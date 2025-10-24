Володимир Зеленски: Мир се постига с натиск върху агресора

Украинският президент Володимир Зеленски призова САЩ да разшири санкциите срещу руския петрол от две компании към целия сектор и апелира за доставки на ракети с голям обсег, с които да отвърне на руските удари, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Зеленски беше в Лондон за преговори с над 20 европейски лидери, които обещаха военна помощ, за да защитят страната му от бъдеща руска агресия, ако бъде договорено примирие, което да сложи край на войната, продължаваща вече повече от три години.
Срещата, организирана от британския премиер Киър Стармър, имаше за цел да засили натиска върху руския президент Владимир Путин, като добави импулс към последните мерки, които включват нова серия от санкции от страна на САЩ и европейските страни върху жизненоважните приходи на Русия от износ на петрол и газ.
Преговорите засегнаха и начини за защита на украинската електроенергийна мрежа от почти ежедневните атаки с дронове и ракети от Русия с наближаването на зимата, укрепване на украинската противовъздушна отбрана и доставка на Киев на ракети с по-голям обсег, които да могат да поразяват цели дълбоко на руска територия. Зеленски призова САЩ да изпратят ракети "Томахоук", идея, с която американският президент Доналд Тръмп се заиграва.
Украинският лидер заяви, че решението на Тръмп от тази седмица да наложи санкции върху петрола е "голяма крачка". Той обаче добави, че "трябва да окажем натиск не само върху "Роснефт" и "Лукойл", но и върху всички руски петролни компании".
"Освен това, ние предприемаме наша собствена кампания за натиск с дронове и ракети, насочени специално към руския петролен сектор", отбеляза той на пресконференция в британското Външно министерство.
Засега Путин се съпротивлява на опитите да бъде принуден да преговаря за мирно споразумение със Зеленски и твърди, че мотивите за пълномащабното на Русия в по-малката ѝ съседка са легитимни. Русия също така е умела в намирането на вратички в западните санкции.
Неотстъпчивата позиция на Путин подразни силно западните лидери, отбелязва АП.
"Той отново отхвърли възможността за преговори, като вместо това отправи абсурдни искания за украинска територия, която не можеше и не е успял да завземе със сила", заяви Стармър на пресконференция заедно със Зеленски и няколко други европейски лидери. "Разбира се, това е напълно невъзможно", подчерта британският премиер.
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че целите на Путин остават непроменени, но "той изчерпва парите, войските и идеите си".
Премиерите на Дания и Нидерландия Мете Фредериксен и Дик Схоф също присъстваха лично на срещата на "Коалицията на желаещите" днес, а около 20 други лидери се присъединиха по видеоконферентна връзка.
Западните съюзници на Украйна трябва да решат някои важни въпроси относно бъдещата си роля, в момент когато най-големият конфликт в Европа от Втората световна война наближава четвъртата си годишнина.
Не е ясно и как те могат да помогнат за финансирането на опустошената от войната Украйна, какви гаранции за сигурност след войната биха могли да предоставят и какви биха могли да бъдат ангажиментите на Вашингтон по отношение на бъдещите споразумения за сигурност.
Подробностите за потенциални бъдещи мироопазващи сили са оскъдни, като срещата в Лондон има за цел да доразвие идеята – въпреки че в момента всяко мирно споразумение изглежда само далечна възможност.
Според официални представители силите вероятно ще се състоят от въздушна и морска подкрепа, а не от западни войски, разположени в Украйна. Британският министър на отбраната Джон Хийли каза, че това ще бъде "сила, която ще помогне за гарантиране на сигурността във въздуха и по море, сила, която ще помогне за обучението на украинските войски за защита на тяхната страна".
Войната не дава признаци да затихва, като на фронта загиват хиляди войници и от двете страни, а дроновете и ракетният обстрел нанасят щети в районите далеч от фронтовата линия.
Руското Министерство на отбраната заяви днес, че през изминалата седмица неговите сили са превзели 10 украински села. Малките завоевания са част от бавния, но стабилен напредък на Русия, целящ да обгради останалите украински бастиони в Донецка област както от север, така и от юг, и да създаде плацдарм за настъпление на запад в Днепропетровска област.
Министерството на отбраната също така заяви, че през нощта силите му са свалили 111 украински дрона над няколко региона, като отломките са нанесли щети на жилища и инфраструктура.
Дрон удари жилищен блок в Красногорск, в северозападната част на Москва, ранявайки пет души, сред които и едно дете, според Андрей Воробьов, губернатор на Московска област.
Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че противовъздушната отбрана е свалила три дрона, летящи към града, което е наложило спиране на полетите на две летища в Москва.
Междувременно украинските власти заявиха, че руската артилерия е поразила днес жилищен блок в югоизточния град Херсон, като е убила двама души и е ранила 22 други, включително 16-годишно момче.
