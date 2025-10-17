Будапеща вече е започнала подготовка за срещата между Путин и Тръмп

Премиерът на Унгария Виктор Орбан съобщи, че по-късно днес ще разговаря с руския президент Владимир Путин и че Будапеща вече е започнала подготовката за срещата между Путин и американския му колега Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Вчера Тръмп обяви, че предстои да се срещне с Путин в унгарската столица, за да обсъдят приключването на войната в Украйна.
Орбан - дългогодишен съюзник на Тръмп, запазил близките си връзки и с Русия въпреки войната в Украйна - заяви, че срещата "ще бъде за мир" и че ако има мирно споразумение, това ще доведе до нов етап на икономическо развитие в Унгария и Европа.
Пред унгарското държавно радио премиерът каза, че срещата между двамата президенти ще се състои до две седмици, ако външните министри на САЩ и Русия успеят да уредят оставащите открити въпроси на планирани за следващата седмица разговори.
"Снощи разпоредих да се създаде организационен комитет, набелязахме най-важните задачи и приготовленията започнаха", каза Орбан, без да съобщи подробности.
Унгарският премиер отбеляза, че Европа трябва да разкрие собствени дипломатически канали за комуникация с Русия и отново обвини Европейския съюз, че заема "провоенна позиция".
Премиерът ветеран нееднократно е влизал в конфронтация с ръководителите на ЕС. Той поставя под въпрос изпращането на европейска военна помощ в Киев, като същевременно запазва силната зависимост на Унгария от вноса на руски газ и петрол, припомня Ройтерс.
1 Това е демонстрация
Коментиран от #71
10:33 17.10.2025
2 Вашето мнение
Коментиран от #3, #4, #9, #15, #75
10:33 17.10.2025
5 Това не те спира
До коментар #3 от "Геро":да се обаждаш. Такси хвана ли си наркомана или с градският тръгна?
10:36 17.10.2025
6 Пич
Коментиран от #39
10:37 17.10.2025
8 Еврошматките
Коментиран от #10
10:37 17.10.2025
9 Българин
До коментар #2 от "Вашето мнение":Оръжия пращано от Тръмп трепе руснаци.Перчема отново ще се подиграе с путин.Ти очакввай баба си ако си нямаш друга работа.
Коментиран от #13, #19
10:38 17.10.2025
10 Макарона
До коментар #8 от "Еврошматките":пак ли ще обикаля по светофарите? 😄
10:38 17.10.2025
12 Последния Софиянец
Коментиран от #66
10:39 17.10.2025
13 И точи Европа
До коментар #9 от "Българин":Но ко ти дреме на теб за Европа?
10:39 17.10.2025
14 Чакаме
До коментар #4 от "Ко стаа бе боклук?":да бутнете руската икономика за два дня, както се хвалихте. Мухаха
Коментиран от #20
10:39 17.10.2025
17 Ремингтон 700
Коментиран от #22, #43
10:41 17.10.2025
19 Вашето мнение
До коментар #9 от "Българин":Явно, че освен неграмотни сте и късопаметни. Ще ви припомня, как точно ИДИЛ отрочетата на перчема бях а унищожени от руснаците.А само преди дни новите управници на Сирия лазеха по червения килим в Кремъл.
Коментиран от #23
10:41 17.10.2025
20 Шмугльо,
До коментар #14 от "Чакаме":Пуслер дам събори руската икономика.САЩ,Китай и ЕС са доволни.
Ти пратя 5 лева за 2 бснички?
Коментиран от #31
10:41 17.10.2025
22 Убийци и терористи
До коментар #17 от "Ремингтон 700":е режима в Украйна. Света го разбра, а вече и ти. Браво.
10:43 17.10.2025
23 Българин
До коментар #19 от "Вашето мнение":Нормално.В Кремъл ходи само иzмет.
Коментиран от #26
10:43 17.10.2025
24 Чудя се
10:43 17.10.2025
26 Не сме
До коментар #23 от "Българин":те видели там.
Коментиран от #28
10:44 17.10.2025
28 Йосиф Кобзон
До коментар #26 от "Не сме":Мен питай.
Коментиран от #32
10:45 17.10.2025
29 Pyccкий Карлик
Друг начин да стигне в Будапеща не виждам.
Че и могат да го арестуват унгарците щом мине границата 😁
Коментиран от #51
10:45 17.10.2025
30 А где
Коментиран от #35, #37
10:47 17.10.2025
31 Ш@.тар0.к
До коментар #20 от "Шмугльо,":Киев сам се закопа. Прати си парите на наркомана, че проси за дрога от цял свят.
10:47 17.10.2025
33 Я пък тоя
Напишете: Орбан изпра червения килим и готово.
Коментиран от #64
10:48 17.10.2025
35 Виж в гащите ти
До коментар #30 от "А где":Всеки ден папагалишп и полазваш трагедията на запада да прави от глупака папагал.
10:49 17.10.2025
37 АМИ ПОГЛЕДНИ
До коментар #30 от "А где":В ОГЛЕДАЛОТО АМА НАВЕДЕН
10:50 17.10.2025
38 Криворазбрана демокрация
10:51 17.10.2025
39 456
До коментар #6 от "Пич":Дано да се сложи край на войната, но се съмнявам ,че Тръмп го желае. Продажбата на оръжие ,носят пари на ФАЩ, а краварите определено се нуждаят от тях. Ако спре войната ,тогава Русия без проблем ще си продава петрола навсякъде, а хамериканците искат те да продават ,следователно нямат сметка от спирането на войната. Искат 500% мита от Китай- ако спре войната причина да искат тези пари няма да има. ФАЩ имат много повече да губят ако се спре, затова мисля ,че по-скоро бай Дончо ще го играе така ,че все едно иска да я спре. Все пак иска Нобел
10:52 17.10.2025
40 Дядовата ръкавичка
10:54 17.10.2025
41 Кой каза, че Русия не можело победена
Коментиран от #50
10:55 17.10.2025
42 СБУ
Коментиран от #46
10:58 17.10.2025
43 ще трепе Тръмп ли?
