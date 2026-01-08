ISW: САЩ задържаха танкери, опитали да заобиколят санкции

Бреговата охрана на САЩ конфискува два петролни танкера, свързани с Русия, за опит да се заобиколят американските санкции срещу венецуелския петрол.
На 7 януари американски служители потвърдиха, че сили на бреговата охрана на САЩ са се качили на борда и са конфискували танкерите Bella-1 (известен още като Marinera) и M/T Sophia - съответно в Северния Атлантически океан и Карибско море.
Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).
Министърът на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноем заяви, че и двата кораба или са акостирали за последно във Венецуела, или са били напът за Венецуела по време на американските операции.
Изглежда, че Bella-1 е бил на около 300 километра южно от Исландия, когато американските сили са се качили на него.
Съобщава се, че Bella-1 не е превозвал никакъв петрол, а M/T Sophia е превозвал до 2 милиона барела венецуелски суров петрол, когато американските сили са задържали корабите. Американски служител заяви пред западните медии, че Русия е разположила подводница и други военноморски средства, за да ескортира Bella-1 преди операцията на САЩ за залавянето на кораба.
Секретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви, че Съединените щати изпълняват съдебна заповед за задържане на "Бела-1" и арест на екипажа му и ще го доведат в Съединените щати за наказателно преследване.
Руското Министерство на външните работи (МВнР) заяви, че следи отблизо ситуацията и призна, че сред екипажа е имало руски граждани.
Представители на САЩ, Украйна и Коалицията на доброволците продължиха разговорите в Париж на 7 януари и започват да се появяват подробности за потенциалните гаранции за сигурност за Украйна.
Украинският президент Володимир Зеленски съобщи на 7 януари, че се е срещнал със специалния пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф и бившия старши съветник на президента на САЩ Джаред Къшнър като част от продължаващите преговори.
Новоназначеният ръководител на президентската канцелария на Украйна Кирило Буданов заяви на 7 януари, че преговорите са постигнали резултати, но че не може да разкрие повече подробности.
На 6 януари Зеленски обобщи подробности за решенията на Коалицията на доброволците до момента относно следвоенните многонационални сили и механизмите за наблюдение на прекратяването на огъня в Украйна.
Украйна, Великобритания и Франция подписаха декларация, в която се посочва, че Франция и Обединеното кралство възнамеряват да разположат въоръжени сили в Украйна като част от многонационални сили; да включат многонационалните сили в операции за възпиране по суша, море и въздух; да помогнат за изграждането, защитата и използването на съоръжения за материали, оръжия, военно оборудване и стратегически резерви в Украйна; и да създадат преговорна група за сключване на международно споразумение с други държави-членки на Коалицията на желаещите.
Белгия ще допринесе за задълженията на коалицията в морето и въздуха и също така ще подкрепи обучението на украинските сили; че Швеция е готова да предостави изтребители Gripen за въздушно наблюдение, морски ресурси за разминиране в Черно море и за обучение на украинските сили; и че Германия, Испания и Литва могат да разположат сухопътни сили в Украйна след войната като част от многонационалните сили.
Зеленски също така посочи, че е постигнат напредък по отношение на "двустранните гаранции за сигурност" и "тристранните" документи, вероятно отнасящи се до гаранции за сигурност между САЩ и Украйна и мирни споразумения между САЩ, Украйна и Русия, и че очаква да подпише тези документи в близко бъдеще.
Зеленски заяви, че Украйна и Съединените щати все още трябва да разрешат териториалните въпроси и контрола над Запорожката атомна електроцентрала (ЗАЕЦ). Той може да обсъди тези въпроси директно с президента на САЩ Доналд Тръмп, ако делегациите не постигнат по-нататъшен напредък в преговорите.
Руските сили вероятно не са в състояние едновременно да компенсират загубите, понесени в Украйна, и да изградят стратегическите си резерви. Украинският военен наблюдател Костянтин Машовец съобщи на 7 януари, че руското военно командване е сформирало само четири нови дивизии от 17 маневрени дивизии и до девет бригади, които Русия е планирала да сформира през 2025 г.
Машовец също така оцени, че е малко вероятно руските сили да генерират излишък от над 70 000 войници през 2026 г. за резерв, брой, недостатъчен за формиране на планираните 17 маневрени дивизии.
Тогавашният началник на Главното управление на военното разузнаване (ГУР) на Украйна, генерал-лейтенант Кирил Буданов, заяви на 27 декември, че Русия все още не е развила стратегически резерв с желаните от нея възможности, тъй като "постоянно" активира оперативния си резерв, за да подпомогне текущите бойни операции в Украйна.
Данните от украинския Генерален щаб показват, че руските сили са претърпели около 416 570 жертви през 2025 г., при средно 1141 жертви дневно, което е приблизително загубата на личен състав на дивизия на всеки 10 дни. Машовец оцени, че руските сили вероятно ще понесат увеличени жертви през 2026 г., докато щурмуват все по-укрепени украински позиции, включително украинския крепостен пояс в Донецка област.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ГанЯ
07:28 08.01.2026
3 След Хитлер
07:29 08.01.2026
4 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС
07:31 08.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ПАБЛИТО ЕСКОБАРОС
07:33 08.01.2026
8 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС
07:36 08.01.2026
9 Владимир Путин, президент
Я тоже 🎅🎅🎅
07:40 08.01.2026
10 Бай Араб
07:41 08.01.2026
11 Бай Араб
07:46 08.01.2026
12 Олга
07:47 08.01.2026
13 Санкции
Коментиран от #29
07:48 08.01.2026
14 БАРС
Коментиран от #37
07:49 08.01.2026
15 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС
07:50 08.01.2026
16 Бай Араб
07:50 08.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Данко Харсъзина
Коментиран от #44
07:56 08.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Генади алкох.олика
07:57 08.01.2026
24 Тома
Който си мисли, че текстът случайно пропуска да посочи, че танкерът е под руски флаг, вероятно по цял ден следи пресконференциите на Иво Генио за Шиши.
Който си мисли, че океанът около Исландия е под юрисдикцията на американската брегова охрана, той е географ, завършил в Харвард.
Който си мисли, че актът на САЩ не е казус белли - той е миролюбец.
08:00 08.01.2026
25 Путин в тих ужас
08:00 08.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ел Чапо
Коментиран от #34
08:02 08.01.2026
28 Реалист
Коментиран от #39
08:05 08.01.2026
29 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС
До коментар #13 от "Санкции":Да е мислил Путин като нападна Украйна....сега гризва дръвцето.
08:06 08.01.2026
30 След Хитлер
08:10 08.01.2026
31 Бай Араб
08:11 08.01.2026
32 родриго
08:13 08.01.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Дайджест
До коментар #27 от "Ел Чапо":Не им останаха на орките много танкери.Тези, които украинците не успяха да думнат американците ги арестуват.Освен бункерният джуджак да изпрати спецназ в Белият дом да арестуват рижия.😁
08:15 08.01.2026
35 Минувач
Коментиран от #40
08:18 08.01.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Оценка слаб 2
До коментар #14 от "БАРС":Само лъжи и глупости и то с големи букви.
08:20 08.01.2026
38 Бай Араб
08:21 08.01.2026
39 Тома
До коментар #28 от "Реалист":1000:26
08:22 08.01.2026
40 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС
До коментар #35 от "Минувач":Който ги нарушава, гризва дръвцето.....нема руснаци, китайци, иранци, каквито и да е било...
Коментиран от #43
08:24 08.01.2026
41 Начо
Само бой до скъсване
08:24 08.01.2026
42 Путиноид
Ама на Агент Краснов
Тези номера изобщо не му правят впечатление.
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
АБОРДАЖ на Руските ЛЕГЕНИ .
08:31 08.01.2026
43 Минувач
До коментар #40 от "РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС":Разбери, че в международни води нямаш НИКАКВО право да си правиш, какво и си искаш! Там се следва международното право и закони, а не твоите! САЩ във война ли е с Венецуела? НЕ! Имали международно решение на ООН за санкции и задържане на венецуелски кораби? НЕ!
Сега трябва примерно Русия ей така да отиде до някой американски танкер, да го обяви, че е от някакъв сенчест американски флот и да го отвлече! Какво - САЩ ще посмеят ли да стрелят по Русия? Ами, не! Това ще бъде чиста проба пиратство, оправдавайки се с някакви твои решения и санкции. Океаните не са частни!
Да не говорим и, че Венецуела не действа в някакъв пряк ущърб на САЩ, както примерно Русия може да си измисли, че американският танкер носел петрол за украински танкове, които ще се бият с руските.
Коментиран от #45, #46
08:35 08.01.2026
44 гост
До коментар #21 от "Данко Харсъзина":Раша компрометира себе си пред целия свят още преди 4 години , ама наистина завинаги !! Даже любимите ви Китай и Индия само точат каквото могат , но никога няма да се ангажират с глупостите на Путлер !! В ООН помниш ли кой " подкрепи" Путлер , Еритрея и Иран , хахаха !!
08:38 08.01.2026
45 И Русия няма право да
До коментар #43 от "Минувач":напада други държави,нали? Ама вече 4 години окупира земя в Украйна...
08:41 08.01.2026
46 гост
До коментар #43 от "Минувач":Само да припомним , че Раша от международни води в Черно море обстрелваше Украйна с ракети и в същите международни води крайцера Масква получи " пушещи на неправилно място" , хахаха !!И целия черноморски флот се мотаеше постоянно в международни води преди украинските дронове да му покажат , че ще иде при рибите , ако не си прибере вересиите , което и направи , в силно намален състав , хаха !!
08:42 08.01.2026
47 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС
08:56 08.01.2026