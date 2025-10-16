Протести и сблъсъци пред Конгреса на Перу

Националната полиция на Перу разпръсна вчера демонстранти, събрали се пред сградата на Конгреса в Лима по време на протест срещу правителството и парламента, съобщава агенция ЕФЕ, предава БТА.

Подобни акции се проведоха и в други градове на страната.

Младежи от поколението Z, заедно с представители на социални движения, политически партии и синдикати, се стекоха в района около парламента в историческия център на Лима. Протестиращите се опитаха да пробият полицейските ограждения, поставени, за да предотвратят достъпа до сградата на законодателния орган.

Някои от тях хвърляха бутилки и твърди предмети по силите на реда, а малко по-късно пред фасадата на Конгреса бяха запалени предмети. В отговор полицията използва сълзотворен газ, за да потуши огъня и да разпръсне множеството.

Стотици униформени обкръжиха протестиращите и ги изтласкаха от площада пред Конгреса към мост в посока квартал „Римак“. По-голяма група демонстранти остана зад полицейския кордон на централния булевард „Абансай“.

Сблъсъци бяха регистрирани и в южния град Арекипа, където протестиращи се опитаха да проникнат на главния площад. Там по същото време се провеждаше Десетият международен конгрес на испанския език, на който присъстваше и кралят на Испания Фелипе VI.

В Лима демонстрантите носеха знамена и плакати с призиви срещу Конгреса и новия държавен глава Хосе Хери, избран за изпълняващ длъжността президент миналия петък, след като парламентът отстрани Дина Болуарте (2022–2025) по обвинения в „морална непригодност“. Хери дотогава заемаше поста председател на Конгреса.

Младежкото недоволство е насочено не само срещу парламента, но и срещу самия Хери - заради обвинения в предполагаемо сексуално насилие, както и срещу водещите партии, които по-рано подкрепиха Болуарте и ѝ позволиха да остане на власт въпреки прокурорските разследвания за смъртта на десетки протестиращи през 2022–2023 г. и други корупционни съмнения.

Докато демонстрантите се събираха в центъра на столицата, новият президент Хосе Хери, заедно с вътрешния министър Висенте Тибурсио, главнокомандващия на Националната полиция Оскар Ариола и кмета на Лима Ренсо Реярдо, извършиха въздушен оглед над града, за да следят мерките за сигурност и обществения ред.