Сергей Лавров е изпаднал в немилост?

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли днес спекулациите, че е възможно руският министър на външните работи Сергей Лавров да е изпаднал в немилост пред президента Владимир Путин, предадоха Ройтерс и ТАСС.
В отговор на въпрос на журналист по време на всекидневния си брифинг Песков заяви, че тази информация „не отговаря на реалността“ и че Лавров продължава да изпълнява задълженията си като външен министър.
„В тези съобщения няма нищо, което да отговаря на истината“, подчерта той.
Слуховете, че Сергей Лавров е загубил доверие, се появиха, след като срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Будапеща се провали, и се засилиха през последните дни на фона на изчезването на Лавров от публичния дневен ред. По-конкретно, руският външен министър не присъства на заседанието на Съвета за сигурност, където се обсъждаше възможността за възобновяване на ядрените опити.
Руски медии съобщиха, че руският външен министър Сергей Лавров изглежда е загубил благосклонността на Кремъл след катастрофалния разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който доведе до провала на срещата на върха между Владимир Путин и Доналд Тръмп в Будапеща.
1 Кривоверен алкаш
Коментиран от #2, #39
13:03 07.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ОБЕКТИВНИЯ
прозорец"???
13:08 07.11.2025
6 Аз съм веган
13:08 07.11.2025
7 пешо
13:08 07.11.2025
8 АГАТ а Кристи
Това е Плондир Лавров - водката не е минерална вода...
Коментиран от #16
13:08 07.11.2025
9 Анализатор
Коментиран от #13
13:08 07.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Мунчо
13:09 07.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ъхъъъъъ
До коментар #9 от "Анализатор":Моли се тези които си изброил да са живи и здрави защото не се знае кой ненормалния ще ги наследи
13:10 07.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Нормално
13:12 07.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 онзи
13:14 07.11.2025
18 Последния Софиянец
13:14 07.11.2025
19 За протокола
Коментиран от #29
13:15 07.11.2025
20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #31
13:16 07.11.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
13:16 07.11.2025
23 Писъков
13:16 07.11.2025
24 Глупости
13:19 07.11.2025
25 АГАТ а Кристи
13:20 07.11.2025
26 СВО =ПЪЛЕН ПРОВАЛ
13:21 07.11.2025
27 Тия руски медии
13:21 07.11.2025
28 Руски колхозник
13:22 07.11.2025
29 Амиии, вероятно...
До коментар #19 от "За протокола":Укринформ.ру....ха ха
13:23 07.11.2025
30 Курск за путин
13:24 07.11.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ще разберем
13:29 07.11.2025
33 Правдивий
13:30 07.11.2025
34 Питане
ГНЮс !
Коментиран от #36
13:34 07.11.2025
35 Папай Моряка
13:41 07.11.2025
36 Ква ти е диагнозата
До коментар #34 от "Питане":Копрофилия или копрофагия?
Коментиран от #37
13:41 07.11.2025
37 Неговата
До коментар #36 от "Ква ти е диагнозата":Си е негова, но твоята категорично е клуб Спартакус, "товаришче" от подмосковието
Коментиран от #38
13:47 07.11.2025
38 👩❤️👨
До коментар #37 от "Неговата":😂😂😂😂😂😂
13:56 07.11.2025
39 Купейкккаааа
До коментар #1 от "Кривоверен алкаш":Вярвай на Правда и на онези журналисти дето падат от балконите си.
13:58 07.11.2025
40 След Громико
Външният министър на всяка държава е проводник на правителствената питика на тази държава.Срещата се отмени заради противоречие между възгледите на Тръмп и Путин относно Украйна и Нато.
14:15 07.11.2025