Пентагонът: Вече мъртвите терористи са били замесени в трафик на наркотици

23 Октомври, 2025 09:32 1 009 16

Според Вашингтон картелите, замесени в наркотрафика, през последните десетилетия са станали "по-добре въоръжени"

Пентагонът: Вече мъртвите терористи са били замесени в трафик на наркотици - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет обяви снощи нов удар срещу кораб в Тихия океан, при който според него са убити трима души, обвинявани в "тероризъм, свързан с наркотрафик", в рамките на спорната военна кампания на администрацията на Доналд Тръмп, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"За пореден път, вече мъртвите терористи са били замесени в трафик на наркотици в източната част на Тихия океан", заяви Хегсет в профила си в "Екс".

Били са убити "трима наркотерористи" на борда на кораба, който се е намирал "в международни води", добави той, повтаряйки терминологията на Доналд Тръмп в неговата обявена борба срещу трафика на наркотици.

С това жертвите на ударите на САЩ през последните два дни достигнаха петима души. Вашингтон отправи и заплахи срещу Богота, като Тръмп определи колумбийския президент Густаво Петро като "наркобарон", припомня АФП.

Според Вашингтон картелите, замесени в наркотрафика, много от които са обявени за "терористични организации", през последните десетилетия са станали "по-добре въоръжени, по-добре организирани и по-брутални" и "незаконно и директно причиняват смъртта на десетки хиляди американски граждани всяка година".


САЩ
  • 1 Онзи

    9 0 Отговор
    И след клипове в САЩ как цели улици с хора са дрогирани. Това с наркотиците трудно се искоренявя,щом чак армията да се включи,значи е сериозен проблема там.

    Коментиран от #8

    09:37 23.10.2025

  • 2 Ванга

    8 2 Отговор
    ООН да влезе в западните диктатури и да въведе демокрация и човешки права за населението.

    09:40 23.10.2025

  • 3 Хаха

    16 1 Отговор
    Дончо и пентагона имитират "борба" с наркотрафика, както абсолютно всички американски президенти преди него!
    Стрелят по разни клетници с гемии в океаните, които я превознат наркотици, я не или може би ловят риба....
    А по същото време баш наркобосовете и мозъците на тоя трафик, си живеят охолно в САЩ и никой не им разваля спокойствието по плажовете във Флорида и луксозните им имоти в Маями, Ню Йорк, ЛА и т.н.!

    Коментиран от #16

    09:40 23.10.2025

  • 4 Баба Гошка

    12 0 Отговор
    вЕрвамеее. В международни води пирратите потапят плавателни съдове според както им се хареса. Ясни сте ни. Кой е те рорисстта? Долни изгладнели с огголени алчни газзове за чуждия петрол и ресурси хамерикрадци. Гръмки кампании да оправдаят акцията ви за сплашване, държавен прееврат в набелязаната за граббене държава и дессант на парраззитиращата ви кликка.

    09:43 23.10.2025

  • 5 Kaлпазанин

    8 0 Отговор
    То само за вас англосаксии евреи и западнали германци всички са ви терористи

    09:44 23.10.2025

  • 6 я какъв хитрец

    3 0 Отговор
    избива 30 души с 7-8 корабо лодки . ако са живи могат за 7-8 седмици да пренесат 15 тона накотици . в юса всичко изшмъркват . боцкат се редовно . разрешиха тревата и пак се сърдят . някакви картели са ги зарибили . у нас така си минават корабо лодки и самолети и хеликоптери и с дронове . докато ги търсят и те минали и заминали .

    09:52 23.10.2025

  • 7 Симеон Иванов

    2 1 Отговор
    Трябва да се възпитават хората по цял свят: - САЩ са терористична държава и всички трябва да се борим с тях. Аз бих бойкотирал уиндоус и бих забранил Тесла (заради десетките и камери, които са свързани директно с ЦРУ)

    09:53 23.10.2025

  • 8 Баба Гошка

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Онзи":

    Улиците им са пълни с друсалки, защото им осигуряват на корем и почти без пари. А причината е възможността според конституцията всеки да си купи орръжие и да защити демокрацията, ако се наложи. Една упоена друсаллка няма воля да се бори за правата си. Ако искаха разумни и трезви граждани, щяха да наложат закони като в малайзия. Но не им е в интереса да имат трезви и боесспособни граждани, които да задават въпроси като - защо преди 50 години една месечна заплата е стигала да издържа семейство, а сега и 3-4 месечни заплати не стигат за същия стандарт на живот на работещите бедни?

    09:53 23.10.2025

  • 9 дядо поп

    5 1 Отговор
    А най големия наркотерорист обикаля държавите от НАТО , проси оръжие , пари и шмърка линийки с тези с които се среща.

    09:54 23.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор
    Ал.оу, С.АШт О.ТДАВНА Н.ЯМАТ
    М.ИНИСТЪР НА О.ТБРАНАТА,
    а оф.ициално е
    Ми.нистър на в.ойната‼️

    09:58 23.10.2025

  • 12 Коста

    4 0 Отговор
    Първо стрелят и убиват. После дори не питат. Накрая лъжат били наркотрафиканти. Наркотрафикантите в САЩ не ги ли съдят първо и после в затвора. Или вече ще ги разстрелват без съд и присъда?

    Коментиран от #14

    09:59 23.10.2025

  • 13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор
    М.ар.оу,
    Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед за преименуване на Министерството на отбраната на "Министерство на войната", съобщава "Ройтерс".
    Съответно министърът вече е
    Министър на войната‼️

    10:01 23.10.2025

  • 14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Коста":

    Те така първо пуснаха оня Ладен да излети , после тръгнаха да го търсят, а накрая обявиха, че са го ликвидирали❗
    Без доказателства, без съд, без присъда...‼️

    10:04 23.10.2025

  • 15 Я пък тоя

    1 0 Отговор
    Вече мъртви са замесени, а като живи били ли са замесени?

    10:11 23.10.2025

  • 16 хммм

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хаха":

    многи знаеш ти кои са и къде живеят...

    10:34 23.10.2025