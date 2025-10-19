Новини
Тръмп нарeчe колумбийския президент „нарколидер“

19 Октомври, 2025 19:15 862 9

Отношенията между Богота и Вашингтон се влошиха, откакто Тръмп се завърна в Белия дом

Тръмп нарeчe колумбийския президент „нарколидер“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп нарече колумбийския президент Густаво Петро „незаконен нарколидер“ и заяви, че Съединените щати ще прекратят големи плащания и субсидии за южноамериканската страна, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

„Целта на това производство на наркотици е продажбата на огромни количества в Съединените щати и сеене на смърт, разруха и хаос“, каза той в публикация в социалната платформа Truth Social.

Засега няма коментар от колумбийска страна.

Отношенията между Богота и Вашингтон се влошиха, откакто Тръмп се завърна в Белия дом. Миналия месец Съединените щати отнеха визата на Петро, ​​след като той се присъедини към пропалестинска демонстрация в Ню Йорк и призова американските войници да не се подчиняват на заповедите на Тръмп.

Миналата година Петро обеща да „укроти“ регионите за отглеждане на кока в Колумбия с мащабна социална и военна намеса, но стратегията донесе малък успех.

През септември Тръмп посочи страни като Афганистан, Боливия, Бирма, Колумбия и Венецуела сред тези, за които Съединените щати смятат, че очевидно през последната година са се провалили в спазването на споразуменията за борба с наркотиците.

Той обвини политическото ръководство на Колумбия, че не изпълнява задълженията си и че покровителства наркопроизводството.

„Петро е незаконен нарколидер, който силно насърчава масовото производство на наркотици“, каза Тръмп и добави, че плащанията и субсидиите на САЩ за Колумбия са кражба на парите на американския данъкоплатец.

„От днес тези плащания или друга форма на плащане на субсидии вече няма да се извършват“, написа той с главни букви. Не стана ясно какво точно иска да каже Тръмп.


Оценка 2.7 от 7 гласа.
Оценка 2.7 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    11 2 Отговор
    Тръмп трупа войски и готви десант във Венецуела.

    19:15 19.10.2025

  • 2 к0к0рч0 🌈🍌

    7 2 Отговор
    а мене ме нарече геь, но туй не е вярно
    просто съм модерен ляв

    19:21 19.10.2025

  • 3 Не е ли?

    4 6 Отговор
    Мадуро си е баш нарко дилър, ако не директно , през службите си

    19:23 19.10.2025

  • 4 Рижа кукло както те нарича

    5 4 Отговор
    Американският народ! Не измествай темата! Вчера над 7,6 милиона Американци излязоха на 2600 протеста в цялата страна. Повече от цяла България. Следващия път ще са над 10 милиона и ще те слагат на въжето.

    Коментиран от #8

    19:23 19.10.2025

  • 5 И тук , и тук

    4 0 Отговор
    Трима латинопартизани- имаме - Тиквата, Шиши и Тримореца( той беше в Доминикана , преди да се " спомине" Къро)

    19:28 19.10.2025

  • 6 гошо

    1 2 Отговор
    Оранжевият се оказа също умопобъркан като предишния.Чфте вече назначават който им падне.

    19:53 19.10.2025

  • 8 демократ

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Рижа кукло както те нарича":

    В кои градове предимно?

    20:00 19.10.2025

  • 9 Какво всъщност не ни казват

    2 0 Отговор
    През септември Тръмп посочи страни като Афганистан, Боливия, Бирма, Колумбия и Венецуела сред тези, за които Съединените щати смятат, че очевидно през последната година са се провалили в спазването на споразуменията за ТЪРГОВИЯТА с наркотиците. Дали е защото НЕ искат да продават през ЦРУ-то и веднага...тоягата (кой ще ни каже)?

    20:05 19.10.2025