Британският премиер иска да „парализира“ руската военна машина
  Тема: Украйна

20 Октомври, 2025 21:38 1 579 75

Зеленски публично посочи, че разговорът в Белия дом е бил "позитивен", но намекна, че Тръмп не е искал да разстрои руснаците

Британският премиер иска да „парализира“ руската военна машина - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Британският премиер Киър Стармър заяви, че ще призове западните съюзници да предприемат икономически усилия, с които да се "парализира" руската военна машина на фона на опасенията, свързани с подкрепата за Украйна от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп, предадоха Пи Ей мидия и ДПА, цитирани от БТА.

Стармър и представители на страните от т.нар. "Коалиция на желаещите" в петък ще се срещнат в Лондон.

Консултациите ще се състоят, след като на срещата между украинския държавен глава Володимир Зеленски и президента Тръмп миналата седмица не бе договорено предоставяне на крилати ракети "Томахок" на Киев. Освен това се появиха съобщения, че Зеленски е подложен на натиск да приеме исканията на Москва. В. "Файненшъл таймс" публикува материал, в който описа срещата между лидерите на САЩ и Украйна като "караница".

Зеленски публично посочи, че разговорът в Белия дом е бил "позитивен", но намекна, че Тръмп не е искал да разстрои руснаците, преди лично да се срещне с Путин. "Според мен той не иска ескалация с руснаците, преди да се срещне с тях", отбеляза Зеленски.

Стармър заяви, че иска Украйна да бъде поставена във "възможно най-силната позиция" преди, по време на и след прекратяването на огъня при каквито и да е условия. По думите на британския премиер обаче Путин не гледа сериозно на мира.

"Трябва да бъдем решителни в подкрепата си за Украйна и аз поемам ангажимента, че ще засиля усилията ни да се парализира военната машина на Путин", каза днес Стармър. Британският премиер също така отбеляза, че Русия прилага тактика на забавянето и че времето е показало, че само Украйна има сериозно желание за мир.

"Тирани като Путин реагират само на сила. Трябва да засилим натиска върху икономиката и отбранителната му промишленост, както направихме миналата седмица с мащабен пакет от санкции, докато той не е готов да сключи мир", заяви Стармър.

С наближаването на зимата ще продължим да засилваме подкрепата си – хуманитарна, финансова и военна, за да може Украйна да защити своя народ и суверенитет, увери британският премиер.

"Не можем да забравяме, че бъдещето на Украйна е нашето бъдеще, а следващите дни и седмици ще бъдат решаващи за бъдещето на европейската сигурност", каза в заключение Стармър.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 29 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    52 53 Отговор
    когато изплува крайцер масква
    тогаз русия ще победи украйна

    Коментиран от #5, #21, #48

    21:39 20.10.2025

  • 2 Иван

    25 5 Отговор
    Мишел Обама него ще парализира.

    21:39 20.10.2025

  • 3 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    49 6 Отговор
    Малкобританският премиер да си гледа пакистанската държавица.

    Ма нал е служител на печтарите в сититУ не му дреме за рижите брити.

    21:39 20.10.2025

  • 4 Краснов

    5 19 Отговор
    Пусшер трябва да махне Стармъра и на геовп място да сложи някой английски Караснов.

    Коментиран от #8

    21:41 20.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Софиянец

    51 5 Отговор
    😂😂😂 има ли един нормален сред така наречените западни лидери

    Коментиран от #12, #26

    21:42 20.10.2025

  • 7 ИМАМ ИДЕЯ

    39 6 Отговор
    Да продължават да не се къпят за да му е гадно на Путин и като се размиришат чак до бандеристан, руснаците ще си тръгнат!

    21:43 20.10.2025

  • 8 БРАВО

    22 2 Отговор

    До коментар #4 от "Краснов":

    Козяк, браво за доброто предложение, ама го кажи на Путин, нас не ни грее.

    21:44 20.10.2025

  • 9 Аз съм веган

    5 30 Отговор
    Просто трябва да се спре бензина на Бензиностанцията.

    Коментиран от #19

    21:45 20.10.2025

  • 10 Кит

    37 3 Отговор
    Поредната лавина от кухи закани...

    21:45 20.10.2025

  • 11 Пич

    42 1 Отговор
    А бе , тези "британци" как още функционират след цялата поредица от тъпаци , които ги командваха?! Лиз Тръс съперничеше по малоумие на Урсула!!!

