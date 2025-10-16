Пекин: Готови сме за търговска война със САЩ, не приемаме натиска срещу покупките на руския петрол

Китай отхвърля натиска и принудата и се застъпва за уважителен подход към сътрудничеството с Русия. Така китайското посолство във Вашингтон отговори на призива на президента на САЩ Доналд Тръмп да се спре купуването на руски петрол в разговор с РИА Новости.

„Китай твърдо отхвърля всякакви незаконни едностранни санкции, разширяването на юрисдикцията и всякакви форми на принуда и натиск“, заяви говорителят на дипломатическата мисия Лиу Пенгю.

Дипломатът добави, че взаимодействието в рамките на международната общност, включително между Китай и Русия, „е разумно и легитимно в рамките на международното право, не вреди на интересите на трети страни и трябва да бъде уважавано и защитено“.

Преди това Тръмп заяви, че Индия е готова да се откаже от руския петрол „скоро“ и призова Китай да направи същото. Той също така призна, че Вашингтон води търговска война с Пекин.

Китайското посолство заяви, че Китай е готов за търговска война със Съединените щати, но също така остава отворен за преговори. Дипломатическата мисия отбеляза, че Съединените щати не могат да изискват уреждане на конфликта и едновременно с това да заплашват с тарифи.

На 9 октомври китайското министерство на търговията обяви, че от 8 ноември ще въведе контрол върху износа на определени стоки, свързани със средни и тежки редкоземни елементи, както и литиеви батерии и анодни материали, изработени от изкуствен графит, оборудване за добив и обработка на редкоземни метали, суровини и ултраздрави материали.

Този ход предизвика силно недоволство от Тръмп. В петък той обяви, че САЩ ще наложат мито върху китайски стоки на или преди 1 ноември, 100 процента над сегашното ниво, позовавайки се на „агресивната търговска позиция“ на Пекин.

На свой ред, Министерството на транспорта на Китай обяви специална пристанищна такса за американския воден транспорт, която вече е влязла в сила. Китай определи тази мярка като необходима.

Пекин и Вашингтон на практика са в търговска война, която ескалира, след като Тръмп наложи 10-процентно мито върху целия китайски внос през февруари.

Американската администрация се опитва да окаже натиск върху Китай да се включи в търговски преговори, като едновременно с това заплашва с нови тарифи и ограничения, каза още Лиу Пенгю.

Той заяви, че това не може да бъде правилният подход за изграждане на отношения с Китай.

Дипломатът отбеляза, че мерките на китайското правителство за контрол на износа на редкоземни метали са напълно законни и съответстват на международната практика. „Позицията на Китай е последователна и ясна. САЩ, от друга страна, изискват преговори, като едновременно с това заплашват с високи тарифи и въвеждат нови ограничителни мерки. Това не е правилният подход за взаимодействие с Китай“, подчерта дипломатът.

„Решаването на икономическите и търговските въпроси между Китай и САЩ чрез диалог и консултации, основани на принципите на равенство, уважение и взаимна изгода, е в интерес и на двете страни. Китай твърдо се противопоставя на неоснователните обвинения на САЩ“, добави Лиу Пенгю.

По-рано министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че търговският преговарящ на Китай, заместник-министърът на търговията Ли Ченганг, е заплашил администрацията на САЩ с глобален търговски хаос, ако решението за пристанищните такси за кораби, произведени в Китай, влезе в сила. „Той дойде във Вашингтон без покана и каза, цитирам, „Китай ще предизвика глобален хаос, ако тези пристанищни такси влязат в сила“, твърди Бесент.

Американският търговски преговарящ Джеймисън Гриър също заяви, че американската администрация очаква Китай да се откаже от новите си мерки за контрол върху износа на редкоземни метали и свързани с тях технологии.