Предотвратиха терористичен атентат в Истанбул на Нова година. Задържани са близо 360 души

В Турция са задържани 357 заподозрени в тероризъм, включително такива, които са планирали новогодишни атаки, съобщава главната прокуратура на Истанбул. Арестите са извършени в 21 провинции в южната ни съседка.

„Издадени са заповеди за арест на 115 заподозрени. Във вторник вечерта 110 заподозрени бяха задържани в резултат на операция, проведена на 114 места. Сред издирваните са 41 заподозрени, свързани с бойците, извършили атаката в Ялова и планиращи подобни атаки в провинция Истанбул по Нова година, и 13 с контакти с терористични групи“, се казва в съобщението.

Сред задържаните са хора, които са имали контакт с „учител“, който е провеждал незаконни занятия в джамия и е призовавал за насилие, както и такива, които са събирали пари за терористи в Сирия и са подкрепяли бойци в социалните медии.

Ден преди това полицията уби шестима поддръжници на бойците на „Ислямска държава“ в провинция Ялова. Трима служители на реда бяха убити, а осем други ранени. Антитерористичната операция продължи близо 8 часа и петима заподозрени бяха задържани.

Миналата седмица Националната дирекция за разузнаване на Турция задържа боец ​​от ИДИЛ, който е планирал нападение за Нова година. Главната прокуратура на Истанбул е издала заповеди за арест на 137 заподозрени.