Ердоган ще обсъди двустранни и регионални въпроси по време на визити в Кувейт, Катар и Оман

20 Октомври, 2025 11:34 418 1

Ердоган ще извърши официални посещения в Кувейт, Катар и Оман на 21, 22 и 23 октомври

Ердоган ще обсъди двустранни и регионални въпроси по време на визити в Кувейт, Катар и Оман - 1
Снимкa: БГНЕС
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган ще извърши официални посещения в Кувейт, Катар и Оман на 21, 22 и 23 октомври, съобщи чрез социалната мрежа „Ен Сосял“ ръководителят на Дирекцията по комуникации към президентството Бурханеттин Дуран, предава БТА.

По време на визитите ще бъдат обсъдени всички аспекти на двустранните отношения с тези страни и действията, необходими за задълбочаване на сътрудничеството. Предвиждат се консултации по международни въпроси, особено по актуалните регионални процеси.

Дуран допълни, че в рамките на посещенията е планирано подписване на редица споразумения, целящи укрепване на договорната основа на отношенията между Турция и страните от Персийския залив.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
