговор
    Само да не стане пак:
    Тръмп след няколко седмици: Разочарован съм от Моди...

    05:58 16.10.2025

  • 25 Иван

    9 8 Отговор
    Милене, искам да го потвърдиш това нещо след два дена.

    06:03 16.10.2025

  • 26 На изток

    3 1 Отговор
    от Урал,договори не изпълняват,камо ли обещания!

    06:04 16.10.2025

  • 27 Таткото на Ерик

    5 6 Отговор
    В Русия има страхотни опашки за бензин!Не разбирам Водата?Беше си у ред !

    06:07 16.10.2025

  • 28 Нвма страшно

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "преминаващ":

    Който кара ДВГ да му мисли.. скоро горивата не бяха поскъпвали...

    06:09 16.10.2025

  • 29 Арчи

    9 5 Отговор

    До коментар #22 от "Ами..":

    Ама съм бил в Куба....у.у.у.ужас. А е била най-богатата държава в Карибския басейн , а според мнозина изобщо в Латимска Америка, като в един момент изпреварва и Аржентина, а днес само Хаити е по мизерна държава в цяла Латинска Америка.

    Коментиран от #30, #42

    06:10 16.10.2025

  • 30 Истината

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "Арчи":

    В Латинска Америка всички държави са мизерия. Защо ли?

    А Куба е била собственост на мафията - преди Лас Вегас

    Коментиран от #41

    06:19 16.10.2025

  • 31 Хайо

    11 3 Отговор
    За неосведомените ще поясня нещо което дори от този сайт не схващат май.Индия не може да си позволи да спре да купува евтина енергия след като желае да е икономическа силна страна заради Китай най малкото .Индия се бори да задмине Китай икономически ,как ще стане това след като Китай купува евтина енергия от Русия ,а Индия ще върви по пътя на Германия ,самоубивайки се със скъпа енергия ли ? Мислете малко от този сайт преди да публикувате такива статии,или следобяд ще има нова статия ,че Индия отрича това което казал Тръмп ли ?

    06:20 16.10.2025

  • 32 Уса

    3 1 Отговор
    Добре,ще предам на Тръмп

    06:22 16.10.2025

  • 33 Последния Софиянец

    4 6 Отговор
    Почва глада, ще се куша пак кюмюр в блатата!

    06:22 16.10.2025

  • 34 Хайо

    3 7 Отговор
    Фалито и разпад на блатния нужник.

    Коментиран от #39

    06:23 16.10.2025

  • 35 аz СВОПобеда 80

    2 2 Отговор
    Каква стана тя 🤣
    Каква стана тя 🤣

    06:27 16.10.2025

  • 36 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 3 Отговор
    Кога ще пускат бензина в блатата, каза ли тьота‼️

    06:27 16.10.2025

  • 37 Съветник

    2 6 Отговор
    Поплачете си и свиквайте русофили, че лошото за федерацията на злото Русия тепърва предстои.

    06:27 16.10.2025

  • 38 Атина Палада

    0 5 Отговор
    Замина втарая у тинята при крайцера!

    06:31 16.10.2025

  • 39 Смотльо,

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Хайо":

    И 5 пъти да напишеш Хайо ,личи неговия интелект и твоя дето го нямаш .Не е само да напишеш ,Хайо и после някаква глупост защото не си в състояние да измислиш нищо ,след като нямаш нужното образование .

    Коментиран от #46

    06:36 16.10.2025

  • 40 Смотльо,

    1 4 Отговор
    Бункерното нали уж се хвалеше с брикс, что случилас, моди му го подава как си иска!

    06:41 16.10.2025

  • 41 Глупости

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "Истината":

    Глупости, глупости. Чилинне мизерства, щото Пиночет гръмна 2300-2700 руски привърженици. Верно и те утрепаха 900 нормални чилийци. И Аржентина преди 110 -120 години е била на нивото на САЩ, докато не я намразиха перонисти и прочиецсоцуалисти. Верно не само привърженици на интернационалСоциа - листите но и на националСоциалистите. А мафията в Куба , да, там беше американската мафия, беше. Чудно само защо с американската мафия Куба беше най-богата държава в Карибския басейн. А с помоща на руските комунист потъна в него

    Коментиран от #49

    06:43 16.10.2025

  • 42 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Арчи":

    Където има влияние блатния галош винати е глад и мизерия, по тава се познават съюзниците на бункеру

    06:46 16.10.2025

  • 43 Рони Рейгън

    0 2 Отговор
    Аз победиха империята на злото СССР без един изтрел, а само им свалих цените на петрола и целия соц.конц.лагер рухна.
    Бай Дончо най накрая почна да удря нефта и газа на наследника на империята на злото Рашистан.
    Путлер го очаква по тежка съдба от Хитлер.

    06:47 16.10.2025

  • 44 Анонимен

    3 0 Отговор
    Гладна кокошка просо сънува!

    06:50 16.10.2025

  • 46 Яба даба дуууу

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Смотльо,":

    Я, тук се е появил медиум!

    06:53 16.10.2025

  • 47 Ъъъъъъъъ

    2 1 Отговор
    "Не бях доволен....."

    Култова фраза!🤣
    Индия ще спре да купува евтин руски петрол и ще мине на скъпия американски петрол, за да е доволен Тръмп.....🤣

    06:53 16.10.2025

  • 48 Будала Арчи

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Арчи":

    Ходил ли си в Япония? А в Хирошима, ходил ли си за да чуеш на място, какво мислят самите живущи там за атомните бомбадировки!

    Коментиран от #50

    06:55 16.10.2025

  • 50 Анализатор

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Будала Арчи":

    Всъщност голямата грешка на САЩ беше, че вместо Хирошима и Нагазаки, трабваше да ударят Москва и Ленинград. Тогава рушляците все още не бяха откраднали проекта за атомната бомба...

    Коментиран от #51

    07:05 16.10.2025

  • 51 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Анализатор":

    Щеше да имаш три чифта сици и два н литора.

    07:11 16.10.2025

  • 52 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор
    Моди по чист ромски обичай е "обещал" че няма вече да прави така..

    Клоуна да си верва на това обещание.

    07:13 16.10.2025

  • 53 Госあ

    0 0 Отговор
    Японците са сърбали попарата от краварския монопол преди ВСВ. Трябва да са луди отново да се подложат на него. Поне не позволиха да им думнат тръбите, както германците.

    07:13 16.10.2025

