Медведев: Доставките на оръжие за Украйна ще продължат, въпреки отказа на САЩ да пратят "Томахоук"

Доставките на ново оръжие за Украйна ще продължат, въпреки отказа на САЩ да изпратят ракети "Томахок", заяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, цитиран от ТАСС и БТА.
"Това съвсем не е краят на въоръжаването на Киев с нови оръжия. Следва продължение и трябва да сме готови за всякакво развитие на събитията", написа в канала си в "Телеграм" бившият руски президент, коментирайки решението на американския президент Доналд Тръмп засега да не изпраща ракети "Томахок" на Украйна.
"Тръмп по време на срещата си с непрекъснато молещия за помощ (Медведев има предвид украинския президент Володимир Зеленски - бел. ред.) каза очевидно, но доста любопитно нещо: "Нека Русия и Украйна се обявят за победители в конфликта". Да, подобно нещо често се случва след края на военни конфликти. Нашият случай обаче не е такъв. Работата не е само в това, че ни е нужна победа при известни на всички условия. Това е аксиома. Работата е и в това, че сегашната бандеровска банда няма да бъде призната за победител у дома при никакви условия", каза Медведев и добави: "Зеленски отлично разбира, че никой в Украйна няма да му прости загубата на територии. Затова краят на войната ще възвести и неговия край, а тезата на Тръмп в случая не работи".
18 Октомври, 2025 18:49
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #6, #7, #35
18:54 18.10.2025
2 Сатана Z
Те тогава се се отвари сгоден момент да приключи с 404,а той има топки за това.
18:56 18.10.2025
3 Лопатките вече са в Украйна,
18:56 18.10.2025
4 Киев за два дня
18:59 18.10.2025
5 Запознат
Коментиран от #17
18:59 18.10.2025
6 Червеноглавест
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":А вие,жълтопаветните че-кийки,на кво мязате?На мъже от третия пол,или мъже без пол?
Коментиран от #10
19:00 18.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 бебето
Коментиран от #13, #19
19:01 18.10.2025
9 Лечител
19:01 18.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 стоян
19:02 18.10.2025
12 доктор
Коментиран от #20, #22
19:03 18.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Страх лозе пази
19:05 18.10.2025
15 Румен
19:06 18.10.2025
16 Ганчев
19:06 18.10.2025
17 Еми то САЩ имат само
До коментар #5 от "Запознат":две пускови остановки за тях.
19:06 18.10.2025
18 Червеноглавест
До коментар #10 от "Тихо пръдльо!":Тихо ма,пача.Не ми се е б е от теб.
19:07 18.10.2025
19 Барман
До коментар #8 от "бебето":Медведев се притеснява малко, че може да не намери бункера, ако полетят Томахавките.
19:07 18.10.2025
20 Да,да
До коментар #12 от "доктор":Личи им, най-добрите,но все по -малко остават
19:07 18.10.2025
21 Иран, С.Корея
Ние руските нацисти имаме само права .За нас може и да бомбите, разрушаване, убиване отнемане на територии, а за украинците не може .
Руско крепостно право ,в руски крепостен свят
19:08 18.10.2025
22 Санитар
До коментар #12 от "доктор":Която се смалява с над 1000 трупа всеки ден
19:08 18.10.2025
23 Турция в границите и от 1876
19:10 18.10.2025
24 Чукче Боянов
19:10 18.10.2025
25 Рон Джереми
19:11 18.10.2025
26 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
19:12 18.10.2025
27 Рублевка
Коментиран от #31
19:13 18.10.2025
28 минувача
19:15 18.10.2025
29 Голфър
19:16 18.10.2025
30 ха-ха !
19:17 18.10.2025
31 Рублевка
До коментар #27 от "Рублевка":Не ми цъкайте минуси, а изпратете по един лев на Саакашвили. И той искаше да е натювиц а стана затворник.
Коментиран от #33
19:17 18.10.2025
32 Башкиртостан
19:18 18.10.2025
33 минувача
До коментар #31 от "Рублевка":Аз ще заделям само за зеля - той е най -окаян от всички .
19:19 18.10.2025
34 Рублевка
19:21 18.10.2025
35 котенце ,
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Навън нещо захладня , да не си гладно , че нещо нервен ми се видиш?
19:21 18.10.2025
36 Дедо Йоцо
19:23 18.10.2025
37 оня
19:23 18.10.2025
38 Рублевка
19:24 18.10.2025
39 Лари Джонсън в САЩ
Коментиран от #43
19:24 18.10.2025
40 пЪРВО ЩЕ БЪДЕ кРИМ, СЛЕД НЕГО дОНБАС
Важното.Германия поиска от Унгария да арестува Путин.
Украйна започна настъпление за връщането на Крим он Русия.
С истерията и демонстрирания страх от Томахоук, Русия паказа, че е третостепенна военна сила, с която никой повече няма да се съобразява.
Коментиран от #42
19:25 18.10.2025
41 Медводков,
19:26 18.10.2025
42 Естествено Орбан
До коментар #40 от "пЪРВО ЩЕ БЪДЕ кРИМ, СЛЕД НЕГО дОНБАС":няма да арестува Путин и това е прекрасен повод Унгария да бъде изгонена или със силно намалени правомощия в ЕС.
19:28 18.10.2025
43 Рублевка
До коментар #39 от "Лари Джонсън в САЩ":Сирски лъже, че руснаците имат числено превъзходството на фронта. Там те са в малцинство, защото редовно извършват ротация на личния състав. Укрите ги държат до смърт и който отстъпи, застрелват го бандеровците и чуждестранните наемници от заградителните отряди.
19:29 18.10.2025