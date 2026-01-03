"Смърт на диктатора!" - Протестите в Иран ескалираха в бунтове и погроми, исканията вече са политически ВИДЕО

Протестите в Иран, които започнаха поради недоволство от икономическата ситуация, започнаха да ескалират в бунтове и погроми в североизточната част на страната, съобщава иранската информационна агенция Tasnim.

„В петък вечерта в град Борджнурд в провинция Северен Хорасан в североизточен Иран се проведе местен протест на редица ирански граждани поради колебанията в обменния курс на риала. В няколко района протестиращите се отдръпнаха от икономически искания и преминаха към извършване на погроми“, се казва в съобщението.

Съобщава се, че броят на бунтовниците не е надвишил 100, но те са блокирали пътни платна, нарушавайки движението.

Според Tasnim, групи въоръжени бойци са излезли по улиците на град Сербала в западната провинция Ейлам. Кадри, публикувани от агенцията, показват стрелба с автоматично оръжие под лозунга „Смърт на Хаменей!“.

Междувременно иранската информационна агенция Fars отбелязва, че броят на мирните протести намалява от петък сутринта, като протестите придобиват ясно изразен политически характер. Участниците са започнали да се сблъскват с полицията и все по-често скандират антиправителствени, промонархически лозунги.

Агенцията пише, че безредиците се организират от малки групи хора, въоръжени с ножове, огнестрелни оръжия и коктейли Молотов, които атакуват административни и обществени сгради, включително джамии.

Подобни инциденти са регистрирани в северната част на страната, в иранската столица Техеран, а също и в Карадж, където протестиращите са изгорили знамето на страната и са замеряли минувачите с камъни, скандирайки „Смърт на диктатора!“ и „Това не е последната битка – Пахлави ще се завърне!“.

В края на декември в Иран започнаха протести заради обезценяването на местната валута. Основната причина бяха резките колебания във валутния курс и тяхното въздействие върху цените на едро и дребно. В социалните мрежи се появиха видеоклипове на протестиращи в Техеран и други градове. След това ръководителят на Иранската централна банка Мохамед Фарзин подаде оставка. Абдолнасер Хемати пое поста му с президентски указ на 31 декември.

Иран преживява висока инфлация. Риалът бързо отслабва, през последните месеци той счупи няколко рекордно ниски нива спрямо долара. Преди оттеглянето на САЩ от ядрената сделка през май 2018 г., неофициалната стойност на долара беше около 50 000 риала. Сега доларът струва 1,4 милиона риала на свободния пазар.