До коментар #17 от "Ремингтон 700":Да пробва бе. Първия път им се размина на укрите. Но сега едва ли.
10:59 17.10.2025
44 Криворазбрана демокрация
Коментиран от #45
11:01 17.10.2025
45 Раша отива при крайцера и СССР
До коментар #44 от "Криворазбрана демокрация":с еднопосочен билет .
11:03 17.10.2025
46 Сърп и чук
До коментар #42 от "СБУ":Може, но крайната оценка ще се вземе в Украйна
11:03 17.10.2025
47 Чичо Дончо
11:04 17.10.2025
48 Еее, четеме верните новини
Украйна готви връщане на Крим.
Фламинго прави Крим негодно място за живеене на ОРКИ.
11:07 17.10.2025
50 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #41 от "Кой каза, че Русия не можело победена":Кой ти каза , че САШтинците имат толкова ❗Че и да ги дадат❗
Коментиран от #53
11:11 17.10.2025
51 Абеее Pyccкий Карлик
До коментар #29 от "Pyccкий Карлик":ти не беше ли злобното джуджи което някъде изчезна в усръинския туман
/За НЕполиглотите мъгла на руски и усръински си е все туман/
11:11 17.10.2025
52 койдазнай
Коментиран от #54
11:11 17.10.2025
53 Ти кой си, по вече от Тръмп ли си?
До коментар #50 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Тръмп го каза, ама ти нали се информираш от ботовете на Крем...
Коментиран от #56, #59
11:13 17.10.2025
54 Знай знай
До коментар #52 от "койдазнай":Каквото каже Путин, това става
11:14 17.10.2025
55 Да спират войната, че като спрат
11:14 17.10.2025
56 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #53 от "Ти кой си, по вече от Тръмп ли си?":🤣🤣🤣Явно си усвоил четене БЕЗ разбиране❗
11:17 17.10.2025
57 Калъчев
11:20 17.10.2025
58 Голям страх ги тресе медиите
Коментиран от #60
11:22 17.10.2025
59 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #53 от "Ти кой си, по вече от Тръмп ли си?":За сведение на ФнГЛ:
"Той обясни, че умишлено е искал да повдигне въпроса по „леко хумористичен“ начин. "
Помоли някой ПО ПЕЙКИТЕ дето може да разбира, ако има такива, да ти разясни,
ЧЕ СТАВАШ СМЕШЕН‼️
11:22 17.10.2025
60 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #58 от "Голям страх ги тресе медиите":Голям брой НЕРАЗБИРАЧИ‼️
За такива , ТръмПича лично поясни:
"Той обясни, че умишлено е искал да повдигне въпроса по „леко хумористичен“ начин. "
11:25 17.10.2025
61 Историк
11:28 17.10.2025
62 Тръмп за Путин
11:30 17.10.2025
63 не може да бъде
11:34 17.10.2025
64 Хи хи хи
До коментар #33 от "Я пък тоя":ми като нема томахОвки за кво друго а пишат Ората ???!
11:34 17.10.2025
65 007 лиценз ту кил
Коментиран от #68, #69, #70
11:38 17.10.2025
66 не може да бъде
До коментар #12 от "Последния Софиянец":Много хубав коментар -но представяте ли си Пеевски или Борисов да бъдат посредници!?Това е просто абсурд нещо много повече от пародия комедия или цирк!Ето това е едно обстоятелство което показва до каква степен България е деградирала като държава!?
11:39 17.10.2025
67 Унгарска Копейка
11:39 17.10.2025
68 Абе
До коментар #65 от "007 лиценз ту кил":Он Бочко затова дръпна жилязку и дупетатите и се скриа. Сега го тръсат по телефона, ма он не дига.
11:41 17.10.2025
69 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #65 от "007 лиценз ту кил":Дали не знаят географията и политиката🤔
Коментиран от #74
11:42 17.10.2025
70 През
До коментар #65 от "007 лиценз ту кил":Черна Гора и Сърбия доста ще полети ,най пряко през Украйна ,ама там бият през пръстите
Коментиран от #72
11:43 17.10.2025
71 Според мен
До коментар #1 от "Това е демонстрация":Това е втори опит да си поделят Европа, Дано този път да се разберат и да си стиснат ръжете. Вече не е от значение колко европейски държави ще излязат от ЕС и ще влязат в БРИКС. И без това догодина ЕС ще се разпадне след излизането на Франция от съюза.
11:43 17.10.2025
72 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #70 от "През":укро-пите ще са по-тихи от водата и само ще гледат към небето, ако ТръмПича е НАРЕДИЛ на ZE геройски да се НАВЕДЕ❗
Едва ли случаЕно го привика вчера❗
11:50 17.10.2025
73 Мишел
11:59 17.10.2025
74 007 лиценз ту кил
До коментар #69 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Знаят. И затова става интересно. Направили сме си държавата на кръстопът.
12:01 17.10.2025
75 99666
До коментар #2 от "Вашето мнение":Срещата на Тръмп и Путин може да стане в друга държава,
например в Белорус.
12:02 17.10.2025