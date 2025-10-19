Срещата между Путин и Тръмп: Ще излязат ли сметките на Орбан

Датата за мирните преговори между американския президент Доналд Тръмп и шефа на Кремъл Владимир Путин в унгарската столица още не е известна, но премиерът на Унгария Виктор Орбан още отсега тържествува в медиите.

Орбан е много активен и в платформата Х, където в личния си профил се описва като „борец за мир, съпруг, баща, дядо и министър-председател на Унгария“. И забележителното е, че „борец за мир“ стои на първо място, коментира германската обществена медия АРД.

Още новини от Украйна

"Унгария е остров на мира", написа в четвъртък Орбан. „Планираната срещу между американския и руския президент е великолепна новина за всички хора, които обичат мира. Ние сме готови.“

Европа в образа на врага

Европа обаче е изцяло настроена за война, твърди Орбан във видеоклип: „Дори по своята собствена дефиниция Европа се намира във война. Както лидерите на големите държави от ЕС, така и шефовете на европейските институции говорят за руско-украинската война така, като че ли това е наша война и като че ли Европа е във война“, цитира АРД думите на Орбан.

Нападките на Виктор Орбан са особено концентрирани срещу председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен: „Всеки ден виждаме как председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен обикаля света и не прави нищо друго, освен да говори за войната. Това показва ясно, че в случая има нещо като военна психоза и надпревара кой да заеме най-войнствената позиция“, казва Орбан в същото видео.

Сериозни критики към Орбан

Поведението на Орбан се натъква на критики сред преобладаващото мнозинство от държавите в ЕС. Критики отправя и президентът на Литва Гитанас Науседа:

„Орбан изпраща абсолютно грешни послания във всички посоки – и към международната общност, и към Украйна. Украйна се бори за своята свобода и за независимостта си“, заяви Науседа.

Критиките му към Орбан приличат на критиките към Тръмп, коментира германската обществена медия: „И двамата до момента не са постигнали нищо за спиране на войната срещу Украйна, освен да говорят за мира и да се отнасят с Путин мило и дружески. А Путин така и не се е отказал от намерението си да завладее Украйна“, посочва Науседа.

Унгария като "единствено място на надежда"

Орбан обявява, че подготовката за мирните разговори в Будапеща върви с пълна сила. Той вече бил разговарял по телефона и с Тръмп, и с Путин. Предвидена била и американско-унгарска среща във Вашингтон. Орбан представя нещата така, сякаш Унгария е единственото място на надежда в Европа: „Ако днес погледнете картата и европейските държавни и правителствени ръководители, бързо става ясно, че Будапеща е единственото място в Европа, където може да се проведе подобна среща“ , твърди премиерът. „Унгария е единствената страна, която е за мир, като в това отношение работим заедно със Словакия. Но от три години насам сме единствената страна, която открито, категорично и активно се застъпва за мира.“

Ще помогне ли на Орбан срещата на върха между Путин и Тръмп?

През април следващата година в Унгария ще се проведат парламентарни избори. Допитванията от месеци насам дават предимство на конкурента на Орбан – Петер Магяр и неговата проевропейска партия „Тиса“. И по време на изборите за Европейски парламент Орбан също разигра украинската карта, припомня АРД.

В тогавашната си кампания той се опита да убеди избирателите, че ЕС иска да изпрати унгарски войници на фронта, за да се сражават срещу руснаците. Предполага се, че той и сега ще заложи на сходен наратив, прогнозира АРД. Орбан разчита мирните преговори между Тръмп и Путин в Будапеща осезаемо да подобрят позициите му за предстоящите избори.

Автор: Оливер Зоос ARD