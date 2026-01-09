Новини
Спорт »
Тенис »
Кенийка спря Изабелла Шиникова в Найроби

Кенийка спря Изабелла Шиникова в Найроби

9 Януари, 2026 18:23 330 0

  • изабелла шиникова-
  • тенис-
  • турнира-
  • найроби-
  • кения

Българката отстъпи с 1:2 сега

Кенийка спря Изабелла Шиникова в Найроби - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Изабелла Шиникова приключи участието си на тенис турнира на клей в Найроби (Кения) с награден фонд 30 000 долара. Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" отпадна на четвъртфиналите на сингъл и полуфиналите в надпреварата на двойки.

Поставената под №1 в схемата на сингъл българка отстъпи в оспорван двубой на представителката на домакините Анжела Окутой с 5:7, 6:4, 2:6. Срещата продължи 2 часа и 32 минути.


Шиникова започна силно и поведе с 3:0 в първия сет, но допусна обрат до 3:5. Българката успя да изравни при 5:5, но загуби следващите два гейма и отстъпи с 5:7. Във втората част тя отново започна силно, поведе с 4:0 и без проблеми изравни сетовете след 6:4. В решителния трети сет Шиникова изостана рано с 1:5 и в крайна сметка загуби с 2:6. Преди този мач българката записа три поредни победи, като бе загубила само един сет.


В надпреварата на двойки Шиникова и Лъсюе Сяо (Китай), поставени под №4, отпаднаха на полуфиналите след поражение с 3:6, 4:6 от вторите в схемата Алиса Регер (Франция) и Юфей Рен (Китай) за 71 минути игра. Шиникова и Сяо допуснаха обрат от 3:1 до 3:6 в първия сет, а във втория загубиха два поредни гейма след 4:4.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