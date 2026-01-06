Новини
Протестиращи в Каракас и Лондон призоваха за освобождаването на Мадуро ВИДЕО

6 Януари, 2026 05:32, обновена 6 Януари, 2026 05:38

Отвлеченият в САЩ президент на Венецуела вчера бе изправен пред съд в Ню Йорк

Протестиращи в Каракас и Лондон призоваха за освобождаването на Мадуро ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Хиляди поддръжници на сваления венецуелски президент Николас Мадуро протестираха във венецуелската столица Каракас и настояха за неговото освобождаване, предаде Франс прес.

Протестът беше организиран по призива на управляващите, като той се проведе паралелно с церемонията по встъпване в длъжност на временната президентка на Венецуела Делси Родригес.

Мадуро беше заловен заедно със съпругата си по време на американска операция в събота в Каракас и отведен в САЩ, където е съден по обвинения за наркотероризъм, по които той пледира вчера невинен.

Демонстрантите в Каракас скандираха „Мадуро, дръж се! Венецуела те подкрепя!“. Те носеха плакати, на които се четеше: „Тръмп-Марко Ребио, проклети убийци и похитители. Къде е действително истинското правосъдие в САЩ“.

Някои от протестиращите размахваха и играчки с лика на Мадуро и на съпругата му Силия Флорес.

Към протестиращите се присъедини и Николас Мадуро Герера, известен като Николасито, който е син на Мадуро. Той заяви, че е имал „непряка комуникация с Мадуро“, без да навлиза в подробности. „Там, в САЩ, ние имаме един добър екип, който ни подкрепя и ще ни помогне да защитим достойнството си“, заяви Николасито, който беше аплодиран от множеството.

Стотици протестиращи се събраха пред „Даунинг стрийт“ 10 в Лондон и призоваха венецуелският президент Николас Мадуро да бъде освободен. Сред демонстрантите имаше и британски парламентаристи, предадоха ДПА и ПА Мидия.

Протестиращите скандираха „Свобода за Мадуро“, а пред тях произнесоха речи парламентаристите Джереми Корбин и Ричард Бъргън. Те призоваха премиера Киър Стармър да се противопостави на президента на САЩ Доналд Тръмп.

По време на протеста малка група мъже стъпка американско знаме, преди да го разкъса.

Министър-председателят е подложен на натиск от депутати от лявото крило на Лейбъристката партия да осъди военните действия на САЩ, при които Мадуро беше заловен и отведен в Ню Йорк.

Сред международните закони, които САЩ може да се окаже, че са нарушили, ако не предоставят оправдание за нападението, е учредителният Устав на ООН. Член 2 от Устава гласи, че всички членове на ООН трябва да се въздържат от „заплаха със сила или използване на сила срещу териториалната цялост или политическата независимост на която и да е държава“, припомнят агенциите.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Стотици !?

    19 1 Отговор
    Аз виждам хиляди.

    05:42 06.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гръч

    7 0 Отговор
    Позната история многократно ни я разказваха

    05:42 06.01.2026

  • 4 гръмовержецът💥

    6 5 Отговор
    Задържането на Мадуро беше показно , с което Щатите си навряха таралеж в гащите . По-скоро беше знак към тези , които не ,,слушкат ,, , такива като Путин , Си и Ким , може би ....

    Коментиран от #5

    05:48 06.01.2026

  • 5 минувач 🚗

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "гръмовержецът💥":

    И в крайна сметка - ще го освободят ....Толкова ще им е славата на янките .

    05:49 06.01.2026

  • 6 Европеец

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Крим беше без един изстрел....свобода за суверения президент Мадуро....

    05:57 06.01.2026

  • 7 Вашето мнение

    10 1 Отговор
    И запомнете умнокрасивитет, сащ не са превзели нищо, отвлякоха президента чрез подкупи и вътрешен преврат. Нито правителството са сменили, нито ще могат да припарят до природните ресурси на Венецуела. Там има много китайци.

    06:08 06.01.2026