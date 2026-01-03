Техеран: Вашингтон нарушава устава на ООН с подкрепата за протестиращите, базите им ще станат наша легитимна цел ВИДЕО

Изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп за готовността на Съединените щати да окажат помощ на протестиращите в Иран нарушава Устава на ООН, международното право и подбужда към насилие срещу ирански граждани, отбелязва иранското външно министерство.

На 2 януари 2026 г. Тръмп заяви, че ако Иран продължи да „убива мирни протестиращи граждани“, Съединените щати ще им се притекат на помощ.

„Тази безотговорна позиция, която представлява агресивен и незаконен подход на Съединените щати към иранския народ, е не само грубо нарушение на основните разпоредби и норми на Устава на ООН и международното право, незачитане на националния суверенитет на държавите, но и подбуждане към насилие и терористични атаки срещу ирански граждани“, отбеляза иранското външно министерство в Telegram.

Техеран напомни на Съвета за сигурност на ООН за отговорността му да поддържа мира и сигурността и подчерта, че иранците няма да толерират злонамерена намеса в техните дела.

Иран смята, че заплашителните антиирански изявления на САЩ са в унисон с политиката на Израел за ескалация на напрежението в Близкия изток. Отговорът на Техеран на всяка агресия ще бъде „бърз, решителен и всеобхватен“. Иранското външно министерство уточнява, че САЩ ще носят пълна отговорност за последствията.

Генералният щаб на иранските въоръжени сили (Иран) заяви, че иранската армия няма да позволи да се навреди на народа на Иран. Ако враговете на Иран допуснат още една грешка, те ще получат по-силен и по-опустошителен отговор от преди.

В края на декември 2025 г. в Иран избухнаха протести на фона на обезценяването на местната валута, иранския риал, и покачващите се цени на едро и дребно. В социалните мрежи се появиха видеоклипове на протестиращи в Техеран и други ирански градове. Ръководителят на Националната банка на Иран Мохамед Фарзин подаде оставка. На негово място беше назначен Абдолнасер Хемати.

Според Централната банка на Иран годишната инфлация е достигнала 38,9%, а риалът бързо отслабва спрямо щатския долар. През май 2018 г. неофициалният обменен курс на долара е бил 50 000 риала. В момента доларът струва 1,4 милиона риала на черния пазар.

Американските бази в Близкия изток ще се превърнат в легитимна цел на Иран, ако Вашингтон прояви агресия. Това съобщи Мохамад-Багер Галибаф, председател на Ислямското консултативно събрание на Иран, в социалната медийна платформа X.

Той отбеляза, че иранците винаги са единни в готовността си да действат срещу агресор.

„Неуважаемият президент на САЩ трябва да знае, че всички американски бази и техните въоръжени сили в региона ще станат наша легитимна цел в отговор на всяка евентуална американска авантюра“, написа Мохамад-Багер Галибаф.

Според него опитите на чуждестранни разузнавателни служби да превърнат протестите в страната във въоръжени сблъсъци са се провалили.