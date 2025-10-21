Русия: Все още не е насрочена дата за срещата между Путин и Тръмп

Кремъл заяви, че все още не е насрочена дата за срещата на върха между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Изявлението бе направено, след като Си Ен Ен съобщи, че е била отложена подготвителна среща между американския държавен секретар Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров. Очакваше се двамата дипломати да разговарят тази седмица. Консултациите им се смятаха за ключов етап в организирането на срещата на върха между Путин и Тръмп, отбелязва Ройтерс.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обаче отрече да има каквото и да е било отлагане.
"Не можем да отложим нещо, което не е било финализирано", отбеляза Песков. "Нито президентът Тръмп, нито президентът Путин са посочвали конкретни дати. Нужна е подготовка, сериозна подготовка", добави говорителят на Кремъл.
Двете страни не са се разбирали за датата, посочи Песков.
Американският президент заяви миналата седмица след телефонния разговор с руския си колега Владимир Путин, че би искал съвсем скоро, може би до две седмици, да има среща на върха Русия – САЩ в унгарската столица Будапеща.
Лавров и Рубио вчера разговаряха по телефона. Пресцентърът на руското Външно министерство определи контакта като "позитивен".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Андропов
Коментиран от #18
13:51 21.10.2025
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
13:51 21.10.2025
3 боян расате
викат „слава!“, а живеят в ръждясал „КАМАЗ“.
Цой пеел „Перемен!“, но вместо промяна – смог,
Чернобил свети нощем, като новогодишен блог.
В перестройката ядохте бургер за мечта,
сега дъвчете тролски фрази без грам мисъл и душа.
СССР ви учи – как да лъжеш със фанфари,
а да нямаш хартия дори за „мемоари“.
Челябинск ви чака – въздух тежък, сив и лош,
дишай, патриоте, дишай… ама с противогаз, ако мож’.
И щом Wi-Fi-ят от НАТО ви пак грее денем,
напишете си химна: „2000 баксов за сигарет – и пак проблем“. 🚬☢️🎸
13:54 21.10.2025
4 Парламентьор
13:56 21.10.2025
5 Хипотетично
13:56 21.10.2025
6 усср.ан русофил
13:57 21.10.2025
9 Сатана Z
Коментиран от #12, #13
14:05 21.10.2025
10 Говорител
14:07 21.10.2025
11 Тръмп само отлага
14:11 21.10.2025
12 Пора
До коментар #9 от "Сатана Z":Сапунисал съм ти въжето.
14:11 21.10.2025
13 точно така
До коментар #9 от "Сатана Z":Зеленски ще е домакин и ще приема парада от терасата на мавзолея на Ленин.
14:12 21.10.2025
14 И Киев е Руски
14:16 21.10.2025
15 Много искам да ликвидират скоро
Коментиран от #17
14:22 21.10.2025
16 404
14:23 21.10.2025
17 И Киев е Руски
До коментар #15 от "Много искам да ликвидират скоро":Ти не можеш ли. Сакат ли си или си с различна ориентация.ПЪЗЛЬО
14:25 21.10.2025
18 ФАКТ Е
До коментар #1 от "Андропов":Не случайно в света
най-много от Нобеловите лауреати
са евреи!
Шимон Перес към Путин
Аз му казах: вие сте на 63 години, аз съм на 93 години. Кажете, какво искате да постигнете в близките 30 години? За какво се борите? Опитвате се да дразните Америка?
Той каза: Не.
Иска ли Америка част от Русия? Не.
Имате ли недоразумения с Обама?
Той каза: А вие защо питате?
Казах му: Вижте, аз не съм шпионин, може да говорите с мен за всичко.
Той попита: Какво мислите?
И аз казах: Америка ще спечели, без значение какво правите.
Защо? – попита той.
Защото те са щастливи, а вие не сте.
По-нататък му казах:
Когато американците се събуждат сутрин, какво виждат? Мексико е на юг, те приемат мексиканци в своята страна. Канада е на север, те са много добри приятели с канадците. А вдясно и вляво има риба във водата. За какво трябва да се безпокои Обама?
А вие? Вие се събуждате сутрин до своите съседи. Кои са те? Япония, Китай, Афганистан! Боже мой! Те знаят, че имате огромни земи, но на никого нищо не давате.
Притежавате 20 процента от прясната вода в света, но нищо не давате.
Така че когато снегът в Сибир се стопи, какво ще видите отдолу? Китайци! Защото на изток китайците са много, а руснаците – малко.
Второто, което му казах:
В Америка съотношението между размера на земята и числеността на населението е по-добро. При вас е лошо. Двайсет милиона квадратни километра! Боже мой!
Но вие нямате толкова хора. Вашите хора умират.
Не се заблужд
14:25 21.10.2025
19 Тъпо соросоидче
14:30 21.10.2025