Мъск: САЩ изчезват, ако радикалните леви спечелят междинните избори за Конгрес и отворят шлюза на нелегалната миграция

Мъск: САЩ изчезват, ако радикалните леви спечелят междинните избори за Конгрес и отворят шлюза на нелегалната миграция

2 Януари, 2026 07:48, обновена 2 Януари, 2026 07:55

  • илон мъск-
  • сащ-
  • конгрес-
  • левица-
  • избори-
  • мигранти

Милиардерът е започнал да финансира кампанията на републиканците

Мъск: САЩ изчезват, ако радикалните леви спечелят междинните избори за Конгрес и отворят шлюза на нелегалната миграция - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати ще изчезнат, ако радикалната левица спечели междинните избори за Конгрес през ноември. Американският предприемач Илон Мъск изрази това мнение на 1 януари.

„Америка е загубена, ако радикалната левица спечели. Те ще отворят шлюзовете за нелегална имиграция и измами. Вече няма да е Америка“, написа той на своята страница в X.

Милиардерът отговори на съобщенията, че предоставя финансова подкрепа на Републиканската партия, за да ѝ помогне да спечели изборите през ноември и да запази контрола над двете камари на Конгреса.

В средата на декември Axios, позовавайки се на свои източници, съобщи, че Мъск е започнал да финансира републиканските кампании преди междинните избори за Камарата на представителите и Сената през 2026 г. Порталът отбеляза, че това показва затопляне на отношенията на бизнесмена с президента на САЩ Доналд Тръмп след конфликта им миналото лято.

Междинните избори за Конгрес в САЩ ще се проведат на 3 ноември 2026 г. Цялата Камара на представителите (435 членове) и една трета от сенаторите (33 членове) се кандидатират за преизбиране. В момента и двете камари се контролират от републиканци. Както отбелязва „Уолстрийт Джърнъл“, управляващата партия обикновено търпи загуби на междинните избори.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Държавата ще следи за спекула

    18 6 Отговор
    Държавни такси:
    Лична карта от 18 на 30 лв.
    Риболовен билет от 25 на 50 лв.
    Заплати и пенсии наполовина.

    Коментиран от #6, #16

    07:57 02.01.2026

  • 2 Вашето мнение

    11 8 Отговор
    Сащ са съставени от престъпни дезертьори, мигриращи крадци и убиващи дегенерати. На кого ще му пука за тази държава на 250 години.

    Коментиран от #3, #23

    08:02 02.01.2026

  • 3 Абе не е точно тъй

    9 5 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Българите от къде са дошли и какво са правили по пътя си.

    Коментиран от #5, #9

    08:05 02.01.2026

  • 4 Р Г В

    7 4 Отговор
    Този образ тотално е изпращял след като се отказа да регистрира партия. Май е забравил че Америка преди повече от 200 год. е създадена от прошляците на четири континента както се изрази и Ив.Славков - батето . , като са заселвали месните индианци в резервати а други избивани . Няма нищо чудно в поведението му , в 21 век за да си известен трябва да си псих.....неурав...

    08:08 02.01.2026

  • 5 Вашето мнение

    10 4 Отговор

    До коментар #3 от "Абе не е точно тъй":

    Българите са дошли от преди повече от1300 години на тази територия, населявана от славянски племена. Благодарение на славяните българите се закрепват тук, побеждавайки Византия. Българите си сътрудничат със славяните, а не ги избиват както правят сащ.

    Коментиран от #11, #21

    08:10 02.01.2026

  • 6 Гого Мадурев

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Държавата ще следи за спекула":

    Ти сигурно искаш и в супермаркета да ти е безплатно.

    Искаш хубави пътища ама не искаш да плащаш данъци и винетки.

    Искаш болници и лекари ама не искаш да плащаш здравни вноски.

    Искаш всичко да е евтино, ама не стремиш си подобриш производителността но имаш претенции.

    Еми исках!

    Коментиран от #7, #12

    08:12 02.01.2026

  • 7 Петър Петров

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Гого Мадурев":

    Гочо, какво общо имат пътищата и здравните заведения при превалутирането на държавата чрез таксите си. Вижда се, че държавния курс е лев - евро 1:1 на много места.

