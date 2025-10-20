Британският премиер иска да „парализира“ руската военна машина

Британският премиер Киър Стармър заяви, че ще призове западните съюзници да предприемат икономически усилия, с които да се "парализира" руската военна машина на фона на опасенията, свързани с подкрепата за Украйна от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп, предадоха Пи Ей мидия и ДПА, цитирани от БТА.
Стармър и представители на страните от т.нар. "Коалиция на желаещите" в петък ще се срещнат в Лондон.
Консултациите ще се състоят, след като на срещата между украинския държавен глава Володимир Зеленски и президента Тръмп миналата седмица не бе договорено предоставяне на крилати ракети "Томахок" на Киев. Освен това се появиха съобщения, че Зеленски е подложен на натиск да приеме исканията на Москва. В. "Файненшъл таймс" публикува материал, в който описа срещата между лидерите на САЩ и Украйна като "караница".
Зеленски публично посочи, че разговорът в Белия дом е бил "позитивен", но намекна, че Тръмп не е искал да разстрои руснаците, преди лично да се срещне с Путин. "Според мен той не иска ескалация с руснаците, преди да се срещне с тях", отбеляза Зеленски.
Стармър заяви, че иска Украйна да бъде поставена във "възможно най-силната позиция" преди, по време на и след прекратяването на огъня при каквито и да е условия. По думите на британския премиер обаче Путин не гледа сериозно на мира.
"Трябва да бъдем решителни в подкрепата си за Украйна и аз поемам ангажимента, че ще засиля усилията ни да се парализира военната машина на Путин", каза днес Стармър. Британският премиер също така отбеляза, че Русия прилага тактика на забавянето и че времето е показало, че само Украйна има сериозно желание за мир.
"Тирани като Путин реагират само на сила. Трябва да засилим натиска върху икономиката и отбранителната му промишленост, както направихме миналата седмица с мащабен пакет от санкции, докато той не е готов да сключи мир", заяви Стармър.
С наближаването на зимата ще продължим да засилваме подкрепата си – хуманитарна, финансова и военна, за да може Украйна да защити своя народ и суверенитет, увери британският премиер.
"Не можем да забравяме, че бъдещето на Украйна е нашето бъдеще, а следващите дни и седмици ще бъдат решаващи за бъдещето на европейската сигурност", каза в заключение Стармър.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
тогаз русия ще победи украйна
Коментиран от #5, #21, #48
21:39 20.10.2025
2 Иван
21:39 20.10.2025
3 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Ма нал е служител на печтарите в сититУ не му дреме за рижите брити.
21:39 20.10.2025
4 Краснов
Коментиран от #8
21:41 20.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Софиянец
Коментиран от #12, #26
21:42 20.10.2025
7 ИМАМ ИДЕЯ
21:43 20.10.2025
8 БРАВО
До коментар #4 от "Краснов":Козяк, браво за доброто предложение, ама го кажи на Путин, нас не ни грее.
21:44 20.10.2025
9 Аз съм веган
Коментиран от #19
21:45 20.10.2025
10 Кит
21:45 20.10.2025
11 Пич
21:46 20.10.2025
12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #6 от "Софиянец":Викат му ОТРИЦАТЕЛНА СЕЛЕКЦИЯ❗
И у нас вече 36 години все по-големи калпазани издигат на власт❗
21:46 20.10.2025
13 Аз съм веган
Коментиран от #27, #29, #55
21:47 20.10.2025
14 Да,бе
21:47 20.10.2025
15 Уса
21:48 20.10.2025
16 Щъркел
21:49 20.10.2025
17 Да му пожелаем успех!
21:49 20.10.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Иван
До коментар #9 от "Аз съм веган":А Путин трябва да спре течението Гълфстрийм.
Коментиран от #31
21:52 20.10.2025
20 Европа сама може
Коментиран от #33
21:53 20.10.2025
21 ВОДОЛАЗ
До коментар #1 от "1488":АМИ НЕ Е КОЙ ЗНАЕ КЪВ ПРОБЛЕМ
ВЪПРОС НА НЯКОЛКО МЕСЕЦА РАБОТА
21:53 20.10.2025
22 Съдията
21:54 20.10.2025
23 Журналистът Уорън Торнтън от Англия
21:54 20.10.2025
24 бени хил
21:54 20.10.2025
25 Перо
21:55 20.10.2025
26 риторичен въпрос навярно,
До коментар #6 от "Софиянец":ама да ти отговоря,няма ...
