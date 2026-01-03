Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Техеран: Вашингтон нарушава устава на ООН с подкрепата за протестиращите, базите им ще станат наша легитимна цел ВИДЕО

Техеран: Вашингтон нарушава устава на ООН с подкрепата за протестиращите, базите им ще станат наша легитимна цел ВИДЕО

3 Януари, 2026 06:04, обновена 3 Януари, 2026 06:17 572 4

  • сащ-
  • иран-
  • протести-
  • тръмп

В петък Тръмп заяви, че ако Иран продължи да „убива мирни протестиращи граждани“, Съединените щати ще им се притекат на помощ

Техеран: Вашингтон нарушава устава на ООН с подкрепата за протестиращите, базите им ще станат наша легитимна цел ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп за готовността на Съединените щати да окажат помощ на протестиращите в Иран нарушава Устава на ООН, международното право и подбужда към насилие срещу ирански граждани, отбелязва иранското външно министерство.

На 2 януари 2026 г. Тръмп заяви, че ако Иран продължи да „убива мирни протестиращи граждани“, Съединените щати ще им се притекат на помощ.

„Тази безотговорна позиция, която представлява агресивен и незаконен подход на Съединените щати към иранския народ, е не само грубо нарушение на основните разпоредби и норми на Устава на ООН и международното право, незачитане на националния суверенитет на държавите, но и подбуждане към насилие и терористични атаки срещу ирански граждани“, отбеляза иранското външно министерство в Telegram.

Техеран напомни на Съвета за сигурност на ООН за отговорността му да поддържа мира и сигурността и подчерта, че иранците няма да толерират злонамерена намеса в техните дела.

Иран смята, че заплашителните антиирански изявления на САЩ са в унисон с политиката на Израел за ескалация на напрежението в Близкия изток. Отговорът на Техеран на всяка агресия ще бъде „бърз, решителен и всеобхватен“. Иранското външно министерство уточнява, че САЩ ще носят пълна отговорност за последствията.

Генералният щаб на иранските въоръжени сили (Иран) заяви, че иранската армия няма да позволи да се навреди на народа на Иран. Ако враговете на Иран допуснат още една грешка, те ще получат по-силен и по-опустошителен отговор от преди.

В края на декември 2025 г. в Иран избухнаха протести на фона на обезценяването на местната валута, иранския риал, и покачващите се цени на едро и дребно. В социалните мрежи се появиха видеоклипове на протестиращи в Техеран и други ирански градове. Ръководителят на Националната банка на Иран Мохамед Фарзин подаде оставка. На негово място беше назначен Абдолнасер Хемати.

Според Централната банка на Иран годишната инфлация е достигнала 38,9%, а риалът бързо отслабва спрямо щатския долар. През май 2018 г. неофициалният обменен курс на долара е бил 50 000 риала. В момента доларът струва 1,4 милиона риала на черния пазар.

Американските бази в Близкия изток ще се превърнат в легитимна цел на Иран, ако Вашингтон прояви агресия. Това съобщи Мохамад-Багер Галибаф, председател на Ислямското консултативно събрание на Иран, в социалната медийна платформа X.

Той отбеляза, че иранците винаги са единни в готовността си да действат срещу агресор.

„Неуважаемият президент на САЩ трябва да знае, че всички американски бази и техните въоръжени сили в региона ще станат наша легитимна цел в отговор на всяка евентуална американска авантюра“, написа Мохамад-Багер Галибаф.

Според него опитите на чуждестранни разузнавателни служби да превърнат протестите в страната във въоръжени сблъсъци са се провалили.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гражданин.

    4 0 Отговор
    Сега стана ясно защо биби е бил в Вашингтон.

    06:27 03.01.2026

  • 2 Нормално

    1 2 Отговор
    Търси си белята брадатия бунак.

    06:27 03.01.2026

  • 3 Европеец

    4 0 Отговор
    Не съм запознат с устава на ООН, на тая организация за нищо не става и не може да решава..... За съжаление пък няма друга световна организация , в която да са представени всички държави..... Всички знаят, че тая световна организация трябва да бъде реформирана, но петте държави с право на вето никога няма да допуснат това.... Заглавието е интересно и вярно.....

    06:36 03.01.2026

  • 4 Асеновград

    0 3 Отговор
    С две думи иранското управление иска само да си тероризира собствения народ, но обвинява САЩ че те щели да им навредят. И на тия в Иран отдавна им е изветрял разума. Пълни боклуци.

    06:37 03.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания