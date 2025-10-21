Новини
Свят »
Нов обрат в позицията на Тръмп за Украйна
  Тема: Украйна

Нов обрат в позицията на Тръмп за Украйна

21 Октомври, 2025 20:53 2 589 38

  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • русия-
  • унгария

И до днес остава неизвестно кога точно ще се състои втората среща на Тръмп и Путин, дори има съмнения, че такава среща въобще ще се състои

Нов обрат в позицията на Тръмп за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Доскоро изглеждаше, че има обрат в политиката на Тръмп спрямо Украйна. Но сега американският президент сякаш се връща в изходна позиция: отказа крилати ракети на Киев и иска отново да се срещне с агресора Путин.

Още новини от Украйна

Преди планираната среща с руския президент Путин американският държавен глава Доналд Тръмп се изказа скептично относно възможностите на Украйна да спечели войната. „Те още могат да я спечелят. Не мисля, че ще успеят, но биха могли", каза наскоро Тръмп пред журналисти в Белия дом. Войната била „много особено обстоятелство", допълни той. И още: „Случват се много лоши неща. Случват се и много добри неща".

Както припомня АРД, само преди седмици Тръмп намекна за възможен обрат в своята политика спрямо Украйна - с изявлението, че благодарение на подкрепата на ЕС Украйна би могла дори да си върне окупираните от Русия области. Сега обаче Тръмп се оттегли от вече казаното.

ЕС предупреждава да не се правят отстъпки на Путин

По уикенда Тръмп каза, че за да бъде сложен край на сраженията в Украйна, сегашната фронтова линия трябва да бъде замразена. Обратът в неговите изявления очевидно бе следствие от обаждането на Путин миналата седмица, отбелязва АРД. След това Тръмп каза, че е планирана втора среща с шефа на Кремъл - след първата, която се състоя през август в Аляска.

На фона на новото сближаване между президентите на САЩ и Русия, Европейският съюз (ЕС) предупреди да не се правят отстъпки на руския президент. Върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас каза, че „правилният път не е оказването на натиск върху жертвата - Украйна". Не бива да се забравя, че „Русия е агресорът, а Украйна - жертвата", подчерта тя след среща на външните министри от ЕС в Люксембург.

За европейците фронтовата линия е база за преговори

Междувременно много европейски страни, както и Украйна, се обявиха за това сегашната фронтова линия да се възприема като „изходен пункт" за преговорите с Русия. Те подкрепят позицията на американския президент Доналд Тръмп, че „сраженията трябва да спрат веднага, както и че актуалната контактна линия би трябвало да бъде изходен пункт за преговорите", пише в съвместна декларация.

Освен това страните подчертават настояването си замразените на Запад руски активи да бъдат използвани за Украйна, а тя да продължи да получава подкрепа. „Трябва да увеличим натиска върху руската икономика и да разширим оръжейното производство, докато Путин стане готов да сключи мир", се казва още в документа. Той е подписан от държавните и правителствените ръководители на Великобритания, Франция, Германия, Финландия, Норвегия, Украйна, както и на ЕС.

Зеленски залага сега на "Пейтриът"

Неочаквано обявената втора среща на Путин и Тръмп изглежда сложи кръст на надеждите на украинския президент Володимир Зеленски да получи съгласието на Тръмп за доставките на крилати ракети „Томахоук" с голям обсег.

След отказа на Тръмп да предостави „Томахоук" на Киев, сега - по думите на Зеленски - Украйна се концентрира върху възможността да получи от САЩ системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът". „Сътрудничим си с Америка, за да може Украйна да може да получи необходимия брой системи „Пейтриът", каза той в Киев. „Това не е лесна задача, но това е една от гаранциите за сигурността на Украйна и ще функционира в дългосрочен план", цитира АРД неговите думи.

Втората среща Тръмп-Путин може и да не се състои?

И до днес остава неизвестно кога точно ще се състои втората среща на Тръмп и Путин. Дори има съмнения, че такава среща въобще ще се състои. Така например по информация на СиЕнЕн, засега не е предвиден разговор между американския външен министър Марко Рубио и неговия руски колега Сергей Лавров. Причината за отлагането не е ясна.

Телевизията е научила от осведомен източник, че има различия по пътя към постигането на край на войната в Украйна. Но Рубио и Лавров биха могли още веднъж да се чуят тази седмица след разговора им миналия понеделник.

АРД цитира и руската агенция Интерфакс, съгласно която Министерството на външните работи в Москва е заявило, че „не е коректно" да се говори за отложена среща на Рубио и Лавров, тъй като конкретно споразумение за такава среща не е имало. „Не може да се отложи нещо, което не е договорено", казал руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков. Нямало потвърждение за такава договореност, нито е ставало дума за времето и мястото на подобна среща.

Споровете, които предизвиква Будапеща

Докато по отношение на времето на срещата на двамата президенти продължава да има неяснота, в много държави от ЕС и НАТО нарастват критиките във връзка с планираното място на срещата - Будапеща. На унгарската столица не се гледа като на неутрално място за среща заради близостта на дяснопопулисткия премиер Виктор Орбан с Путин, посочва АРД.

Германският политик от ХДС Родерих Кизеветер наскоро поиска да има последствия за Унгария, ако тя при пристигането на Путин не го предаде на Международния наказателен съд, издал заповед за неговото задържане. „Ако Унгария не задържи военнопрестъпника Путин, което до пролетта на 2026 година е длъжна да направи, това ще е максимално нарушение на интересите, свързани със сигурността на ЕС, неговите ценности и базирания на правила ред", изтъква Кизеветер пред „Ханделсблат". Това би трябвало да доведе до масирани санкции срещу Унгария и до суспендирането на Унгария от ЕС.

Евродепутатката от Партията на свободните демократи Мари-Агнес Щрак-Цимерман пък иска в този случай на Унгария да ѝ бъде отнето правото на глас в ЕС. „ЕС при никакви обстоятелства не бива просто да приема планираното посещение на Путин", каза тя.

Но пък от „Алтернатива за Германия" приветстват избора на мястото, посочва АРД. Съпредседателката на партията Алис Вайдел смята, че „няма по-добро място на света от Будапеща, ако се говори за постигането на мир в Европа и за преодоляване на огромното разделение на нашия континент".

В понеделник в Киев Зеленски заяви, че не смята Будапеща за подходящо място за срещата - бил казал това и на Тръмп и на неговия специален пратеник Стив Уиткоф. „Не вярвам, че министър-председател, който навсякъде блокира Унгария, може да направи нещо добро за украинците или да има балансиран принос", коментира Зеленски.


Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дух

    3 2 Отговор
    Заминавам за Атина надявам се да потъна вдън земи телилейски или да УМРА
    Случи се един път
    Ще се случи Отново,.....

    20:56 21.10.2025

  • 2 Елементарно Уотсън!

    8 27 Отговор
    На всички вече е пределно ясно, че на палячото Тръмп и гнома Путлер им хлопат дъските.
    Затова няма да има мир в обозримо бъдеще.

    Коментиран от #22

    20:56 21.10.2025

  • 3 Подмитият Орбан

    7 25 Отговор
    Дончо отряза Путин.

    20:57 21.10.2025

  • 4 А защо е необходимо среща

    34 6 Отговор
    Руската федерация плахо отстъпва на запад а смелата украинска армия настъпва към полската граница.
    Всички западни анализатори ясно заявиха че каквото и оръжие да бъде дадено на зеленото животно на него му липсва личен състав. Без повече коментар

    Коментиран от #8, #9

    20:57 21.10.2025

  • 5 Гориил

    30 7 Отговор
    Несигурност възникна с опита за натиск върху Путин. Всички преговори са отменени. Руската армия получи заповед „Напред, на запад!“.

    Коментиран от #26

    20:57 21.10.2025

  • 6 Тц.. Тц...

    14 4 Отговор
    ... Те могат да спечелят войната, ама мисля че немогат, въпреки че могат да не могат, така мисля заяви невероятният крет... Тръмп, и тук с тези фантастични словоизлияния удари Божинката в земята по мъдрост.

    20:58 21.10.2025

  • 7 Психиатър

    7 10 Отговор
    дони записвам ти час за петък, бъди готов за оставане в лечебното заведение

    20:58 21.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Силиций

    9 10 Отговор
    Цирк "Тръмп" е твърде неадекватен за "преговори"

    21:01 21.10.2025

  • 11 Гориил

    23 3 Отговор
    Колебаете се и се суетите, защото сте безсилни да окажете натиск върху Путин. Руският лидер е непоколебим и ще докара нещата докрай. Но Европа ще бъде потопена в хаос и анархия.

    21:01 21.10.2025

  • 12 Целина

    2 12 Отговор
    Всеки мир без Ердоган е несигурен за украйнците.

    21:01 21.10.2025

  • 13 Аман

    6 11 Отговор
    Дони е просто един сенилен старец, когото Пуси разиграва както си иска. Но както навремето нямаше кой да спаси Америка от немощния Байдън, така и сега нищо няма да се промени. А светът има нужда от силен американски лидер, защото се случват важни неща. Жалко.

    21:02 21.10.2025

  • 14 Тръмп не иска край на войната

    3 12 Отговор
    САЩ очакват скоро РФ да колабира и да се разпадне. Така света ще стане едно по-добро място.

    Коментиран от #23

    21:03 21.10.2025

  • 15 Бегай

    6 6 Отговор
    Дони е тръмпясал.
    Това е предшесващата фаза на психясал.

    21:04 21.10.2025

  • 16 ПУСКА МУХОВ

    8 3 Отговор
    НАЛИ ЩЕ Е В БУДА ПЕША ПРИ ОРБЪН И САМОЛЕТА НА ПУТИН ЩЕ ПРЕЛЕТИ ПРЕЗ БЪЛГАРИЯ. ЧАКА СЕ НАСРОЧВАНЕ.
    КАКВИ СА ТИЯ ДРУГИТЕ САМНИТЕЛНИ НОВИНИ.

