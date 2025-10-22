Новини
Унгария още вярва, че срещата между Путин и Тръмп ще се проведе
  Тема: Украйна

22 Октомври, 2025 13:06

22 Октомври, 2025 13:06 721 26

Сиярто заяви, че съществуването на цивилизовани отношения между САЩ и Русия винаги е правило света по-безопасно място

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Унгария остава готова да бъде домакин на среща на високо равнище за мир между САЩ и Русия, тъй като единство тя дава надежда за разрешаване на войната в Украйна, заяви външният министър Петер Сиярто в днешно интервю за американските медии, цитиран от унгарската новинарска агенция МТИ, предаде БТА.

Според изявление на МВнР в Будапеща, Сиярто е приветствал факта, че президентите на САЩ и Русия са разговаряли отново миналата седмица, така че има надежда за лична тяхна среща в Будапеща, въпреки че са повдигнати въпроси относно времето на провеждането ѝ.

Сиярто заяви, че Унгария остава готова да бъде домакин на срещата. "Правителството ни представляваше каузата на мира през последните три години и половина", заяви той, допълвайки, че Унгария ще осигури всички необходими условия за успех на срещата и изрази надежда, че тя ще се проведе.

Коментирайки отлагането, министърът заяви, че датата все още не е определена. Той също така изрази надежда, че срещата му с неговия американски колега Марко Рубио ще предостави по-ясна картина.

Сиярто заяви, че съществуването на цивилизовани отношения между САЩ и Русия винаги е правило света, включително Централна Европа, по-безопасно място.

Министърът подчерта, че от самото начало е било ясно, че мнозина в Европа ще бъдат разочаровани, че уж международно изолирана Унгария е била поканена да бъде домакин на срещата на високо равнище между САЩ и Русия, считана за най-важната среща през последните десетилетия.

Той допълни, че всъщност не Унгария е изолирана, а Европейският съюз, добавяйки, че ЕС не играе никаква роля в разрешаването на настоящите кризи по света, което той обясни с провоенната позиция на блока.

Относно международната заповед за арест срещу руския президент, Сиярто отбеляза, че Владимир Путин наскоро е посетил САЩ, където не е бил арестуван, и ако пристигне в Унгария, няма да бъде арестуван и там.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дориана

    8 2 Отговор
    Не, няма да се проведе в Унгария , а и няма никакъв смисъл.

    13:08 22.10.2025

  • 2 Я пък тоя

    5 1 Отговор
    Среща неминуемо ще има, само дето не се знае кога и къде.
    Та Унгария добре си вярва.

    Коментиран от #25

    13:10 22.10.2025

  • 3 Маджарите

    6 2 Отговор
    тотално изплискаха легена!

    13:11 22.10.2025

  • 4 Не се учудвам!

    6 2 Отговор
    Поредното ,,измятане" на ,,чамовата дъска"-Тръмп...!

    13:12 22.10.2025

  • 5 Последния Софиянец

    2 6 Отговор
    Досега винаги България е била посредник между Русия и Запада.

    Коментиран от #14

    13:12 22.10.2025

  • 6 СИВ

    4 4 Отговор
    Страх от височина получи "снажния"

    13:13 22.10.2025

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 2 Отговор
    абе да се събират на оня свят бе..аре клоуна го остави , ама онуй кръвожадното няма място сред хората

    13:13 22.10.2025

  • 8 Путин Боклук

    6 3 Отговор
    Унгария повече да мисли и по-малко да вярва.

    13:15 22.10.2025

  • 9 Ъъъъъъъъъ

    1 2 Отговор
    Тръмп пътува за Южна Корея следващата седмица. Няма кога да се случи тази среща. Единствената свободна дата е 23/10, но такива срещи не могат да се организират от днес за утре.

    13:15 22.10.2025

  • 10 Ветеран от Протеста

    6 4 Отговор
    С толкова ядрени оръжия насочени към Масква ,смеят ли да нямат " цивилизовани" отношения с тях,руските Нацисти ???

    13:16 22.10.2025

  • 11 Дух

    1 0 Отговор
    Заминавам за Атина надявам се да потъна вдън земи телилейски или да УМРА чисто гол и разфасован за органи
    Веднъж се случи
    И Отново ще се случи,.....

    13:17 22.10.2025

  • 12 Госあ

    5 6 Отговор
    тия укри са най тъпото племе в галактиката ! Все едно не познават руснаците като започнаха геноцида и провокациите и заплахите ! Вече са с 20% територии и 50% население минус, бате ! Ще бъдат тотално разгембени.

    Коментиран от #18

    13:19 22.10.2025

  • 13 Госあ

    5 6 Отговор
    Руската мечка ги яде бавно от краката, бате ! Ще спре като ги оглозга напълно. Много т@п@ парчета !

    13:21 22.10.2025

  • 14 Госあ

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    България не съществува вече. По турско е имало повече българщина и национално достойнство. Маймуните за банани и почивка или вила у Гърция, разгембиха таа държава

    Коментиран от #20

    13:23 22.10.2025

  • 15 Казах ли ви?

    6 4 Отговор
    Че шушумигата Путян нема посмей да стъпи в страна от ЕС. Дори нема и да прелети, като знае какво се случи на нереза готвач ли композитор ли къв беше оня

    13:24 22.10.2025

  • 16 Цитат

    5 5 Отговор
    "Прадядо ми и дядо ми бяха в СС, а баща ми - в КПСС" /Кая .Калас/

    13:25 22.10.2025

  • 17 !!!?

    8 4 Отговор
    Всеки опит за преговори с Путлер повтаря тези от 1938 година с Хитлер !!!?

    13:26 22.10.2025

  • 19 Перо

    2 5 Отговор
    Джендърията от ЕС провали срещата! Защо Рюте отиде във Вашингтон? Не знам също какво още иска Путин, след като териториите на рускоезичното население са в руски ръце! Жалко за усилията на Орбан!

    Коментиран от #21

    13:40 22.10.2025

  • 20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 4 Отговор

    До коментар #14 от "Госあ":

    Така е.
    Общество без защита, без своя валута, без върховенство на националните закони не е държава.
    Сега разбирам защо Т. Живков е искал два пъти да станем република16.

    13:40 22.10.2025

  • 21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 4 Отговор

    До коментар #19 от "Перо":

    Не всички территории.

    13:41 22.10.2025

  • 22 Крали Марко

    4 1 Отговор
    Унгария още вярва и в Светлото бъдеще на
    Комунизма и че няма да им спрем руската газ по Балкански поток.Добре че от Мунчо нищо не зависи,нищо че унгарците го обикалят...

    Коментиран от #26

    13:42 22.10.2025

  • 24 Всъщност

    0 3 Отговор
    Рано е за среща : В Одеса има 150 хиляди българи , и тяхната сигурност може да бъде гарантирана само когато Одеса се върне в Русия !

    14:09 22.10.2025

  • 25 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Я пък тоя":

    Когато и да имат среща двамата Президенти -Путин и Тръмп (а такава ще има)тя задължително ще бъде в Унгария..

    14:10 22.10.2025

  • 26 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Крали Марко":

    И кои сте Вие,че да спирате каквото и да било? Някой има ли ви за живи? Дори не ви забелязват:)

    14:13 22.10.2025

