Новини
Свят »
Венецуела »
Венецуела обяви, че започва операция по границата си с Колумбия

Венецуела обяви, че започва операция по границата си с Колумбия

26 Август, 2025 07:06 431 1

  • наркотици-
  • венецуела-
  • колумбия-
  • николас мадуро

Три американски разрушителя с управляеми ракети в момента са разположени в международни води край бреговете на Венецуела

Венецуела обяви, че започва операция по границата си с Колумбия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Венецуела снощи обяви, че ще разположи 15 000 служители на силите за сигурност по границата си в Колумбия, за да засили борбата си с наркотрафика на фона на обвиненията на САЩ, че президентът Николас Мадуро ръководи наркокартел, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Министърът на вътрешните работи Диосдадо Кабельо съобщи на пресконференция, че е започнало "оперативно подсилване" с "разполагането на 15 000 мъже и жени" в щатите Сулия и Тачира, които граничат с Колумбия.

"Тук ние наистина се борим с трафика на наркотици. Тук ние наистина се борим с бандите от наркотрафиканти на всички фронтове" заяви той, след като обяви, че от началото на годината са били конфискувани 52,7 тона наркотици, което представлява между 70% и 80% от общото количество, което преминава през Венецуела.

САЩ обвиниха венецуелския президент Николас Мадуро и приближените му в правителството, включително Кабельо, че ръководят "Картел де лос Солес", който е включен в американския списък с терористични организации. Вашингтон предложи съответно 50 млн. долара и 25 млн. долара награда, която ще доведе до залавянето им.

Три американски разрушителя с управляеми ракети в момента са разположени в международни води край бреговете на Венецуела, докато Вашингтон твърди, че иска да извърши операция срещу международния трафик на наркотици.

"Защо не разположите вашия флот и самолети тук, за да се борите с 87% от наркотиците, които идват от Колумбия?", попита Кабельо, като посочи на картата колумбийския бряг на Тихи океан. "Те ги разполагат и се притесняват откъде трябва да дойдат 5%", каза той.

Колумбия е водещият производител на кокаин в света. През 2023 г. производството на кокаинов хидрохлорид достигна рекордните 2600 тона в Колумбия – с 53% повече в сравнение с година по-рано, съобщи ООН.

През същата година производството на листа от кока се увеличи с 10%, покривайки 253 000 хектара незаконни насаждения, отбелязва АФП.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БгТопИдиот🇧🇬

    4 0 Отговор
    Другарите с печатницата жадни за кръв.

    Продължават да палят света.

    07:10 26.08.2025