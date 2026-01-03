Новини
"Смърт на диктатора!" - Протестите в Иран ескалираха в бунтове и погроми, исканията вече са политически ВИДЕО

3 Януари, 2026 06:56, обновена 3 Януари, 2026 07:05

Въоръжени с ножове, огнестрелни оръжия и коктейли Молотов атакуват административни и обществени сгради

"Смърт на диктатора!" - Протестите в Иран ескалираха в бунтове и погроми, исканията вече са политически ВИДЕО - 1
Протестите в Иран, които започнаха поради недоволство от икономическата ситуация, започнаха да ескалират в бунтове и погроми в североизточната част на страната, съобщава иранската информационна агенция Tasnim.

„В петък вечерта в град Борджнурд в провинция Северен Хорасан в североизточен Иран се проведе местен протест на редица ирански граждани поради колебанията в обменния курс на риала. В няколко района протестиращите се отдръпнаха от икономически искания и преминаха към извършване на погроми“, се казва в съобщението.

Съобщава се, че броят на бунтовниците не е надвишил 100, но те са блокирали пътни платна, нарушавайки движението.

Според Tasnim, групи въоръжени бойци са излезли по улиците на град Сербала в западната провинция Ейлам. Кадри, публикувани от агенцията, показват стрелба с автоматично оръжие под лозунга „Смърт на Хаменей!“.

Междувременно иранската информационна агенция Fars отбелязва, че броят на мирните протести намалява от петък сутринта, като протестите придобиват ясно изразен политически характер. Участниците са започнали да се сблъскват с полицията и все по-често скандират антиправителствени, промонархически лозунги.

Агенцията пише, че безредиците се организират от малки групи хора, въоръжени с ножове, огнестрелни оръжия и коктейли Молотов, които атакуват административни и обществени сгради, включително джамии.

Подобни инциденти са регистрирани в северната част на страната, в иранската столица Техеран, а също и в Карадж, където протестиращите са изгорили знамето на страната и са замеряли минувачите с камъни, скандирайки „Смърт на диктатора!“ и „Това не е последната битка – Пахлави ще се завърне!“.

В края на декември в Иран започнаха протести заради обезценяването на местната валута. Основната причина бяха резките колебания във валутния курс и тяхното въздействие върху цените на едро и дребно. В социалните мрежи се появиха видеоклипове на протестиращи в Техеран и други градове. След това ръководителят на Иранската централна банка Мохамед Фарзин подаде оставка. Абдолнасер Хемати пое поста му с президентски указ на 31 декември.

Иран преживява висока инфлация. Риалът бързо отслабва, през последните месеци той счупи няколко рекордно ниски нива спрямо долара. Преди оттеглянето на САЩ от ядрената сделка през май 2018 г., неофициалната стойност на долара беше около 50 000 риала. Сега доларът струва 1,4 милиона риала на свободния пазар.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 виктория нюланд

    31 6 Отговор
    няма страшнно щом са гладни ще ги нахраня с курабийки.

    Коментиран от #19

    07:08 03.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Цветан Оранжев

    15 5 Отговор
    Таз дъга е революция. Ще живеят като европейци като побегнат към Германия ако не почнат да се избиват с камъни. Каква красота.

    07:14 03.01.2026

  • 5 Пламен

    16 7 Отговор
    1 милион риала за 1 долар.
    На българите това им звучи познато, макар че чак до нивата, до които се срина иранският риал, не сме стигали.

    Коментиран от #8

    07:16 03.01.2026

  • 6 Читател

    30 9 Отговор
    Прочетох "Смърт на диктатора!" и помислих , че украинците са се усетили и са подгонили зелената натовска гнида . Ама не : има още да страдат , докато се усетят !

    07:18 03.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Прогноза

    23 8 Отговор

    До коментар #5 от "Пламен":

    То и цените на доматите и краставиците в магазините в България не сме ги виждали досега . Инфлацията галопира , а още сме наполовина в евра !

    Коментиран от #14

    07:21 03.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Западът винаги лъжи

    16 11 Отговор
    Този път Иран ще скъса прашките на неуравновесени те кравари и ционисти. Няма да ги пощади както през 6/2025.

    07:32 03.01.2026

  • 11 Пламен

    9 5 Отговор
    В неделя иранският риал падна до 1.42 милиона за долар. В понеделник той се търгуваше на ниво от 1.38 милиона за долар.

    Това не е ,,цветна революция , а е ГЛАД .

    07:35 03.01.2026

  • 12 Баш софиянец

    9 9 Отговор
    Охооооо, спретнали са иммайдан! Дано успеят да се справят.

    07:37 03.01.2026

  • 13 ХСД

    16 8 Отговор

    До коментар #9 от "Първият Софиянец":

    Кажи за диктаторите в Брюксел и Вашингтон и Как конгресмените и урзулите станаха олигарси...

