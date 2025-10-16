Унгария срещу „военната икономика“ на Европа: Критикува плановете за финансиране на Украйна

Европа се насочва към изграждането на „военна икономика“, с цел чрез Украйна да надделее в битката за суровини срещу Русия. Това заяви унгарският министър на отбраната Кристоф Салай-Бобровницки, цитиран от унгарската новинарска агенция МТИ, предава БТА.

В публикувано видео след срещата на министрите на отбраната от ЕС, Салай-Бобровницки подчерта, че е акцентирал пред своите колеги върху нуждата Европейският съюз да координира военните си действия с националните отбранителни стратегии и с плановете на НАТО.

„Идеята за постоянна финансова и военна подкрепа от ЕС за Украйна неизменно присъства в европейските планове. Тя ще струва огромни средства и ще означава вземане на пари от данъкоплатците в държавите членки“, предупреди унгарският министър.

Той допълни, че всяка политическа сила, създадена и подкрепяна от Брюксел, на практика „би взела парите на унгарците и би ги изпратила в Украйна чрез институциите на ЕС“.

„Това трябва да се спре. Унгария няма да изпраща пари, оръжия или войски за войната в Украйна“, категорично заяви Салай-Бобровницки.