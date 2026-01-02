Мъск: САЩ изчезват, ако радикалните леви спечелят междинните избори за Конгрес и отворят шлюза на нелегалната миграция

Съединените щати ще изчезнат, ако радикалната левица спечели междинните избори за Конгрес през ноември. Американският предприемач Илон Мъск изрази това мнение на 1 януари.

„Америка е загубена, ако радикалната левица спечели. Те ще отворят шлюзовете за нелегална имиграция и измами. Вече няма да е Америка“, написа той на своята страница в X.

Милиардерът отговори на съобщенията, че предоставя финансова подкрепа на Републиканската партия, за да ѝ помогне да спечели изборите през ноември и да запази контрола над двете камари на Конгреса.

В средата на декември Axios, позовавайки се на свои източници, съобщи, че Мъск е започнал да финансира републиканските кампании преди междинните избори за Камарата на представителите и Сената през 2026 г. Порталът отбеляза, че това показва затопляне на отношенията на бизнесмена с президента на САЩ Доналд Тръмп след конфликта им миналото лято.

Междинните избори за Конгрес в САЩ ще се проведат на 3 ноември 2026 г. Цялата Камара на представителите (435 членове) и една трета от сенаторите (33 членове) се кандидатират за преизбиране. В момента и двете камари се контролират от републиканци. Както отбелязва „Уолстрийт Джърнъл“, управляващата партия обикновено търпи загуби на междинните избори.