Руски самолети също така са пуснали най-малко пет мощни планиращи бомби над североизточния град Харков, като раниха шестима души и повредиха жилища, според кмета Игор Терехов.
Русия за пръв път използва планиращи бомби срещу южната украинска Одеска област, съобщи Олег Кипер, ръководител на регионалната военна администрация в Одеса, който определи това като "нова, сериозна заплаха" за областта. Планиращите бомби са значително по-евтини от ракетите и носят по-голям полезен товар, отбелязва АП.
Украинската железопътна компания "Укрзализниця" обяви закъснения на влакове и промени в маршрутите в три области, дължащи се на "масиран обстрел", нанесъл щети на жп инфраструктурата, която руските сили обстрелват през последните месеци.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Анонимен
22:09 24.10.2025
3 Един
Агресорът е Еврофашисткия съюз
Агресорът е Малобритания
Агресорът е Кравария!!!
Крайно време агресорите да бъдете натиснати и смазани окончателно!
Коментиран от #9, #34, #63
22:10 24.10.2025
4 ДрайвингПлежър
До коментар #1 от "Естет":От това, което сме виждали Макарон вече го прави :D :D
22:11 24.10.2025
5 Що не ни давате да изкоментираме
22:12 24.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Мир се постига след
22:13 24.10.2025
8 Така е фашисте
22:13 24.10.2025
9 Що ли реве Наркоса....
До коментар #3 от "Един":По думите на Кардън, , Бившият съветник на Държавния департамент на САЩ, именно Украйна, а не Русия, се намира „на ръба на катастрофа“. Според неговите изчисления, съотношението между убитите украински и руски войници е 36 към 1.
Коментиран от #15
22:15 24.10.2025
10 Историк
22:15 24.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Уфф
22:15 24.10.2025
13 Глас от Русия
Коментиран от #29
22:17 24.10.2025
14 Тиква
Коментиран от #61, #64
22:18 24.10.2025
15 Един
До коментар #9 от "Що ли реве Наркоса....":Преди няколко дена имаше публикувано интервю и с действащ британски адмирал (бяга ми името) който казваше, че Украйна не може да спечели, дори "запада" да предостави всички искани оръжия и финансиране - просто нямат жива сила!
Или "Запада" събира малкото си останали топки и влиза директно във войната или ако не им дойде акъла Украйна (а покрай нея и побъркана Европа) изчезват. Други варианти няма...
22:20 24.10.2025
16 оня без коня
Коментиран от #72
22:20 24.10.2025
17 Новороссия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
22:20 24.10.2025
18 писмо без марка
22:20 24.10.2025
19 Щеше да е смешно ако не е трагично
Американският президент намекнал на вселенски преди няколко дни в белия дом че всекидневно го начукват на окрайната но резултата е нула.....
И той просто се отказа от глупави събеседници на които може да въздейства.
22:21 24.10.2025
20 Фотографа
22:21 24.10.2025
21 ха-ха
22:22 24.10.2025
22 АБЕ РЕДАКТОРЧЕТО
СИЧКИ ЗНАЕМ ЧЕ Е КУХ АМА С ТАЯ ТАБЕЛА АВДЕЕВКА КО СИ МИСЛИШ ЧИ ПРАЙШ
АДЕ ПО СЕРИОЗНО
22:22 24.10.2025
23 Украйна агресор
22:23 24.10.2025
24 писаре прекалявате
от всяка фраза кво казал зелката и другите циркаджии
а за този натиск над Русия го претопляте кат стара манджа всеки ден
22:23 24.10.2025
25 Неписан закон☝️
22:23 24.10.2025
26 Гръм и мълнии
22:23 24.10.2025
27 Бившият британски премиер (2019-2022)
Коментиран от #81
22:23 24.10.2025
28 Няма какво да се лъжем
Коментиран от #44, #58, #59
22:24 24.10.2025
29 Глас от бункера и коневръза🐴
До коментар #13 от "Глас от Русия":Украйна ни нападна...
22:25 24.10.2025
30 Путин
22:26 24.10.2025
31 Щепан Котърба чешки анализатор
22:26 24.10.2025
32 Грета
22:27 24.10.2025
33 Нема по просто го ведо
Не фатат какво ще последва за Маскалия!
22:28 24.10.2025
34 Бен Вафлек
До коментар #3 от "Един":Няма ли санитари?
22:29 24.10.2025
35 Гост
Коментиран от #36, #37, #49
22:29 24.10.2025
36 Така е!
До коментар #35 от "Гост":Агресорът ще капитулира в крайна сметка.
Коментиран от #50
22:31 24.10.2025
37 СССР
До коментар #35 от "Гост":Япония !
22:31 24.10.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Ненаситния
22:32 24.10.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Фен
22:33 24.10.2025
42 Най-много 06и4ам
22:34 24.10.2025
43 Хайо
22:34 24.10.2025
44 Ще взема от трите
До коментар #28 от "Няма какво да се лъжем":средното...
