Унгария гарантира, че Путин ще може да влезе в страната за срещата с Тръмп и да се прибере вкъщи след това
  Тема: Украйна

Унгария гарантира, че Путин ще може да влезе в страната за срещата с Тръмп и да се прибере вкъщи след това

17 Октомври, 2025 16:55 477 14

Международният наказателен съд е издал заповед за ареста на Путин, а Унгария е в процес на изтегляне от тази институция

Унгария гарантира, че Путин ще може да влезе в страната за срещата с Тръмп и да се прибере вкъщи след това - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви днес, че е разговарял с Владимир Путин и че подготовката за среща в Будапеща между руския президент и американския му колега Доналд Тръмп „продължава с пълна сила“, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Орбан обаче не предостави повече подробности за телефонния разговор в публикацията си във „Фейсбук“, в която съобщи за него.

Кремъл потвърди информацията за разговора и добави, че Путин е осведомил Орбан за разговора си с Тръмп, а унгарският премиер е заявил, че страната му е готова да осигури необходимите условия за организиране на срещата.

Унгария ще гарантира, че Путин ще може да влезе в страната за срещата с Тръмп и че ще може да се прибере вкъщи след това, заяви унгарският министър на външните работи Петер Сиярто.

Изборът срещата между президентите на САЩ и Русия да се състои в унгарската столица привлече световното внимание, коментира Ройтерс.

Международният наказателен съд е издал заповед за ареста на Путин, а Унгария е в процес на изтегляне от тази институция. Москва отрича обвиненията на съда и сочи заповедта за арест за доказателство за враждебното отношение на Запада към Русия.

„Ще гарантираме, че той ще влезе в Унгария, ще има успешни преговори тук, и след това ще се прибере вкъщи“, заяви Сиярто на брифинг за медиите.

„Няма нужда за каквито и да било консултации с когото и да било, ние тук сме суверенна страна. Ще посрещнем (Путин) с уважение, ще му бъдем домакини и ще му осигурим условия, за да може да преговаря с американския президент“, добави той.

Правителството на Орбан често е влизало в сблъсъци с други лидери от ЕС по темата за Украйна, тъй като поставя под въпрос дали блокът трябва да изпраща военна помощ на Киев, отбелязва Ройтерс.

Отношенията на Украйна с Унгария напоследък са все по напрегнати. Украинският президент Володимир Зеленски миналия месец заяви, че унгарски дронове са навлезли във въздушното пространство на Украйна, а Орбан му отвърна, че Украйна не е независима суверенна държава.

Унгария също така все още разчита на доставки на руски газ и петрол, въпреки че ЕС се опитва да спре тези доставки до 2028 г. и Тръмп призова блока да прекрати вноса на руска енергия.


  • 1 БОЛШЕВИК

    8 2 Отговор
    Путин никъде не могат и не смеят да го арестуват, защото това би било края на този свят!

    Коментиран от #6

    16:57 17.10.2025

  • 2 Легион "Ген. Колев"

    1 10 Отговор
    На този ден, точно преди 110 години, Русия бомбардира Варна. Помним!

    Коментиран от #5, #13

    16:58 17.10.2025

  • 3 Само питам

    8 0 Отговор
    А, Как иначе? Тези ненормалници на запад, които се зъбят биха ли арестували Путин??

    16:58 17.10.2025

  • 4 Пич

    12 1 Отговор
    Браво на Унгария !!! Нашите лакеи не смеят да вземат никакви самостоятелни решения !!! И когато краварите поискат български граждани , никой българин не получава защита от държавата , а го връзват и предават на говедата като безправен роб !!! Това са нашите жалки управляващи !!!

    17:00 17.10.2025

  • 5 Стенли

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Легион "Ген. Колев"":

    А помним също че добрите американци са хвърляли и бомби във вид на играчки 🤨

    17:01 17.10.2025

  • 6 Европеец

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Още не се е родил човека, който може да арестува руския президент Владимир Путин.... Не четох статията, даже не видях и кой е автора....

    Коментиран от #9

    17:01 17.10.2025

  • 7 хххх

    1 8 Отговор
    Или с други думи Унгария е пудел на русия или Орбан е готов да се наведе в поза Г

    17:01 17.10.2025

  • 8 Мишел

    7 0 Отговор
    Днес ЕС гарантира, че Путин ще пътува до Будапеща и обратно без никакви проблеми по желаният от него маршрут.

    17:02 17.10.2025

  • 9 бункерен nлъx от кремъл

    1 5 Отговор

    До коментар #6 от "Европеец":

    Джуджето и Русия са абсолютно НИКОИ откъм влияние ,сила или икономически възможности и абсолютно всеки може не само да арестува кремълският бункерен страхливец ами може и да му бие шамари зад врата от тук до Филипините.Единственият проблем е само,че тея неандерталци имат наследствено ядрено оръжие от СССР и това е единствената причина да джафкат и въобще някой да ги брои за живи

    17:05 17.10.2025

  • 10 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    1 6 Отговор
    Там ще има ли, малки момченца?

    17:06 17.10.2025

  • 11 Наритайте джуджето

    1 5 Отговор
    Спасете малките момченца

    17:07 17.10.2025

  • 12 пиночет

    1 5 Отговор
    Накрая педофила Путин, ще изтъргува Русия на Китай!

    17:08 17.10.2025

  • 13 Европеец

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Легион "Ген. Колев"":

    Казват, че нормалния човек се учи от грешките си и уважава историята си..... Ти се моли, Русия да не повтори, защото заради вас европуделчетата , може да повтори и ще изгорим не е нормалните хора, а за вас нормалните фашисти въобще не ми е зор...

    Коментиран от #14

    17:09 17.10.2025

  • 14 Наритай Бг копейка

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Европеец":

    Абе, ние да наритаме нашите копейки, пък другите да се оправят!

    17:10 17.10.2025

