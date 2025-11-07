Сергей Лавров е изпаднал в немилост?

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли днес спекулациите, че е възможно руският министър на външните работи Сергей Лавров да е изпаднал в немилост пред президента Владимир Путин, предадоха Ройтерс и ТАСС.

В отговор на въпрос на журналист по време на всекидневния си брифинг Песков заяви, че тази информация „не отговаря на реалността“ и че Лавров продължава да изпълнява задълженията си като външен министър.

„В тези съобщения няма нищо, което да отговаря на истината“, подчерта той.

Слуховете, че Сергей Лавров е загубил доверие, се появиха, след като срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Будапеща се провали, и се засилиха през последните дни на фона на изчезването на Лавров от публичния дневен ред. По-конкретно, руският външен министър не присъства на заседанието на Съвета за сигурност, където се обсъждаше възможността за възобновяване на ядрените опити.

Руски медии съобщиха, че руският външен министър Сергей Лавров изглежда е загубил благосклонността на Кремъл след катастрофалния разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който доведе до провала на срещата на върха между Владимир Путин и Доналд Тръмп в Будапеща.