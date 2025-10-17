Новини
Будапеща вече е започнала подготовка за срещата между Путин и Тръмп
  Тема: Украйна

17 Октомври, 2025 10:31 1 340 75

Срещата между двамата президенти ще се състои до две седмици, заяви Орбан

Будапеща вече е започнала подготовка за срещата между Путин и Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Премиерът на Унгария Виктор Орбан съобщи, че по-късно днес ще разговаря с руския президент Владимир Путин и че Будапеща вече е започнала подготовката за срещата между Путин и американския му колега Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Вчера Тръмп обяви, че предстои да се срещне с Путин в унгарската столица, за да обсъдят приключването на войната в Украйна.

Орбан - дългогодишен съюзник на Тръмп, запазил близките си връзки и с Русия въпреки войната в Украйна - заяви, че срещата "ще бъде за мир" и че ако има мирно споразумение, това ще доведе до нов етап на икономическо развитие в Унгария и Европа.

Пред унгарското държавно радио премиерът каза, че срещата между двамата президенти ще се състои до две седмици, ако външните министри на САЩ и Русия успеят да уредят оставащите открити въпроси на планирани за следващата седмица разговори.

"Снощи разпоредих да се създаде организационен комитет, набелязахме най-важните задачи и приготовленията започнаха", каза Орбан, без да съобщи подробности.

Унгарският премиер отбеляза, че Европа трябва да разкрие собствени дипломатически канали за комуникация с Русия и отново обвини Европейския съюз, че заема "провоенна позиция".

Премиерът ветеран нееднократно е влизал в конфронтация с ръководителите на ЕС. Той поставя под въпрос изпращането на европейска военна помощ в Киев, като същевременно запазва силната зависимост на Унгария от вноса на руски газ и петрол, припомня Ройтерс.


  • 1 Това е демонстрация

    37 3 Отговор
    колко е жалка Европа с тези продадени политици.

    Коментиран от #71

    10:33 17.10.2025

  • 2 Вашето мнение

    34 7 Отговор
    Аз очаквам мърцула да подбере либерастията и да клечат пред кабинета на Орбан. Вече видяхме как стовариха зеления наркоман на щатско селскостопанско летище.

    Коментиран от #3, #4, #9, #15, #75

    10:33 17.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Това не те спира

    24 4 Отговор

    До коментар #3 от "Геро":

    да се обаждаш. Такси хвана ли си наркомана или с градският тръгна?

    10:36 17.10.2025

  • 6 Пич

    36 4 Отговор
    Тръмп иска да сложи край на войната защото има много по важни вътрешни проблеми за решаване!!! Путин иска край на войната за да не бъде принуден да отговори със сила на тъпите Урсулианци !!! Дано да успеят !!!

    Коментиран от #39

    10:37 17.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Еврошматките

    38 3 Отговор
    пак ще стоят непоканени, ще киризят през ключалката и после ще ни "уведомяват " за срещата от първо лице:))

    Коментиран от #10

    10:37 17.10.2025

  • 9 Българин

    6 28 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Оръжия пращано от Тръмп трепе руснаци.Перчема отново ще се подиграе с путин.Ти очакввай баба си ако си нямаш друга работа.

    Коментиран от #13, #19

    10:38 17.10.2025

  • 10 Макарона

    27 3 Отговор

    До коментар #8 от "Еврошматките":

    пак ли ще обикаля по светофарите? 😄

    10:38 17.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Последния Софиянец

    32 6 Отговор
    Винаги България е била посредник между Русия и Запада но Орбан ни измести заради тъпа политика.

    Коментиран от #66

    10:39 17.10.2025

  • 13 И точи Европа

    8 3 Отговор

    До коментар #9 от "Българин":

    Но ко ти дреме на теб за Европа?

    10:39 17.10.2025

  • 14 Чакаме

    28 5 Отговор

    До коментар #4 от "Ко стаа бе боклук?":

    да бутнете руската икономика за два дня, както се хвалихте. Мухаха

    Коментиран от #20

    10:39 17.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ремингтон 700

    24 20 Отговор
    Украинският снайперист вече пътува За Будапеща .

    Коментиран от #22, #43

    10:41 17.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Вашето мнение

    20 8 Отговор

    До коментар #9 от "Българин":

    Явно, че освен неграмотни сте и късопаметни. Ще ви припомня, как точно ИДИЛ отрочетата на перчема бях а унищожени от руснаците.А само преди дни новите управници на Сирия лазеха по червения килим в Кремъл.