21:55 20.10.2025
27 КРАТКО
До коментар #13 от "Аз съм веган":БАВНА И СМЪРТОНОСНА
21:56 20.10.2025
28 Аз съм веган
Коментиран от #37
21:56 20.10.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Смешник
Коментиран от #34
21:58 20.10.2025
31 Аз съм веган
До коментар #19 от "Иван":Хаяско не може да спре пияния медведев камоли друго
Коментиран от #43
21:58 20.10.2025
32 Едно след друго поредица
21:59 20.10.2025
33 направо си представям Каята или
До коментар #20 от "Европа сама може":Урсула,като Жана Дарк....Как повеждат ЕС с голи гърди срещу Русия...И ме напушва на смях...По-няколко причини...
Коментиран от #36
22:00 20.10.2025
34 Костадин Костадинов
До коментар #30 от "Смешник":Е как така Великобритания? До оня де русуфилякъ обясняаши чи САЩ са виновни за СВО,а ся изведнъж Великобритания? Ай русуфилякъ да са уточните веднъж завинаги!
Коментиран от #57
22:00 20.10.2025
35 Мунчо
22:01 20.10.2025
36 Костадин Костадинов
До коментар #33 от "направо си представям Каята или":Много е смешно, наистина!🤣🤣🤣🤣
Само не разбрах защо Русия тъни 4ри гудини ф кълтъ срещу малка Украйна?
Коментиран от #41, #45
22:02 20.10.2025
37 Иван
До коментар #28 от "Аз съм веган":Оксиморон не е руска и славянска дума. От други краища на света произлиза.
22:02 20.10.2025
38 Мим
Коментиран от #49
22:03 20.10.2025
39 Тръмп
22:03 20.10.2025
40 Русия
22:05 20.10.2025
41 Иван
До коментар #36 от "Костадин Костадинов":Наистина овце като тебе не трябва да четат новини.
22:05 20.10.2025
42 Фейк на часа
Коментиран от #66
22:07 20.10.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Иване
.
22:07 20.10.2025
45 ами да пробвам да ти обясня,
До коментар #36 от "Костадин Костадинов":въпреки,че едв али с теб ще се получи.На първо място ,Путин не убива мирното население,с което след СВО,ще му се наложи да живее...На второ място ,не иска прекалено големи разрушения в областите ,които е решил ,че са руски,тъй като след СВО,ще му се наложи да ги възстановява...има и трето ,и четвърто ,ама асимилирай до тук,после ще ти ги напиша...Ако не заспя до тогава...🤣🤣🤣
22:09 20.10.2025
46 И на тея им остават 10 мин живот
Коментиран от #50
22:09 20.10.2025
47 Прос,по прос
22:09 20.10.2025
48 а ти
До коментар #1 от "1488":когато дойдеш в реалността тогава ще разбереш колко си далече от истината…
22:10 20.10.2025
49 Костадин Костадинов
До коментар #38 от "Мим":Тъй ми! Чи той Путин съшто като еди гръмовержец ши му пусни един,, Орешник " и край с острова му! Начи още малко Путин ши ги трай сичкити и тъй ши са ядоса -на коасам е вечи- и ши им фърли един,, Орешник" и сички ши му са кланят! Оште малко, най-късно още 4ри гудини ф кълтъ срещу малка Украйна и ги почва, още малко!
22:10 20.10.2025
50 Плоскоземец
До коментар #46 от "И на тея им остават 10 мин живот":Копчето на дюкяна ли ?
22:10 20.10.2025
51 Тоо пък смешен мъпет кърти мивки...
Британия НЕ Е ИМПЕРИЯ
НЯМА ФЛОТ
НЯМА АРМИЯ...
НЕ Е СВЕТОВЕН ФАКТОР...
И къде се напинят тогава...
По територия е съизмерима с БГ...
Русия е почти на половин континент по площ...
Русия МОЖЕ ДА ОМЕТЕ ПОДА С такива като Британия че дори и цялото ЕС не може да и се опре...
Удачно е да си подвиват опашките и да си траят...
22:11 20.10.2025
52 Каунь
22:11 20.10.2025
53 стоян георгиев
Ердоган заявява,че това е изключително опасна игра която ще подпали целите балкани и ще навреди сериозно на сигурността не само на България,но и на Турция,затова той няма да допусне България и Румъния да бъдат въвлечени във война..