    Коментиран от #8, #13

    08:15 02.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Българите

    3 4 Отговор
    са засвидетелствани за първи път от втори до седми век на Балканите, в частност земя Мизия, също и България. Старото им име Пулгария, или Пелгария, по-късно едни африкански имигранти - данайци, го променят на ПелаРгия (ПелаСгия), като разместват единствено буква Г в името. Стар данайски номер. Българите от 15 хиляди години не са мърдали от изконната си земя с най-древно име Ария, днес позната като БлъгАрия (Блага Ария). Бегай да учиш българска история!

    Etymology
    Equivalent to Pulgare (“the Bulgarians”) + land (“land”).

    08:35 02.01.2026

  • 11 РЕАЛИСТ

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Вашето мнение":

    Така е според учебниците по история, но един историк веднъж обясни , че нещата са стояли по друг начин. Славяните не са посрещнали с хляб и сол някакви тъмни коняри с дръпнати очи, които са искали да им вземат земицата. Бая кютек е падал.

    Коментиран от #19

    08:36 02.01.2026

  • 12 гост

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гого Мадурев":

    Не , той просто иска да плюе и да реве колко било зле в България , а колко хубаво е в любимата му Раша !! Обаче не ще и да чуе да иде в нея и да не се връща !! Даже ще му платя билета !!

    08:38 02.01.2026

  • 13 гост

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Петър Петров":

    Както написах и ме знам защо ме изтриха , таксите за документи не са вдигани над 15 години , новите карти са с чип и биометрични данни и НАПЪЛНО заменят международния паспорт , който е три пъти по- скъп и с наполовина валидност като години , като с картата можеш да пътуваш и живееш в целия ЕС и още над 50 държави ИЗВЪН него , включително Турция и Сърбия !! А специално на такива като теб аз бих забранил да се издава нови документи , карайте си без тях да ви видим , хахаха !!

    08:44 02.01.2026

  • 14 И това го казва

    5 0 Отговор
    Южноафрикански мигрант.

    08:51 02.01.2026

  • 15 Търновец

    5 1 Отговор
    Мъск шантажира "радикалните леви" преди предстоящите избори които Тръмп ще загуби и сам Мъск ще плаща по високи данъци, а напоследък излизат нови факти за Джефри Епштейн - може би е бил доносник. Има и друго - преди около 25 години в Чикаго пристигнаха Руси и Рускини а всеки който ги познава знае че Руското разузнаване използува Руската мафия - та на оня малък частен остров край Флорида и по някои частни имения имало ли е Рускини?

    08:52 02.01.2026

  • 16 Хахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Държавата ще следи за спекула":

    Заплати и пенсии наполовина!!!
    Хахахаха.
    Наполовина ти е мозъка.

    08:52 02.01.2026

  • 17 Дано!

    2 0 Отговор
    Дано да е познал. Амин!

    08:52 02.01.2026

  • 18 Дони Деменцията

    7 1 Отговор
    Го чака пълен провал

    На Междинните избори.

    Отсега взеха да пишат Черни Сценарии
    И да плашат Хората
    КАК след Тръмп
    САЩ загива

    Хахахахаха хахахахаха

    Мъск и той взе да лае.
    Като верно Кученцв.

    Обаче за САЩ най голямото Зло е

    РИЖАВИЯ ДЪРТ ПЕДО

    И ИЗНАСИЛВАЧ. .

    08:54 02.01.2026

  • 19 Дръпнати

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":

    са били на женския ти родител. Българите нямат нищо общо с жълтата раса!

    Коментиран от #31

    08:55 02.01.2026

  • 20 ДОНАЛД ТРЪМП

    1 0 Отговор
    Мъск са затвори Магазина си
    И да се връща у Дома .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Даже Лунатика Тръмп знае къде му е мястото
    На
    Мъск .

    Нека да мисли за Южна Африка.
    А не за САЩ

    09:03 02.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 А Сегашна Русия

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Е създадена от

    Евреии Болшевики

    Които са.колели и обирали Руските Селяни.

    Даже и в Момента Геноцида
    На Путин над Малцинствата в Русия
    Продължава
    С войната в Украйна.

    На фронта Руснаци почти няма.

    09:08 02.01.2026

  • 24 Хм...

    1 0 Отговор
    Нелегална миграция? Ами САЩ е изграден ит мугранти, всички са такива, хора от цял свят.

