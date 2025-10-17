Турция подготвя законопроект, който криминализира „противоречащото на биологичния пол“ поведение

Турското правителство готви законопроект за съдебна реформа, който предвижда криминализирането на лица, които промотират или изразяват половата си идентичност и чието поведение може да бъде счетено за „противоречащо на биологичния пол“ и „нарушаващо обществения морал“, съобщи турският новинарски сайт T24, цитиран от БТА.
Предложението, известно като „11-ти съдебен пакет“, ще измени член 225 от турския наказателен кодекс, който понастоящем обхваща непристойността в обществения сектор. Според законопроекта всеки, който „действа против биологичния си пол“ или „насърчава или възхвалява подобно поведение“, може да се изправи пред присъда от една до три години затвор. Реформата предвижда изменението и на друг член от закона, който да криминализира годежните и брачните церемонии между еднополови двойки – действие, за което се предвижда до четири години лишаване от свобода.
В обосновката си относно предложението от турското правителство заявяват, че „мерките целят да защитят институцията на семейството и да осигурят възпитанието на физически и психически здрави поколения“. Според представители на правителството реформите са част от по-широки усилия за противодействие на това, което те наричат „движения за полово неутралност“ и за укрепване на „моралните и социални ценности“.
Законопроектът въвежда и нови ограничения върху процедурите за смяна на пола. Предвижда се минималната възраст за тази процедура да се увеличи от 18 на 25 години, а кандидатите да трябва да са неженени и да получат доклад от медицинска комисия от одобрена от здравното министерство болница в потвърждение на това, че процедурата е медицински необходима по причини, свързани с психичното здраве. В нововъведението се посочва още, че при установяване на неразрешени операции за смяна на пола се предвижда наказание от три до седем години затвор за пациента и тежка глоба за медицинските специалисти, за които се установи, че са извършили подобна интервенция извън законовата рамка.
Предложеното изменение предизвика силни критики от правозащитници и публични личности. ЛГБТ+ журналистът и политик Ирфан Дегирменджи осъди законопроекта с публикация в социалната мрежа Екс, където написа: „Какво ще правите, ще създавате концентрационни лагери? Ще се противопоставяме на тази регулация, която нарушава основните човешки права и свободи, докрай. Съществуването на когото и да било не може да бъде причина за лишаване от свобода. Вашата повтаряща се реторика подхранва престъпления от омраза. Стига!“
Адвокатът по правата на човека г-жа Ерен Кескин също осъди предложението, като написа в профила си в социалните мрежи: „Организира се престъпление от омраза не чрез думи, а чрез писан закон. И това се случва въпреки международните конвенции, които Турция е подписала. Точно така изглежда патриархалният и милитаризиран държавен манталитет.“
Към момента хомосексуалността не е незаконна в Турция, но хомофобията е широко разпространена, а не е рядкост турският президент Реджеп Тайип Ердоган и други политици от неговата партия да атакуват ЛГБТ+ лица и да ги обвиняват в перверзия и разрушаване на семейните ценности, коментира сайтът „Търкиш минит“.
1 Вашето мнение
09:01 17.10.2025
2 тфа
09:02 17.10.2025
3 Пич
Коментиран от #4, #12
09:03 17.10.2025
4 ичке
До коментар #3 от "Пич":сакаш турски машш?
Коментиран от #10
09:04 17.10.2025
5 Пример
09:05 17.10.2025
6 Люси от Пловдив
09:05 17.10.2025
7 Карлос Друсар
09:06 17.10.2025
8 Ивелин Михайлов
09:07 17.10.2025
9 Перо
09:08 17.10.2025
10 Пич
До коментар #4 от "ичке":Хахаха...... ама знаеш си че имаш сексуални отклонения щом се засягаш !!! Аре джа !!!
09:11 17.10.2025
11 аман
Интимностите за това са интимности, не позорища.
Коментиран от #21
09:12 17.10.2025
12 1488
До коментар #3 от "Пич":"Вижте снимката , паветни извратеняци !!! Жена и мъж се целуват ! Това е нормалното !!"
отде знаеш че жената не е мьж, а мьжьт не е жена ?
Коментиран от #17
09:13 17.10.2025
13 Оня с мустачките
09:14 17.10.2025
14 Браво
09:14 17.10.2025
15 м о д e r a t о р а
09:18 17.10.2025
16 Политкоректен
09:19 17.10.2025
17 Пич
До коментар #12 от "1488":Яко !!! Опитваш да ме вкараш в Сократовата философия ( знаеш ли го , или случайно ) !? Обаче тук аз съм специалиста ! Ако мъжът е жена , а жената е мъж , значи че всичко е наред , защото отново се целуват мъж и жена !!!
09:20 17.10.2025
18 Лелеее
На ердо май дните са му преброени резльовците няма да го преживеят това
Хахаха
09:22 17.10.2025
19 Хахаха
Ердоган не си поплюва с тези псично болни ...
Крайно време е да се върне психичната помощ и принудително въдворяване на лудите.
09:23 17.10.2025
21 аман бълдън
До коментар #11 от "аман":Това трябва да важи и за превземащите се хетеровци по паркове и градинки, в градския транспорт, по плажовете и къде ли още не! Едните правят празник-парад веднъж в годината, другите демонстрират глупостите си 365 дни в годината!
Коментиран от #28
09:26 17.10.2025
22 ЩО ЗА ИДЬОТЩИНА
Коментиран от #33
09:26 17.10.2025
23 Лорд Минчев
09:26 17.10.2025
24 Факт
09:30 17.10.2025
25 браво на ердоган!!!
Коментиран от #29
09:32 17.10.2025
26 az СВО Победа 80
09:35 17.10.2025
27 Гост
09:36 17.10.2025
28 Фин
До коментар #21 от "аман бълдън":Прав си, а и по принци най много извратени има сред хетеросексуалните. Дане ги изброявам - сещайте се! Интересно е, че това се случва в държава от турци, които имат вековни традиции в содомиията.
Коментиран от #30, #31
09:40 17.10.2025
32 Механик
Ма какви са тия, та няма да искат европейското джендърство да им е приоритет? Ай ша му за незнае, начи!
Лош Ердоган! Лош, лош....
09:56 17.10.2025
33 Правилно !!
До коментар #22 от "ЩО ЗА ИДЬОТЩИНА":Щом не ги виждаш,значи ги няма !!!
Коментиран от #35
09:58 17.10.2025
35 ПО ТОЧНО
До коментар #33 от "Правилно !!":КОЙТО ГИ ХАРЕСВА ДА СИ КУПИ ПОДХОДЯЩИ СПИСАНИЯ,....ТЯХ ЗАПАДНАлата "КУЛТУРА" .....ЩЕДРО ГИ РЕКЛАМИРА
10:04 17.10.2025
36 Хмм
10:06 17.10.2025