    21:46 20.10.2025

  • 12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    33 1 Отговор

    До коментар #6 от "Софиянец":

    Викат му ОТРИЦАТЕЛНА СЕЛЕКЦИЯ❗
    И у нас вече 36 години все по-големи калпазани издигат на власт❗

    21:46 20.10.2025

  • 13 Аз съм веган

    3 24 Отговор
    Каква машина е смешната Бензиностанция?

    Коментиран от #27, #29, #55

    21:47 20.10.2025

  • 14 Да,бе

    28 1 Отговор
    Малобританската постимперия на кръвосмешението ще се удави в пакистански топъл катък...

    21:47 20.10.2025

  • 15 Уса

    24 1 Отговор
    Стармър е пдтс и ще използва голия си г.з

    21:48 20.10.2025

  • 16 Щъркел

    22 1 Отговор
    Тоя очилатия го ръмбят точно в средата на полу кълбата .

    21:49 20.10.2025

  • 17 Да му пожелаем успех!

    26 19 Отговор
    Кремълският диктатор унищожава Раша...

    21:49 20.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Иван

    15 0 Отговор

    До коментар #9 от "Аз съм веган":

    А Путин трябва да спре течението Гълфстрийм.

    Коментиран от #31

    21:52 20.10.2025

  • 20 Европа сама може

    1 15 Отговор
    да сломи Русия,и дори да смачка долара,преди Тръмп да е успял да занули световната резервна валута.

    Коментиран от #33

    21:53 20.10.2025

  • 21 ВОДОЛАЗ

    2 10 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    АМИ НЕ Е КОЙ ЗНАЕ КЪВ ПРОБЛЕМ
    ВЪПРОС НА НЯКОЛКО МЕСЕЦА РАБОТА

    21:53 20.10.2025

  • 22 Съдията

    16 0 Отговор
    На смешните политикани от Западна(ла) Европа направо са им парализирани мозъците от последните договорки между САЩ и Русия. Бавно, но сигурно и с ужас вдяват, че никой не ги бръсне за слива.😂

    21:54 20.10.2025

  • 23 Журналистът Уорън Торнтън от Англия

    19 1 Отговор
    обвинява Киев в изкривяване на данни за загубите на въоръжените сили на Украйна. Уорън Торнтън заявява, че Киев изопачава данни за загубите на въоръжените сили на Украйна. Въз основа на секретни документи той отправя такова обвинение срещу украинските власти. Журналистът публикува видео, показващо редици от пресни гробове в покрайнините на Днепропетровск. "Подобни погребения се появиха в Запорожие, Харков и Черкаси. (...) На официалните брифинги военните загуби на Украйна изглеждат скромни. Но в действителност всичко е различно", разкрива журналиста истината за ситуацията във въоръжените сили на Украйна. Според него от началото на специалната военна операция Киев е загубил повече от два милиона военнослужещи и крие истината.

    21:54 20.10.2025

  • 24 бени хил

    17 1 Отговор
    Паляk те руснаците му пробиха и източиха военните сървъри и тайни и ги публикуваха, той тръгнал с чифте пищови на гол Гьс🤣

    21:54 20.10.2025

  • 25 Перо

    20 1 Отговор
    И тоя пудел Стармър на каква база говори глупости, че “бъдещето на Украйна е нашето бъдеще”? Ако си мисли, че ще жертва украинците като пушечно месо, до последния и ще изтощи Русия, много се лъже! Путин го знае и основния запас от сили и средства е непокътнат! Тактиката от края на 18-ти и началото на 20-ти век на Англия, отдавна не върви!

    21:55 20.10.2025

  • 26 риторичен въпрос навярно,

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Софиянец":

    ама да ти отговоря,няма ...

    21:55 20.10.2025

  • 27 КРАТКО

    9 1 Отговор

    До коментар #13 от "Аз съм веган":

    БАВНА И СМЪРТОНОСНА

    21:56 20.10.2025

  • 28 Аз съм веган

    3 10 Отговор
    Руската машина е оксиморон.

    Коментиран от #37

    21:56 20.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Смешник

    19 1 Отговор
    Знае се че не САЩ а Великобритания дърпат конците на Зеления клоун Навремето Джонсън се намеси и спря мирния договор в Истанбул и каза войната да продължи

    Коментиран от #34

    21:58 20.10.2025

  • 31 Аз съм веган

    3 12 Отговор

    До коментар #19 от "Иван":

    Хаяско не може да спре пияния медведев камоли друго

    Коментиран от #43

    21:58 20.10.2025

  • 32 Едно след друго поредица

    12 0 Отговор
    от изкукуригали понита на плаца.

