Въздушен удар! Пентагонът унищожи още една предполагаема лодка за наркотрафик в Карибско море (ВИДЕО)

24 Октомври, 2025 17:37 1 109 25

  • кариби-
  • сащ-
  • пийт хегсет-
  • венецуела-
  • доналд тръмп-
  • николас мадуро

В публикацията си Пийт Хегсет заяви, че ударът е бил нанесен в международни води и се похвали, че това е първият, нанесен през нощта

Въздушен удар! Пентагонът унищожи още една предполагаема лодка за наркотрафик в Карибско море (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет обяви, че американските въоръжени сили са нанесли 10-ия си удар срещу лодка, заподозряна в превоз на наркотици. Убити са шест души. Броят на жертвите в кампанията на Вашингтон срещу наркокартелите достигна най-малко 46 души, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

В публикация в социалните мрежи Хегсет заяви, че лодката е била на от картела "Трен де Арагуа", а ударът е бил нанесен в Карибско море.

През последните дни темпото на тези операции се ускори от една на няколко седмици през септември, когато започнаха, до три на седмица в момента. Две от атаките тази седмица бяха предприети и в източната част на Тихия океан, разширявайки зоната, в която военните от САЩ са готови да ги извършват.

В 20-секундно черно-бяло видео от удара, публикувано в социалните медии, се вижда малка лодка, която изглежда неподвижна във водата, когато тънък, продълговат снаряд пада върху нея, което води до експлозия. Видеото завършва, преди експлозията да утихне достатъчно, за да станат отново видими останките от лодката.

В публикацията си Хегсет заяви, че ударът е бил нанесен в международни води и се похвали, че това е първият, нанесен през нощта.

"Ако сте наркотерорист, който пренася наркотици в нашето полукълбо, ще се отнасяме с вас както с "Ал Кайда", заяви Хегсет в публикацията. "Денем или нощем, ще картографираме вашите мрежи, ще проследяваме вашите хора, ще ви преследваме и ще ви убиваме."


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 19 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Епруветка с прах за пране.

    31 3 Отговор
    Предполагаема лодка???

    17:39 24.10.2025

  • 2 В.В.П

    15 1 Отговор
    сакън, пакетите бяха за бункеро.

    17:41 24.10.2025

  • 3 Моряка

    11 1 Отговор
    Няма да плавам из Карибите да не стане грешка

    17:42 24.10.2025

  • 4 Анонимен

    18 2 Отговор
    Туризмът с яхти приключи.

    17:43 24.10.2025

  • 5 ХАРЧАТ МИЛИОНИ $

    16 4 Отговор
    ЗА ДА ПОТОПЯТ 2-3 ЛОДКИ ЗА ИМА НЕМА 100-200 000 .$

    Коментиран от #7

    17:43 24.10.2025

  • 6 Веселин Тодоров

    16 3 Отговор
    Така си ги предполагат и си ги унищожават без грам доказателства .

    Коментиран от #25

    17:44 24.10.2025

  • 7 Запознат

    4 10 Отговор

    До коментар #5 от "ХАРЧАТ МИЛИОНИ $":

    лодките не, скъпото е в лодката а после при рибите.

    Коментиран от #11

    17:45 24.10.2025

  • 8 нима не се изискват вече доказателства?

    16 1 Отговор
    до кога ще трепят само на предположения тия???

    17:45 24.10.2025

  • 9 ВЪЗДУШЕН УДАР

    13 2 Отговор
    КАТО ВЪЗДУШЕН МЕХУР. ХОЛИВУДСКИ ИЗПЪЛНЕНИЯ С РЕЗУЛТАТ НУЛА. ВАЖНОТО Е ДА ИМА ЕКШЪН.

    17:45 24.10.2025

  • 10 ГОСТ

    18 2 Отговор
    ЗА САЩ И ИЗРАЕЛ Е ПРИСЪЩ ДЪРЖАВНИЯТ ТЕРОРИЗЪМ.

    17:46 24.10.2025

  • 11 човека е дал пример

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Запознат":

    точно за твоето “скъпо” а не с лодките ама ти неможеш да вденеш

    17:46 24.10.2025

  • 12 БУХАХАХА

    2 7 Отговор
    наркомани са налазили статията.

