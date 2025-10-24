Въздушен удар! Пентагонът унищожи още една предполагаема лодка за наркотрафик в Карибско море (ВИДЕО)

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет обяви, че американските въоръжени сили са нанесли 10-ия си удар срещу лодка, заподозряна в превоз на наркотици. Убити са шест души. Броят на жертвите в кампанията на Вашингтон срещу наркокартелите достигна най-малко 46 души, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

В публикация в социалните мрежи Хегсет заяви, че лодката е била на от картела "Трен де Арагуа", а ударът е бил нанесен в Карибско море.

През последните дни темпото на тези операции се ускори от една на няколко седмици през септември, когато започнаха, до три на седмица в момента. Две от атаките тази седмица бяха предприети и в източната част на Тихия океан, разширявайки зоната, в която военните от САЩ са готови да ги извършват.

Overnight, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by Tren de Aragua (TdA), a Designated Terrorist Organization (DTO), trafficking narcotics in the Caribbean Sea.



— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 24, 2025

В 20-секундно черно-бяло видео от удара, публикувано в социалните медии, се вижда малка лодка, която изглежда неподвижна във водата, когато тънък, продълговат снаряд пада върху нея, което води до експлозия. Видеото завършва, преди експлозията да утихне достатъчно, за да станат отново видими останките от лодката.

В публикацията си Хегсет заяви, че ударът е бил нанесен в международни води и се похвали, че това е първият, нанесен през нощта.

"Ако сте наркотерорист, който пренася наркотици в нашето полукълбо, ще се отнасяме с вас както с "Ал Кайда", заяви Хегсет в публикацията. "Денем или нощем, ще картографираме вашите мрежи, ще проследяваме вашите хора, ще ви преследваме и ще ви убиваме."