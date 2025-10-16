Новини
Зеленски: Русия нанася масирани удари с дронове и ракети по Украйна
Зеленски: Русия нанася масирани удари с дронове и ракети по Украйна

16 Октомври, 2025 11:53

Зеленски обвинява Москва в „двойна тактика на терор“ срещу цивилната и енергийната инфраструктура

Зеленски: Русия нанася масирани удари с дронове и ракети по Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че през изминалата нощ руската армия е извършила мащабни атаки по гражданската и енергийната инфраструктура на страната. Според него са използвани над 300 ударни дрона и 37 ракети, включително значителен брой балистични ракети, атакуващи едновременно няколко области, съобщава Би Би Си, предава News.bg.

„Под атака се оказаха Виницка, Сумска и Полтавска област, както и град Нежин в Черниговска област, където бяха повредени жилищна сграда и пощенска служба. Щети има и по критична инфраструктура в Харковска област“, написа Зеленски в социалните мрежи.

Той обвини Русия, че прилага така наречената „двойна тактика на терор“, нанасяйки повторни удари по вече атакувани обекти, за да засегне спасителни екипи и енергийни работници, опитващи се да възстановят щетите. „Руснаците използват дронове „Шахед“ с касетъчни боеприпаси и нанасят вторични удари, за да ранят пожарникари и енергетици. Това е терор в чист вид“, заяви украинският президент.

Зеленски отново призова западните съюзници да засилят санкционния натиск върху Москва и подчерта, че ще постави въпроса по време на предстоящата си визита във Вашингтон.

Местните власти потвърдиха, че Чернигов също е бил обект на въздушна атака рано тази сутрин. Ръководителят на областната администрация Вячеслав Чаус съобщи, че един от дроновете е поразил промишлено предприятие, предизвиквайки пожар, а останки от друг дрон са паднали в жилищен район на града. Чаус потвърди и вторичен удар по Нежин, където предния ден безпилотен апарат е поразил жилищен блок.

В Полтавска област руските сили са нанесли комбиниран ракетен удар по енергийна и нефтогазова инфраструктура, съобщи областният управител Владимир Когут. В резултат на ударите и последвалите пожари без газоснабдяване остават 6 450 домакинства в шест населени места. По предварителни данни, няма жертви.


Украйна
