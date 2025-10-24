Новини
Свят »
Швейцария »
В Австралия швейцарец бе осъден на над 8 г. затвор заради контрабанда на кокаин

В Австралия швейцарец бе осъден на над 8 г. затвор заради контрабанда на кокаин

24 Октомври, 2025 09:03 546 2

  • наркотици-
  • швейцарец-
  • австралия-
  • кокаин-
  • контрабанда-
  • мелбърн

Пробите са потвърдили, че веществото, открито в багажа, е кокаин с чисто тегло около 14 килограма

В Австралия швейцарец бе осъден на над 8 г. затвор заради контрабанда на кокаин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Швейцарец бе осъден на повече от осем години затвор за опит да внесе контрабандно 21 килограма кокаин в багажа си в Австралия, съобщиха днес местните власти, цитирани от ДПА, предаде БТА.

Двайсет и една годишният мъж е осъден на осем години и осем месеца затвор, с минимален срок от четири години и 10 месеца без право на условно освобождаване, се казва в изявление на Австралийската федерална полиция. Мъжът се призна за виновен по-рано този месец.

Служители на австралийските гранични войски открили наркотиците в началото на януари, след като посочили швейцареца за проверка на багажа на летището на Мелбърн при пристигането му с полет от американския мегаполис Лос Анджелис, съобщи федералната полиция.

Пробите са потвърдили, че веществото, открито в багажа, е кокаин с чисто тегло около 14 килограма, отбеляза полицията. Това количество е достатъчно за приблизително 70 000 дози за улична търговия на стойност около 4,5 милиона австралийски долара (2,9 милиона щатски долара).

Временно изпълняващата длъжността главен комисар на федералната полиция Дона Танкард заяви, че полицията поддържа силно присъствие на австралийските летища. По думите ѝ случаят показва, че контрабандистите на наркотици при всички случаи ще бъдат заловени на австралийска земя.

"Ще ви идентифицираме и ще ви изправим пред съда, вас и вашите съучастници“, отправи послание тя.


Швейцария
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кокаинът

    2 0 Отговор
    от швейцарските банки ли е?

    09:06 24.10.2025

  • 2 Вси тая

    0 0 Отговор
    Швейцарец с звучно албанско име 100%

    09:21 24.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания