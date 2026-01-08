Новини
ISW: САЩ задържаха танкери, опитали да заобиколят санкции

ISW: САЩ задържаха танкери, опитали да заобиколят санкции

8 Януари, 2026

Министърът на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноем заяви, че и двата кораба или са акостирали за последно във Венецуела, или са били напът за Венецуела по време на американските операции

ISW: САЩ задържаха танкери, опитали да заобиколят санкции - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Бреговата охрана на САЩ конфискува два петролни танкера, свързани с Русия, за опит да се заобиколят американските санкции срещу венецуелския петрол.

На 7 януари американски служители потвърдиха, че сили на бреговата охрана на САЩ са се качили на борда и са конфискували танкерите Bella-1 (известен още като Marinera) и M/T Sophia - съответно в Северния Атлантически океан и Карибско море.

Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).

Министърът на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноем заяви, че и двата кораба или са акостирали за последно във Венецуела, или са били напът за Венецуела по време на американските операции.

Изглежда, че Bella-1 е бил на около 300 километра южно от Исландия, когато американските сили са се качили на него.

Съобщава се, че Bella-1 не е превозвал никакъв петрол, а M/T Sophia е превозвал до 2 милиона барела венецуелски суров петрол, когато американските сили са задържали корабите. Американски служител заяви пред западните медии, че Русия е разположила подводница и други военноморски средства, за да ескортира Bella-1 преди операцията на САЩ за залавянето на кораба.

Секретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви, че Съединените щати изпълняват съдебна заповед за задържане на "Бела-1" и арест на екипажа му и ще го доведат в Съединените щати за наказателно преследване.

Руското Министерство на външните работи (МВнР) заяви, че следи отблизо ситуацията и призна, че сред екипажа е имало руски граждани.

Представители на САЩ, Украйна и Коалицията на доброволците продължиха разговорите в Париж на 7 януари и започват да се появяват подробности за потенциалните гаранции за сигурност за Украйна.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи на 7 януари, че се е срещнал със специалния пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф и бившия старши съветник на президента на САЩ Джаред Къшнър като част от продължаващите преговори.

Новоназначеният ръководител на президентската канцелария на Украйна Кирило Буданов заяви на 7 януари, че преговорите са постигнали резултати, но че не може да разкрие повече подробности.

На 6 януари Зеленски обобщи подробности за решенията на Коалицията на доброволците до момента относно следвоенните многонационални сили и механизмите за наблюдение на прекратяването на огъня в Украйна.

Украйна, Великобритания и Франция подписаха декларация, в която се посочва, че Франция и Обединеното кралство възнамеряват да разположат въоръжени сили в Украйна като част от многонационални сили; да включат многонационалните сили в операции за възпиране по суша, море и въздух; да помогнат за изграждането, защитата и използването на съоръжения за материали, оръжия, военно оборудване и стратегически резерви в Украйна; и да създадат преговорна група за сключване на международно споразумение с други държави-членки на Коалицията на желаещите.

Белгия ще допринесе за задълженията на коалицията в морето и въздуха и също така ще подкрепи обучението на украинските сили; че Швеция е готова да предостави изтребители Gripen за въздушно наблюдение, морски ресурси за разминиране в Черно море и за обучение на украинските сили; и че Германия, Испания и Литва могат да разположат сухопътни сили в Украйна след войната като част от многонационалните сили.

Зеленски също така посочи, че е постигнат напредък по отношение на "двустранните гаранции за сигурност" и "тристранните" документи, вероятно отнасящи се до гаранции за сигурност между САЩ и Украйна и мирни споразумения между САЩ, Украйна и Русия, и че очаква да подпише тези документи в близко бъдеще.

Зеленски заяви, че Украйна и Съединените щати все още трябва да разрешат териториалните въпроси и контрола над Запорожката атомна електроцентрала (ЗАЕЦ). Той може да обсъди тези въпроси директно с президента на САЩ Доналд Тръмп, ако делегациите не постигнат по-нататъшен напредък в преговорите.

Руските сили вероятно не са в състояние едновременно да компенсират загубите, понесени в Украйна, и да изградят стратегическите си резерви. Украинският военен наблюдател Костянтин Машовец съобщи на 7 януари, че руското военно командване е сформирало само четири нови дивизии от 17 маневрени дивизии и до девет бригади, които Русия е планирала да сформира през 2025 г.

Машовец също така оцени, че е малко вероятно руските сили да генерират излишък от над 70 000 войници през 2026 г. за резерв, брой, недостатъчен за формиране на планираните 17 маневрени дивизии.

