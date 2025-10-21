Нов обрат в позицията на Тръмп за Украйна

Доскоро изглеждаше, че има обрат в политиката на Тръмп спрямо Украйна. Но сега американският президент сякаш се връща в изходна позиция: отказа крилати ракети на Киев и иска отново да се срещне с агресора Путин.

Преди планираната среща с руския президент Путин американският държавен глава Доналд Тръмп се изказа скептично относно възможностите на Украйна да спечели войната. „Те още могат да я спечелят. Не мисля, че ще успеят, но биха могли", каза наскоро Тръмп пред журналисти в Белия дом. Войната била „много особено обстоятелство", допълни той. И още: „Случват се много лоши неща. Случват се и много добри неща".

Както припомня АРД, само преди седмици Тръмп намекна за възможен обрат в своята политика спрямо Украйна - с изявлението, че благодарение на подкрепата на ЕС Украйна би могла дори да си върне окупираните от Русия области. Сега обаче Тръмп се оттегли от вече казаното.

ЕС предупреждава да не се правят отстъпки на Путин

По уикенда Тръмп каза, че за да бъде сложен край на сраженията в Украйна, сегашната фронтова линия трябва да бъде замразена. Обратът в неговите изявления очевидно бе следствие от обаждането на Путин миналата седмица, отбелязва АРД. След това Тръмп каза, че е планирана втора среща с шефа на Кремъл - след първата, която се състоя през август в Аляска.

На фона на новото сближаване между президентите на САЩ и Русия, Европейският съюз (ЕС) предупреди да не се правят отстъпки на руския президент. Върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас каза, че „правилният път не е оказването на натиск върху жертвата - Украйна". Не бива да се забравя, че „Русия е агресорът, а Украйна - жертвата", подчерта тя след среща на външните министри от ЕС в Люксембург.

За европейците фронтовата линия е база за преговори

Междувременно много европейски страни, както и Украйна, се обявиха за това сегашната фронтова линия да се възприема като „изходен пункт" за преговорите с Русия. Те подкрепят позицията на американския президент Доналд Тръмп, че „сраженията трябва да спрат веднага, както и че актуалната контактна линия би трябвало да бъде изходен пункт за преговорите", пише в съвместна декларация.

Освен това страните подчертават настояването си замразените на Запад руски активи да бъдат използвани за Украйна, а тя да продължи да получава подкрепа. „Трябва да увеличим натиска върху руската икономика и да разширим оръжейното производство, докато Путин стане готов да сключи мир", се казва още в документа. Той е подписан от държавните и правителствените ръководители на Великобритания, Франция, Германия, Финландия, Норвегия, Украйна, както и на ЕС.

Зеленски залага сега на "Пейтриът"

Неочаквано обявената втора среща на Путин и Тръмп изглежда сложи кръст на надеждите на украинския президент Володимир Зеленски да получи съгласието на Тръмп за доставките на крилати ракети „Томахоук" с голям обсег.

След отказа на Тръмп да предостави „Томахоук" на Киев, сега - по думите на Зеленски - Украйна се концентрира върху възможността да получи от САЩ системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът". „Сътрудничим си с Америка, за да може Украйна да може да получи необходимия брой системи „Пейтриът", каза той в Киев. „Това не е лесна задача, но това е една от гаранциите за сигурността на Украйна и ще функционира в дългосрочен план", цитира АРД неговите думи.

Втората среща Тръмп-Путин може и да не се състои?

И до днес остава неизвестно кога точно ще се състои втората среща на Тръмп и Путин. Дори има съмнения, че такава среща въобще ще се състои. Така например по информация на СиЕнЕн, засега не е предвиден разговор между американския външен министър Марко Рубио и неговия руски колега Сергей Лавров. Причината за отлагането не е ясна.

Телевизията е научила от осведомен източник, че има различия по пътя към постигането на край на войната в Украйна. Но Рубио и Лавров биха могли още веднъж да се чуят тази седмица след разговора им миналия понеделник.

АРД цитира и руската агенция Интерфакс, съгласно която Министерството на външните работи в Москва е заявило, че „не е коректно" да се говори за отложена среща на Рубио и Лавров, тъй като конкретно споразумение за такава среща не е имало. „Не може да се отложи нещо, което не е договорено", казал руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков. Нямало потвърждение за такава договореност, нито е ставало дума за времето и мястото на подобна среща.

Споровете, които предизвиква Будапеща

Докато по отношение на времето на срещата на двамата президенти продължава да има неяснота, в много държави от ЕС и НАТО нарастват критиките във връзка с планираното място на срещата - Будапеща. На унгарската столица не се гледа като на неутрално място за среща заради близостта на дяснопопулисткия премиер Виктор Орбан с Путин, посочва АРД.

Германският политик от ХДС Родерих Кизеветер наскоро поиска да има последствия за Унгария, ако тя при пристигането на Путин не го предаде на Международния наказателен съд, издал заповед за неговото задържане. „Ако Унгария не задържи военнопрестъпника Путин, което до пролетта на 2026 година е длъжна да направи, това ще е максимално нарушение на интересите, свързани със сигурността на ЕС, неговите ценности и базирания на правила ред", изтъква Кизеветер пред „Ханделсблат". Това би трябвало да доведе до масирани санкции срещу Унгария и до суспендирането на Унгария от ЕС.

Евродепутатката от Партията на свободните демократи Мари-Агнес Щрак-Цимерман пък иска в този случай на Унгария да ѝ бъде отнето правото на глас в ЕС. „ЕС при никакви обстоятелства не бива просто да приема планираното посещение на Путин", каза тя.

Но пък от „Алтернатива за Германия" приветстват избора на мястото, посочва АРД. Съпредседателката на партията Алис Вайдел смята, че „няма по-добро място на света от Будапеща, ако се говори за постигането на мир в Европа и за преодоляване на огромното разделение на нашия континент".

В понеделник в Киев Зеленски заяви, че не смята Будапеща за подходящо място за срещата - бил казал това и на Тръмп и на неговия специален пратеник Стив Уиткоф. „Не вярвам, че министър-председател, който навсякъде блокира Унгария, може да направи нещо добро за украинците или да има балансиран принос", коментира Зеленски.