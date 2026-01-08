ISW: САЩ задържаха танкери, опитали да заобиколят санкции

Бреговата охрана на САЩ конфискува два петролни танкера, свързани с Русия, за опит да се заобиколят американските санкции срещу венецуелския петрол.

На 7 януари американски служители потвърдиха, че сили на бреговата охрана на САЩ са се качили на борда и са конфискували танкерите Bella-1 (известен още като Marinera) и M/T Sophia - съответно в Северния Атлантически океан и Карибско море.

Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).

Министърът на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноем заяви, че и двата кораба или са акостирали за последно във Венецуела, или са били напът за Венецуела по време на американските операции.

Изглежда, че Bella-1 е бил на около 300 километра южно от Исландия, когато американските сили са се качили на него.

Съобщава се, че Bella-1 не е превозвал никакъв петрол, а M/T Sophia е превозвал до 2 милиона барела венецуелски суров петрол, когато американските сили са задържали корабите. Американски служител заяви пред западните медии, че Русия е разположила подводница и други военноморски средства, за да ескортира Bella-1 преди операцията на САЩ за залавянето на кораба.

Секретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви, че Съединените щати изпълняват съдебна заповед за задържане на "Бела-1" и арест на екипажа му и ще го доведат в Съединените щати за наказателно преследване.

Руското Министерство на външните работи (МВнР) заяви, че следи отблизо ситуацията и призна, че сред екипажа е имало руски граждани.

Представители на САЩ, Украйна и Коалицията на доброволците продължиха разговорите в Париж на 7 януари и започват да се появяват подробности за потенциалните гаранции за сигурност за Украйна.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи на 7 януари, че се е срещнал със специалния пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф и бившия старши съветник на президента на САЩ Джаред Къшнър като част от продължаващите преговори.

Новоназначеният ръководител на президентската канцелария на Украйна Кирило Буданов заяви на 7 януари, че преговорите са постигнали резултати, но че не може да разкрие повече подробности.

На 6 януари Зеленски обобщи подробности за решенията на Коалицията на доброволците до момента относно следвоенните многонационални сили и механизмите за наблюдение на прекратяването на огъня в Украйна.

Украйна, Великобритания и Франция подписаха декларация, в която се посочва, че Франция и Обединеното кралство възнамеряват да разположат въоръжени сили в Украйна като част от многонационални сили; да включат многонационалните сили в операции за възпиране по суша, море и въздух; да помогнат за изграждането, защитата и използването на съоръжения за материали, оръжия, военно оборудване и стратегически резерви в Украйна; и да създадат преговорна група за сключване на международно споразумение с други държави-членки на Коалицията на желаещите.

Белгия ще допринесе за задълженията на коалицията в морето и въздуха и също така ще подкрепи обучението на украинските сили; че Швеция е готова да предостави изтребители Gripen за въздушно наблюдение, морски ресурси за разминиране в Черно море и за обучение на украинските сили; и че Германия, Испания и Литва могат да разположат сухопътни сили в Украйна след войната като част от многонационалните сили.

Зеленски също така посочи, че е постигнат напредък по отношение на "двустранните гаранции за сигурност" и "тристранните" документи, вероятно отнасящи се до гаранции за сигурност между САЩ и Украйна и мирни споразумения между САЩ, Украйна и Русия, и че очаква да подпише тези документи в близко бъдеще.

Зеленски заяви, че Украйна и Съединените щати все още трябва да разрешат териториалните въпроси и контрола над Запорожката атомна електроцентрала (ЗАЕЦ). Той може да обсъди тези въпроси директно с президента на САЩ Доналд Тръмп, ако делегациите не постигнат по-нататъшен напредък в преговорите.

Руските сили вероятно не са в състояние едновременно да компенсират загубите, понесени в Украйна, и да изградят стратегическите си резерви. Украинският военен наблюдател Костянтин Машовец съобщи на 7 януари, че руското военно командване е сформирало само четири нови дивизии от 17 маневрени дивизии и до девет бригади, които Русия е планирала да сформира през 2025 г.

Машовец също така оцени, че е малко вероятно руските сили да генерират излишък от над 70 000 войници през 2026 г. за резерв, брой, недостатъчен за формиране на планираните 17 маневрени дивизии.

Тогавашният началник на Главното управление на военното разузнаване (ГУР) на Украйна, генерал-лейтенант Кирил Буданов, заяви на 27 декември, че Русия все още не е развила стратегически резерв с желаните от нея възможности, тъй като "постоянно" активира оперативния си резерв, за да подпомогне текущите бойни операции в Украйна.

Данните от украинския Генерален щаб показват, че руските сили са претърпели около 416 570 жертви през 2025 г., при средно 1141 жертви дневно, което е приблизително загубата на личен състав на дивизия на всеки 10 дни. Машовец оцени, че руските сили вероятно ще понесат увеличени жертви през 2026 г., докато щурмуват все по-укрепени украински позиции, включително украинския крепостен пояс в Донецка област.