Тогавашният началник на Главното управление на военното разузнаване (ГУР) на Украйна, генерал-лейтенант Кирил Буданов, заяви на 27 декември, че Русия все още не е развила стратегически резерв с желаните от нея възможности, тъй като "постоянно" активира оперативния си резерв, за да подпомогне текущите бойни операции в Украйна.

Данните от украинския Генерален щаб показват, че руските сили са претърпели около 416 570 жертви през 2025 г., при средно 1141 жертви дневно, което е приблизително загубата на личен състав на дивизия на всеки 10 дни. Машовец оцени, че руските сили вероятно ще понесат увеличени жертви през 2026 г., докато щурмуват все по-укрепени украински позиции, включително украинския крепостен пояс в Донецка област.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 ГанЯ

    14 18 Отговор
    САЩ започват да прилагат санкциите 😃

    07:28 08.01.2026

  • 3 След Хитлер

    27 17 Отговор
    Всичкото зло идва от Сащ!

    07:29 08.01.2026

  • 4 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС

    14 28 Отговор
    Нема прошка за контрабандистите

    07:31 08.01.2026

  • 7 ПАБЛИТО ЕСКОБАРОС

    11 21 Отговор
    Мъдурчо, казах ли ти да внимаваш със САЩ, че тия не си поплюват.

    07:33 08.01.2026

  • 8 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС

    12 21 Отговор
    Конфискация на танкерите и яки глоби за техните собственици.

    07:36 08.01.2026

  • 9 Владимир Путин, президент

    11 17 Отговор
    Вайната върви към своя край....
    Я тоже 🎅🎅🎅

    07:40 08.01.2026

  • 10 Бай Араб

    12 16 Отговор
    От руския боен кораб и руската подводница наблюдавали десантна .

    07:41 08.01.2026

  • 11 Бай Араб

    5 18 Отговор
    САЩ не е Грузия да ги заплашваш с танкове от ВСВ.Захарова, Медведев и Лавров още не знаят за случая.

    07:46 08.01.2026

  • 12 Олга

    13 3 Отговор
    Малки, жалки безгръбначни, които пълзят по корема пред хозяина не попадат под санкции. Има начин - сами се продават.

    07:47 08.01.2026

  • 13 Санкции

    15 5 Отговор
    От кого и с какво право.За мен това е обевяване на война.Руснаците да се вземат в ръце и да сменят Путин.Стига с либерални глупости.

    Коментиран от #29

    07:48 08.01.2026

  • 14 БАРС

    15 24 Отговор
    УКРИТЕ ПАК ЛЪЖАТ ЗА ЖЕРТВИТЕ НА РАША.ПЛЕНЕНИТЕ УКРАИНСКИ СОЛДЖАРТ СЕ ЖАЛВАТ ЧЕ НЯМАТ ПОДКРЕПЛЕНИЯ ДА НЕ ГОВОРИМ ЧЕ И НА МЕСТА НЯМАТ И ПРОДУКТИ НИТО ВОДА.ЗАБРАНЕНО ИМ ДА ОТСТЪПВАТ .ПЪЛНО С УКРО ТРУПОВЕ НЕ СЪБРАНИ.ИМАМ ПОЗНАТИ ЬЕЖАНЦИ В ГЕРМАНИЯ СЪСЕДИ КАЗАХА МИ ЧЕ НЕ ИСКАТ ДА ГЛЕДАТ УКРАИНСКА ТВ.ЗАЩОТО ЛЪЖЕЛИ ЗА ВОЙНАТА .ЕДНИТЕ СА ОТ КИЕВ ,А ДРУГИТЕ ОА ОТ ХАРКОВ .КОЛКОТО И ДА МИ СЕ ЩЕ ДА ГЛЕДАМ УКРАИНСКАТА ТВ И АЗ СЪМ НА ТОВА МНЕНИЕ ЛЪЖАТ И НАСТРОЙВАТ СВОЯ НАРОД УМИШЛЕННО ПРОТИВ РАША . САМИ СИ НАПРАВЕТЕ ИЗВОДА ВЪВ ФЕЙСБУК ПУСНАЛИ УКРАИНЦИТЕ ЕДНА УКРАИНКА С МЪЖ ИТАЛЯНЕЦ ОТИВАТ ЗА УКРАИНА И В АВТОБУСА ИТАЛЯНЕЦА ЕСТЕСТВЕННО ХОРАТА РАЗГОВАРЯТ ЗА ВОЙНАТА И ИТАЛЯНЕЦЪТ ЗАСТАНАЛ НА СТРАНАТА НА ПУТИН ,СЕ УКРИТЕ СА ВИНОВНИ ЗА ВОЙНАТА И НЯКАКВА УКРАИНКА ОТ АВТОБУСА НА УКРАИНСКАТА МИТНИЦА ЯВНОГО Е ЗАПИСАЛА И ГО ИЗПЯЛА И ИТАЛЯНЕЦА НЕ ГО ПУСНАЛИ И КАКТО И ЖЕНА МУ .ТА ВИЖТЕ САМО ИТАЛЯНЦИТЕ ЗА КОГО СП И ТЕ НЕ ВЯРВАТ НА УКРАИНЦИТЕ ПРОБЛЕМА СА ЗАПЪДНИТЕ ПОЛИТИЦИ .НА ИТАЛЯНЕЦА СА МУ ДАЛИ ПЕРСОНА НОН ГРАТА ЗА 3 ГОД ГОВОРИ СЕ ЧЕ ЩЕ КОНФИСКУВАТ ИМУЩЕСТВОТО НА УКРАИНКАТА В УКРАИНА ..И КАК ВИ СЕ СТРУВА ГОВОРИ ЗЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ ДО СЕГА НЕ ЧУХ ЧЕ В РАША ДКТО ЖИВЕЯТ ПОЧТИ 10 МИЛ.УКРАИНЦИ ДА ГИ ДИСКРИМИНИРАТ ИМАТ РЕСТОРАНТИ КОИТО СЕ КАЗВА УКРАИНА УЛИЦИ НА УКРАИНСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЛИЧНОСТИ НЕ СА СМЕНЕНИ НИТО ПАМЕТНИЦИ Е ИМ КАКТО НАПРАВИХА УКРИТЕ

