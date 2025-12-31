Сурова зима обхвана източна Турция (ВИДЕО)

Сурови зимни условия в Източна и Североизточна Турция превърнаха ежедневието в изпитание за местното население. Температурите се сринаха до екстремни нива, а местните власти засилиха усилията си за реагиране при извънредни ситуации.

Според Турската държавна метеорологична служба най-ниската температура в страната е регистрирана през нощта в област Карачобан в Ерзурум, в Източна Турция, минус 30,3 градуса по Целзий. Силният студ се разпростря в целия регион, като село Безирхане в област Чалдиран на Ван регистрира минус 28 градуса по Целзий, а област Буланък на Муш - минус 26,3 градуса.

В Ерзурум, снеговалежът, който продължи два дни, беше последван от рязко замръзване, превръщайки улиците в ледени пластове. Нощните температури в центъра на града паднаха до минус 12 градуса, замръзвайки прозорците на превозните средства, блокирайки обществените чешми и образувайки дълги ледени висулки по покривите. Пътищата и тротоарите станаха опасни, което накара общинските екипи да засилят операциите по осоляване и осигуряване на безопасност.

По-на север студеното време продължи да нарушава ежедневието в Карс, североизточна Турция, където температурите паднаха до минус 19,7 градуса. Реките и езерата замръзнаха, а слана покри дърветата и растителността. Жителите се опитаха да предпазят превозните си средства от студа, използвайки килими и одеяла. В област Сарикамъш замръзнаха домове, превозни средства и работни места, докато общинските и магистралните екипи работеха, за да поддържат транспортните пътища отворени чрез непрекъснато снегопочистване и осоляване.

Подобни условия се наблюдаваха в Ардахан, североизточна Турция, където снеговалежите и заледените пътища доведоха до локализирани транспортни смущения. В Тунджели, източна Турция, нощните температури паднаха до минус 6 градуса, причинявайки частично замръзване в малки езера и заледени пътни настилки, което наложи предпазни мерки от местните власти.

Метеоролозите предупредиха за влошаващите се условия дни по-рано. В изявление, публикувано в петък, Турската държавна метеорологична служба заяви, че Турция ще попадне под влиянието на студена и дъждовна метеорологична система, настъпваща от запад, като се очаква температурите да паднат рязко в цялата страна.

В прогнозата се отбелязва, че валежите постепенно ще преминат в дъжд, смесен със сняг и снеговалежи, особено в северните, централните и източните райони, докато се очаква студеният период да продължи през следващата седмица, увеличавайки рисковете, свързани със заледяване, слана, транспортни смущения и селскостопански щети.