    Коментиран от #23

    10:41 17.10.2025

  • 20 Шмугльо,

    8 23 Отговор

    До коментар #14 от "Чакаме":

    Пуслер дам събори руската икономика.САЩ,Китай и ЕС са доволни.
    Ти пратя 5 лева за 2 бснички?

    Коментиран от #31

    10:41 17.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Убийци и терористи

    22 11 Отговор

    До коментар #17 от "Ремингтон 700":

    е режима в Украйна. Света го разбра, а вече и ти. Браво.

    10:43 17.10.2025

  • 23 Българин

    5 17 Отговор

    До коментар #19 от "Вашето мнение":

    Нормално.В Кремъл ходи само иzмет.

    Коментиран от #26

    10:43 17.10.2025

  • 24 Чудя се

    22 4 Отговор
    Нали войната рано или късно ще свърши и оправданията да не купуваме руски газ,за да не въоръжаваме Путин няма да работи.Нали уж трябваше да се девирсифицираме.Как точно ще стане,като купуваме само от САЩ. И защо целият ЕС не може да бъде равностоен партньор на САЩ, а Тръмп го третира като слуга-- казва им ще купувате оръжието НИ с ваши пари и ще го давате на Украйна и всички вкупом козируват и изпълняват.И затова Тръмп уважава Орбан.Двама лидери,на две велики страни уважават Орбан,значи неговото поведение е правилното.

    10:43 17.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Не сме

    10 2 Отговор

    До коментар #23 от "Българин":

    те видели там.

    Коментиран от #28

    10:44 17.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Йосиф Кобзон

    2 10 Отговор

    До коментар #26 от "Не сме":

    Мен питай.

    Коментиран от #32

    10:45 17.10.2025

  • 29 Pyccкий Карлик

    5 15 Отговор
    Вова с влака Ориент Експрес ли ще пристигне ?
    Друг начин да стигне в Будапеща не виждам.
    Че и могат да го арестуват унгарците щом мине границата 😁

    Коментиран от #51

    10:45 17.10.2025

  • 30 А где

    2 7 Отговор
    МОЧАТА?

    Коментиран от #35, #37

    10:47 17.10.2025

  • 31 Ш@.тар0.к

    17 1 Отговор

    До коментар #20 от "Шмугльо,":

    Киев сам се закопа. Прати си парите на наркомана, че проси за дрога от цял свят.

    10:47 17.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Я пък тоя

    9 1 Отговор
    Цял ден ли ще ни занимавате със срещата Путин - Тръмп?
    Напишете: Орбан изпра червения килим и готово.

    Коментиран от #64

    10:48 17.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Виж в гащите ти

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "А где":

    Всеки ден папагалишп и полазваш трагедията на запада да прави от глупака папагал.

    10:49 17.10.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 АМИ ПОГЛЕДНИ

    5 1 Отговор

    До коментар #30 от "А где":

    В ОГЛЕДАЛОТО АМА НАВЕДЕН

    10:50 17.10.2025

  • 38 Криворазбрана демокрация

    8 2 Отговор
    Тръмп и Путин при Орбан в Унгария.Ха ха хаааа. Дано се намери някой, по време на срещата,(където ще си я гледат...тв, интернет),да снима поотделно лицата на еврокрадците урсулиански

    10:51 17.10.2025

  • 39 456

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Дано да се сложи край на войната, но се съмнявам ,че Тръмп го желае. Продажбата на оръжие ,носят пари на ФАЩ, а краварите определено се нуждаят от тях. Ако спре войната ,тогава Русия без проблем ще си продава петрола навсякъде, а хамериканците искат те да продават ,следователно нямат сметка от спирането на войната. Искат 500% мита от Китай- ако спре войната причина да искат тези пари няма да има. ФАЩ имат много повече да губят ако се спре, затова мисля ,че по-скоро бай Дончо ще го играе така ,че все едно иска да я спре. Все пак иска Нобел

    10:52 17.10.2025

  • 40 Дядовата ръкавичка

    7 2 Отговор
    Тримата сложиха пръст в евродупчицата

    10:54 17.10.2025

  • 41 Кой каза, че Русия не можело победена

    11 12 Отговор
    Тръмп предложил 2 000 томахавки на Украйна....Зеленски кацна във военновъздушната база Андрюс...

    Коментиран от #50

    10:55 17.10.2025

  • 42 СБУ

    12 5 Отговор
    Вече се готви ято украински дронове които ще инспектират летището в Будапеща .

    Коментиран от #46

    10:58 17.10.2025

  • 43 ще трепе Тръмп ли?

    8 11 Отговор

    До коментар #17 от "Ремингтон 700":

    Да пробва бе. Първия път им се размина на укрите. Но сега едва ли.

    10:59 17.10.2025

  • 44 Криворазбрана демокрация

    10 4 Отговор
    Нищо ново.Среща проформа. Путин ще си настоява неговото и ще смила бавно Украйна,Тръмп ще се прави на миротворец ,но ще си продава оръжията, ония евроджендъри другата седмица ще са пак свити да му се молят в Белият дом и накрая го отнасят украинците и Европа заради крадците Байдън и ЕС пуделите.

    Коментиран от #45

    11:01 17.10.2025

  • 45 Раша отива при крайцера и СССР

    4 5 Отговор

    До коментар #44 от "Криворазбрана демокрация":

    с еднопосочен билет .

    11:03 17.10.2025

  • 46 Сърп и чук

    3 4 Отговор

    До коментар #42 от "СБУ":

    Може, но крайната оценка ще се вземе в Украйна

    11:03 17.10.2025

  • 47 Чичо Дончо

    2 2 Отговор
    Ще дойда на срещата с памперс.

    11:04 17.10.2025

  • 48 Еее, четеме верните новини

    0 5 Отговор
    Путин иска среща с Тръмп.Путин се е молил да разговаря в Тръмп.
    Украйна готви връщане на Крим.
    Фламинго прави Крим негодно място за живеене на ОРКИ.

    11:07 17.10.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "Кой каза, че Русия не можело победена":

    Кой ти каза , че САШтинците имат толкова ❗Че и да ги дадат❗

    Коментиран от #53

    11:11 17.10.2025

  • 51 Абеее Pyccкий Карлик

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Pyccкий Карлик":

    ти не беше ли злобното джуджи което някъде изчезна в усръинския туман
    /За НЕполиглотите мъгла на руски и усръински си е все туман/

    11:11 17.10.2025

  • 52 койдазнай

    0 0 Отговор
    Орбан дори не са го питали за тая среща. Научил че ще е в Унгария от телевизията!

    Коментиран от #54

    11:11 17.10.2025

  • 53 Ти кой си, по вече от Тръмп ли си?

    0 3 Отговор

    До коментар #50 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Тръмп го каза, ама ти нали се информираш от ботовете на Крем...

    Коментиран от #56, #59

    11:13 17.10.2025

  • 54 Знай знай

    7 0 Отговор

    До коментар #52 от "койдазнай":

    Каквото каже Путин, това става

    11:14 17.10.2025

  • 55 Да спират войната, че като спрат

    0 2 Отговор
    турски поток и Унгария остава без газчица.

    11:14 17.10.2025

  • 56 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Ти кой си, по вече от Тръмп ли си?":

    🤣🤣🤣Явно си усвоил четене БЕЗ разбиране❗

    11:17 17.10.2025

  • 57 Калъчев

    5 0 Отговор
    Интересно е, откъде самолетът на Путин ще прелети до Будапеща, след като всички съседни държави са "вражески"?! Да не би някой смелчага да поиска да арестува Путин, и тогава да видим кон боб яде ли?!

    11:20 17.10.2025

  • 58 Голям страх ги тресе медиите

    0 3 Отговор
    Що така никъде не прочетох по медиите, че когато Тръмп информираше какво са говорили с Путин, каза- 2 000 Томахоук съм приготвил за Зеленски.

    Коментиран от #60

    11:22 17.10.2025

  • 59 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #53 от "Ти кой си, по вече от Тръмп ли си?":

    За сведение на ФнГЛ:
    "Той обясни, че умишлено е искал да повдигне въпроса по „леко хумористичен“ начин. "
    Помоли някой ПО ПЕЙКИТЕ дето може да разбира, ако има такива, да ти разясни,
    ЧЕ СТАВАШ СМЕШЕН‼️

    11:22 17.10.2025

  • 60 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #58 от "Голям страх ги тресе медиите":

    Голям брой НЕРАЗБИРАЧИ‼️
    За такива , ТръмПича лично поясни:
    "Той обясни, че умишлено е искал да повдигне въпроса по „леко хумористичен“ начин. "

