Мъск: САЩ изчезват, ако радикалните леви спечелят междинните избори за Конгрес и отворят шлюза на нелегалната миграция

Съединените щати ще изчезнат, ако радикалната левица спечели междинните избори за Конгрес през ноември. Американският предприемач Илон Мъск изрази това мнение на 1 януари.
„Америка е загубена, ако радикалната левица спечели. Те ще отворят шлюзовете за нелегална имиграция и измами. Вече няма да е Америка“, написа той на своята страница в X.
Милиардерът отговори на съобщенията, че предоставя финансова подкрепа на Републиканската партия, за да ѝ помогне да спечели изборите през ноември и да запази контрола над двете камари на Конгреса.
В средата на декември Axios, позовавайки се на свои източници, съобщи, че Мъск е започнал да финансира републиканските кампании преди междинните избори за Камарата на представителите и Сената през 2026 г. Порталът отбеляза, че това показва затопляне на отношенията на бизнесмена с президента на САЩ Доналд Тръмп след конфликта им миналото лято.
Междинните избори за Конгрес в САЩ ще се проведат на 3 ноември 2026 г. Цялата Камара на представителите (435 членове) и една трета от сенаторите (33 членове) се кандидатират за преизбиране. В момента и двете камари се контролират от републиканци. Както отбелязва „Уолстрийт Джърнъл“, управляващата партия обикновено търпи загуби на междинните избори.
1 Държавата ще следи за спекула
Лична карта от 18 на 30 лв.
Риболовен билет от 25 на 50 лв.
Заплати и пенсии наполовина.
Коментиран от #6, #16
07:57 02.01.2026
2 Вашето мнение
Коментиран от #3, #23
08:02 02.01.2026
3 Абе не е точно тъй
До коментар #2 от "Вашето мнение":Българите от къде са дошли и какво са правили по пътя си.
Коментиран от #5, #9
08:05 02.01.2026
4 Р Г В
08:08 02.01.2026
5 Вашето мнение
До коментар #3 от "Абе не е точно тъй":Българите са дошли от преди повече от1300 години на тази територия, населявана от славянски племена. Благодарение на славяните българите се закрепват тук, побеждавайки Византия. Българите си сътрудничат със славяните, а не ги избиват както правят сащ.
Коментиран от #11, #21
08:10 02.01.2026
6 Гого Мадурев
До коментар #1 от "Държавата ще следи за спекула":Ти сигурно искаш и в супермаркета да ти е безплатно.
Искаш хубави пътища ама не искаш да плащаш данъци и винетки.
Искаш болници и лекари ама не искаш да плащаш здравни вноски.
Искаш всичко да е евтино, ама не стремиш си подобриш производителността но имаш претенции.
Еми исках!
Коментиран от #7, #12
08:12 02.01.2026
7 Петър Петров
До коментар #6 от "Гого Мадурев":Гочо, какво общо имат пътищата и здравните заведения при превалутирането на държавата чрез таксите си. Вижда се, че държавния курс е лев - евро 1:1 на много места.
Коментиран от #8, #13
08:15 02.01.2026
10 Българите
Etymology
Equivalent to Pulgare (“the Bulgarians”) + land (“land”).
08:35 02.01.2026
11 РЕАЛИСТ
До коментар #5 от "Вашето мнение":Така е според учебниците по история, но един историк веднъж обясни , че нещата са стояли по друг начин. Славяните не са посрещнали с хляб и сол някакви тъмни коняри с дръпнати очи, които са искали да им вземат земицата. Бая кютек е падал.
Коментиран от #19
08:36 02.01.2026
12 гост
До коментар #6 от "Гого Мадурев":Не , той просто иска да плюе и да реве колко било зле в България , а колко хубаво е в любимата му Раша !! Обаче не ще и да чуе да иде в нея и да не се връща !! Даже ще му платя билета !!
08:38 02.01.2026
13 гост
До коментар #7 от "Петър Петров":Както написах и ме знам защо ме изтриха , таксите за документи не са вдигани над 15 години , новите карти са с чип и биометрични данни и НАПЪЛНО заменят международния паспорт , който е три пъти по- скъп и с наполовина валидност като години , като с картата можеш да пътуваш и живееш в целия ЕС и още над 50 държави ИЗВЪН него , включително Турция и Сърбия !! А специално на такива като теб аз бих забранил да се издава нови документи , карайте си без тях да ви видим , хахаха !!
