Новини
Свят »
Турция »
Турция подготвя законопроект, който криминализира „противоречащото на биологичния пол“ поведение

Турция подготвя законопроект, който криминализира „противоречащото на биологичния пол“ поведение

17 Октомври, 2025 09:00 1 070 36

  • лгбт-
  • турция-
  • пол-
  • биологичен пол-
  • трансджендър-
  • реджеп ердоган

Според законопроекта всеки, който „действа против биологичния си пол“ или „насърчава или възхвалява подобно поведение“, може да се изправи пред присъда

Турция подготвя законопроект, който криминализира „противоречащото на биологичния пол“ поведение - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турското правителство готви законопроект за съдебна реформа, който предвижда криминализирането на лица, които промотират или изразяват половата си идентичност и чието поведение може да бъде счетено за „противоречащо на биологичния пол“ и „нарушаващо обществения морал“, съобщи турският новинарски сайт T24, цитиран от БТА.

Предложението, известно като „11-ти съдебен пакет“, ще измени член 225 от турския наказателен кодекс, който понастоящем обхваща непристойността в обществения сектор. Според законопроекта всеки, който „действа против биологичния си пол“ или „насърчава или възхвалява подобно поведение“, може да се изправи пред присъда от една до три години затвор. Реформата предвижда изменението и на друг член от закона, който да криминализира годежните и брачните церемонии между еднополови двойки – действие, за което се предвижда до четири години лишаване от свобода.

В обосновката си относно предложението от турското правителство заявяват, че „мерките целят да защитят институцията на семейството и да осигурят възпитанието на физически и психически здрави поколения“. Според представители на правителството реформите са част от по-широки усилия за противодействие на това, което те наричат ​​„движения за полово неутралност“ и за укрепване на „моралните и социални ценности“.

Законопроектът въвежда и нови ограничения върху процедурите за смяна на пола. Предвижда се минималната възраст за тази процедура да се увеличи от 18 на 25 години, а кандидатите да трябва да са неженени и да получат доклад от медицинска комисия от одобрена от здравното министерство болница в потвърждение на това, че процедурата е медицински необходима по причини, свързани с психичното здраве. В нововъведението се посочва още, че при установяване на неразрешени операции за смяна на пола се предвижда наказание от три до седем години затвор за пациента и тежка глоба за медицинските специалисти, за които се установи, че са извършили подобна интервенция извън законовата рамка.

Предложеното изменение предизвика силни критики от правозащитници и публични личности. ЛГБТ+ журналистът и политик Ирфан Дегирменджи осъди законопроекта с публикация в социалната мрежа Екс, където написа: „Какво ще правите, ще създавате концентрационни лагери? Ще се противопоставяме на тази регулация, която нарушава основните човешки права и свободи, докрай. Съществуването на когото и да било не може да бъде причина за лишаване от свобода. Вашата повтаряща се реторика подхранва престъпления от омраза. Стига!“

Адвокатът по правата на човека г-жа Ерен Кескин също осъди предложението, като написа в профила си в социалните мрежи: „Организира се престъпление от омраза не чрез думи, а чрез писан закон. И това се случва въпреки международните конвенции, които Турция е подписала. Точно така изглежда патриархалният и милитаризиран държавен манталитет.“

Към момента хомосексуалността не е незаконна в Турция, но хомофобията е широко разпространена, а не е рядкост турският президент Реджеп Тайип Ердоган и други политици от неговата партия да атакуват ЛГБТ+ лица и да ги обвиняват в перверзия и разрушаване на семейните ценности, коментира сайтът „Търкиш минит“.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    53 1 Отговор
    Браво на Турците.

    09:01 17.10.2025

  • 2 тфа

    3 25 Отговор
    русямилска цалювка

    09:02 17.10.2025

  • 3 Пич

    37 2 Отговор
    Вижте снимката , паветни извратеняци !!! Жена и мъж се целуват ! Това е нормалното !!! ЛГБТ - тата - в пандиза !!! Браво на турците , дай боже и при нас!!!

    Коментиран от #4, #12

    09:03 17.10.2025

  • 4 ичке

    1 16 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    сакаш турски машш?

    Коментиран от #10

    09:04 17.10.2025

  • 5 Пример

    39 0 Отговор
    Браво на турците! Виждам тази инициатива не като опит за преследване на различните хора и гонения, а като противопоставяне на наглите опити на евролиберастите за манипулация и налагане на джендъризма в съвременният свят.

    09:05 17.10.2025

  • 6 Люси от Пловдив

    33 0 Отговор
    Тъжна вест за паветниците, прайда в истамбул вече няма да го има.

    09:05 17.10.2025

  • 7 Карлос Друсар

    4 17 Отговор
    Не ме е еня за турците, но ме е страх ме е в Ливан да не приемат някакъв закон, който да криминализира секса с кози и овце, защото тогава става страшно.

    09:06 17.10.2025

  • 8 Ивелин Михайлов

    20 4 Отговор
    ВЕЛИЧИЕ ЩЕ ВКАРА СЪЩИЯ ЗАКОН В БЪЛГАРИЯ!

    09:07 17.10.2025

  • 9 Перо

    25 1 Отговор
    Браво на Ердоган!

    09:08 17.10.2025

  • 10 Пич

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "ичке":

    Хахаха...... ама знаеш си че имаш сексуални отклонения щом се засягаш !!! Аре джа !!!

    09:11 17.10.2025

  • 11 аман

    11 1 Отговор
    Тия къде се смучат на снимката защо сте ги изтипосали в близък план? Да драйфаме рано сутрин ли?
    Интимностите за това са интимности, не позорища.

