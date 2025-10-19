Новини
Свят »
Германия »
Срещата между Путин и Тръмп: Ще излязат ли сметките на Орбан
  Тема: Украйна

Срещата между Путин и Тръмп: Ще излязат ли сметките на Орбан

19 Октомври, 2025 13:22 634 30

  • унгария-
  • виктор орбан-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп-
  • русия-
  • ес-
  • украйна

Планираната среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп в Будапеща е голяма победа за унгарския премиер Орбан

Срещата между Путин и Тръмп: Ще излязат ли сметките на Орбан - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Датата за мирните преговори между американския президент Доналд Тръмп и шефа на Кремъл Владимир Путин в унгарската столица още не е известна, но премиерът на Унгария Виктор Орбан още отсега тържествува в медиите.

Орбан е много активен и в платформата Х, където в личния си профил се описва като „борец за мир, съпруг, баща, дядо и министър-председател на Унгария“. И забележителното е, че „борец за мир“ стои на първо място, коментира германската обществена медия АРД.

Още новини от Украйна

"Унгария е остров на мира", написа в четвъртък Орбан. „Планираната срещу между американския и руския президент е великолепна новина за всички хора, които обичат мира. Ние сме готови.“

Европа в образа на врага

Европа обаче е изцяло настроена за война, твърди Орбан във видеоклип: „Дори по своята собствена дефиниция Европа се намира във война. Както лидерите на големите държави от ЕС, така и шефовете на европейските институции говорят за руско-украинската война така, като че ли това е наша война и като че ли Европа е във война“, цитира АРД думите на Орбан.

Нападките на Виктор Орбан са особено концентрирани срещу председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен: „Всеки ден виждаме как председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен обикаля света и не прави нищо друго, освен да говори за войната. Това показва ясно, че в случая има нещо като военна психоза и надпревара кой да заеме най-войнствената позиция“, казва Орбан в същото видео.

Сериозни критики към Орбан

Поведението на Орбан се натъква на критики сред преобладаващото мнозинство от държавите в ЕС. Критики отправя и президентът на Литва Гитанас Науседа:

„Орбан изпраща абсолютно грешни послания във всички посоки – и към международната общност, и към Украйна. Украйна се бори за своята свобода и за независимостта си“, заяви Науседа.

Критиките му към Орбан приличат на критиките към Тръмп, коментира германската обществена медия: „И двамата до момента не са постигнали нищо за спиране на войната срещу Украйна, освен да говорят за мира и да се отнасят с Путин мило и дружески. А Путин така и не се е отказал от намерението си да завладее Украйна“, посочва Науседа.

Унгария като "единствено място на надежда"

Орбан обявява, че подготовката за мирните разговори в Будапеща върви с пълна сила. Той вече бил разговарял по телефона и с Тръмп, и с Путин. Предвидена била и американско-унгарска среща във Вашингтон. Орбан представя нещата така, сякаш Унгария е единственото място на надежда в Европа: „Ако днес погледнете картата и европейските държавни и правителствени ръководители, бързо става ясно, че Будапеща е единственото място в Европа, където може да се проведе подобна среща“ , твърди премиерът. „Унгария е единствената страна, която е за мир, като в това отношение работим заедно със Словакия. Но от три години насам сме единствената страна, която открито, категорично и активно се застъпва за мира.“

Ще помогне ли на Орбан срещата на върха между Путин и Тръмп?

През април следващата година в Унгария ще се проведат парламентарни избори. Допитванията от месеци насам дават предимство на конкурента на Орбан – Петер Магяр и неговата проевропейска партия „Тиса“. И по време на изборите за Европейски парламент Орбан също разигра украинската карта, припомня АРД.

В тогавашната си кампания той се опита да убеди избирателите, че ЕС иска да изпрати унгарски войници на фронта, за да се сражават срещу руснаците. Предполага се, че той и сега ще заложи на сходен наратив, прогнозира АРД. Орбан разчита мирните преговори между Тръмп и Путин в Будапеща осезаемо да подобрят позициите му за предстоящите избори.