    21:59 20.10.2025

  • 33 направо си представям Каята или

    12 1 Отговор

    До коментар #20 от "Европа сама може":

    Урсула,като Жана Дарк....Как повеждат ЕС с голи гърди срещу Русия...И ме напушва на смях...По-няколко причини...

    Коментиран от #36

    22:00 20.10.2025

  • 34 Костадин Костадинов

    1 12 Отговор

    До коментар #30 от "Смешник":

    Е как така Великобритания? До оня де русуфилякъ обясняаши чи САЩ са виновни за СВО,а ся изведнъж Великобритания? Ай русуфилякъ да са уточните веднъж завинаги!

    Коментиран от #57

    22:00 20.10.2025

  • 35 Мунчо

    2 7 Отговор
    Спомням си руските машини. Трябваше да ги ремонтираме непрекъснато

    22:01 20.10.2025

  • 36 Костадин Костадинов

    3 10 Отговор

    До коментар #33 от "направо си представям Каята или":

    Много е смешно, наистина!🤣🤣🤣🤣
    Само не разбрах защо Русия тъни 4ри гудини ф кълтъ срещу малка Украйна?

    Коментиран от #41, #45

    22:02 20.10.2025

  • 37 Иван

    10 1 Отговор

    До коментар #28 от "Аз съм веган":

    Оксиморон не е руска и славянска дума. От други краища на света произлиза.

    22:02 20.10.2025

  • 38 Мим

    11 2 Отговор
    Абе тараланкуолу,кой тебе те заплашва,че се заканваш на Русия.Ти си извън Европа де се вика,отделен на един остров ,дето няма накъде да отстъпваш, освен в океана.Така,че гледай си болното здраве и не заплашвай Путин и най вече Русия,щото може сам да потънеш в него....

    Коментиран от #49

    22:03 20.10.2025

  • 39 Тръмп

    3 3 Отговор
    А нее!Не давам !

    22:03 20.10.2025

  • 40 Русия

    2 7 Отговор
    остава без ЖП !

    22:05 20.10.2025

  • 41 Иван

    7 2 Отговор

    До коментар #36 от "Костадин Костадинов":

    Наистина овце като тебе не трябва да четат новини.

    22:05 20.10.2025

  • 42 Фейк на часа

    11 2 Отговор
    Нещо да бяхте писали за руските войски в Покровск? Вчера ми изтрихте доста коментари и нямам намерение да се хабя за вас - останете си с болните русофоби, да сте живи и здрави.

    Коментиран от #66

    22:07 20.10.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Иване

    2 4 Отговор
    ....... кой те хване!
    .

    22:07 20.10.2025

  • 45 ами да пробвам да ти обясня,

    6 1 Отговор

    До коментар #36 от "Костадин Костадинов":

    въпреки,че едв али с теб ще се получи.На първо място ,Путин не убива мирното население,с което след СВО,ще му се наложи да живее...На второ място ,не иска прекалено големи разрушения в областите ,които е решил ,че са руски,тъй като след СВО,ще му се наложи да ги възстановява...има и трето ,и четвърто ,ама асимилирай до тук,после ще ти ги напиша...Ако не заспя до тогава...🤣🤣🤣

    22:09 20.10.2025

  • 46 И на тея им остават 10 мин живот

    7 1 Отговор
    След като путин натисне копчетата иначе щели да парализират🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #50

    22:09 20.10.2025

  • 47 Прос,по прос

    0 4 Отговор
    Иван !

    22:09 20.10.2025

  • 48 а ти

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    когато дойдеш в реалността тогава ще разбереш колко си далече от истината…

    22:10 20.10.2025

  • 49 Костадин Костадинов

    1 5 Отговор

    До коментар #38 от "Мим":

    Тъй ми! Чи той Путин съшто като еди гръмовержец ши му пусни един,, Орешник " и край с острова му! Начи още малко Путин ши ги трай сичкити и тъй ши са ядоса -на коасам е вечи- и ши им фърли един,, Орешник" и сички ши му са кланят! Оште малко, най-късно още 4ри гудини ф кълтъ срещу малка Украйна и ги почва, още малко!

    22:10 20.10.2025

  • 50 Плоскоземец

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "И на тея им остават 10 мин живот":

    Копчето на дюкяна ли ?

    22:10 20.10.2025

  • 51 Тоо пък смешен мъпет кърти мивки...

    8 0 Отговор
    Малко ъпдейти:
    Британия НЕ Е ИМПЕРИЯ
    НЯМА ФЛОТ
    НЯМА АРМИЯ...
    НЕ Е СВЕТОВЕН ФАКТОР...
    И къде се напинят тогава...
    По територия е съизмерима с БГ...
    Русия е почти на половин континент по площ...
    Русия МОЖЕ ДА ОМЕТЕ ПОДА С такива като Британия че дори и цялото ЕС не може да и се опре...
    Удачно е да си подвиват опашките и да си траят...

    22:11 20.10.2025

  • 52 Каунь

    5 0 Отговор
    И аз искам много работи ама няма

    22:11 20.10.2025

  • 53 стоян георгиев

    8 0 Отговор
    Защо не пишете за това което каза тези дни турския президент Ердоган ,че Великобритания и коалицията на желаещите подготвя България и Румъния за война с Русия..
    Ердоган заявява,че това е изключително опасна игра която ще подпали целите балкани и ще навреди сериозно на сигурността не само на България,но и на Турция,затова той няма да допусне България и Румъния да бъдат въвлечени във война..

    Коментиран от #64, #65

    22:11 20.10.2025

  • 54 ЛАЛНОБРИТА СЕ РАЗМИРИСА

    7 0 Отговор
    ЕДНИ И СЪЩИ БРЪТВЕЖИ НА ИЗПЕРКАЛИ ОТ БЕЗСИЛИЕ КРЕТЕНИ . ТОЯ ЛАЙНОБРИТ М0ЖЕ ДА ПОИСКА ПОТАПЯНЕ , И Е ЕДИНСТВЕНОТО КОЕТО МОЖЕ ДА ОТЪРВЕ СВЕТА ОТ ТЕЯ БАЦИЛИ.

    22:12 20.10.2025

  • 55 коя бензиностанция е смешна?

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Аз съм веган":

    пертол ,лукойл,омв,ромпетрол,еко?

    Коментиран от #60

    22:12 20.10.2025

  • 56 Тръмп

    0 6 Отговор
    е последната надежда за Путин хвърли много пари за изборите !

    22:13 20.10.2025

  • 57 НИЕ

    5 1 Отговор

    До коментар #34 от "Костадин Костадинов":

    Вярваме на Путин!

    22:13 20.10.2025

  • 58 ИНДИЙСКИ БРИТИШ

    7 1 Отговор
    ТОЯ САМ СЕБЕ СИ ПАРАЛИЗИРА МАЙ

    22:14 20.10.2025

  • 59 Атина Палада

    5 1 Отговор
    Зеленски е агент на Русия.
    От идването на власт на Зеленски , Русия и Украйна играят заедно срещу Западният свят.
    А сега с идването на новата администрация на САЩ и лобито зад нея и САЩ се включиха в отбора на Русия и Украйна срещу л.ибера.стите.
    С други думи -Путин ,Зеленски и Тръмп всекидневно качват и свалят от черешата коалицията на желаещите:)
    Погледнете кои служители в САЩ се уволняват.Погледнете Тулси Габърд кои агенти от службите уволнява ..Защо мислите,че са протестите в САЩ и Тръмп праща армията по улиците? САЩ се опитва да се откъсне и прекъсне връзките с Великобритания за да се освободи от тяхната хватка..Великобритания няма шанс и заминава на бунището заедно със т.н.световен ред сътворен след ВСВ от тях .А за старата Европа....Великите сили може и да ни пожалат след реформирането на ЕС..Т.е. при новият ЕС,а не при този.

    Коментиран от #74

    22:14 20.10.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 може

    5 1 Отговор
    Ааа Киро Стармъра правилно казва : ..... Бъдещето на Украйна е нашето бъдеще ! Няма ли я Украйна няма да има от къде да крадем следващите 50 години !

    22:18 20.10.2025

  • 62 УдоМача

    6 1 Отговор
    Хахаха, вместо това най-вероятно ще потопи Британския остров ако не го разкарат навреме ;)

    Коментиран от #67

    22:18 20.10.2025

  • 63 Горски

    6 1 Отговор
    Тоз и той ли иска да намаже някой милион, да вървят оръжейните заводи Тоз и той ли иска да намаже някой милион . Да вървят оръжейните заводи. Тоз и той ли иска да намаже някой милион . Да вървят оръжейните заводи. За Русия разбрахме колко е "слаба и немощна" и так далее ...Кажете как е в укрията , че нещо на изуй гащи отиват там нещата? А ние колко милярди евро изгубихме в Украйна? Пари който никога няма да си върнем и цент (евро цент? А Украйна нищо не е загубила,Тщта е цяла, населението и е същото. Дезертьори няма, бежанци няма и превзе Русия. 10г запада подготвяше бандерите за война с Русия. Киевската хунтата имаше третата по численост армия, обучена и въоръжена по натовските стандарти, след тези на САЩ и Турция, над 700 хил военни. След началото на денацификацията на хунтата и изсипаха стотици хиляди тонове оръжия за стотици милиарди от цял свят, всеки месец получават по един геймчейджър, а също и разузнавателни данни от запада.

    22:20 20.10.2025

  • 64 Атина Палада

    5 0 Отговор

    До коментар #53 от "стоян георгиев":

    Аз това за Ердоган не съм го чела ,но значи все пак извадихме късмет :) Турция има много икономически интереси в България (много бизнес) и няма да е в Интерес на Турция ние да бъдем въвлечени във война,защото тя ще изгуби много.

    22:20 20.10.2025

  • 65 Фейк на часа

    5 2 Отговор

    До коментар #53 от "стоян георгиев":

    Аз откога ви предупреждавам да не си играете с огъня, да не заемате русофобни позиции защото това не е наша война и трябва да стоим настрана? Аз имам звание капитан от резерва, а също двойно гражданство и мога да офейкам когато си искам, а вие сте на пангара - колко пъти ви повтарям, че ще ни вкарат в тази касапница и вие русофобите първи ще изгорите заедно с децата ви. Уморих се от вас, всеки да се спасява поединично. Приятна вечер.

    22:22 20.10.2025

  • 66 Красноармейск в Украйна е обкръжен

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "Фейк на часа":

    Частите на Въоръжените сили на Украйна в Красноармейск (Покровск) и Мирноград са обкръжени от Руската армия. Това съобщава Украинска медия. "Оперативната конфигурация на фронта в района на Покровск и Мирноград сега е такава, че всъщност и двата града са обкръжени", се казва в доклада. Отбелязва се, че въоръжените сили на Украйна имат само един път с изход от Покровск, а самият път е уязвим за удари и е под пълния контрол на БЛА на руските въоръжени сили.

    Коментиран от #70

    22:24 20.10.2025

  • 67 Ще бъде жалко,

    0 1 Отговор

    До коментар #62 от "УдоМача":

    заради ирландците и шотландците.😰😰😰Правят най-доброто уиски в света.А и недолюбват Англия,поне според мен...

    Коментиран от #72, #73

    22:26 20.10.2025

  • 68 Мнението на руски топ икономист

    1 0 Отговор
    Който иска да гледа за да му стане ясно

    22:26 20.10.2025

  • 69 Евгени Минчев

    0 0 Отговор
    Тръмп и Путин много се уважават!Не могат един без друг!Преминава в любов!

    22:27 20.10.2025

  • 70 И март

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Красноармейск в Украйна е обкръжен":

    бяха обкръжени???

    22:28 20.10.2025

  • 71 Петра Щегер в Австрия

    2 1 Отговор
    казва Европейският съюз рискува своето благополучие и стабилност, като се отказва от руския газ, което ще доведе до "икономическо самоубийство" на асоциацията. Така оценява последиците от политиката на Брюксел Петра Щегер, член на Европейския парламент от Австрийската партия на свободата (FPÖ). "Пълната забрана на вноса на руски газ е равносилна на икономическо самоубийство. ЕС умишлено води до спирала на деиндустриализация, бързо нарастване на безработицата и необратима загуба на международна конкурентоспособност", се казва в прессъобщение на партията. Според Щегер доставките на газ от Руската федерация не могат да бъдат компенсирани при икономически приемливи условия, а вносът на втечнен природен газ (LNG) е невъзможен без "огромни логистични трудности". Депутатът подчертава, че европейската индустрия вече е под голям натиск поради "идеологически мотивирани енергийни политики".

    22:30 20.10.2025

  • 72 Митя

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Ще бъде жалко,":

    Не струват пред водката!

    22:32 20.10.2025

  • 73 Всички пияници

    0 1 Отговор

    До коментар #67 от "Ще бъде жалко,":

    сме за Русия !

    Коментиран от #75

    22:32 20.10.2025

  • 74 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Атина Палада":

    Рядко срещана конспиративна глупост, която може да измисли само русуфилякъ-небългарин. Ти русуфилякъ ли си?

    22:34 20.10.2025

  • 75 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Всички пияници":

    Руснаците са най-големите алкохолици , което издава социален проблем.

    22:36 20.10.2025