    Коментиран от #21

    09:12 17.10.2025

  • 12 1488

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    "Вижте снимката , паветни извратеняци !!! Жена и мъж се целуват ! Това е нормалното !!"

    отде знаеш че жената не е мьж, а мьжьт не е жена ?

    Коментиран от #17

    09:13 17.10.2025

  • 13 Оня с мустачките

    17 1 Отговор
    Браво! След всяка либерастия идва нов ред, за да изчисти нацията от разюзданите хомосексуалисти, да създаде чисто и здраво поколение и неговото бъдеще. Който не е разбрал, ще му го обяснят веднъж завинаги зад бодливата тел. Да бъде! Долу ИК!

    09:14 17.10.2025

  • 14 Браво

    21 1 Отговор
    на комшиите.

    09:14 17.10.2025

  • 15 м о д e r a t о р а

    6 8 Отговор
    добре, че не живея там

    09:18 17.10.2025

  • 16 Политкоректен

    21 2 Отговор
    Умни хора. Не случайно си изиграха картите най-добре от всички държави. Турция в момента буквално цъфти.

    09:19 17.10.2025

  • 17 Пич

    9 1 Отговор

    До коментар #12 от "1488":

    Яко !!! Опитваш да ме вкараш в Сократовата философия ( знаеш ли го , или случайно ) !? Обаче тук аз съм специалиста ! Ако мъжът е жена , а жената е мъж , значи че всичко е наред , защото отново се целуват мъж и жена !!!

    09:20 17.10.2025

  • 18 Лелеее

    3 6 Отговор
    Как така бе манафизма е част от турската култура
    На ердо май дните са му преброени резльовците няма да го преживеят това
    Хахаха

    09:22 17.10.2025

  • 19 Хахаха

    17 1 Отговор
    Айвънаааа какво стана с Истанбулската конвенция ???
    Ердоган не си поплюва с тези псично болни ...
    Крайно време е да се върне психичната помощ и принудително въдворяване на лудите.

    09:23 17.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 аман бълдън

    7 6 Отговор

    До коментар #11 от "аман":

    Това трябва да важи и за превземащите се хетеровци по паркове и градинки, в градския транспорт, по плажовете и къде ли още не! Едните правят празник-парад веднъж в годината, другите демонстрират глупостите си 365 дни в годината!

    Коментиран от #28

    09:26 17.10.2025

  • 22 ЩО ЗА ИДЬОТЩИНА

    11 3 Отговор
    А СПЕСТЕТЕ НИ ФОТОТО С ТЕЗИ ГНУ-САРИ

    Коментиран от #33

    09:26 17.10.2025

  • 23 Лорд Минчев

    9 0 Отговор
    Няма да ходя в Турция вече !!!

    09:26 17.10.2025

  • 24 Факт

    7 3 Отговор
    Махнете веднага тази гнусна снимка🤢🤮

    09:30 17.10.2025

  • 25 браво на ердоган!!!

    10 3 Отговор
    пожелавам и на европа такъв лидер!!! за българия няма смисъл защото европа ни управлява… време болните да ги приберът по лудниците!!!

    Коментиран от #29

    09:32 17.10.2025

  • 26 az СВО Победа 80

    5 0 Отговор
    Крайно време е!

    09:35 17.10.2025

  • 27 Гост

    3 1 Отговор
    Преди 20 години бях по работа в гр Самсун. Виждаха се хора(мъже) видимо ориентирани към същия пол. Вървяха си хванати за ръце като нормални двойки,без да се притесняват.Като за Турция , не беше някак нормално да го виждаш на улицата.Явно нещата са отишли твърде далеч

    09:36 17.10.2025

  • 28 Фин

    0 5 Отговор

    До коментар #21 от "аман бълдън":

    Прав си, а и по принци най много извратени има сред хетеросексуалните. Дане ги изброявам - сещайте се! Интересно е, че това се случва в държава от турци, които имат вековни традиции в содомиията.

    Коментиран от #30, #31

    09:40 17.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Механик

    2 2 Отговор
    Ех тая непослушна Турция бе!
    Ма какви са тия, та няма да искат европейското джендърство да им е приоритет? Ай ша му за незнае, начи!
    Лош Ердоган! Лош, лош....

    09:56 17.10.2025

  • 33 Правилно !!

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "ЩО ЗА ИДЬОТЩИНА":

    Щом не ги виждаш,значи ги няма !!!

    Коментиран от #35

    09:58 17.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ПО ТОЧНО

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Правилно !!":

    КОЙТО ГИ ХАРЕСВА ДА СИ КУПИ ПОДХОДЯЩИ СПИСАНИЯ,....ТЯХ ЗАПАДНАлата "КУЛТУРА" .....ЩЕДРО ГИ РЕКЛАМИРА

    10:04 17.10.2025

  • 36 Хмм

    2 0 Отговор
    a точно там беше приета Истанбулската конвенция, която ние слава Богу не приехме, това дължим на Георги Марков, той единствен от ГЕРБ не гласував комисията, дори направи публични изявления и не влезе изобщо в зала са гласуване, захариева я беше подписала и говореше как се срамувала от нас, борисов също - все някога ще я приемем, ПЕС искаше да изключва БСП защото и нинова категорично се изказа против, Станишев я подгони защото и той одобряваше, да не се забравя йотова също беше за, така че когато гласувате за президент го имайте предвид, че е защитничка на гейпарадите

    10:06 17.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания