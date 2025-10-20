Русия заяви, че Лавров и Рубио са провели конструктивен разговор

Русия заяви, че външният ѝ министър Сергей Лавров и държавният секретар на САЩ Марко Рубио, натоварени с подготовката на срещата на върха между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп, са провели "конструктивен" разговор, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Лавров и Рубио обсъдиха възможни конкретни стъпки с цел реализиране на идеите, постигнати в хода на преговорите по телефона на 16 октомври между руския лидер Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп, съобщи Министерството на външните работи на Русия след телефонния разговор между двамата, цитирано от ТАСС.

Междувременно министърът на външните работи на Унгария Петер Сиярто съобщи днес на пресконференция, излъчвана на живо в страницата му в приложението "Фейсбук", че ще посети утре Вашингтон, предаде Ройтерс.

Американският президент Доналд Тръмп каза миналия четвъртък, че скоро ще се срещне с руския си колега Владимир Путин в Будапеща, за да обсъдят войната в Украйна.

Сиярто не даде повече подробности с кого ще се срещне във Вашингтон, нито пък каква е програмата на визитата му в САЩ.