    07:38 03.01.2026

  • 14 Пламен

    8 5 Отговор

    До коментар #8 от "Прогноза":

    Добре де , ти домати произвеждаш ли ?
    Всеки може си направи една оранжерия и да поработи малко . Не е сложно.
    То само с ядене не става - трябва и работа .

    07:43 03.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Някой

    9 6 Отговор
    Когато има протести по Франция и Германия нищо не се чува в медии.
    Там традиционно си се делят на шиити и сунити, от където е и конфликта. Друго може да е икономически.

    07:53 03.01.2026

  • 17 1234

    8 4 Отговор
    и замириса на обор

    07:54 03.01.2026

  • 18 Хамериканска работа

    10 3 Отговор
    Иран са 92 милиона население. Хамериканците хубаво подклаждат бунтове, но падането на правителствата в Ирак, Сирия, Афганистан, Либия и други, знаем до каква вълна , доведе на мюсюлмани в Европа. Тези са много повече. За мюсюлманите , демокрацията не е правилната форма на управление, трябва им твърда ръка. Знаем какво стана с останалите демокрации в близкия изток, пълен хаос и разруха.

    07:59 03.01.2026

  • 19 Хахахаха

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "виктория нюланд":

    Сериозно ли? Копейки, а вас с какво ви храниха на протестите у нас?

    08:04 03.01.2026

  • 20 Мда

    2 2 Отговор
    Поредната цветна революция и все на първа линия младите! Младите които имат претенции, че за умни и образовани, а май стават само съчки, които сеят разруха. Четете Джин Шарп, човека доста е написал по темата!
    Особено и нашите Леслита, Софки Лолитки и секретарки.

    Коментиран от #30

    08:07 03.01.2026

  • 21 ЦРУ

    0 1 Отговор
    Няма спирка

    08:08 03.01.2026

  • 22 астанавитесь !

    0 0 Отговор
    ростов не резиновой!

    08:10 03.01.2026

  • 23 Обективно

    1 1 Отговор
    Опит за майдан естествено облечен в някакви привидни други искания властта да пипа здраво иначе цялата им държава ще загине гледали сме го тоя филм на много места за съжаление има и хора които няма да им стигне акъла и ще бъдат въвлечени в протеста да си защитават интереса а на практика ще работят за собственото си самоунищожение.В тая връзка да питам тия 800 000 дето бяха на протеста на СДС 1990 времето тяхно ли е?

    Коментиран от #33

    08:12 03.01.2026

  • 24 Факт

    0 0 Отговор
    На кого са необходими долари?

    08:13 03.01.2026

  • 25 Путин да спре протестите

    1 2 Отговор
    Нали са ДРУЖКИ с Аятолаха....

    08:13 03.01.2026

  • 26 странно ли звучи

    2 0 Отговор
    50 000 за долар, после 1 400 000 за долар? Лева без борда и печатан у нас си стигна обезценка 1 към 1 000 000... После 27 години строг контрол и печатница в Германия.

    08:14 03.01.2026

  • 27 Голем смех

    3 0 Отговор
    И Аятолаха ша бега в Москве....скоро.

    08:15 03.01.2026

  • 28 Путине, Путине...

    1 0 Отговор
    Помагай на Аятолаха, че и там ша му спретнат Майдан.

    08:16 03.01.2026

  • 29 интересно

    3 2 Отговор
    Не съм спецалист по Иран, ама защо да не си върнат монархията? Не е ли по-добре да са светска държава? Ще се присъединят към Казахстан и Турция като светски мюсюлмански държави.

    08:17 03.01.2026

  • 30 Хахахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Мда":

    Копейки, а вас с какво ви храниха на протестите у нас?

    08:18 03.01.2026

  • 31 Путине, Путине...

    3 0 Отговор
    Пращай Соловьов и Захарова да раздават кафе и курабийки в Иран, че Аятолаха си заминава

    08:21 03.01.2026

  • 32 нннн

    0 0 Отговор
    Майдан?

    08:23 03.01.2026

  • 33 Абе крепостните

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Обективно":

    си останахте нефелни geбuΛu, та да, времето не е ваше, за вас време няма, само мъка...

    08:27 03.01.2026

  • 34 И там

    0 0 Отговор
    опитват цветна революция.ЦРУ гледа да си заработва парите на американските данокоплатци.

    08:27 03.01.2026

  • 35 Такива

    0 0 Отговор
    Бунтгове тази година ще има на доста места по света включително и в Европа световната икономика ще колабира ще паднат много правителства и режими и след тях ке дойде на власт световното правителство/антиприста/

    08:28 03.01.2026