    Коментиран от #37

    07:49 08.01.2026

  • 15 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС

    10 13 Отговор
    Явно номерата на Путин не минават пред САЩ.

    07:50 08.01.2026

  • 16 Бай Араб

    11 4 Отговор
    Какво означава мълчанието на Москва - проява на здрав разум.Има и малко резил .

    07:50 08.01.2026

  • 21 Данко Харсъзина

    15 6 Отговор
    Бай Дончо ще постигне това, което не успяха всички лидери на СССР. Ще компрометира САЩ пред целия свят.

    Коментиран от #44

    07:56 08.01.2026

  • 23 Генади алкох.олика

    4 10 Отговор
    Севодня бла.тная и могучая "пак" превзе Купянск,по тассъ сказаха че са утр.епали 69 генерала от НАТА и двама задунайски хайдути......🤣🤣🤣🤣🤣

    07:57 08.01.2026

  • 24 Тома

    5 4 Отговор
    Който си мисли, че датата на пиратския акт е избрана случайно / вчера в Русия празнуваха Коледа/ най вероятно е член на ПП-ДС.
    Който си мисли, че текстът случайно пропуска да посочи, че танкерът е под руски флаг, вероятно по цял ден следи пресконференциите на Иво Генио за Шиши.
    Който си мисли, че океанът около Исландия е под юрисдикцията на американската брегова охрана, той е географ, завършил в Харвард.
    Който си мисли, че актът на САЩ не е казус белли - той е миролюбец.

    08:00 08.01.2026

  • 25 Путин в тих ужас

    8 5 Отговор
    Си изгуби ума и дума, КИМЧО още не е разбрал кво са случва, Аятолаха са покри очаква СВО по американски...

    08:00 08.01.2026

  • 27 Ел Чапо

    5 7 Отговор
    Орк.ите от блатото вече ще продават само тиня и дева.чки, на Конго и ОАЕ ...😂😂

    Коментиран от #34

    08:02 08.01.2026

  • 28 Реалист

    10 8 Отговор
    Тенденцията е загубите на агресора да се увеличават( в момента имат 3-4 пъти повече от украинците).

    Коментиран от #39

    08:05 08.01.2026

  • 29 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС

    6 9 Отговор

    До коментар #13 от "Санкции":

    Да е мислил Путин като нападна Украйна....сега гризва дръвцето.

    08:06 08.01.2026

  • 30 След Хитлер

    6 7 Отговор
    Сащ са най-голямото зло!

    08:10 08.01.2026

  • 31 Бай Араб

    7 8 Отговор
    Добре си беше Путин при Байдън , даже често излизаше от бомбоубежището.

    08:11 08.01.2026

  • 32 родриго

    3 4 Отговор
    След като и взеха парите,защо да не и вземат и имуществото.Русия,не е способна да се защити от сащ и нато,затова мълчи и наблюдава безучастно.Мдааа.Мисля,че американците,ще я ощавят и нея.По-богата е от Венесуела,на природни ресурси,към каквито МАГА-Корпорация има особено изразен афинитет.

    08:13 08.01.2026

  • 34 Дайджест

    3 4 Отговор

    До коментар #27 от "Ел Чапо":

    Не им останаха на орките много танкери.Тези, които украинците не успяха да думнат американците ги арестуват.Освен бункерният джуджак да изпрати спецназ в Белият дом да арестуват рижия.😁

    08:15 08.01.2026

  • 35 Минувач

    5 4 Отговор
    Нека да се замислим, какво означават нечии санкции! Това касае само тази държава или нейни партньори. Светът не е на САЩ, за да конфискуват или прилагат своите решения над други в международни води. Нека САЩ да си налагат санкции на Венецуела, да не търгуват с тях, да не им отпускат кредити, та дори да принуждават други държави да го правят, ако са съгласни. Но, Венецуела, Русия и Китай са си отделни независими държави. Ако кораби си оперират между тях, НИКОЙ няма право да задържа техни кораби, ако не са навлезли в негова територия! Никой!

    Коментиран от #40

    08:18 08.01.2026

  • 37 Оценка слаб 2

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "БАРС":

    Само лъжи и глупости и то с големи букви.

    08:20 08.01.2026

  • 38 Бай Араб

    4 2 Отговор
    Русия много остро осъжда действията на САЩ .

    08:21 08.01.2026

  • 39 Тома

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Реалист":

    1000:26

    08:22 08.01.2026

  • 40 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС

    3 5 Отговор

    До коментар #35 от "Минувач":

    Който ги нарушава, гризва дръвцето.....нема руснаци, китайци, иранци, каквито и да е било...

    Коментиран от #43

    08:24 08.01.2026

  • 41 Начо

    3 3 Отговор
    Дони ги почна с голямата тояга.
    Само бой до скъсване

    08:24 08.01.2026

  • 42 Путиноид

    2 2 Отговор
    Пак ще рисуват Руски Флагове

    Ама на Агент Краснов
    Тези номера изобщо не му правят впечатление.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    АБОРДАЖ на Руските ЛЕГЕНИ .

    08:31 08.01.2026

  • 43 Минувач

    3 5 Отговор

    До коментар #40 от "РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС":

    Разбери, че в международни води нямаш НИКАКВО право да си правиш, какво и си искаш! Там се следва международното право и закони, а не твоите! САЩ във война ли е с Венецуела? НЕ! Имали международно решение на ООН за санкции и задържане на венецуелски кораби? НЕ!
    Сега трябва примерно Русия ей така да отиде до някой американски танкер, да го обяви, че е от някакъв сенчест американски флот и да го отвлече! Какво - САЩ ще посмеят ли да стрелят по Русия? Ами, не! Това ще бъде чиста проба пиратство, оправдавайки се с някакви твои решения и санкции. Океаните не са частни!
    Да не говорим и, че Венецуела не действа в някакъв пряк ущърб на САЩ, както примерно Русия може да си измисли, че американският танкер носел петрол за украински танкове, които ще се бият с руските.

    Коментиран от #45, #46

    08:35 08.01.2026

  • 44 гост

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Данко Харсъзина":

    Раша компрометира себе си пред целия свят още преди 4 години , ама наистина завинаги !! Даже любимите ви Китай и Индия само точат каквото могат , но никога няма да се ангажират с глупостите на Путлер !! В ООН помниш ли кой " подкрепи" Путлер , Еритрея и Иран , хахаха !!

    08:38 08.01.2026

  • 45 И Русия няма право да

    4 2 Отговор

    До коментар #43 от "Минувач":

    напада други държави,нали? Ама вече 4 години окупира земя в Украйна...

    08:41 08.01.2026

  • 46 гост

    4 2 Отговор

    До коментар #43 от "Минувач":

    Само да припомним , че Раша от международни води в Черно море обстрелваше Украйна с ракети и в същите международни води крайцера Масква получи " пушещи на неправилно място" , хахаха !!И целия черноморски флот се мотаеше постоянно в международни води преди украинските дронове да му покажат , че ще иде при рибите , ако не си прибере вересиите , което и направи , в силно намален състав , хаха !!

    08:42 08.01.2026

  • 47 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС

    0 0 Отговор
    Путин нападна вероломно Украйна. НАТО фрасна санкции на Путин. САЩ изпълняват санкциите...нема международни води, нема крайбрежна аквартория. Сгазиш ли лука, прошка нема.

    08:56 08.01.2026