    11:25 17.10.2025

  • 61 Историк

    1 7 Отговор
    Уроците на историята трябва да се научават ,за да не се повтарят. Очевидно това не се случва и личните интереси на диктаторите, основен от които е да се вечно на власт, е най-важен. Преди 80 години всички заедно са се борили срещу Хитлер и заедно са го победили. Сега всички диктатори,начело с Путин са надигнали глави и с цената на всичко показват как светът не трябва да съществува. Вместо да разоръжат вероломния злодей диктатора Путин, те наложиха въоръжаване на цял свят, за да се пази от него. Сега остава тръмп да организира във Вашингтон семинар на всички диктатори от света с главен лектор Путин за обмяна на опит.

    11:28 17.10.2025

  • 62 Тръмп за Путин

    0 0 Отговор
    Каза още.На мен ми се нрави 2 000 томахавки, отколкото две недели...

    11:30 17.10.2025

  • 63 не може да бъде

    2 0 Отговор
    Тази среща показва че зад победните фанфари и вувузели които някои надуват за победа над Путин са най-меко казано прибързани и има много скрити неща от публиката!2И положението е много по-сложно отколкото се вижда и представя !!?Вижте какви събития са навързани а обикновено всичко се обяснява със силно преувеличение на унищожителните санкции срещу Русия изолацията на Путин изкуството на украинците да водят война!?А твърде малко място напр-се отделя на катастрофата към която лети Европа съвсем сериозно и видимо просто е табу да се говори негативно за еврото ...а някои вече казаха Франция потопи еврото !?Изобщо положението не за диванни и платени експерти ..големият проблем за нас пе че един ден може да се събудим и да видим света съвсем друг!!Положението е много ...международно!?

    11:34 17.10.2025

  • 64 Хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Я пък тоя":

    ми като нема томахОвки за кво друго а пишат Ората ???!

    11:34 17.10.2025

  • 65 007 лиценз ту кил

    0 0 Отговор
    Интересно Путин как ще стигне до Унгария. През Украйна е немислимо, през Полша също не става. Възможностите са Черно море и после Румъния или България, но Румъния е много близо до Украйна. Интересно.

    Коментиран от #68, #69, #70

    11:38 17.10.2025

  • 66 не може да бъде

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    Много хубав коментар -но представяте ли си Пеевски или Борисов да бъдат посредници!?Това е просто абсурд нещо много повече от пародия комедия или цирк!Ето това е едно обстоятелство което показва до каква степен България е деградирала като държава!?

    11:39 17.10.2025

  • 67 Унгарска Копейка

    0 1 Отговор
    Месим погачи и варим гулаш за другарите Краснов и Путин

    11:39 17.10.2025

  • 68 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "007 лиценз ту кил":

    Он Бочко затова дръпна жилязку и дупетатите и се скриа. Сега го тръсат по телефона, ма он не дига.

    11:41 17.10.2025

  • 69 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "007 лиценз ту кил":

    Дали не знаят географията и политиката🤔

    Коментиран от #74

    11:42 17.10.2025

  • 70 През

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "007 лиценз ту кил":

    Черна Гора и Сърбия доста ще полети ,най пряко през Украйна ,ама там бият през пръстите

    Коментиран от #72

    11:43 17.10.2025

  • 71 Според мен

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Това е демонстрация":

    Това е втори опит да си поделят Европа, Дано този път да се разберат и да си стиснат ръжете. Вече не е от значение колко европейски държави ще излязат от ЕС и ще влязат в БРИКС. И без това догодина ЕС ще се разпадне след излизането на Франция от съюза.

    11:43 17.10.2025

  • 72 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "През":

    укро-пите ще са по-тихи от водата и само ще гледат към небето, ако ТръмПича е НАРЕДИЛ на ZE геройски да се НАВЕДЕ❗
    Едва ли случаЕно го привика вчера❗

    11:50 17.10.2025

  • 73 Мишел

    1 0 Отговор
    Откъдето и да мине Путин, пътуването му до Будапеща и обратно ще бъде и нагледна демонстрация, че международният съд в Хага не го бръснат за сliва.

    11:59 17.10.2025

  • 74 007 лиценз ту кил

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Знаят. И затова става интересно. Направили сме си държавата на кръстопът.

    12:01 17.10.2025

  • 75 99666

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Срещата на Тръмп и Путин може да стане в друга държава,
    например в Белорус.

    12:02 17.10.2025

