Тръмп обеща заплати на морските пехотинци, обвини демократите за спирането на правителството

18 Октомври, 2025 22:54, обновена 19 Октомври, 2025 05:09 2 183 49

42 милиона души в САЩ може да останат без хранителна помощ. Администрацията на Вашингтон може да прибегне до крайни мерки и завинаги да отмени много програми, подкрепени от демократите

Тръмп обеща заплати на морските пехотинци, обвини демократите за спирането на правителството - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще направи всичко възможно, за да гарантира, че морските пехотинци ще продължат да получават заплащането си въпреки спирането на работата на федералното правителство, обяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.

„Поздравявам ви от името на главнокомандващия Доналд Тръмп. Той искаше да кажа на всеки от вас, че се гордее с вас, че ви обича и че въпреки спирането, той ще направи всичко възможно, за да гарантира, че ще получавате заплащането, което заслужавате“, каза вицепрезидентът по време на реч в Кемп Пендълтън в Калифорния по случай 250-годишнината на Морската пехота на САЩ. Събитието беше излъчено от консервативната медия RSBN.

Ванс добави, че е обсъдил с Тръмп необходимостта от заплащане на морските пехотинци. „Ако не платим на морските пехотинци, всеки бар в Южна Калифорния ще бъде принуден да затвори, а ние не искаме това“, пошегува се вицепрезидентът.

Приблизително 42 милиона души в Съединените щати рискуват да загубят основна хранителна помощ през ноември поради спирането на работата на федералното правителство, съобщи CNN.

Телевизията отбеляза, че един на всеки осем американци получава хранителни купони чрез Програмата за допълнителна хранителна помощ (SNAP). Резервният фонд на програмата е приблизително 6 милиарда долара, но общата сума на плащанията към физически лица ще се увеличи до 8 милиарда долара през ноември. Така Министерството на земеделието на САЩ може да се изправи пред възможността напълно да изчерпи фонда след две седмици.

Частичното спиране на работата на федералното правителство на САЩ започна в полунощ на 1 октомври поради липса на финансиране.

Ако спирането на работата на федералното правителство продължи, администрацията на САЩ може да прибегне до крайни мерки и завинаги да отмени много програми, подкрепени от демократите, заяви Кевин Хасет, ръководител на Националния икономически съвет на Белия дом, по Fox News.

„Ще видим какво ще се случи, ако правителството не отвори отново следващата седмица. Не знам колко дълго ще продължи. Републиканците може да се наложи да прибегнат до крайни мерки“, предупреди Хасет, обвинявайки за спирането работата на администрацията демократичните политически опоненти.

„Можем да спрем почти всичко, освен отбранителните програми, защото националната ни сигурност е важна. Но президентът може да вземе любимите неща на демократите и да ги спре завинаги. Законно е, но той все още не го е направил“, отбеляза Хасет.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 19 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бай Манчо

    32 2 Отговор
    Да ровят по кофите.

    Коментиран от #7

    23:04 18.10.2025

  • 2 Пха

    33 1 Отговор
    Купонна система. Старите американци я помнят. Младите ще я научат.

    23:05 18.10.2025

  • 3 БОЗА

    41 2 Отговор
    42 МИЛИОНА...и не при Путин в "пропаднала" Русия..американска мечта,а.... ;-)

    23:05 18.10.2025

  • 4 Я па тея

    31 3 Отговор
    Да одат да бачкат. Я на помощи ли карам?

    23:05 18.10.2025

  • 5 стоян георгиев

    20 2 Отговор
    разревах се.

    23:06 18.10.2025

  • 6 От 348 милиона население

    8 22 Отговор
    42 милиона са на помощи за храни.
    Като знам, че Америка е страна на възможностите тия 42 милиона сигурно нямат достатъчно пари за черен хайвер.

    Коментиран от #47

    23:07 18.10.2025

  • 7 Гражданин на НРБ

    25 2 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Манчо":

    Да идват в Красно село да ровят из купчините боклук на Червената Василка, който превърна столицата в град от Бангладеш.

    23:07 18.10.2025

  • 8 Фащисани

    23 1 Отговор
    голямата депресия.....хаха.

    23:07 18.10.2025

  • 9 Последния Софиянец

    33 1 Отговор
    Нали САЩ са най богатата страна?

    Коментиран от #46

    23:07 18.10.2025

  • 10 да ходят да работят тия

    20 2 Отговор
    42 милиона и няма да се нуждаят от хранителна помощ.Каквото и да значи това ,хранителна помощ...

    23:08 18.10.2025

  • 11 Гадняр

    30 2 Отговор
    Кукловодите май са решили да дръпнат шалтера на 50-те пола, наркоманите и социала....??

    23:11 18.10.2025

  • 12 бай Бай

    19 1 Отговор
    Олеле беднотия до шия!

    23:13 18.10.2025

  • 13 Хубаво давате

    21 4 Отговор
    съвети да ходят да работят, ама това надали са читави хора. По-вероятно фентанилови наркомани.

