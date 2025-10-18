Тръмп обеща заплати на морските пехотинци, обвини демократите за спирането на правителството

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще направи всичко възможно, за да гарантира, че морските пехотинци ще продължат да получават заплащането си въпреки спирането на работата на федералното правителство, обяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.
„Поздравявам ви от името на главнокомандващия Доналд Тръмп. Той искаше да кажа на всеки от вас, че се гордее с вас, че ви обича и че въпреки спирането, той ще направи всичко възможно, за да гарантира, че ще получавате заплащането, което заслужавате“, каза вицепрезидентът по време на реч в Кемп Пендълтън в Калифорния по случай 250-годишнината на Морската пехота на САЩ. Събитието беше излъчено от консервативната медия RSBN.
Ванс добави, че е обсъдил с Тръмп необходимостта от заплащане на морските пехотинци. „Ако не платим на морските пехотинци, всеки бар в Южна Калифорния ще бъде принуден да затвори, а ние не искаме това“, пошегува се вицепрезидентът.
Приблизително 42 милиона души в Съединените щати рискуват да загубят основна хранителна помощ през ноември поради спирането на работата на федералното правителство, съобщи CNN.
Телевизията отбеляза, че един на всеки осем американци получава хранителни купони чрез Програмата за допълнителна хранителна помощ (SNAP). Резервният фонд на програмата е приблизително 6 милиарда долара, но общата сума на плащанията към физически лица ще се увеличи до 8 милиарда долара през ноември. Така Министерството на земеделието на САЩ може да се изправи пред възможността напълно да изчерпи фонда след две седмици.
Частичното спиране на работата на федералното правителство на САЩ започна в полунощ на 1 октомври поради липса на финансиране.
Ако спирането на работата на федералното правителство продължи, администрацията на САЩ може да прибегне до крайни мерки и завинаги да отмени много програми, подкрепени от демократите, заяви Кевин Хасет, ръководител на Националния икономически съвет на Белия дом, по Fox News.
„Ще видим какво ще се случи, ако правителството не отвори отново следващата седмица. Не знам колко дълго ще продължи. Републиканците може да се наложи да прибегнат до крайни мерки“, предупреди Хасет, обвинявайки за спирането работата на администрацията демократичните политически опоненти.
„Можем да спрем почти всичко, освен отбранителните програми, защото националната ни сигурност е важна. Но президентът може да вземе любимите неща на демократите и да ги спре завинаги. Законно е, но той все още не го е направил“, отбеляза Хасет.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бай Манчо
Коментиран от #7
23:04 18.10.2025
2 Пха
23:05 18.10.2025
3 БОЗА
23:05 18.10.2025
4 Я па тея
23:05 18.10.2025
5 стоян георгиев
23:06 18.10.2025
6 От 348 милиона население
Като знам, че Америка е страна на възможностите тия 42 милиона сигурно нямат достатъчно пари за черен хайвер.
Коментиран от #47
23:07 18.10.2025
7 Гражданин на НРБ
До коментар #1 от "Бай Манчо":Да идват в Красно село да ровят из купчините боклук на Червената Василка, който превърна столицата в град от Бангладеш.
23:07 18.10.2025
8 Фащисани
23:07 18.10.2025
9 Последния Софиянец
Коментиран от #46
23:07 18.10.2025
10 да ходят да работят тия
23:08 18.10.2025
11 Гадняр
23:11 18.10.2025
12 бай Бай
23:13 18.10.2025
13 Хубаво давате
23:14 18.10.2025
14 Българин
23:18 18.10.2025
15 Путин
23:20 18.10.2025
16 Сатана Z
Коментиран от #35
23:23 18.10.2025
18 Песков
23:24 18.10.2025
20 Черен чайник
23:27 18.10.2025
21 Историк
23:28 18.10.2025
22 Луд
23:33 18.10.2025
23 Факт
23:34 18.10.2025
24 Артилерист
23:34 18.10.2025
25 Лелеее
Ето докъде докараха страната на "неограничените възможности" либерастките политики. Същото пропадане е и в Европа и вече не е нужно да си "теоретик на конспирацията", за да го видиш!
23:36 18.10.2025
27 Да живее братския американски народ
Коментиран от #31
23:38 18.10.2025
28 Ако от 300
Коментиран от #30
23:40 18.10.2025
29 Хи Хи
00:03 19.10.2025
30 Посещавал ли си
До коментар #28 от "Ако от 300":Китай един човек не можеш да видиш да проси или да бърка в кофите за боклук безплатно образование и медицинска помощ няма бездомни и е два до три пъти по евтино от Сащ
00:06 19.10.2025
31 Хи Хи
До коментар #27 от "Да живее братския американски народ":ГЛУПОСТИ !!! Има и жадни, има и гладни, има и много се търкалят на улицата !!!
