Медведев: Доставките на оръжие за Украйна ще продължат, въпреки отказа на САЩ да пратят "Томахоук"
  Тема: Украйна

Медведев: Доставките на оръжие за Украйна ще продължат, въпреки отказа на САЩ да пратят "Томахоук"

18 Октомври, 2025 18:49, обновена 18 Октомври, 2025 18:53 803 43

Това съвсем не е краят на въоръжаването на Киев, заяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия

Медведев: Доставките на оръжие за Украйна ще продължат, въпреки отказа на САЩ да пратят "Томахоук" - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Доставките на ново оръжие за Украйна ще продължат, въпреки отказа на САЩ да изпратят ракети "Томахок", заяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, цитиран от ТАСС и БТА.

"Това съвсем не е краят на въоръжаването на Киев с нови оръжия. Следва продължение и трябва да сме готови за всякакво развитие на събитията", написа в канала си в "Телеграм" бившият руски президент, коментирайки решението на американския президент Доналд Тръмп засега да не изпраща ракети "Томахок" на Украйна.

"Тръмп по време на срещата си с непрекъснато молещия за помощ (Медведев има предвид украинския президент Володимир Зеленски - бел. ред.) каза очевидно, но доста любопитно нещо: "Нека Русия и Украйна се обявят за победители в конфликта". Да, подобно нещо често се случва след края на военни конфликти. Нашият случай обаче не е такъв. Работата не е само в това, че ни е нужна победа при известни на всички условия. Това е аксиома. Работата е и в това, че сегашната бандеровска банда няма да бъде призната за победител у дома при никакви условия", каза Медведев и добави: "Зеленски отлично разбира, че никой в Украйна няма да му прости загубата на територии. Затова краят на войната ще възвести и неговия край, а тезата на Тръмп в случая не работи".

Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 19 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    15 11 Отговор
    нашите копеи много мязат на тоя-дребни , хилави , с много големи глави

    Коментиран от #6, #7, #35

    18:54 18.10.2025

  • 2 Сатана Z

    11 11 Отговор
    Димитри Анатолиевич ще бъде дежурен на червеното копче докато Путин и Тръмп си разменят любезности в Буда или Пеша.
    Те тогава се се отвари сгоден момент да приключи с 404,а той има топки за това.

    18:56 18.10.2025

  • 3 Лопатките вече са в Украйна,

    10 13 Отговор
    войната ще продължи до последният украинец, по Планът Зеленски, Мосад и Бундесвера.

    18:56 18.10.2025

  • 4 Киев за два дня

    11 15 Отговор
    Пумияр с пумияр.

    18:59 18.10.2025

  • 5 Запознат

    13 7 Отговор
    Томахавките са в Украйна, но няма готови пускови установки. Вероятно това ще стане преди Коледа.

    Коментиран от #17

    18:59 18.10.2025

  • 6 Червеноглавест

    11 8 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    А вие,жълтопаветните че-кийки,на кво мязате?На мъже от третия пол,или мъже без пол?

    Коментиран от #10

    19:00 18.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 бебето

    8 8 Отговор
    Медведев заедно с путин са високи цели 3 метра.

    Коментиран от #13, #19

    19:01 18.10.2025

  • 9 Лечител

    10 5 Отговор
    Димон се притеснява малко от томахавки. 🤔

    19:01 18.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 стоян

    14 12 Отговор
    И без томахавки украинците добре се справят с фалита и разпада на федерацията от мюслюмански републики и москвабад - рузкия професор по икономика Игор Липницки каза че скоро ще е - а той е бил предсказал фалита и разпада на сесесерето две години преди фалита и е предупредил Горбачов

    19:02 18.10.2025

  • 12 доктор

    12 9 Отговор
    ВСУ са най-добрата армия в момента в Европа.

    Коментиран от #20, #22

    19:03 18.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Страх лозе пази

    10 5 Отговор
    Тръмп даде назад.

    19:05 18.10.2025

  • 15 Румен

    2 2 Отговор
    Каски и жилетки!Забавяме се,със зимните ръкавици!

    19:06 18.10.2025

  • 16 Ганчев

    12 13 Отговор
    Американски ракети ще падат по главите на руснаците докато и последният жив руснак не избяга от Украйна.

    19:06 18.10.2025

  • 17 Еми то САЩ имат само

    9 8 Отговор

    До коментар #5 от "Запознат":

    две пускови остановки за тях.

    19:06 18.10.2025

  • 18 Червеноглавест

    5 4 Отговор

    До коментар #10 от "Тихо пръдльо!":

    Тихо ма,пача.Не ми се е б е от теб.

    19:07 18.10.2025

  • 19 Барман

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "бебето":

    Медведев се притеснява малко, че може да не намери бункера, ако полетят Томахавките.

    19:07 18.10.2025

  • 20 Да,да

    7 5 Отговор

    До коментар #12 от "доктор":

    Личи им, най-добрите,но все по -малко остават

    19:07 18.10.2025

  • 21 Иран, С.Корея

    6 7 Отговор
    Оръжията за братушките-солсатушки ще продължат.
    Ние руските нацисти имаме само права .За нас може и да бомбите, разрушаване, убиване отнемане на територии, а за украинците не може .
    Руско крепостно право ,в руски крепостен свят

    19:08 18.10.2025

  • 22 Санитар

    6 8 Отговор

    До коментар #12 от "доктор":

    Която се смалява с над 1000 трупа всеки ден

    19:08 18.10.2025

  • 23 Турция в границите и от 1876

    8 6 Отговор
    Русия няма да Аси мръдне пръста за някакви цигани от Бг

    19:10 18.10.2025

  • 24 Чукче Боянов

    6 3 Отговор
    Тръмп не може да спре тази война!

