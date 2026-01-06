Протестиращи в Каракас и Лондон призоваха за освобождаването на Мадуро ВИДЕО

Хиляди поддръжници на сваления венецуелски президент Николас Мадуро протестираха във венецуелската столица Каракас и настояха за неговото освобождаване, предаде Франс прес.



Протестът беше организиран по призива на управляващите, като той се проведе паралелно с церемонията по встъпване в длъжност на временната президентка на Венецуела Делси Родригес.



Мадуро беше заловен заедно със съпругата си по време на американска операция в събота в Каракас и отведен в САЩ, където е съден по обвинения за наркотероризъм, по които той пледира вчера невинен.



Демонстрантите в Каракас скандираха „Мадуро, дръж се! Венецуела те подкрепя!“. Те носеха плакати, на които се четеше: „Тръмп-Марко Ребио, проклети убийци и похитители. Къде е действително истинското правосъдие в САЩ“.



Някои от протестиращите размахваха и играчки с лика на Мадуро и на съпругата му Силия Флорес.



Към протестиращите се присъедини и Николас Мадуро Герера, известен като Николасито, който е син на Мадуро. Той заяви, че е имал „непряка комуникация с Мадуро“, без да навлиза в подробности. „Там, в САЩ, ние имаме един добър екип, който ни подкрепя и ще ни помогне да защитим достойнството си“, заяви Николасито, който беше аплодиран от множеството.

Стотици протестиращи се събраха пред „Даунинг стрийт“ 10 в Лондон и призоваха венецуелският президент Николас Мадуро да бъде освободен. Сред демонстрантите имаше и британски парламентаристи, предадоха ДПА и ПА Мидия.



Протестиращите скандираха „Свобода за Мадуро“, а пред тях произнесоха речи парламентаристите Джереми Корбин и Ричард Бъргън. Те призоваха премиера Киър Стармър да се противопостави на президента на САЩ Доналд Тръмп.



По време на протеста малка група мъже стъпка американско знаме, преди да го разкъса.



Министър-председателят е подложен на натиск от депутати от лявото крило на Лейбъристката партия да осъди военните действия на САЩ, при които Мадуро беше заловен и отведен в Ню Йорк.



Сред международните закони, които САЩ може да се окаже, че са нарушили, ако не предоставят оправдание за нападението, е учредителният Устав на ООН. Член 2 от Устава гласи, че всички членове на ООН трябва да се въздържат от „заплаха със сила или използване на сила срещу териториалната цялост или политическата независимост на която и да е държава“, припомнят агенциите.