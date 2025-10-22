Унгария още вярва, че срещата между Путин и Тръмп ще се проведе

Унгария остава готова да бъде домакин на среща на високо равнище за мир между САЩ и Русия, тъй като единство тя дава надежда за разрешаване на войната в Украйна, заяви външният министър Петер Сиярто в днешно интервю за американските медии, цитиран от унгарската новинарска агенция МТИ, предаде БТА.
Според изявление на МВнР в Будапеща, Сиярто е приветствал факта, че президентите на САЩ и Русия са разговаряли отново миналата седмица, така че има надежда за лична тяхна среща в Будапеща, въпреки че са повдигнати въпроси относно времето на провеждането ѝ.
Сиярто заяви, че Унгария остава готова да бъде домакин на срещата. "Правителството ни представляваше каузата на мира през последните три години и половина", заяви той, допълвайки, че Унгария ще осигури всички необходими условия за успех на срещата и изрази надежда, че тя ще се проведе.
Коментирайки отлагането, министърът заяви, че датата все още не е определена. Той също така изрази надежда, че срещата му с неговия американски колега Марко Рубио ще предостави по-ясна картина.
Сиярто заяви, че съществуването на цивилизовани отношения между САЩ и Русия винаги е правило света, включително Централна Европа, по-безопасно място.
Министърът подчерта, че от самото начало е било ясно, че мнозина в Европа ще бъдат разочаровани, че уж международно изолирана Унгария е била поканена да бъде домакин на срещата на високо равнище между САЩ и Русия, считана за най-важната среща през последните десетилетия.
Той допълни, че всъщност не Унгария е изолирана, а Европейският съюз, добавяйки, че ЕС не играе никаква роля в разрешаването на настоящите кризи по света, което той обясни с провоенната позиция на блока.
Относно международната заповед за арест срещу руския президент, Сиярто отбеляза, че Владимир Путин наскоро е посетил САЩ, където не е бил арестуван, и ако пристигне в Унгария, няма да бъде арестуван и там.
1 Дориана
13:08 22.10.2025
2 Я пък тоя
Та Унгария добре си вярва.
Коментиран от #25
13:10 22.10.2025
3 Маджарите
13:11 22.10.2025
4 Не се учудвам!
13:12 22.10.2025
5 Последния Софиянец
Коментиран от #14
13:12 22.10.2025
6 СИВ
13:13 22.10.2025
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
13:13 22.10.2025
8 Путин Боклук
13:15 22.10.2025
9 Ъъъъъъъъъ
13:15 22.10.2025
10 Ветеран от Протеста
13:16 22.10.2025
11 Дух
Веднъж се случи
И Отново ще се случи,.....
13:17 22.10.2025
12 Госあ
Коментиран от #18
13:19 22.10.2025
13 Госあ
13:21 22.10.2025
14 Госあ
До коментар #5 от "Последния Софиянец":България не съществува вече. По турско е имало повече българщина и национално достойнство. Маймуните за банани и почивка или вила у Гърция, разгембиха таа държава
Коментиран от #20
13:23 22.10.2025
15 Казах ли ви?
13:24 22.10.2025
16 Цитат
13:25 22.10.2025
17 !!!?
13:26 22.10.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Перо
Коментиран от #21
13:40 22.10.2025
20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #14 от "Госあ":Така е.
Общество без защита, без своя валута, без върховенство на националните закони не е държава.
Сега разбирам защо Т. Живков е искал два пъти да станем република16.
13:40 22.10.2025
21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #19 от "Перо":Не всички территории.
13:41 22.10.2025
22 Крали Марко
Комунизма и че няма да им спрем руската газ по Балкански поток.Добре че от Мунчо нищо не зависи,нищо че унгарците го обикалят...
Коментиран от #26
13:42 22.10.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Всъщност
14:09 22.10.2025
25 Атина Палада
До коментар #2 от "Я пък тоя":Когато и да имат среща двамата Президенти -Путин и Тръмп (а такава ще има)тя задължително ще бъде в Унгария..
14:10 22.10.2025
26 Атина Палада
До коментар #22 от "Крали Марко":И кои сте Вие,че да спирате каквото и да било? Някой има ли ви за живи? Дори не ви забелязват:)
14:13 22.10.2025