„Преобръщаме компанията с главата надолу“: предстои пълно преструктуриране на „Дойче Бан“

19 Октомври, 2025 12:10 1 403 22

На клиентите на железопътния транспорт ще се предложи цифрово проследяване на ремонтните и строителни дейности

„Преобръщаме компанията с главата надолу“: предстои пълно преструктуриране на „Дойче Бан“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новият главен изпълнителен директор на „Дойче Бан“ Евелин Пала планира да преструктурира изцяло компанията и значително да подобри качеството на държавния железопътен оператор, предаде ДПА, съобщи БТА.

„Преобръщаме компанията с главата надолу. Целя напълно ново начало“, заяви Евелин Пала пред днешния брой на вестник „Билд“.

„За целта трябва да правим всичко по различен начин от преди. Преглеждам всяка работа за нейната добавена стойност за нашите клиенти. Администрацията трябва да служи на железопътните работници“, заяви тя.

Пала допълни, че редица решения вече няма да се вземат на централно равнище.

„Правя хората на място вземащи решения. Те са гръбнакът на нашата компания. Те също заслужават ново начало. Целта ми е по-малко бюрокрация и значително повече място за действащите. В бъдеще решенията ще се вземат там, където е отговорността, а не три етажа по-нагоре“, допълни новият ръководител на „Дойче Бан“.

Според нея мръсните влакове и гари, затворените кафенета на борда на влаковете в бъдеще вече не трябва да съществуват. На клиентите на железопътния транспорт ще се предложи цифрово проследяване на ремонтните и строителни дейности, за да планират по-добре пътуванията си.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Един Асфалт - Бял от времето на Адолф

    6 0 Отговор
    Хитлер, един Дойче Бан пак от времето на Адолф Хитлер и ДВГ пак от времето на Адолф Хитлер крепи Дойче Ланд ма тва е и са се питаме има ли интернет м/у германските градове или не?😁🤣🇪🇺

    12:15 19.10.2025

  • 3 УрСульо

    5 1 Отговор
    Приятно пътуване на пътниците на ДойчЕбан!

    12:16 19.10.2025

  • 4 Ала бала

    6 4 Отговор
    Всичко държавно и квази-държавно е леш. Като нашето БДЖ и пощите

    12:18 19.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дойче Бааахур

    6 0 Отговор
    с главата от долу, пари няма, инвеститори също. И жилезу нема .... само Дойче Бахур има

    12:37 19.10.2025

  • 10 Венсеремус другари.....

    3 0 Отговор
    Правя хората на място вземащи решения. Те са гръбнакът на нашата компания. Те също заслужават ново начало.....

    12:39 19.10.2025

  • 11 az СВО Победа 80

    3 2 Отговор
    Даааа, липсата на пари здраво стисна за гушата и "Дойче бан"....

    Ще има още фалити и съкращения!
    🤣🤣🤣🤣

    12:40 19.10.2025

  • 12 стоян георгиев

    1 1 Отговор
    Боуии ме дебеуиаа ..3 за Дойче Бан ,а пък даже и там не ме боуии !

    12:40 19.10.2025

  • 13 Ъхъъъъъ.....

    6 0 Отговор
    мръсните влакове и гари, затворените кафенета на борда на влаковете в бъдеще вече не трябва да съществуват... Нищо няма скоро в Германия да съществува. Само заводи за барути

    12:41 19.10.2025

  • 14 Леле майкоооо...

    6 0 Отговор
    За цифрово проследяване на ремонтните и строителни дейности си мечтаели ... Как успя се чудя толкова да пропадне Германия

    Коментиран от #18

    12:43 19.10.2025

  • 15 Мдаа

    4 0 Отговор
    Санкциите работят

    12:44 19.10.2025

  • 16 За месец

    4 0 Отговор
    4 влака са се блъснали в дънери и каруци. Не в България а в Германия !

    Коментиран от #21

    12:45 19.10.2025

  • 17 Порно

    2 0 Отговор
    Тая все едно на нашите тренове говори. Въпреки че като са били тренове , са били по бързи и чисти, въпреки парните локомотиви.

    12:45 19.10.2025

  • 18 За какво въобще

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Леле майкоооо...":

    цифрово проследяване на ремонтните и строителни дейности говорят тея хора, като никъде вече в Германия такава дейност няма. Най близката база е в Полша... Един вагон не може никъде в Германия да се поръча.

    12:47 19.10.2025

  • 19 Сандо

    3 0 Отговор
    Днес Компанията,утре - Германията!Че като чета материала ми се струва,че германското БДЖ е станало по-калпаво от БайТошовото БДЖ.

    12:50 19.10.2025

  • 20 демократ

    0 0 Отговор
    Няма показатрл по който железопътният транспорт да се мери с автомобилния.

    12:58 19.10.2025

  • 21 456

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "За месец":

    За каруци незнам, нямам информация. Но за дървета имам. Причината е ,че тук много се следи за дърветата ,храстчета, и други .Необходими са специални разрешения за почистване ,а това е малко сложна процедура, затова трудно се отстраняват . За съжаление, при силни ветрове много клони и дървета падат и не един път са затваряли движението на влакове /междуградски и на метрото/.
    Затова не разбирам как с лека ръка отстраняват всякаква растителност когато искат да строят ,или унищожаването на Туята.

    12:58 19.10.2025

  • 22 Асан

    3 0 Отговор
    Много братчеди в Германистан ..Дойчето Бан не мож извози всичкото сиган

    13:20 19.10.2025

