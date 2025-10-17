Новини
Свят »
Белгия »
ЕК смята, че срещата в Будапеща между Тръмп и Путин може да бъде положителна
  Тема: Украйна

ЕК смята, че срещата в Будапеща между Тръмп и Путин може да бъде положителна

17 Октомври, 2025 16:37 512 11

  • унгария-
  • доналд тръмп-
  • ек-
  • владимир путин-
  • русия-
  • украйна

Подкрепяме мирните усилия на президента Тръмп, заяви говорител на Европейската комисия

ЕК смята, че срещата в Будапеща между Тръмп и Путин може да бъде положителна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За нас възможната среща между президентите на САЩ Доналд Тръмп и на Русия Владимир Путин в Будапеща би била положителна стъпка, ако се състои и води към постигането на мир в Украйна, заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, предаде БТА.

Подкрепяме мирните усилия на президента Тръмп. Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен приветства всяка стъпка, която води до справедлив и траен мир. Ако срещата в Будапеща служи за тази цел, я приветстваме, добави говорителят.

Още новини от Украйна

Той уточни, че държавите от ЕС могат да дадат изключения от санкциите за прелитане на руски самолети в подобен случай. Говорителят посочи, че ЕС очаква от всички държави да прилагат решенията на Международния наказателен съд (МНС), издал по-рано заповед за задържането на руския президент. По неговите думи това, че Унгария е подала заявление за оттегляне от МНС, не я освобождава от задължението да прилага влезли по-рано в сила съдебни решения.

Разчитаме Унгария и останалите страни от ЕС да подкрепят предложението на ЕК за допълнителни санкции срещу Русия, каза говорителят. Предприемаме всички възможни стъпки да подкрепяме Украйна и да ограничим способностите на Русия да води война, добави той. Отдавна Русия трябваше да спре безсмислената и незаконна война срещу Украйна, обобщи той.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 7 Отговор
    абе докога ще ни знимавате с тва проклето джудже и ТЕРИТОрията? копеите да не ви цакат процент?

    16:41 17.10.2025

  • 2 Европеец

    7 0 Отговор
    Европейската комисия на Европейския тоталитарен и колониален съюз-смешници .....

    16:41 17.10.2025

  • 3 Симеон Иванов

    5 0 Отговор
    Кои бяха тези ЕС !?
    Някаква архаична кочинка ...
    Ще слушкат, като господаря им отвъд океана мъцне нещо ...

    Коментиран от #9

    16:42 17.10.2025

  • 4 Позитивист

    6 0 Отговор
    Хем стъпката е положителна, хем " Разчитаме Унгария и останалите страни от ЕС да подкрепят предложението на ЕК за допълнителни санкции срещу Русия, каза говорителят". Това е разбирането на ЕС за дипломация. Тръмп и Орбан отново ще им свършат работата. А, ПЕС изключи партията на Орбан. Никой не иска да се среща с ПЕС обаче.

    16:43 17.10.2025

  • 5 ЕК....

    2 0 Отговор
    Не ок да смята

    16:44 17.10.2025

  • 6 Бялджип

    5 0 Отговор
    Разговорът на Тръмп с Путин унижи Зеленски, но унижи и целия Евросъюз.

    16:47 17.10.2025

  • 7 Уфф

    3 0 Отговор
    ЕК не знаят на кой Бог да се молят в момента! Даже за мир заговориха! Веднага щом свърши срещата и Тръмп си замине, веднага ще започнат да се зъбят пак.

    16:48 17.10.2025

  • 8 Тити

    0 2 Отговор
    Путлер просто шикалкави и размотава останалите.

    16:54 17.10.2025

  • 9 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Симеон Иванов":

    Прав си..... Ще допълня само, че това са едни импотентни мераклии-просто жалки смешници.... Не На Европейския колониален и тоталитарен съюз Воден от кликата на фашисткото изчадие Урсула, да на Европейския съюз на суверените нации и народи...

    16:58 17.10.2025

  • 10 Само за ЕС няма да бъде

    1 0 Отговор
    Та нали идеята е обедняване на Европа.

    17:04 17.10.2025

  • 11 Обективни истини

    1 0 Отговор
    Тая Урсула ще ме напила от смях, каква е дефиницията за справедлив мир, да се откаже Русия от постигнатото ли? Това няма да стане, кому не е ясно, ба,si oliгоферните.

    17:07 17.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания