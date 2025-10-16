Зеленски: Русия нанася масирани удари с дронове и ракети по Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че през изминалата нощ руската армия е извършила мащабни атаки по гражданската и енергийната инфраструктура на страната. Според него са използвани над 300 ударни дрона и 37 ракети, включително значителен брой балистични ракети, атакуващи едновременно няколко области, съобщава Би Би Си, предава News.bg.
„Под атака се оказаха Виницка, Сумска и Полтавска област, както и град Нежин в Черниговска област, където бяха повредени жилищна сграда и пощенска служба. Щети има и по критична инфраструктура в Харковска област“, написа Зеленски в социалните мрежи.
Той обвини Русия, че прилага така наречената „двойна тактика на терор“, нанасяйки повторни удари по вече атакувани обекти, за да засегне спасителни екипи и енергийни работници, опитващи се да възстановят щетите. „Руснаците използват дронове „Шахед“ с касетъчни боеприпаси и нанасят вторични удари, за да ранят пожарникари и енергетици. Това е терор в чист вид“, заяви украинският президент.
Зеленски отново призова западните съюзници да засилят санкционния натиск върху Москва и подчерта, че ще постави въпроса по време на предстоящата си визита във Вашингтон.
Местните власти потвърдиха, че Чернигов също е бил обект на въздушна атака рано тази сутрин. Ръководителят на областната администрация Вячеслав Чаус съобщи, че един от дроновете е поразил промишлено предприятие, предизвиквайки пожар, а останки от друг дрон са паднали в жилищен район на града. Чаус потвърди и вторичен удар по Нежин, където предния ден безпилотен апарат е поразил жилищен блок.
В Полтавска област руските сили са нанесли комбиниран ракетен удар по енергийна и нефтогазова инфраструктура, съобщи областният управител Владимир Когут. В резултат на ударите и последвалите пожари без газоснабдяване остават 6 450 домакинства в шест населени места. По предварителни данни, няма жертви.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
11:54 16.10.2025
2 ем нормално
Коментиран от #15
11:55 16.10.2025
3 Зеля
11:55 16.10.2025
4 Язък
Коментиран от #7
11:56 16.10.2025
5 Казах вече
Коментиран от #11
11:56 16.10.2025
6 Ха ха ха ха
Коментиран от #8
11:56 16.10.2025
7 Костадин Костадинов
До коментар #4 от "Язък":Къф е проблема на русофилията с Украйна?
11:57 16.10.2025
8 Костадин Костадинов
До коментар #6 от "Ха ха ха ха":Къф е проблема на русофилията с Украйна
Коментиран от #49
11:57 16.10.2025
9 Статията
11:57 16.10.2025
10 Я пък тоя
Ами Зеленски, война е, захарен памук ли искаш да ти дават!
Егаси кРеТ Ена!
Коментиран от #13
11:57 16.10.2025
11 Костадин Костадинов
До коментар #5 от "Казах вече":Къф е проблема на русофилията с Украйна
11:58 16.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Костадин Костадинов
До коментар #10 от "Я пък тоя":Естествено все пак Русия ги нападна
11:58 16.10.2025
14 матю хари
Коментиран от #27
11:59 16.10.2025
15 Костадин Костадинов
До коментар #2 от "ем нормално":В Донбас дето беше руската армия,туй помниш ли го? Къф е проблема на русофилията с Украйна
Коментиран от #39
11:59 16.10.2025
16 име
Според киевската хунта те може да стрелят по руска енергийна структура, обаче по тяхната не може. Айде да им е честита на бандерите зима без ток, вода, газ и парно!
Коментиран от #19
11:59 16.10.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 име
Коментиран от #23
12:01 16.10.2025
19 Костадин Костадинов
До коментар #16 от "име":Ай ся,се пак Русия нападна Украйна. Къф е проблема на русофилията с Украйна
Коментиран от #32
12:01 16.10.2025
20 Госあ
12:02 16.10.2025
21 Ха ХаХа
Хайде с Томахавките да ликвидираш Русия....
12:02 16.10.2025
22 Салваторе
12:02 16.10.2025
23 Костадин Костадинов
До коментар #18 от "име":Демек да избиват собствените си граждани, защото според Русия украинците са руснаци.
Коментиран от #35, #38
12:02 16.10.2025
24 Ти да видиш
Коментиран от #28
12:03 16.10.2025
25 456
12:04 16.10.2025
26 Опорка
12:04 16.10.2025
27 ПУСИН
До коментар #14 от "матю хари":ШАМИГО ЛАПАТЕ ЗА СОЛ НАКРАЯ....
12:04 16.10.2025
28 Костадин Костадинов
До коментар #24 от "Ти да видиш":Тва пак е няква глупост дет русуфилякъ я пръска
Коментиран от #33
12:05 16.10.2025
29 брадатото джудже Белоноско
12:09 16.10.2025
30 Данко Харсъзина
12:15 16.10.2025
31 456
12:15 16.10.2025
32 име
До коментар #19 от "Костадин Костадинов":Украйна нападна най-новите републики в Руската Федерация, ДНР и ЛНР.
Коментиран от #37
12:16 16.10.2025
33 Коце
До коментар #28 от "Костадин Костадинов":Колко сантиметра най-много член си поемал?
12:18 16.10.2025
34 ПРЕВРАТА 2014 ДОВЕДЕ ДО ТОВА
12:18 16.10.2025
35 Урсул фон дер Бандер
До коментар #23 от "Костадин Костадинов":Бандерите не са руснаци, умен"
12:20 16.10.2025
36 Миграция
12:24 16.10.2025
37 Костадин Костадинов
До коментар #32 от "име":Поредната глупост заслужаваща патент. Виж хронологично събитията, защото много се излага тъй русуфилякъ. Ти што си русофил?
12:25 16.10.2025
38 Стеф
До коментар #23 от "Костадин Костадинов":Фашисти само бе
12:25 16.10.2025
39 Кретен,
До коментар #15 от "Костадин Костадинов":а земи да млъкнеш,че много се рзсмърдя из форума!Егати и дебилизма!
12:28 16.10.2025
40 спонтанен сарказъм
12:37 16.10.2025
41 Мишел
Коментиран от #42, #44, #48
12:38 16.10.2025
42 Костадин Костадинов
До коментар #41 от "Мишел":Ииииии, тъй ли,кой ти го каза това!? Към колко часа или поне в коя част от денонощието!?
Коментиран от #46
12:42 16.10.2025
43 Нормално
12:42 16.10.2025
44 Фантазиите са безплатни...
До коментар #41 от "Мишел":Продължавай!
12:45 16.10.2025
45 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60
Руснаците от пропаганда не разбират и бият наистина. Направо ни съдраха трът ките от бомбардировки!
12:45 16.10.2025
46 456
До коментар #42 от "Костадин Костадинов":Напротив вярно е. Има заповед: до 15.11 всичко трябва да бъде сринато. И ще бъде.
12:46 16.10.2025
47 ГОШО
12:49 16.10.2025
48 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60
До коментар #41 от "Мишел":Правилно Мишел! Щом укрите събарят паметниците от съветско време, руснаците ще съборят всичко останало от СССР, електростанции, подстанции и далекопроводи включително.
12:50 16.10.2025
49 центавос
До коментар #8 от "Костадин Костадинов":нагли кат тулупа и свинята
12:52 16.10.2025
50 стоян георгиев
12:53 16.10.2025