Новини
Свят »
Русия »
Русия: Все още не е насрочена дата за срещата между Путин и Тръмп
  Тема: Украйна

Русия: Все още не е насрочена дата за срещата между Путин и Тръмп

21 Октомври, 2025 13:50 791 19

  • будапеща-
  • владимир путин-
  • дмитрий песков-
  • русия-
  • сащ-
  • доналд тръмп

Си Ен Ен съобщи, че е била отложена подготвителна среща между американския държавен секретар Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров

Русия: Все още не е насрочена дата за срещата между Путин и Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кремъл заяви, че все още не е насрочена дата за срещата на върха между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Изявлението бе направено, след като Си Ен Ен съобщи, че е била отложена подготвителна среща между американския държавен секретар Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров. Очакваше се двамата дипломати да разговарят тази седмица. Консултациите им се смятаха за ключов етап в организирането на срещата на върха между Путин и Тръмп, отбелязва Ройтерс.

Още новини от Украйна

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обаче отрече да има каквото и да е било отлагане.

"Не можем да отложим нещо, което не е било финализирано", отбеляза Песков. "Нито президентът Тръмп, нито президентът Путин са посочвали конкретни дати. Нужна е подготовка, сериозна подготовка", добави говорителят на Кремъл.

Двете страни не са се разбирали за датата, посочи Песков.

Американският президент заяви миналата седмица след телефонния разговор с руския си колега Владимир Путин, че би искал съвсем скоро, може би до две седмици, да има среща на върха Русия – САЩ в унгарската столица Будапеща.

Лавров и Рубио вчера разговаряха по телефона. Пресцентърът на руското Външно министерство определи контакта като "позитивен".


Русия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Андропов

    4 8 Отговор
    Рубио и коня се срешнаха и нищо не договориха. Дори дата няма.

    Коментиран от #18

    13:51 21.10.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 10 Отговор
    оставете ги тия ,,дела,,///////тая година мислих да емигрирам в РФ както ме съветваха копеите тука..и яйчената криза се оправи ама май са изкупили бая яйца и сега имат криза с бензина...не ми се реди по опашки, ще изчакам да вземат Киев , може да се оправят нещата! щом се бият две СССР республики , задължително се отива на светло бъдеще , и НАТО и прогнилият запад губят-според копеите

    13:51 21.10.2025

  • 3 боян расате

    8 11 Отговор
    В Путинландия героите пак гърмят в захлас,
    викат „слава!“, а живеят в ръждясал „КАМАЗ“.
    Цой пеел „Перемен!“, но вместо промяна – смог,
    Чернобил свети нощем, като новогодишен блог.
    В перестройката ядохте бургер за мечта,
    сега дъвчете тролски фрази без грам мисъл и душа.
    СССР ви учи – как да лъжеш със фанфари,
    а да нямаш хартия дори за „мемоари“.
    Челябинск ви чака – въздух тежък, сив и лош,
    дишай, патриоте, дишай… ама с противогаз, ако мож’.
    И щом Wi-Fi-ят от НАТО ви пак грее денем,
    напишете си химна: „2000 баксов за сигарет – и пак проблем“. 🚬☢️🎸

    13:54 21.10.2025

  • 4 Парламентьор

    6 8 Отговор
    Както писах по-рано... среща между палячото Тръмп и бункерния страхливец Путлер 100% няма да има...

    13:56 21.10.2025

  • 5 Хипотетично

    1 1 Отговор
    Подходяща за представителите в срещата би била символичната дата 7 ноември.

    13:56 21.10.2025

  • 6 усср.ан русофил

    4 6 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    13:57 21.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сатана Z

    4 4 Отговор
    Място на срещата : 9 май на Червеният площад.

    Коментиран от #12, #13

    14:05 21.10.2025

  • 10 Говорител

    3 5 Отговор
    Среща едва ли ще има. 🤔😁

    14:07 21.10.2025

  • 11 Тръмп само отлага

    3 5 Отговор
    Тръмп отлага и очаква всеки момент да колабира руската икономика и да се разпадне РФ.

    14:11 21.10.2025

  • 12 Пора

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Сатана Z":

    Сапунисал съм ти въжето.

    14:11 21.10.2025

  • 13 точно така

    1 4 Отговор

    До коментар #9 от "Сатана Z":

    Зеленски ще е домакин и ще приема парада от терасата на мавзолея на Ленин.

    14:12 21.10.2025

  • 14 И Киев е Руски

    6 2 Отговор
    Евро джендърите ще разберат кой кара влака но ще е късно

    14:16 21.10.2025

  • 15 Много искам да ликвидират скоро

    2 6 Отговор
    путин!!

    Коментиран от #17

    14:22 21.10.2025

  • 16 404

    5 1 Отговор
    Добра новина за европейския психодиспансер но лоша за нормалните украинци

    14:23 21.10.2025

  • 17 И Киев е Руски

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "Много искам да ликвидират скоро":

    Ти не можеш ли. Сакат ли си или си с различна ориентация.ПЪЗЛЬО

    14:25 21.10.2025

  • 18 ФАКТ Е

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Андропов":

    Не случайно в света
    най-много от Нобеловите лауреати
    са евреи!


    Шимон Перес към Путин

    Аз му казах: вие сте на 63 години, аз съм на 93 години. Кажете, какво искате да постигнете в близките 30 години? За какво се борите? Опитвате се да дразните Америка?
    Той каза: Не.
    Иска ли Америка част от Русия? Не.
    Имате ли недоразумения с Обама?
    Той каза: А вие защо питате?
    Казах му: Вижте, аз не съм шпионин, може да говорите с мен за всичко.
    Той попита: Какво мислите?
    И аз казах: Америка ще спечели, без значение какво правите.
    Защо? – попита той.
    Защото те са щастливи, а вие не сте.

    По-нататък му казах:

    Когато американците се събуждат сутрин, какво виждат? Мексико е на юг, те приемат мексиканци в своята страна. Канада е на север, те са много добри приятели с канадците. А вдясно и вляво има риба във водата. За какво трябва да се безпокои Обама?
    А вие? Вие се събуждате сутрин до своите съседи. Кои са те? Япония, Китай, Афганистан! Боже мой! Те знаят, че имате огромни земи, но на никого нищо не давате.
    Притежавате 20 процента от прясната вода в света, но нищо не давате.
    Така че когато снегът в Сибир се стопи, какво ще видите отдолу? Китайци! Защото на изток китайците са много, а руснаците – малко.

    Второто, което му казах:

    В Америка съотношението между размера на земята и числеността на населението е по-добро. При вас е лошо. Двайсет милиона квадратни километра! Боже мой!
    Но вие нямате толкова хора. Вашите хора умират.
    Не се заблужд

    14:25 21.10.2025

  • 19 Тъпо соросоидче

    4 3 Отговор
    Ще спрем Путин и ще го арестуваме. Ще се качим на покрива на партийния дом заедно с Биг АЛ ,Наско ДС-то и Мирчев и ще скачаме и ще викаме "Тук не е Москва" , "Тук не е Москва" ....

    14:30 21.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания