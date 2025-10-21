Новини
Свят »
Великобритания »
Мигранти може да обучават британски работници на Острова

21 Октомври, 2025 05:31, обновена 21 Октомври, 2025 05:33 439 2

  • мигранти-
  • работници-
  • великобритания-
  • обучение-
  • лейбъристи

Това предвижда план на лейбъристите

Мигранти може да обучават британски работници на Острова - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Във Великобритания мигранти ще обучават британски работници съгласно план, подкрепен от депутати от управляващата Лейбъристката партия, съобщи вестник „Таймс“, цитиран от БНР.

Нова виза за „работа и обучение“, предложена от водещ икономически мозъчен тръст и подкрепена от депутати от Лейбъристката партия, би изисквала от работниците мигранти да обучават и наставляват британски работници.

Доклад на Фондация „Добър растеж“ препоръчва новия имиграционен път, чрез който на квалифицирани чуждестранни работници ще се издава виза, при условие, че посветят определена част от работното си време за подобряване на уменията на местната работна сила. Чуждестранен инженер, нает да запълни свободна техническа позиция, например, може да бъде задължен да прекара 10-15 процента от седмицата си в преподаване на специфични софтуерни умения или усъвършенствани производствени техники на група младши местни инженери.

Фондацията смята, че мярката ще намали антиимигрантските настроения, както и ще стимулира британските таланти и ще увеличи икономическото производство с до 10 милиарда британски лири. В проучване на общественото мнение по повод на своите предложения, мозъчният тръст установи, че предложената виза за работа и обучение ще намали броя на тези, които са „много загрижени“ за имиграцията, с 18 процента. А това предполага, че политиката може да бъде от решаващо значение за промяна на нагласите относно миграцията и решаване на проблемите с недостига на умения в Обединеното кралство.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хмм

    2 0 Отговор
    На какво ще ги обучават? На обир ли?

    Коментиран от #2

    05:43 21.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