08:44 02.01.2026
14 И това го казва
08:51 02.01.2026
15 Търновец
08:52 02.01.2026
16 Хахаха
До коментар #1 от "Държавата ще следи за спекула":Заплати и пенсии наполовина!!!
Хахахаха.
Наполовина ти е мозъка.
08:52 02.01.2026
17 Дано!
08:52 02.01.2026
18 Дони Деменцията
На Междинните избори.
Отсега взеха да пишат Черни Сценарии
И да плашат Хората
КАК след Тръмп
САЩ загива
Хахахахаха хахахахаха
Мъск и той взе да лае.
Като верно Кученцв.
Обаче за САЩ най голямото Зло е
РИЖАВИЯ ДЪРТ ПЕДО
И ИЗНАСИЛВАЧ. .
08:54 02.01.2026
19 Дръпнати
До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":са били на женския ти родител. Българите нямат нищо общо с жълтата раса!
Коментиран от #31
08:55 02.01.2026
20 ДОНАЛД ТРЪМП
И да се връща у Дома .
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Даже Лунатика Тръмп знае къде му е мястото
На
Мъск .
Нека да мисли за Южна Африка.
А не за САЩ
09:03 02.01.2026
23 А Сегашна Русия
До коментар #2 от "Вашето мнение":Е създадена от
Евреии Болшевики
Които са.колели и обирали Руските Селяни.
Даже и в Момента Геноцида
На Путин над Малцинствата в Русия
Продължава
С войната в Украйна.
На фронта Руснаци почти няма.
09:08 02.01.2026
24 Хм...
09:08 02.01.2026
25 койдазнай
09:09 02.01.2026
27 Херодот
09:11 02.01.2026
29 Еми ето, умен и
09:12 02.01.2026
31 РЕАЛИСТ
До коментар #19 от "Дръпнати":Първо провери, какво означава думата " българин" на тюркски език. Това са смесица от различни народи: татари, тюрки, монголи и сума ти други степни племена. Българите останали по земите си , живеят в днешен Татарстан. Имат голям град Болград, който е бил преди столица. Изповядват исляма. Обидите ги пропускам.
Коментиран от #33, #35, #37
09:14 02.01.2026
32 Cлaвяни...
09:16 02.01.2026
33 Първо провери в ръкописите това,
До коментар #31 от "РЕАЛИСТ":че до 17-и век името не е българин, а блъгаринъ, тюркоман неграмотен! 😂
ⰱⰾⱏⰳⰰⱃⰻⱀⱏ (blŭgarinŭ)
Коментиран от #36
09:18 02.01.2026
34 Кую
09:19 02.01.2026
35 Името блъг-аринъ е...
До коментар #31 от "РЕАЛИСТ":е двусъставно по индоевропейски корени блег (блясък) - блигСъКъ (блискъ) и арь (аркост - яркост). 😂
блискъ • (bliskŭ) m lightning. bʰleyǵ- to shine. aръ (jar, “feisty, furious”) + -ък (-ǎk), bright, brilliant.
09:24 02.01.2026
36 РЕАЛИСТ
До коментар #33 от "Първо провери в ръкописите това,":Чупиш тъпомера с тази глупост. И аз съм тръгнал на такива да се обяснявам.
09:26 02.01.2026
37 Проверил съм
До коментар #31 от "РЕАЛИСТ":А ти провери какво означават имената царете Брен / Брем/ и Болг. А ти, очевидно, си още със знанията от опорките на "историците" на СССР, които по никакъв начин не искаха да признаят, че българите са древен, ама много древен народ, като се опитаха дори да откраднат кирилицата. Те измислиха тюрките и историята започваше така: прабългарите са тюрки. Сиреч, българи и прабългари са два различни народа. Запомни: "В Русия говорят развален български език".🤗
09:29 02.01.2026
38 Логично
09:31 02.01.2026