Медведев: Доставките на оръжие за Украйна ще продължат, въпреки отказа на САЩ да пратят "Томахоук"

Доставките на ново оръжие за Украйна ще продължат, въпреки отказа на САЩ да изпратят ракети "Томахок", заяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, цитиран от ТАСС и БТА.



"Това съвсем не е краят на въоръжаването на Киев с нови оръжия. Следва продължение и трябва да сме готови за всякакво развитие на събитията", написа в канала си в "Телеграм" бившият руски президент, коментирайки решението на американския президент Доналд Тръмп засега да не изпраща ракети "Томахок" на Украйна.



"Тръмп по време на срещата си с непрекъснато молещия за помощ (Медведев има предвид украинския президент Володимир Зеленски - бел. ред.) каза очевидно, но доста любопитно нещо: "Нека Русия и Украйна се обявят за победители в конфликта". Да, подобно нещо често се случва след края на военни конфликти. Нашият случай обаче не е такъв. Работата не е само в това, че ни е нужна победа при известни на всички условия. Това е аксиома. Работата е и в това, че сегашната бандеровска банда няма да бъде призната за победител у дома при никакви условия", каза Медведев и добави: "Зеленски отлично разбира, че никой в Украйна няма да му прости загубата на територии. Затова краят на войната ще възвести и неговия край, а тезата на Тръмп в случая не работи".

Още новини от Украйна