    21:04 21.10.2025

  • 17 Гориил

    5 5 Отговор
    Безсилието, слабостта, страхливостта на Европа. Няма неограничени ресурси.

    21:04 21.10.2025

  • 18 Днес

    5 1 Отговор
    колко обрата станаха?

    21:05 21.10.2025

  • 19 Pyccкий Карлик

    3 13 Отговор
     "...агресора Путин...."

    Путин не е агресор, той е асвабадитель !!!
    Вярно такъв един пасредствен асвабодитель ....😄

    21:06 21.10.2025

  • 20 АлЙо

    2 8 Отговор
    Язък!
    Тъкмо си бях приготвил базуката и да причакам на мушка самолета. на Путин...🙄😟😨😓🫢!

    Коментиран от #38

    21:08 21.10.2025

  • 21 Войната

    12 4 Отговор
    ще продължи,докато Китай вземе Тайван и САЩ се разпадне!

    21:09 21.10.2025

  • 22 Шерлок Холмс

    2 14 Отговор

    До коментар #2 от "Елементарно Уотсън!":

    След като Полша каза, че ще му свали самолета, престъпникът Путлер се н@ср@ от стрях! Нямало да лети до Унгария.

    Коментиран от #25

    21:09 21.10.2025

  • 23 Това е безспорен

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Тръмп не иска край на войната":

    Факт.

    21:10 21.10.2025

  • 24 Конешенко

    8 3 Отговор
    Напредване към Покровск!Вече сме на 6 километра!

    21:11 21.10.2025

  • 25 Дъното на запада

    10 2 Отговор

    До коментар #22 от "Шерлок Холмс":

    тероризъм и фашизъм.

    21:11 21.10.2025

  • 26 Pyccкий Карлик

    6 6 Отговор

    До коментар #5 от "Гориил":

    "...Руската армия получи заповед Напред, на запад...“

    Не искам да съм лош ма април 1945г разбитата германската армия също всекидневно получаваше заповед Нах Остен докато Гитлер не се гръмна презареждайки пистолета си 😁

    Коментиран от #32

    21:11 21.10.2025

  • 27 Винету

    4 9 Отговор
    Всичко зависи от томахавката!

    Коментиран от #30, #37

    21:12 21.10.2025

  • 28 Рублевка

    7 1 Отговор
    Ангела Меркел призна, че всички преговори с Русия са били печелене на време, за да се извърши мобилизация в Украйна и въоръжаването и от Запада. ТОВА СЕ СЛУЧИ 3 ПЪТИ ДО СЕГА. 3 пъти фалшиви преговори стига. Когато Украйна бъде готова за капитулация ОК. Иначе не.

    21:16 21.10.2025

  • 29 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Абе аз ви казвах че бай дони всеки ден различна вълна яхва

    21:17 21.10.2025

  • 30 Иля Муромец

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Винету":

    Повече зависи от топора и булавата (боздугана) по кратуната!

    21:21 21.10.2025

  • 31 Абсурдистан

    2 0 Отговор
    Непрекъснати обрати. Остава само Дончо да обърне резбата, пу-пу да не му е уроки!

    21:24 21.10.2025

  • 32 оня с питон.я

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Pyccкий Карлик":

    Мнението на щатите няма значение, Мечокът преследва целите си, и рижият клоун го знае.

    21:24 21.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Гориил

    2 0 Отговор
    Това не е първият път, когато събаряш шахматни фигури и обръщаш масата надолу.

    21:33 21.10.2025

  • 35 Георгиев

    1 0 Отговор
    Много интересно: някой обвини Путин, че е отвлякъл окраински деца в Русия. Няма обяснения какво значи отвлякъл и списък с имена на деца. И така наречения МНС, който не е признат и от ООН, веднага обяви заповед за задържане. А пишещите статии като тази, веднага наричат Путин престъпник. А това не е доказано и даже според призумцията за невинност това не е вярно. Спомнете си Милошевич как лежа там, оказа се невинен и не го пуснаха с го убиха с лекарства там в МНС.
    Вижда се и как в ЕС не искат разбирателство за прекратяване на военните действия, а точно обратното. Това е в интерес на ВПК в света, на Англия, Франция, Германия и другите от коалицията на войната. Русия ще продължи, очаквайки да постигне целите си на СВО.

    21:34 21.10.2025

  • 36 Пинокио

    1 0 Отговор
    Още украински лъжи.Гривните девалвация.ЕУ Йок.NATTOTO крив макрон.Защитниците в джиповете..

    21:41 21.10.2025

  • 37 Розов пудел с бустер

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Винету":

    Оная, ръждивата томахавка ли, от 70те години, когато си бил на двайсе

    21:43 21.10.2025

  • 38 Торба с тор

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "АлЙо":

    Приготвил си е дъртото отверстие да освободи газта.

    21:46 21.10.2025