    17:46 24.10.2025

  • 13 АЙдееее

    16 2 Отговор
    Пак изгоря некой клет рибар,а каубойските "герои" си пишат големи активи.Палячовци.

    17:48 24.10.2025

  • 14 665

    6 1 Отговор
    Еееее ..тия работи ги знаем тъдява. Пускаш двама балъци с 5 кила да изгорят (в случая буквално) , докато тирът с 2 тона минава на шус.

    17:49 24.10.2025

  • 15 Дедо ви Гошо

    10 1 Отговор
    В международни води ...предполагаема лодка на наркотрафиканти .... Абе да не са обикновени рибари или туристи? Край на туризма и край на риболова. Край и на международното право. В международни води да потопиш някой, дори без да знае кое е по каква работа е там си е нарушение на международното право, ако не и престъпление, както и да го погледнеш.

    17:51 24.10.2025

  • 16 Уфф

    5 3 Отговор
    Говедата пак са убили някой беден рибар!

    17:59 24.10.2025

  • 17 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Лодка,а?
    "Лодката беше моторница с 12 гребци на борда" се казва още в прес съобщението на Пентагона

    17:59 24.10.2025

  • 18 Страх лозе пази" Доналд Тръмп

    5 2 Отговор
    Руски противокорабни ракети възпират американското нахлуване във Венецуела

    Доставените от Русия противокорабни ракети Х-31, изстреляни от изтребители Су-30МК2В, продължават да представляват заплаха за американските военни кораби, действащи близо до бреговете на Венецуела, съобщава TWZ.

    Западните анализатори в момента не знаят дали Венецуела е получила противорадарните ракети Х-31П или Х-31А. Смята се обаче, че Венецуела разполага с такива системи. TWZ цитира разбирането на САЩ за възможностите на руските ракети и отбелязва, че те са оборудвани с активна радарна самонасочваща глава с обхват на прицелване от приблизително 30 км. Самонасочващата глава работи както в режим на прицелване преди изстрелване, така и след изстрелване. Ракетата е оборудвана и с радиоалтиметър, който осигурява прецизен полет на ниска височина над вода. Всички ракети Х-31 използват правореактивен двигател за постигане на устойчива свръхзвукова скорост.
    В допълнение към високата си максимална скорост, Х-31А е оборудвана с проникваща бойна глава, предназначена да проникне в борда на военен кораб и впоследствие да се взриви. Ракетата е по-трудна за сваляне, „тъй като е способна на многоосни маневри с ускорение до 15G, докато се плъзга над вълни“. В най-мощната си версия Х-31АД може да достигне кораб на разстояние от 75-100 морски мили. Според американски данни ракетата ускорява до скорост от Мах 1,8. TWZ посочва, че ВМС на САЩ някога са закупили Х-31 от Русия, за да тестват против

    18:03 24.10.2025

  • 19 Аналогия

    6 1 Отговор
    За предполагаемо химичско оръжие на времето унищожиха държава. Много требва да се внимава с тая предполагаемост щото направо трепат.

    18:05 24.10.2025

  • 20 От чужбина

    7 1 Отговор
    Значи са унищожени, убити хора само по ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, че прекарват наркотици. Ако предполагам, ама само предполагам, че някои български политици крадат, лъжат и т.н... мога ли да ги гръмна законно. Същото е!

    18:06 24.10.2025

  • 21 Ердоган

    1 1 Отговор
    После Зеленски бил наркоман

    18:17 24.10.2025

  • 22 браво

    2 0 Отговор
    Борбата с наркотиците е на живот и смърт.Изтровиха човечеството с тези опиати.Поколения са неутрализирани.Не могат да мислят,не работят и за зомбита ненужни .Никаква милост за производители и пласьори.

    18:17 24.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Лодката не може да бъде

    2 0 Отговор
    предполагаема. Наркотрафикът с лодката е предполагаем.

    18:20 24.10.2025

  • 25 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Веселин Тодоров":

    Тръмп се нуждае от военна победа. Най просто е да бъде спечелена войната с наркотрафика в Карибско море- потапят наред лодките,обявени за осъществяване на наркотроафшк..

    18:52 24.10.2025