Автор: Оливер Зоос ARD


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха,ха,ха

    10 4 Отговор
    Ще излязат.
    На ДВ няма да излязат.

    13:25 19.10.2025

  • 2 Не имей 100 рублей,а имей 100 друзей.

    6 4 Отговор
    Списък с въпроси към соросчетата:
    На кой Ден Руснаците бяха в предградията на Киев 2022?
    Стигнахте ли границите от 1991?
    Или поне от 2014?
    Или,или поне от 2022?
    А Крим ?Кафе пи ли зелето?
    А Курск сий е?
    А Москва бомбардирахие ли я?
    А Контрнаступа върви ли?
    А Ф16 ,Леопарди ,Абрам - помогнаха ли?
    А Индия спряли да купува нефт?
    А Гренландия превзехие ли я ?
    А немски е заводи що отиват в Сащ?
    Защо ЕС купува повече торове отколкото миналата година от Русия?
    Защо новия сирийски президент поиска увеличаване на руското военно присъствие в Сирия?
    Кво стана с Томазовките?
    Ха,три пъТи

    13:25 19.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич

    9 4 Отговор
    Ще видим чий сметки ще излязат !? Аз бих заложил на Путин и Тръмп , макар че имат много врагове !!!

    13:26 19.10.2025

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 6 Отговор
    ПУ т ь о що не прелети през Украина?за срещата?най-прекият път е!

    Коментиран от #18

    13:26 19.10.2025

  • 6 И Киев е Руски

    9 6 Отговор
    „Вече виждаме как Кремъл бърза да възобнови диалога веднага щом чуе за ракетите „Томахоук", заяви украинският лидер в четвъртък. Под въздействието на тежки вещества може да се видят всякакви неща. Странно е, че не е забелязал гъбите, които растат над Вашингтон. Брюксел и други клоаки на „колективния Запад

    Коментиран от #13

    13:26 19.10.2025

  • 7 Европеец

    9 4 Отговор
    Орбан е прав...... Откъде накъде това да е наша война,на европейците де.... Покрайна и Русия се намират в Европа, но не са членове на Европейския тоталитарен и колониален съюз. ... Ще даваме пари на украинската хунта, които половината ги крадат... Не на Европейския тоталитарен и колониален съюз.... Да на Европейския съюз на суверените нации и народи...

    Коментиран от #14

    13:27 19.10.2025

  • 8 Колко много

    7 4 Отговор
    злоба и евтина пропаганда...

    13:27 19.10.2025

  • 9 Пусин

    0 6 Отговор
    Не знам какво не е наред, но котката ми само мяука, това ме побърква. Когато я докосна, тя започва да мърка възхитително, но наистина мисля, че топлото мляко прави чудеса.

    13:28 19.10.2025

  • 10 Написах колко

    8 4 Отговор
    много з-л-о-б-а и е-в-т-и-н-а п-роп@г@нда лъха от тази статия и веднага ме и-з-т-р-и-х-а...

    13:29 19.10.2025

  • 11 Нищо

    4 7 Отговор
    няма да стане , Путин няма да дойде !

    13:30 19.10.2025

  • 12 Не си сила да налагаш, трябва уважение

    6 4 Отговор
    Европа да се чете САЩ. Нищо няма да стане, защото САЩ не са съгласни да отстъпват, като си мислят, че преговарят с Германия или Франция. Но Китай им обясни, че ако не внимат ще си ползват доларите за друго.

    13:31 19.10.2025

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 5 Отговор

    До коментар #6 от "И Киев е Руски":

    от празната ти тиква , гъбата дето никне ,забеляза ли я?

    13:32 19.10.2025

  • 14 Пич

    7 5 Отговор

    До коментар #7 от "Европеец":

    Много точен коментар ! Наглите и безродни наши и европейски политици не стига че източваха парите ни за камиларите , но сега ги източват и за Украйна!!! Крадат ни , все едно са феодали по право !!!

