Русия заяви, че Лавров и Рубио са провели конструктивен разговор
  Тема: Украйна

20 Октомври, 2025 18:44 577 13

Междувременно министърът на външните работи на Унгария Сиярто съобщи, че ще посети утре Вашингтон

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Русия заяви, че външният ѝ министър Сергей Лавров и държавният секретар на САЩ Марко Рубио, натоварени с подготовката на срещата на върха между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп, са провели "конструктивен" разговор, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Лавров и Рубио обсъдиха възможни конкретни стъпки с цел реализиране на идеите, постигнати в хода на преговорите по телефона на 16 октомври между руския лидер Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп, съобщи Министерството на външните работи на Русия след телефонния разговор между двамата, цитирано от ТАСС.

Междувременно министърът на външните работи на Унгария Петер Сиярто съобщи днес на пресконференция, излъчвана на живо в страницата му в приложението "Фейсбук", че ще посети утре Вашингтон, предаде Ройтерс.

Американският президент Доналд Тръмп каза миналия четвъртък, че скоро ще се срещне с руския си колега Владимир Путин в Будапеща, за да обсъдят войната в Украйна.

Сиярто не даде повече подробности с кого ще се срещне във Вашингтон, нито пък каква е програмата на визитата му в САЩ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А заяви ли, че

    2 8 Отговор
    Бащата на някаква Саяна обикаля всички телевизии с оскубаните вежди?

    Коментиран от #7

    18:45 20.10.2025

  • 2 Тръмп

    2 6 Отговор
    е Краснов!Рубио ,сигурно Щирлиц?

    18:46 20.10.2025

  • 3 Сатана Z

    4 2 Отговор
    Американският президент - предприемач Доналд Тръмп ще помоли Владимир Путин да го покани за 9 май на Червения площад да се надува и снима в компанията на двамата големи,Путин и Си

    Коментиран от #4

    18:48 20.10.2025

  • 4 Шаман Магуай

    0 5 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Сигурен ли си,че ще са живи ?

    Коментиран от #9

    18:50 20.10.2025

  • 5 Не ми се вярва ...

    0 0 Отговор
    Рубио и Лавров са провели задушевен разговор .🤔😁

    18:55 20.10.2025

  • 6 Знаем

    4 4 Отговор
    Катърът пак е лъгал на поразия .

    18:56 20.10.2025

  • 7 Абе, грехота е бе

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "А заяви ли, че":

    Стига де гаври с паметта на едно невинно дете. Пфуу.

    18:56 20.10.2025

  • 8 Путин

    1 4 Отговор
    може да бъде арестуван ,или ликвидиран,само от ФСБ !

    18:56 20.10.2025

  • 9 За Путин поне знам

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Шаман Магуай":

    че е умрял 4 пъти. А Тръм не можаха да ги уцелят....два пъти

    Коментиран от #11

    18:59 20.10.2025

  • 10 Pyccкий Карлик

    2 1 Отговор
    Да ожидаешь от Русия нещо конструктивно е като да чакаш писмо от фронта 😄👍

    Коментиран от #12

    19:04 20.10.2025

  • 11 Кардиолог

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "За Путин поне знам":

    То има,инфаркти,инсулти....Шести етажи....

    19:09 20.10.2025

  • 12 болгарин..

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Pyccкий Карлик":

    А бе дуземен шизокджуджак,оти си спал на течение уп0машко и си го фаналь,а бе онова белото дека оди по джендърските бгбандерски джудаци

    19:19 20.10.2025

  • 13 Весел Патиланец

    0 0 Отговор
    Ще съм булка, нама да съм булка - то така пуСине не става! И за оная работа не става - накрая сватбарите се ядосват и булката пострадва публично! Скача от прозорец, пие чай, пада от лодка, дави се в езеро докато плува, самоубива се с куршум в тила... все весели, нормални, мъжки неща ;-)
    Та вече три години вбесяваш сватбарите и накрая ще ни усетиш!

    19:21 20.10.2025

