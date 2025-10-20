Ердоган ще обсъди двустранни и регионални въпроси по време на визити в Кувейт, Катар и Оман

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган ще извърши официални посещения в Кувейт, Катар и Оман на 21, 22 и 23 октомври, съобщи чрез социалната мрежа „Ен Сосял“ ръководителят на Дирекцията по комуникации към президентството Бурханеттин Дуран, предава БТА.

По време на визитите ще бъдат обсъдени всички аспекти на двустранните отношения с тези страни и действията, необходими за задълбочаване на сътрудничеството. Предвиждат се консултации по международни въпроси, особено по актуалните регионални процеси.

Дуран допълни, че в рамките на посещенията е планирано подписване на редица споразумения, целящи укрепване на договорната основа на отношенията между Турция и страните от Персийския залив.