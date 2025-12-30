Новини
Свят »
Турция »
Предотвратиха терористичен атентат в Истанбул на Нова година. Задържани са близо 360 души

30 Декември, 2025 10:37 899 6

  • турция-
  • истанбул-
  • арестувани-
  • терористичен атентат

Арестите са извършени в 21 провинции

Предотвратиха терористичен атентат в Истанбул на Нова година. Задържани са близо 360 души - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

В Турция са задържани 357 заподозрени в тероризъм, включително такива, които са планирали новогодишни атаки, съобщава главната прокуратура на Истанбул. Арестите са извършени в 21 провинции в южната ни съседка.

„Издадени са заповеди за арест на 115 заподозрени. Във вторник вечерта 110 заподозрени бяха задържани в резултат на операция, проведена на 114 места. Сред издирваните са 41 заподозрени, свързани с бойците, извършили атаката в Ялова и планиращи подобни атаки в провинция Истанбул по Нова година, и 13 с контакти с терористични групи“, се казва в съобщението.

Сред задържаните са хора, които са имали контакт с „учител“, който е провеждал незаконни занятия в джамия и е призовавал за насилие, както и такива, които са събирали пари за терористи в Сирия и са подкрепяли бойци в социалните медии.

Ден преди това полицията уби шестима поддръжници на бойците на „Ислямска държава“ в провинция Ялова. Трима служители на реда бяха убити, а осем други ранени. Антитерористичната операция продължи близо 8 часа и петима заподозрени бяха задържани.

Миналата седмица Националната дирекция за разузнаване на Турция задържа боец ​​от ИДИЛ, който е планирал нападение за Нова година. Главната прокуратура на Истанбул е издала заповеди за арест на 137 заподозрени.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Главно Руснаци

    1 6 Отговор
    Путин е бесен на Ердо че е по силен и влиятелен от него

    10:40 30.12.2025

  • 2 Слава Украйна

    0 4 Отговор
    Героем слава
    Попиляха Русия
    Опозориха я за хилядолетия

    10:41 30.12.2025

  • 3 Време е Турция да си върне

    0 7 Отговор
    Териториите от Русия до москва

    10:42 30.12.2025

  • 4 Аз обичам зелен ски

    0 2 Отговор
    Изключителен Негодник е , но си е наш Негодникът. Сега когато терористичният план се провали взе да отрича. В коледното обръщение Негодникът изрече най голямото желание на украинците ...

    10:44 30.12.2025

  • 5 нато

    0 0 Отговор
    абе май друго са предотвратили

    10:52 30.12.2025

  • 6 Диктатура

    1 0 Отговор
    Разчистване на опозицията

    10:56 30.12.2025

