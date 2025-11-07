Новини
Свят »
Русия »
Сергей Лавров е изпаднал в немилост?
  Тема: Украйна

Сергей Лавров е изпаднал в немилост?

7 Ноември, 2025 13:02 2 089 40

  • сергей лавров-
  • русия-
  • владимир путин-
  • дмитрий песков

В тези съобщения няма нищо, което да отговаря на истината, заяви говорителят на Кремъл Песков

Сергей Лавров е изпаднал в немилост? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли днес спекулациите, че е възможно руският министър на външните работи Сергей Лавров да е изпаднал в немилост пред президента Владимир Путин, предадоха Ройтерс и ТАСС.

В отговор на въпрос на журналист по време на всекидневния си брифинг Песков заяви, че тази информация „не отговаря на реалността“ и че Лавров продължава да изпълнява задълженията си като външен министър.

Още новини от Украйна

„В тези съобщения няма нищо, което да отговаря на истината“, подчерта той.

Слуховете, че Сергей Лавров е загубил доверие, се появиха, след като срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Будапеща се провали, и се засилиха през последните дни на фона на изчезването на Лавров от публичния дневен ред. По-конкретно, руският външен министър не присъства на заседанието на Съвета за сигурност, където се обсъждаше възможността за възобновяване на ядрените опити.

Руски медии съобщиха, че руският външен министър Сергей Лавров изглежда е загубил благосклонността на Кремъл след катастрофалния разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който доведе до провала на срещата на върха между Владимир Путин и Доналд Тръмп в Будапеща.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кривоверен алкаш

    17 37 Отговор
    За малко да повярваме...ТЕ и Украйна нямаше да нападат....

    Коментиран от #2, #39

    13:03 07.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ОБЕКТИВНИЯ

    8 26 Отговор
    Да не "паднал по стълбите или от някой
    прозорец"???

    13:08 07.11.2025

  • 6 Аз съм веган

    5 23 Отговор
    Милото конче.

    13:08 07.11.2025

  • 7 пешо

    36 3 Отговор
    на мара глупостите край нямат

    13:08 07.11.2025

  • 8 АГАТ а Кристи

    6 27 Отговор
    На снимката съвсем не е Сер гей Лавров.
    Това е Плондир Лавров - водката не е минерална вода...

    Коментиран от #16

    13:08 07.11.2025

  • 9 Анализатор

    7 28 Отговор
    Иде ред на Знахарова, Песков и други от фашисткия режим на Путлер, докато остане само той, който по принцип си е изпаднал.... в дименсия.

    Коментиран от #13

    13:08 07.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мунчо

    2 20 Отговор
    Дрънкат ли петолъчките в празната гъдулка?

    13:09 07.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ъхъъъъъ

    23 2 Отговор

    До коментар #9 от "Анализатор":

    Моли се тези които си изброил да са живи и здрави защото не се знае кой ненормалния ще ги наследи

    13:10 07.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Нормално

    22 20 Отговор
    Загазил е...😁

    13:12 07.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 онзи

    28 2 Отговор
    Дайте нещо ново от великите постижения на фронта на укрите ! Стига с Лавров и Путин !

    13:14 07.11.2025

  • 18 Последния Софиянец

    5 27 Отговор
    Един по един изпадат от бункера, идва края на султанчето с токчетата

    13:14 07.11.2025

  • 19 За протокола

    27 2 Отговор
    Кои руски медии са съобщили , че Лавров е в ,, немилост”?

    Коментиран от #29

    13:15 07.11.2025

  • 20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 24 Отговор
    Зеленсси разказа играта на блатните клощари, проссия е в колапс‼️

    Коментиран от #31

    13:16 07.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    19 2 Отговор
    "Кирякфакти, сър"

    13:16 07.11.2025

  • 23 Писъков

    2 15 Отговор
    Няма нищо вярно! Шефа обича Ларвата повече, отколкото Александър Македонски Буцефал.

    13:16 07.11.2025

  • 24 Глупости

    12 1 Отговор
    Провалената среща била причината. Путин и Тръмп нямаше какво да си кажат, пък и за последния беше далеч по-важна азиатската му обиколка. Лавров не е млад, може би има нужда от почивка.

    13:19 07.11.2025

  • 25 АГАТ а Кристи

    2 12 Отговор
    В заданието се пита - на кой етаж, от десетият на горе, парапета ще е изгонил...

    13:20 07.11.2025

  • 26 СВО =ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    5 15 Отговор
    Търсят се изкупителна жертви. Блатото си е блато.

    13:21 07.11.2025

  • 27 Тия руски медии

    14 1 Отговор
    Нямат ли си имена, или пак всичко е от агенция ЕЖК?

    13:21 07.11.2025

  • 28 Руски колхозник

    5 10 Отговор
    Закривай

    13:22 07.11.2025

  • 29 Амиии, вероятно...

    13 2 Отговор

    До коментар #19 от "За протокола":

    Укринформ.ру....ха ха

    13:23 07.11.2025

  • 30 Курск за путин

    3 9 Отговор
    Да наскачат всичките от прозорците и да се приключва

    13:24 07.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ще разберем

    3 7 Отговор
    Като скочи от балкона или свакят самолета му.... Случайно разбира се.

    13:29 07.11.2025

  • 33 Правдивий

    2 7 Отговор
    Тя Русия няма нужда от външен министър, контактуват с 3-4 страни Китай Северна Корея, Венецуела и някое африканско племе. За дипломация с тези страни външен министър, а и министерство не са нужни. Иначе Вова съвсем няма да има къде да ходи

    13:30 07.11.2025

  • 34 Питане

    1 8 Отговор
    Нямам представа защо като прочета, или чуя името Сергей, асоциацията ми е все за гол@мата нужда - и то рядка. ...?
    ГНЮс !

    Коментиран от #36

    13:34 07.11.2025

  • 35 Папай Моряка

    0 5 Отговор
    Злите езици в Мордор нашепват, че блатния кон лавровия изпаднал в немилост пред ботокса щото цвилил некултурно и ръсил фи.ШШ.кии по килима до джуджака!

    13:41 07.11.2025

  • 36 Ква ти е диагнозата

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "Питане":

    Копрофилия или копрофагия?

    Коментиран от #37

    13:41 07.11.2025

  • 37 Неговата

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Ква ти е диагнозата":

    Си е негова, но твоята категорично е клуб Спартакус, "товаришче" от подмосковието

    Коментиран от #38

    13:47 07.11.2025

  • 38 👩‍❤️‍👨

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Неговата":

    😂😂😂😂😂😂

    13:56 07.11.2025

  • 39 Купейкккаааа

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Кривоверен алкаш":

    Вярвай на Правда и на онези журналисти дето падат от балконите си.

    13:58 07.11.2025

  • 40 След Громико

    0 0 Отговор
    Руснаците има много добър министър на външните работи. Той е от старата школа.
    Външният министър на всяка държава е проводник на правителствената питика на тази държава.Срещата се отмени заради противоречие между възгледите на Тръмп и Путин относно Украйна и Нато.

    14:15 07.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания