Унгария гарантира, че Путин ще може да влезе в страната за срещата с Тръмп и да се прибере вкъщи след това

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви днес, че е разговарял с Владимир Путин и че подготовката за среща в Будапеща между руския президент и американския му колега Доналд Тръмп „продължава с пълна сила“, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Орбан обаче не предостави повече подробности за телефонния разговор в публикацията си във „Фейсбук“, в която съобщи за него.
Кремъл потвърди информацията за разговора и добави, че Путин е осведомил Орбан за разговора си с Тръмп, а унгарският премиер е заявил, че страната му е готова да осигури необходимите условия за организиране на срещата.
Унгария ще гарантира, че Путин ще може да влезе в страната за срещата с Тръмп и че ще може да се прибере вкъщи след това, заяви унгарският министър на външните работи Петер Сиярто.
Изборът срещата между президентите на САЩ и Русия да се състои в унгарската столица привлече световното внимание, коментира Ройтерс.
Международният наказателен съд е издал заповед за ареста на Путин, а Унгария е в процес на изтегляне от тази институция. Москва отрича обвиненията на съда и сочи заповедта за арест за доказателство за враждебното отношение на Запада към Русия.
„Ще гарантираме, че той ще влезе в Унгария, ще има успешни преговори тук, и след това ще се прибере вкъщи“, заяви Сиярто на брифинг за медиите.
„Няма нужда за каквито и да било консултации с когото и да било, ние тук сме суверенна страна. Ще посрещнем (Путин) с уважение, ще му бъдем домакини и ще му осигурим условия, за да може да преговаря с американския президент“, добави той.
Правителството на Орбан често е влизало в сблъсъци с други лидери от ЕС по темата за Украйна, тъй като поставя под въпрос дали блокът трябва да изпраща военна помощ на Киев, отбелязва Ройтерс.
Отношенията на Украйна с Унгария напоследък са все по напрегнати. Украинският президент Володимир Зеленски миналия месец заяви, че унгарски дронове са навлезли във въздушното пространство на Украйна, а Орбан му отвърна, че Украйна не е независима суверенна държава.
Унгария също така все още разчита на доставки на руски газ и петрол, въпреки че ЕС се опитва да спре тези доставки до 2028 г. и Тръмп призова блока да прекрати вноса на руска енергия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БОЛШЕВИК
Коментиран от #6
16:57 17.10.2025
2 Легион "Ген. Колев"
Коментиран от #5, #13
16:58 17.10.2025
3 Само питам
16:58 17.10.2025
4 Пич
17:00 17.10.2025
5 Стенли
До коментар #2 от "Легион "Ген. Колев"":А помним също че добрите американци са хвърляли и бомби във вид на играчки 🤨
17:01 17.10.2025
6 Европеец
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":Още не се е родил човека, който може да арестува руския президент Владимир Путин.... Не четох статията, даже не видях и кой е автора....
Коментиран от #9
17:01 17.10.2025
7 хххх
17:01 17.10.2025
8 Мишел
17:02 17.10.2025
9 бункерен nлъx от кремъл
До коментар #6 от "Европеец":Джуджето и Русия са абсолютно НИКОИ откъм влияние ,сила или икономически възможности и абсолютно всеки може не само да арестува кремълският бункерен страхливец ами може и да му бие шамари зад врата от тук до Филипините.Единственият проблем е само,че тея неандерталци имат наследствено ядрено оръжие от СССР и това е единствената причина да джафкат и въобще някой да ги брои за живи
17:05 17.10.2025
10 Пасивен Кремълски педофил с токчета
17:06 17.10.2025
11 Наритайте джуджето
17:07 17.10.2025
12 пиночет
17:08 17.10.2025
13 Европеец
До коментар #2 от "Легион "Ген. Колев"":Казват, че нормалния човек се учи от грешките си и уважава историята си..... Ти се моли, Русия да не повтори, защото заради вас европуделчетата , може да повтори и ще изгорим не е нормалните хора, а за вас нормалните фашисти въобще не ми е зор...
Коментиран от #14
17:09 17.10.2025
14 Наритай Бг копейка
До коментар #13 от "Европеец":Абе, ние да наритаме нашите копейки, пък другите да се оправят!
17:10 17.10.2025