    Коментиран от #19

    13:33 19.10.2025

  • 15 Путин гол до кръста на пони

    4 2 Отговор
    Добре де, ако изтегля войските си от Украйна, няма ли да свърши тази ужасна война?

    13:34 19.10.2025

  • 16 Бикът от Шри Ланка

    7 2 Отговор
    СЪВЕТСКАТА ГЮВЕНДИЯ ПАК ЩЕ Я АШЛАДИСВАТ

    13:35 19.10.2025

  • 17 От бункера

    13 2 Отговор
    Няма да има никаква среща .

    13:36 19.10.2025

  • 18 АМИ МОЖЕ

    2 13 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    С ЕСКОРТ ОТ НЯКОЛКО СТРАТЕГИЧЕСКИ БОМБАРДИРОВАЧА С ПЪЛЕН ТОВАР
    АМА ША Е ЛОШО ЗА УКРОПИЯ
    МАКАР ЧЕ ПОДОБЕН НЕСТАНДАРТЕН ПОДХОД ЩЕ МЕ ИЗКЕФИ
    ША ГЛЕДАМЕ НАС....РАНИ БАНДЕРА....СТИ

    Коментиран от #22

    13:36 19.10.2025

  • 19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    а дали ако Китай нападне РФ(теоретично) и ЕС помага на РАШАта ти , би написал подобен коментар?

    13:37 19.10.2025

  • 20 Симпатизант

    1 0 Отговор
    Ми дано сметките на Орбан да излязат за да спре войната на НАТО срещу Русия

    Коментиран от #26

    13:37 19.10.2025

  • 21 Путин гол до кръста на пони

    1 1 Отговор
    Ако Орбан гарантира на срещата в Будапеща, че ако изтегла войските си от Украйна войната ще свърши, ще ги изтегля!

    13:37 19.10.2025

  • 22 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "АМИ МОЖЕ":

    ми КАТ МОЖЕ-ДА ЛЕТИ БЕ!!!!!

    13:38 19.10.2025

  • 23 демократ

    2 0 Отговор
    И кво като е баща и дядо.
    Внуците му ще бъдат роби на системата която сам подхранва.
    Урсула 7 деца сега има 5 внуци а скоро ще има и 1,2 правнуци които ще трябва да изхранват стотици хиляди мигранти.

    13:39 19.10.2025

  • 24 Не си сила да налагаш, трябва уважение

    2 0 Отговор
    Европа да се чете САЩ. Нищо няма да стане, защото САЩ не са съгласни да отстъпват, като си мислят, че преговарят с Германия или Франция. Но Китай им обясни, че ако не внимат ще си ползват доларите за друго.

    13:39 19.10.2025

  • 25 Последния Софиянец

    0 2 Отговор
    Оранжевия сутеньор, орбо и бункерния страхливец ще гният по затворите, последния до края на дните си.

    13:40 19.10.2025

  • 26 Орбан

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Симпатизант":

    Добре, ще помоля господин Путин да изтегли войските си от Украйна. Мисля, че тази ужасна война ще спре веднага.

    Коментиран от #30

    13:40 19.10.2025

  • 27 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 1 Отговор
    Коги ще пускат бензина в магучаята, казаха ли от пасьола‼️

    13:41 19.10.2025

  • 28 Варна

    0 1 Отговор
    Орбан е лидер и държавник за разлика от Урсули,Каи,Рютета ,Микрони и останалите европудели,които са или комплексари или печелят от войната.Кск се отразява тяхната убийствена за Европа политика???Е това е разликата между Орбан -борец за мир, съпруг,баща и дядо.Срещу него меки китки, неадекватни войнолюбци и жалки подгласници...

    13:42 19.10.2025

  • 29 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    На Орган че мо дува амерекански кон у врато,ма се още не знае Хататитла ли че е или Илчи!

    13:42 19.10.2025

  • 30 Симпатизант

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Орбан":

    Но аз все си мисля, че до като не висне трупин от башнята на спаска няма да спре войната!

    13:42 19.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания