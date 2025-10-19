„Преобръщаме компанията с главата надолу“: предстои пълно преструктуриране на „Дойче Бан“

Новият главен изпълнителен директор на „Дойче Бан“ Евелин Пала планира да преструктурира изцяло компанията и значително да подобри качеството на държавния железопътен оператор, предаде ДПА, съобщи БТА.
„Преобръщаме компанията с главата надолу. Целя напълно ново начало“, заяви Евелин Пала пред днешния брой на вестник „Билд“.
„За целта трябва да правим всичко по различен начин от преди. Преглеждам всяка работа за нейната добавена стойност за нашите клиенти. Администрацията трябва да служи на железопътните работници“, заяви тя.
Пала допълни, че редица решения вече няма да се вземат на централно равнище.
„Правя хората на място вземащи решения. Те са гръбнакът на нашата компания. Те също заслужават ново начало. Целта ми е по-малко бюрокрация и значително повече място за действащите. В бъдеще решенията ще се вземат там, където е отговорността, а не три етажа по-нагоре“, допълни новият ръководител на „Дойче Бан“.
Според нея мръсните влакове и гари, затворените кафенета на борда на влаковете в бъдеще вече не трябва да съществуват. На клиентите на железопътния транспорт ще се предложи цифрово проследяване на ремонтните и строителни дейности, за да планират по-добре пътуванията си.
За какво въобще
цифрово проследяване на ремонтните и строителни дейности говорят тея хора, като никъде вече в Германия такава дейност няма. Най близката база е в Полша... Един вагон не може никъде в Германия да се поръча.
12:47 19.10.2025
За каруци незнам, нямам информация. Но за дървета имам. Причината е ,че тук много се следи за дърветата ,храстчета, и други .Необходими са специални разрешения за почистване ,а това е малко сложна процедура, затова трудно се отстраняват . За съжаление, при силни ветрове много клони и дървета падат и не един път са затваряли движението на влакове /междуградски и на метрото/.
Затова не разбирам как с лека ръка отстраняват всякаква растителност когато искат да строят ,или унищожаването на Туята.
Затова не разбирам как с лека ръка отстраняват всякаква растителност когато искат да строят ,или унищожаването на Туята.
12:58 19.10.2025
