Пентагонът: Вече мъртвите терористи са били замесени в трафик на наркотици

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет обяви снощи нов удар срещу кораб в Тихия океан, при който според него са убити трима души, обвинявани в "тероризъм, свързан с наркотрафик", в рамките на спорната военна кампания на администрацията на Доналд Тръмп, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"За пореден път, вече мъртвите терористи са били замесени в трафик на наркотици в източната част на Тихия океан", заяви Хегсет в профила си в "Екс".

Били са убити "трима наркотерористи" на борда на кораба, който се е намирал "в международни води", добави той, повтаряйки терминологията на Доналд Тръмп в неговата обявена борба срещу трафика на наркотици.

С това жертвите на ударите на САЩ през последните два дни достигнаха петима души. Вашингтон отправи и заплахи срещу Богота, като Тръмп определи колумбийския президент Густаво Петро като "наркобарон", припомня АФП.

Според Вашингтон картелите, замесени в наркотрафика, много от които са обявени за "терористични организации", през последните десетилетия са станали "по-добре въоръжени, по-добре организирани и по-брутални" и "незаконно и директно причиняват смъртта на десетки хиляди американски граждани всяка година".