    23:14 18.10.2025

  • 14 Българин

    30 3 Отговор
    Това значи ли, че 10% от американците са гладуващи бездомни просяци на помощи...? И не е ли по-добре, да си със външна тоалетна, но да си е все пак ТВОЯТА тоалетна...???

    23:18 18.10.2025

  • 15 Путин

    17 3 Отговор
    Да ви пратя бутчета и салам, моя салам!

    23:20 18.10.2025

  • 16 Сатана Z

    26 2 Отговор
    Освен без храна тия 42 милиона американоси могат да останат без подслон в случай,че Китайците спрат вноса на кашони за бездомните по улиците.

    Коментиран от #35

    23:23 18.10.2025

  • 18 Песков

    8 1 Отговор
    Салам със сирене

    23:24 18.10.2025

  • 20 Черен чайник

    6 0 Отговор
    Долно племе

    23:27 18.10.2025

  • 21 Историк

    17 2 Отговор
    Щатите приключиха...Скоро ще наблюдаваме разпада им, и възникването на множество държави в Северна Америка! Днес Китай пуснаха на Стоковия пазар 11 трилиона $ облигации от външния дълг на САЩ с емитиран падеж 2030 година...

    23:28 18.10.2025

  • 22 Луд

    6 7 Отговор
    Тези са от 55те милиона които 4поколение Не са работили никога.Америка е наи богатата страна в света .Кои може да издържа такава маса хора освен САЩ.Във Индия има хора които се хранят веднъж на 10дни глад цял живот добре че медитират та преживяват.Положението във световен мащаб не е розово ,Ние имаме всичко но сме мързеливи на село живеят но яица от магазина се купуват. МЪРЗЕЛ ДО ДУПКА.

    23:33 18.10.2025

  • 23 Факт

    7 14 Отговор
    Тия фейкове са от 44 та година ,за загниващия запад и прогнилата Америка,но всички там отиват,в Брайтън бийч руснаците са няколко милиона

    23:34 18.10.2025

  • 24 Артилерист

    19 2 Отговор
    42 милиона души на хранителна помощ не са ли твърде много за славещите се за богати САЩ? Че то това не са ли купони за основни храни за поддържане живота на толкова много народ? Няколко региона в Русия имаха проблем с доставката на кокоши яйца и англосакската пропаганда ни наду главите с умиращите от глад, нали, руснаци, а тука става дума за системно недохранени милиони хора! Какво става с прехвалените богати американци, а?

    23:34 18.10.2025

  • 25 Лелеее

    18 3 Отговор
    42 милиона души в Съединените щати рискуват да загубят основна хранителна помощ през ноември !!

    Ето докъде докараха страната на "неограничените възможности" либерастките политики. Същото пропадане е и в Европа и вече не е нужно да си "теоретик на конспирацията", за да го видиш!

    23:36 18.10.2025

  • 27 Да живее братския американски народ

    2 21 Отговор
    Сащ се грижат за народа си,гладни и жадни няма,има и безплатни нощувки,докато в най бедните държави като русия индия,бразили Китаи норд Корея,хората са роби и умират от глад и студ

    Коментиран от #31

    23:38 18.10.2025

  • 28 Ако от 300

    18 2 Отговор
    Милиона население, 42 получават хранителна помощ, егати и “богатата” държава са щатите!

    Коментиран от #30

    23:40 18.10.2025

  • 29 Хи Хи

    12 5 Отговор
    Ако се търкалят на улицата никой, повтарям НИКОЙ няма да ги вземе на работа, щото нямат адрес !! За да почнеш работа трябва АДРЕС !!!!!

    00:03 19.10.2025

  • 30 Посещавал ли си

    21 3 Отговор

    До коментар #28 от "Ако от 300":

    Китай един човек не можеш да видиш да проси или да бърка в кофите за боклук безплатно образование и медицинска помощ няма бездомни и е два до три пъти по евтино от Сащ

    00:06 19.10.2025

  • 31 Хи Хи

    11 2 Отговор

    До коментар #27 от "Да живее братския американски народ":

    ГЛУПОСТИ !!! Има и жадни, има и гладни, има и много се търкалят на улицата !!!

    00:07 19.10.2025

  • 32 Истината

    2 15 Отговор
    В Китай и русия е тъпкано с бездомни, спът в кашони,само в Москва на ден 100 клошара дават фира,

    Коментиран от #37

    00:20 19.10.2025

  • 33 Из падмасковие

    3 15 Отговор
    Навремето ни спасиха сащ от глад,пратиха 8 флот натъпкан с замразени пилешки бутчета,американец гладен няма,тука в Русия масово хората гладни,и на студено

    Коментиран от #34, #38

    00:24 19.10.2025

  • 34 Хи Хи

    9 1 Отговор

    До коментар #33 от "Из падмасковие":

    Те бутчетата бяха бракувани, щото изпуснали контейнера с хормоните върху пилетата, и ония като изкълвали всичко станали с големина на ему ! Съответно и килата повече !

