Въздушен удар! Пентагонът унищожи още една предполагаема лодка за наркотрафик в Карибско море (ВИДЕО)

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет обяви, че американските въоръжени сили са нанесли 10-ия си удар срещу лодка, заподозряна в превоз на наркотици. Убити са шест души. Броят на жертвите в кампанията на Вашингтон срещу наркокартелите достигна най-малко 46 души, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
В публикация в социалните мрежи Хегсет заяви, че лодката е била на от картела "Трен де Арагуа", а ударът е бил нанесен в Карибско море.
През последните дни темпото на тези операции се ускори от една на няколко седмици през септември, когато започнаха, до три на седмица в момента. Две от атаките тази седмица бяха предприети и в източната част на Тихия океан, разширявайки зоната, в която военните от САЩ са готови да ги извършват.
Overnight, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by Tren de Aragua (TdA), a Designated Terrorist Organization (DTO), trafficking narcotics in the Caribbean Sea.— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 24, 2025
The vessel was known by our… pic.twitter.com/lVlw0FLBv4
В 20-секундно черно-бяло видео от удара, публикувано в социалните медии, се вижда малка лодка, която изглежда неподвижна във водата, когато тънък, продълговат снаряд пада върху нея, което води до експлозия. Видеото завършва, преди експлозията да утихне достатъчно, за да станат отново видими останките от лодката.
В публикацията си Хегсет заяви, че ударът е бил нанесен в международни води и се похвали, че това е първият, нанесен през нощта.
"Ако сте наркотерорист, който пренася наркотици в нашето полукълбо, ще се отнасяме с вас както с "Ал Кайда", заяви Хегсет в публикацията. "Денем или нощем, ще картографираме вашите мрежи, ще проследяваме вашите хора, ще ви преследваме и ще ви убиваме."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Епруветка с прах за пране.
17:39 24.10.2025
2 В.В.П
17:41 24.10.2025
3 Моряка
17:42 24.10.2025
4 Анонимен
17:43 24.10.2025
5 ХАРЧАТ МИЛИОНИ $
Коментиран от #7
17:43 24.10.2025
6 Веселин Тодоров
Коментиран от #25
17:44 24.10.2025
7 Запознат
До коментар #5 от "ХАРЧАТ МИЛИОНИ $":лодките не, скъпото е в лодката а после при рибите.
Коментиран от #11
17:45 24.10.2025
8 нима не се изискват вече доказателства?
17:45 24.10.2025
9 ВЪЗДУШЕН УДАР
17:45 24.10.2025
10 ГОСТ
17:46 24.10.2025
11 човека е дал пример
До коментар #7 от "Запознат":точно за твоето “скъпо” а не с лодките ама ти неможеш да вденеш
17:46 24.10.2025
12 БУХАХАХА
17:46 24.10.2025
13 АЙдееее
17:48 24.10.2025
14 665
17:49 24.10.2025
15 Дедо ви Гошо
17:51 24.10.2025
16 Уфф
17:59 24.10.2025
17 Сатана Z
"Лодката беше моторница с 12 гребци на борда" се казва още в прес съобщението на Пентагона
17:59 24.10.2025
18 Страх лозе пази" Доналд Тръмп
Доставените от Русия противокорабни ракети Х-31, изстреляни от изтребители Су-30МК2В, продължават да представляват заплаха за американските военни кораби, действащи близо до бреговете на Венецуела, съобщава TWZ.
Западните анализатори в момента не знаят дали Венецуела е получила противорадарните ракети Х-31П или Х-31А. Смята се обаче, че Венецуела разполага с такива системи. TWZ цитира разбирането на САЩ за възможностите на руските ракети и отбелязва, че те са оборудвани с активна радарна самонасочваща глава с обхват на прицелване от приблизително 30 км. Самонасочващата глава работи както в режим на прицелване преди изстрелване, така и след изстрелване. Ракетата е оборудвана и с радиоалтиметър, който осигурява прецизен полет на ниска височина над вода. Всички ракети Х-31 използват правореактивен двигател за постигане на устойчива свръхзвукова скорост.
В допълнение към високата си максимална скорост, Х-31А е оборудвана с проникваща бойна глава, предназначена да проникне в борда на военен кораб и впоследствие да се взриви. Ракетата е по-трудна за сваляне, „тъй като е способна на многоосни маневри с ускорение до 15G, докато се плъзга над вълни“. В най-мощната си версия Х-31АД може да достигне кораб на разстояние от 75-100 морски мили. Според американски данни ракетата ускорява до скорост от Мах 1,8. TWZ посочва, че ВМС на САЩ някога са закупили Х-31 от Русия, за да тестват против
18:03 24.10.2025
19 Аналогия
18:05 24.10.2025
20 От чужбина
18:06 24.10.2025
21 Ердоган
18:17 24.10.2025
22 браво
18:17 24.10.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Лодката не може да бъде
18:20 24.10.2025
25 Мишел
До коментар #6 от "Веселин Тодоров":Тръмп се нуждае от военна победа. Най просто е да бъде спечелена войната с наркотрафика в Карибско море- потапят наред лодките,обявени за осъществяване на наркотроафшк..
18:52 24.10.2025