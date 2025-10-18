Тръмп обеща заплати на морските пехотинци, обвини демократите за спирането на правителството

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще направи всичко възможно, за да гарантира, че морските пехотинци ще продължат да получават заплащането си въпреки спирането на работата на федералното правителство, обяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.

„Поздравявам ви от името на главнокомандващия Доналд Тръмп. Той искаше да кажа на всеки от вас, че се гордее с вас, че ви обича и че въпреки спирането, той ще направи всичко възможно, за да гарантира, че ще получавате заплащането, което заслужавате“, каза вицепрезидентът по време на реч в Кемп Пендълтън в Калифорния по случай 250-годишнината на Морската пехота на САЩ. Събитието беше излъчено от консервативната медия RSBN.

Ванс добави, че е обсъдил с Тръмп необходимостта от заплащане на морските пехотинци. „Ако не платим на морските пехотинци, всеки бар в Южна Калифорния ще бъде принуден да затвори, а ние не искаме това“, пошегува се вицепрезидентът.

Приблизително 42 милиона души в Съединените щати рискуват да загубят основна хранителна помощ през ноември поради спирането на работата на федералното правителство, съобщи CNN.

Телевизията отбеляза, че един на всеки осем американци получава хранителни купони чрез Програмата за допълнителна хранителна помощ (SNAP). Резервният фонд на програмата е приблизително 6 милиарда долара, но общата сума на плащанията към физически лица ще се увеличи до 8 милиарда долара през ноември. Така Министерството на земеделието на САЩ може да се изправи пред възможността напълно да изчерпи фонда след две седмици.

Частичното спиране на работата на федералното правителство на САЩ започна в полунощ на 1 октомври поради липса на финансиране.

Ако спирането на работата на федералното правителство продължи, администрацията на САЩ може да прибегне до крайни мерки и завинаги да отмени много програми, подкрепени от демократите, заяви Кевин Хасет, ръководител на Националния икономически съвет на Белия дом, по Fox News.

„Ще видим какво ще се случи, ако правителството не отвори отново следващата седмица. Не знам колко дълго ще продължи. Републиканците може да се наложи да прибегнат до крайни мерки“, предупреди Хасет, обвинявайки за спирането работата на администрацията демократичните политически опоненти.

„Можем да спрем почти всичко, освен отбранителните програми, защото националната ни сигурност е важна. Но президентът може да вземе любимите неща на демократите и да ги спре завинаги. Законно е, но той все още не го е направил“, отбеляза Хасет.