    09:08 02.01.2026

  • 25 койдазнай

    1 0 Отговор
    Ми да! Може да се домъкне някой луд шмъркател от Южна Африка, който да ги унищожи!

    09:09 02.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Херодот

    2 0 Отговор
    Няма страшно. Тръмп е предвидил загубата на изборите и се е подготвил за нея. Той просто няма да ги признае, ще започне гражданска война. След това всичко ще се развива по законите на войната. Тя ще завъши с разпадането на САЩ на щати.

    09:11 02.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Еми ето, умен и

    3 0 Отговор
    Богат човек да го каже. Кажете го и на "нашите" чутури в съюзо. Те ще ни самоубива. Какво стана с Париж, Лондон, Берлин, Франкфурт, ...? Чутурите умишлено ни подменят с други народи. И най-перверзното: Ние плащаме това, ние храним и отглеждаме тези, които са дошли да ни сменят на нашата земя....

    09:12 02.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 РЕАЛИСТ

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Дръпнати":

    Първо провери, какво означава думата " българин" на тюркски език. Това са смесица от различни народи: татари, тюрки, монголи и сума ти други степни племена. Българите останали по земите си , живеят в днешен Татарстан. Имат голям град Болград, който е бил преди столица. Изповядват исляма. Обидите ги пропускам.

    Коментиран от #33, #35, #37

    09:14 02.01.2026

  • 32 Cлaвяни...

    0 1 Отговор
    са геtите споменати навсякъде в историческите извори (от лат. Сkлавоs сиве Геtас хоk eним нoминe анtикуитоs апелаtи сунt - Теофилаtт Симокаtа). В превод: СkлаВиги (сеkла Bиги, сеkира бога) или Геtи, с това име са познати в античностtа (древносtта). Сkлавиги (Сkлавини) са същите Сака (сека), маcа-геtи (мизo-геtи), сиреч българи. Именно княз Kроваtон (фалшификация Kувраtос), носи името на гетите kрoвизи (покрив, покровител, kровь - кръв). Неговия син Аспарух, носи името на геtа-гоt Флавий Ардаbурис АСПАР, роднина на Виталиан Тракиец, който в лето 513 повежда българите срещу Римската империя от провинция Българи, вече без Мизия - Йoан Ниkиуски. Бързо на училище!

    09:16 02.01.2026

  • 33 Първо провери в ръкописите това,

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "РЕАЛИСТ":

    че до 17-и век името не е българин, а блъгаринъ, тюркоман неграмотен! 😂

    ⰱⰾⱏⰳⰰⱃⰻⱀⱏ (blŭgarinŭ)

    Коментиран от #36

    09:18 02.01.2026

  • 34 Кую

    2 1 Отговор
    Да изчезват.Светът ще стане по спокоен.

    09:19 02.01.2026

  • 35 Името блъг-аринъ е...

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "РЕАЛИСТ":

    е двусъставно по индоевропейски корени блег (блясък) - блигСъКъ (блискъ) и арь (аркост - яркост). 😂

    блискъ • (bliskŭ) m lightning. bʰleyǵ- to shine. aръ (jar, “feisty, furious”) +‎ -ък (-ǎk), bright, brilliant.

    09:24 02.01.2026

  • 36 РЕАЛИСТ

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Първо провери в ръкописите това,":

    Чупиш тъпомера с тази глупост. И аз съм тръгнал на такива да се обяснявам.

    09:26 02.01.2026

  • 37 Проверил съм

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "РЕАЛИСТ":

    А ти провери какво означават имената царете Брен / Брем/ и Болг. А ти, очевидно, си още със знанията от опорките на "историците" на СССР, които по никакъв начин не искаха да признаят, че българите са древен, ама много древен народ, като се опитаха дори да откраднат кирилицата. Те измислиха тюрките и историята започваше така: прабългарите са тюрки. Сиреч, българи и прабългари са два различни народа. Запомни: "В Русия говорят развален български език".🤗

    09:29 02.01.2026

  • 38 Логично

    1 0 Отговор
    САЩ са емигрантска стлана. Европейци ще загубят ивтерес към нея поради произвола на упраяващите и липса на демокрация. Тогава ще нахлуят африканци, латиноамериканци и азиатци. Нръмп се държи лошо с ЕС, какво очаква след това.

    09:31 02.01.2026