00:07 19.10.2025
32 Истината
Коментиран от #37
00:20 19.10.2025
33 Из падмасковие
Коментиран от #34, #38
00:24 19.10.2025
34 Хи Хи
До коментар #33 от "Из падмасковие":Те бутчетата бяха бракувани, щото изпуснали контейнера с хормоните върху пилетата, и ония като изкълвали всичко станали с големина на ему ! Съответно и килата повече !
00:28 19.10.2025
35 Хахахаха
До коментар #16 от "Сатана Z":Винаги могат да се възползват от конституционното си право да влязат в затвора! В момента 5 000 000 са под държавен покрив!😂😂😂😂😂😂
00:28 19.10.2025
36 Ъъъъъъъ
А я да питам, що в САЩ има купони за храна? Това не беше ли запазено за държавите на изток от рая?🤔
Коментиран от #40, #42
00:31 19.10.2025
37 АМА ВЕРНО ЛИ БЕ
До коментар #32 от "Истината":АМА НАИСТИНА ЛИ
И ЩО ТОГАВА 42 МИЛИОНА АМЕРИКАНЦИ НЯМАТ ПАРИ ЗА ЯДЕНЕ И СА НА ПОМОЩИ
ТАКА ПИШЕ В СТАТИИКАТА
ЕЙ КРЕТ....ЕНЧЕ ПЪРВО ЧЕТИ ПОСЛЕ ПИШИ
00:33 19.10.2025
38 ДАН БЪРКАШ
До коментар #33 от "Из падмасковие":ПОДМОСКОВИЕТО С КИЕВ
ЩОТО ТАМ СА И НА ТЪМНО
00:34 19.10.2025
39 Хи хи
00:36 19.10.2025
40 И ОЩЕ ЕДИН
До коментар #36 от "Ъъъъъъъ":ВЪПРОС
ЯСНО Е КВО ЯДАТ АМА КЪДЕ ХОДЯТ ПО НУЖДА
ЩОТО НЯМАТ ВЪНШНИ ТОАЛЕТНИ ТА ДА НЕ Е В ГРАДИНКИТЕ ПО ЪГЛИТЕ
00:38 19.10.2025
41 Не ги мислете най силната държава сащ
Коментиран от #43, #44
00:40 19.10.2025
42 АБЕ ТЕА С КУПОНИТЕ
До коментар #36 от "Ъъъъъъъ":ЗА ХРАНА ДАВАТ ЛИ ИМ И КУПОНИ ЗА БЕНЗИН
00:40 19.10.2025
43 ЧЕКАЙ ЧЕКАЙ
До коментар #41 от "Не ги мислете най силната държава сащ":НАЛИ УКРАЙНА ГО ИЗХРАНВАШЕ СВЕТА ДЕ
ИЛИ НЕЩО БЪРКАМ
АМА ЧЕ ДЕБИ....ЛИ
00:42 19.10.2025
44 Ъъъъъъъъъ
До коментар #41 от "Не ги мислете най силната държава сащ":"Сащ и запада изхранват целия свят"
Верно ли? САЩ с какво изхранват останалия "свят"? Какво произвеждат, което, ако го няма, половината свят ще гладува?
Коментиран от #45
01:04 19.10.2025
45 Дани кучето
До коментар #44 от "Ъъъъъъъъъ":Това че изкупуват боклуците на комундетата, малко ли е?
01:19 19.10.2025
46 Именно
До коментар #9 от "Последния Софиянец":защото са богата държава, те могат да си позволят да изхранват 42мил.
01:22 19.10.2025
47 Бие
До коментар #6 от "От 348 милиона население":Tакива "гладни" са десетки милиони в Америка. Те получават 5-7 хиляди бенефите на месец, без да са работили или нарочно са спрели да работят преди пенсионирането. Който иска подробности как се набират тези хилядарки запитайте ме.
Тези хора 64 милионнaта по програма Medicaid (не бъркайте с Меdicare) recipients получават безплатно здравеопазване, което е много скъпо там за останалите, защото плащат за паразитите.
Коментиран от #49
02:18 19.10.2025
48 Тия ли ще побеждават русия
Ми те без война са фалирали и гладни
03:04 19.10.2025
49 Хвърчилото ти
До коментар #47 от "Бие":Айде стига глупости. 5-7 хиляди "помощ" на месец не получава абсолютно никой.
06:14 19.10.2025