    00:28 19.10.2025

  • 35 Хахахаха

    13 1 Отговор

    До коментар #16 от "Сатана Z":

    Винаги могат да се възползват от конституционното си право да влязат в затвора! В момента 5 000 000 са под държавен покрив!😂😂😂😂😂😂

    00:28 19.10.2025

  • 36 Ъъъъъъъ

    14 2 Отговор
    "Телевизията отбеляза, че един на всеки осем американци получава хранителни купони...."

    А я да питам, що в САЩ има купони за храна? Това не беше ли запазено за държавите на изток от рая?🤔

    Коментиран от #40, #42

    00:31 19.10.2025

  • 37 АМА ВЕРНО ЛИ БЕ

    14 2 Отговор

    До коментар #32 от "Истината":

    АМА НАИСТИНА ЛИ
    И ЩО ТОГАВА 42 МИЛИОНА АМЕРИКАНЦИ НЯМАТ ПАРИ ЗА ЯДЕНЕ И СА НА ПОМОЩИ
    ТАКА ПИШЕ В СТАТИИКАТА
    ЕЙ КРЕТ....ЕНЧЕ ПЪРВО ЧЕТИ ПОСЛЕ ПИШИ

    00:33 19.10.2025

  • 38 ДАН БЪРКАШ

    7 1 Отговор

    До коментар #33 от "Из падмасковие":

    ПОДМОСКОВИЕТО С КИЕВ
    ЩОТО ТАМ СА И НА ТЪМНО

    00:34 19.10.2025

  • 39 Хи хи

    15 1 Отговор
    Богатите и заможни американци живеят в къщи от картон, а бедните в кашони от картон..

    00:36 19.10.2025

  • 40 И ОЩЕ ЕДИН

    8 0 Отговор

    До коментар #36 от "Ъъъъъъъ":

    ВЪПРОС
    ЯСНО Е КВО ЯДАТ АМА КЪДЕ ХОДЯТ ПО НУЖДА
    ЩОТО НЯМАТ ВЪНШНИ ТОАЛЕТНИ ТА ДА НЕ Е В ГРАДИНКИТЕ ПО ЪГЛИТЕ

    00:38 19.10.2025

  • 41 Не ги мислете най силната държава сащ

    2 12 Отговор
    Сащ и запада изхранват целия свят

    Коментиран от #43, #44

    00:40 19.10.2025

  • 42 АБЕ ТЕА С КУПОНИТЕ

    3 2 Отговор

    До коментар #36 от "Ъъъъъъъ":

    ЗА ХРАНА ДАВАТ ЛИ ИМ И КУПОНИ ЗА БЕНЗИН

    00:40 19.10.2025

  • 43 ЧЕКАЙ ЧЕКАЙ

    13 0 Отговор

    До коментар #41 от "Не ги мислете най силната държава сащ":

    НАЛИ УКРАЙНА ГО ИЗХРАНВАШЕ СВЕТА ДЕ
    ИЛИ НЕЩО БЪРКАМ
    АМА ЧЕ ДЕБИ....ЛИ

    00:42 19.10.2025

  • 44 Ъъъъъъъъъ

    14 1 Отговор

    До коментар #41 от "Не ги мислете най силната държава сащ":

    "Сащ и запада изхранват целия свят"

    Верно ли? САЩ с какво изхранват останалия "свят"? Какво произвеждат, което, ако го няма, половината свят ще гладува?

    Коментиран от #45

    01:04 19.10.2025

  • 45 Дани кучето

    1 5 Отговор

    До коментар #44 от "Ъъъъъъъъъ":

    Това че изкупуват боклуците на комундетата, малко ли е?

    01:19 19.10.2025

  • 46 Именно

    2 6 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    защото са богата държава, те могат да си позволят да изхранват 42мил.

    01:22 19.10.2025

  • 47 Бие

    5 4 Отговор

    До коментар #6 от "От 348 милиона население":

    Tакива "гладни" са десетки милиони в Америка. Те получават 5-7 хиляди бенефите на месец, без да са работили или нарочно са спрели да работят преди пенсионирането. Който иска подробности как се набират тези хилядарки запитайте ме.

    Тези хора 64 милионнaта по програма Medicaid (не бъркайте с Меdicare) recipients получават безплатно здравеопазване, което е много скъпо там за останалите, защото плащат за паразитите.

    Коментиран от #49

    02:18 19.10.2025

  • 48 Тия ли ще побеждават русия

    6 1 Отговор
    Тия гладните ли щяха да се бият със руснаците?

    Ми те без война са фалирали и гладни

    03:04 19.10.2025

  • 49 Хвърчилото ти

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Бие":

    Айде стига глупости. 5-7 хиляди "помощ" на месец не получава абсолютно никой.

    06:14 19.10.2025