Коментиран от #64, #65
22:11 20.10.2025
54 ЛАЛНОБРИТА СЕ РАЗМИРИСА
22:12 20.10.2025
55 коя бензиностанция е смешна?
До коментар #13 от "Аз съм веган":пертол ,лукойл,омв,ромпетрол,еко?
Коментиран от #60
22:12 20.10.2025
56 Тръмп
22:13 20.10.2025
57 НИЕ
До коментар #34 от "Костадин Костадинов":Вярваме на Путин!
22:13 20.10.2025
58 ИНДИЙСКИ БРИТИШ
22:14 20.10.2025
59 Атина Палада
От идването на власт на Зеленски , Русия и Украйна играят заедно срещу Западният свят.
А сега с идването на новата администрация на САЩ и лобито зад нея и САЩ се включиха в отбора на Русия и Украйна срещу л.ибера.стите.
С други думи -Путин ,Зеленски и Тръмп всекидневно качват и свалят от черешата коалицията на желаещите:)
Погледнете кои служители в САЩ се уволняват.Погледнете Тулси Габърд кои агенти от службите уволнява ..Защо мислите,че са протестите в САЩ и Тръмп праща армията по улиците? САЩ се опитва да се откъсне и прекъсне връзките с Великобритания за да се освободи от тяхната хватка..Великобритания няма шанс и заминава на бунището заедно със т.н.световен ред сътворен след ВСВ от тях .А за старата Европа....Великите сили може и да ни пожалат след реформирането на ЕС..Т.е. при новият ЕС,а не при този.
Коментиран от #74
22:14 20.10.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 може
22:18 20.10.2025
62 УдоМача
Коментиран от #67
22:18 20.10.2025
63 Горски
22:20 20.10.2025
64 Атина Палада
До коментар #53 от "стоян георгиев":Аз това за Ердоган не съм го чела ,но значи все пак извадихме късмет :) Турция има много икономически интереси в България (много бизнес) и няма да е в Интерес на Турция ние да бъдем въвлечени във война,защото тя ще изгуби много.
22:20 20.10.2025
65 Фейк на часа
До коментар #53 от "стоян георгиев":Аз откога ви предупреждавам да не си играете с огъня, да не заемате русофобни позиции защото това не е наша война и трябва да стоим настрана? Аз имам звание капитан от резерва, а също двойно гражданство и мога да офейкам когато си искам, а вие сте на пангара - колко пъти ви повтарям, че ще ни вкарат в тази касапница и вие русофобите първи ще изгорите заедно с децата ви. Уморих се от вас, всеки да се спасява поединично. Приятна вечер.
22:22 20.10.2025
66 Красноармейск в Украйна е обкръжен
До коментар #42 от "Фейк на часа":Частите на Въоръжените сили на Украйна в Красноармейск (Покровск) и Мирноград са обкръжени от Руската армия. Това съобщава Украинска медия. "Оперативната конфигурация на фронта в района на Покровск и Мирноград сега е такава, че всъщност и двата града са обкръжени", се казва в доклада. Отбелязва се, че въоръжените сили на Украйна имат само един път с изход от Покровск, а самият път е уязвим за удари и е под пълния контрол на БЛА на руските въоръжени сили.
Коментиран от #70
22:24 20.10.2025
67 Ще бъде жалко,
До коментар #62 от "УдоМача":заради ирландците и шотландците.😰😰😰Правят най-доброто уиски в света.А и недолюбват Англия,поне според мен...
Коментиран от #72, #73
22:26 20.10.2025
68 Мнението на руски топ икономист
22:26 20.10.2025
69 Евгени Минчев
22:27 20.10.2025
70 И март
До коментар #66 от "Красноармейск в Украйна е обкръжен":бяха обкръжени???
22:28 20.10.2025
71 Петра Щегер в Австрия
22:30 20.10.2025
72 Митя
До коментар #67 от "Ще бъде жалко,":Не струват пред водката!
22:32 20.10.2025
73 Всички пияници
До коментар #67 от "Ще бъде жалко,":сме за Русия !
Коментиран от #75
22:32 20.10.2025
74 Костадин Костадинов
До коментар #59 от "Атина Палада":Рядко срещана конспиративна глупост, която може да измисли само русуфилякъ-небългарин. Ти русуфилякъ ли си?
22:34 20.10.2025
75 Костадин Костадинов
До коментар #73 от "Всички пияници":Руснаците са най-големите алкохолици , което издава социален проблем.
22:36 20.10.2025