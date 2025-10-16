Новини
Унгария срещу „военната икономика“ на Европа: Критикува плановете за финансиране на Украйна

Унгария срещу „военната икономика“ на Европа: Критикува плановете за финансиране на Украйна

16 Октомври, 2025 12:48 398 13

  • унгария-
  • украйна-
  • икономика-
  • военна-
  • европа-
  • финансиране

Унгарският министър на отбраната предупреди, че постоянната военна и финансова подкрепа за Киев ще струва скъпо на европейските данъкоплатци и заяви, че Будапеща няма да участва във войната.

Унгария срещу „военната икономика“ на Европа: Критикува плановете за финансиране на Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европа се насочва към изграждането на „военна икономика“, с цел чрез Украйна да надделее в битката за суровини срещу Русия. Това заяви унгарският министър на отбраната Кристоф Салай-Бобровницки, цитиран от унгарската новинарска агенция МТИ, предава БТА.

В публикувано видео след срещата на министрите на отбраната от ЕС, Салай-Бобровницки подчерта, че е акцентирал пред своите колеги върху нуждата Европейският съюз да координира военните си действия с националните отбранителни стратегии и с плановете на НАТО.

„Идеята за постоянна финансова и военна подкрепа от ЕС за Украйна неизменно присъства в европейските планове. Тя ще струва огромни средства и ще означава вземане на пари от данъкоплатците в държавите членки“, предупреди унгарският министър.

Той допълни, че всяка политическа сила, създадена и подкрепяна от Брюксел, на практика „би взела парите на унгарците и би ги изпратила в Украйна чрез институциите на ЕС“.

„Това трябва да се спре. Унгария няма да изпраща пари, оръжия или войски за войната в Украйна“, категорично заяви Салай-Бобровницки.


Унгария
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един

    8 5 Отговор
    Единствените трезвомислещи в ево-фашисткия съюз!

    12:51 16.10.2025

  • 2 Руските

    5 7 Отговор
    тротинетки са ни ясни, безсмислено е постоянно да ги цитирате.

    Коментиран от #9, #12

    12:51 16.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    6 3 Отговор
    Мерцедес се изнася в Унгария и съкращава 40 000 работници.

    Коментиран от #6, #8

    12:51 16.10.2025

  • 4 Путлер

    4 2 Отговор
    Унгария и Словакия русофилите на Европа.

    12:51 16.10.2025

  • 5 териториите на унгария

    4 3 Отговор
    да се разделят между Румъния и Украйна и край с унгарските простотии

    Коментиран от #10

    12:51 16.10.2025

  • 6 Хаха

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Да те изнесат и теб да им готвиш обяд шкембе чорба и торга Гараш.

    12:53 16.10.2025

  • 7 Мнение

    0 3 Отговор
    Браво. Първо да се мисли за икономическите интереси на собствения си народ. Такива политици и държавници ни липсват.

    12:54 16.10.2025

  • 8 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Това е показателно за краха на Мерцедес и на европейското автомобилостроене като цяло, а не за позицията на Унгария

    12:55 16.10.2025

  • 9 Урсуланчочета

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Руските":

    И Емилитата с тротинетките сте ни ясни .....

    12:56 16.10.2025

  • 10 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "териториите на унгария":

    Половината унгарци са българите на Баян избягали от Хазарите.Генетично сме еднакви.

    12:57 16.10.2025

  • 11 рашистки колапс

    0 0 Отговор
    Много интересно защо унгарските предатели не искат и да чуят да стъпят в коалицията на отритнатите и изостанали иzтъpcaци в лицето на БРИКС ,Евразийски съюз и.т.н. ?

    12:57 16.10.2025

  • 12 Ветеран от Прайда 🌈

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Руските":

    Емили кво ти пука за руснаците ,кажи за новата придобивка ,дилл .дооо със соларен панел и батерия което може да се ползва и всред природата ,вечер и даже в Киев където няма ток .

    12:57 16.10.2025

  • 13 Добре

    0 0 Отговор
    че има и умни хора !

    12:57 16.10.2025

