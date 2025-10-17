ЕК смята, че срещата в Будапеща между Тръмп и Путин може да бъде положителна

За нас възможната среща между президентите на САЩ Доналд Тръмп и на Русия Владимир Путин в Будапеща би била положителна стъпка, ако се състои и води към постигането на мир в Украйна, заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, предаде БТА.

Подкрепяме мирните усилия на президента Тръмп. Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен приветства всяка стъпка, която води до справедлив и траен мир. Ако срещата в Будапеща служи за тази цел, я приветстваме, добави говорителят.

Той уточни, че държавите от ЕС могат да дадат изключения от санкциите за прелитане на руски самолети в подобен случай. Говорителят посочи, че ЕС очаква от всички държави да прилагат решенията на Международния наказателен съд (МНС), издал по-рано заповед за задържането на руския президент. По неговите думи това, че Унгария е подала заявление за оттегляне от МНС, не я освобождава от задължението да прилага влезли по-рано в сила съдебни решения.

Разчитаме Унгария и останалите страни от ЕС да подкрепят предложението на ЕК за допълнителни санкции срещу Русия, каза говорителят. Предприемаме всички възможни стъпки да подкрепяме Украйна и да ограничим способностите на Русия да води война, добави той. Отдавна Русия трябваше да спре безсмислената и незаконна война срещу Украйна, обобщи той.