    19:10 18.10.2025

  • 25 Рон Джереми

    5 4 Отговор
    Всички ще стоят мирно и кротко. Медведев ще е с пръстчето на дупчицата на ЕС...пардон, на копчето.

    19:11 18.10.2025

  • 26 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор
    ето ти фото

    19:12 18.10.2025

  • 27 Рублевка

    9 4 Отговор
    Димитри Анатолиевич отъркаля Саакашвили, бившия президент на Грузия, само за една седмица! Сега гние в затвора и е заприличал на плашило. Взеха му парите, жена му го изостави, забравен е от всички в Европа, а и него го превъзнасяха като Зеленчука!

    Коментиран от #31

    19:13 18.10.2025

  • 28 минувача

    6 4 Отговор
    Прав е Медведев - доставките ще продължават , с тях и СВО-то до последния ...укр !

    19:15 18.10.2025

  • 29 Голфър

    0 2 Отговор
    Да видим е Будапеща,Тръмп ще уцели ли дупката?И коя ?

    19:16 18.10.2025

  • 30 ха-ха !

    3 1 Отговор
    НашиЮт зеленский пак прелъстен и изоставен .

    19:17 18.10.2025

  • 31 Рублевка

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Рублевка":

    Не ми цъкайте минуси, а изпратете по един лев на Саакашвили. И той искаше да е натювиц а стана затворник.

    Коментиран от #33

    19:17 18.10.2025

  • 32 Башкиртостан

    0 0 Отговор
    Никакви томахавки !Не,не,не !

    19:18 18.10.2025

  • 33 минувача

    5 1 Отговор

    До коментар #31 от "Рублевка":

    Аз ще заделям само за зеля - той е най -окаян от всички .

    19:19 18.10.2025

  • 34 Рублевка

    4 1 Отговор
    Като вкарат зеленчука в панделата, без дрога ще се мята като заклана кокошка. Съвсем ще откачи, като Саакашвили и ще заприлича на плашило!

    19:21 18.10.2025

  • 35 котенце ,

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Навън нещо захладня , да не си гладно , че нещо нервен ми се видиш?

    19:21 18.10.2025

  • 36 Дедо Йоцо

    0 3 Отговор
    Божеее!Немат ли край,руските мъки ?

    19:23 18.10.2025

  • 37 оня

    4 0 Отговор
    Трябваше Медведев да е президент , Путин много ги бави укрите .

    19:23 18.10.2025

  • 38 Рублевка

    3 0 Отговор
    Без дрога на зеленчука ще му излиза пяна от устата и ще реве като магаре за магарица!

    19:24 18.10.2025

  • 39 Лари Джонсън в САЩ

    4 0 Отговор
    Бивш анализатор на ЦРУ казва „Русия може да произведе необходимото количество оръжия, без да изчерпва ресурсите на други сектори на икономиката. Ако го погледнете отвън, Русия е способна да произведе всички материали, необходими за водене на съвременна война. Нито Украйна, нито Европа, нито Съединените щати, както разбрахме, не са способни на това. Те доказаха своята некомпетентност“, и още „Руснаците имат повече войници на фронтовата линия от украинците. Дори Сирски призна, че руснаците имат двукратно предимство в личния състав. Следователно сега сме свидетели на предсмъртната агония на Украйна“, подчертава Лари Джонсън.

    Коментиран от #43

    19:24 18.10.2025

  • 40 пЪРВО ЩЕ БЪДЕ кРИМ, СЛЕД НЕГО дОНБАС

    0 3 Отговор
    Гледам прогресивно намаляват копеите тука.До Нова Година хептем ще оредеят.
    Важното.Германия поиска от Унгария да арестува Путин.
    Украйна започна настъпление за връщането на Крим он Русия.
    С истерията и демонстрирания страх от Томахоук, Русия паказа, че е третостепенна военна сила, с която никой повече няма да се съобразява.

    Коментиран от #42

    19:25 18.10.2025

  • 41 Медводков,

    0 2 Отговор
    а доставките на Шахиди от Иран, ракети, снаряди и живо месо от Кимчо продължават ли?

    19:26 18.10.2025

  • 42 Естествено Орбан

    0 2 Отговор

    До коментар #40 от "пЪРВО ЩЕ БЪДЕ кРИМ, СЛЕД НЕГО дОНБАС":

    няма да арестува Путин и това е прекрасен повод Унгария да бъде изгонена или със силно намалени правомощия в ЕС.

    19:28 18.10.2025

  • 43 Рублевка

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Лари Джонсън в САЩ":

    Сирски лъже, че руснаците имат числено превъзходството на фронта. Там те са в малцинство, защото редовно извършват ротация на личния състав. Укрите ги държат до смърт и който отстъпи, застрелват го бандеровците и чуждестранните наемници от заградителните отряди.

    19:29 18.10.2025

