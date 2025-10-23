Пентагонът: Вече мъртвите терористи са били замесени в трафик на наркотици

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет обяви снощи нов удар срещу кораб в Тихия океан, при който според него са убити трима души, обвинявани в "тероризъм, свързан с наркотрафик", в рамките на спорната военна кампания на администрацията на Доналд Тръмп, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"За пореден път, вече мъртвите терористи са били замесени в трафик на наркотици в източната част на Тихия океан", заяви Хегсет в профила си в "Екс".
Били са убити "трима наркотерористи" на борда на кораба, който се е намирал "в международни води", добави той, повтаряйки терминологията на Доналд Тръмп в неговата обявена борба срещу трафика на наркотици.
С това жертвите на ударите на САЩ през последните два дни достигнаха петима души. Вашингтон отправи и заплахи срещу Богота, като Тръмп определи колумбийския президент Густаво Петро като "наркобарон", припомня АФП.
Според Вашингтон картелите, замесени в наркотрафика, много от които са обявени за "терористични организации", през последните десетилетия са станали "по-добре въоръжени, по-добре организирани и по-брутални" и "незаконно и директно причиняват смъртта на десетки хиляди американски граждани всяка година".
1 Онзи
Коментиран от #8
09:37 23.10.2025
2 Ванга
09:40 23.10.2025
3 Хаха
Стрелят по разни клетници с гемии в океаните, които я превознат наркотици, я не или може би ловят риба....
А по същото време баш наркобосовете и мозъците на тоя трафик, си живеят охолно в САЩ и никой не им разваля спокойствието по плажовете във Флорида и луксозните им имоти в Маями, Ню Йорк, ЛА и т.н.!
Коментиран от #16
09:40 23.10.2025
4 Баба Гошка
09:43 23.10.2025
5 Kaлпазанин
09:44 23.10.2025
6 я какъв хитрец
09:52 23.10.2025
7 Симеон Иванов
09:53 23.10.2025
8 Баба Гошка
До коментар #1 от "Онзи":Улиците им са пълни с друсалки, защото им осигуряват на корем и почти без пари. А причината е възможността според конституцията всеки да си купи орръжие и да защити демокрацията, ако се наложи. Една упоена друсаллка няма воля да се бори за правата си. Ако искаха разумни и трезви граждани, щяха да наложат закони като в малайзия. Но не им е в интереса да имат трезви и боесспособни граждани, които да задават въпроси като - защо преди 50 години една месечна заплата е стигала да издържа семейство, а сега и 3-4 месечни заплати не стигат за същия стандарт на живот на работещите бедни?
09:53 23.10.2025
9 дядо поп
09:54 23.10.2025
11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
М.ИНИСТЪР НА О.ТБРАНАТА,
а оф.ициално е
Ми.нистър на в.ойната‼️
09:58 23.10.2025
12 Коста
Коментиран от #14
09:59 23.10.2025
13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед за преименуване на Министерството на отбраната на "Министерство на войната", съобщава "Ройтерс".
Съответно министърът вече е
Министър на войната‼️
10:01 23.10.2025
14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #12 от "Коста":Те така първо пуснаха оня Ладен да излети , после тръгнаха да го търсят, а накрая обявиха, че са го ликвидирали❗
Без доказателства, без съд, без присъда...‼️
10:04 23.10.2025
15 Я пък тоя
10:11 23.10.2025
16 хммм
До коментар #3 от "Хаха":многи знаеш ти кои са и къде живеят...
10:34 23.10.2025