22:34 24.10.2025
45 нннн
22:35 24.10.2025
46 Обожавам много
Коментиран от #48
22:35 24.10.2025
47 Сатана Z
Коментиран от #51
22:35 24.10.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Хайо
До коментар #35 от "Гост":И това ще е Зеления .Гледайте какво става от час в Херсон .До сега не е имало такова нещо .Израел боб да бере пред това което се случва тази вечер от час в Херсон .
22:36 24.10.2025
50 Фен
До коментар #36 от "Така е!":Ами да. НАТО ще капитулира. Отново. Афганистан пасти да яде.
22:37 24.10.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 За шепа копейки
За оферта ми пишете на лично
22:37 24.10.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Vi6awГЪ3А
До коментар #53 от "6aме блокирате":Цялата редакция
Коментиран от #55
22:39 24.10.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Още новини от Украйна
Нацистите са се оттеглили от градските предели и в града се предприемат мерки за прочистване и стабилизиране.
Чакаме агломерацията Димитров-Красноармейск да се завърне у дома.
Слава на Русия
22:41 24.10.2025
57 Ъъъъъъъъ
22:43 24.10.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Сатана Z
Другарите съобщават, че бронирана група от бойци на украинските въоръжени сили, състояща се от 600 машини в три механизирани бригади, е практически обкръжена близо до Красний Лиман.
Според разузнаването, потенциални трофеи за руските въоръжени сили включват танкове „Леопарди“, „Абрамс“ и „Брадли“.
Според войници, след превземането на село Ставки, руските войски са се приближили до Лиман от две посоки.
Там са базирани 53-та, 60-та и 63-та механизирани бригади, както и 119-та бригада на териториалната отбрана на Украйна.
Руснаците скриха топката на НАТО и ги размазват като циганин мармалад по избори
22:47 24.10.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Фелдмаршал Лорд Дейвид Ричардс
22:49 24.10.2025
63 Европеец
До коментар #3 от "Един":Съгласен съм с коментара ти..... Толкова глупаво твърдение в заглавието не бях чел.... А зеления наркоман, просяк милионер, не си струва да го коментирам, просто ми е под достойнството....
22:49 24.10.2025
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Пенсионер 69 годишен
22:52 24.10.2025
66 Арманд Мема от Финландия
22:55 24.10.2025
67 Запада, САЩ, ЕС и Англия
Коментиран от #78
22:58 24.10.2025
68 Я пък тоя
К р Е т е Н
Коментиран от #77
22:59 24.10.2025
69 ?????
Ако можете.
22:59 24.10.2025
70 Лари Джонсън в САЩ
22:59 24.10.2025
71 Пенсионер на 69 години
До коментар #59 от "Когато изплува крайцера, тогава":Чудо голямо. Урките потопили един крайцер на мойте години. Къде са украинските крайцери? А? Нямат никакъв военен флот. Само хвърлят мини и безпилотни катери, дето излизат на нашите плажове. Що са им безпилотни катерите? Щото други нямат. Руснаците ги потопиха.
23:00 24.10.2025
72 Кервана от рашисти към
До коментар #16 от "оня без коня":концертите на Кобзон не спира .☝️👍
23:00 24.10.2025
73 Мчи ни пузна
Коментиран от #74
23:00 24.10.2025
74 Същото ще се случи и с фашистка Русия
До коментар #73 от "Мчи ни пузна":Капитулация и разпад .
Коментиран от #79, #85
23:02 24.10.2025
75 Посетител
23:03 24.10.2025
76 Ванга
23:03 24.10.2025
77 Мани го тоя пустиняк
До коментар #68 от "Я пък тоя":Я го виж къде е селфи то...
Авдеевка падна миналата година по това време...
Демек със старо фото статия пишат...
23:03 24.10.2025
78 Много лоша карма
До коментар #67 от "Запада, САЩ, ЕС и Англия":Милионите убити ще тежат на Байдън и фамилия поколения наред. Ще се прероди първо в бактерия. Докато се прероди в червей, ще минат сто прераждания.
23:04 24.10.2025
79 Имаш предвид Укра
До коментар #74 от "Същото ще се случи и с фашистка Русия":Щото само там носеха фашистки кръстове батальоните на Азов и Десен сектор...
А пропо същите тия къде трепеха цивилни - биваха разбити нееднократно и бягат като световни маратонци...
23:07 24.10.2025
80 Уса
23:09 24.10.2025
81 Посетител
До коментар #27 от "Бившият британски премиер (2019-2022)":Да де, то затова въпросният индустриалец му се е отблагодарил с един милион... Щото е с добро сърце...
23:09 24.10.2025
82 След ВСВ
23:10 24.10.2025
83 Ламя
23:16 24.10.2025
84 Бивш войник от
23:17 24.10.2025
85 Я пък тоя
До коментар #74 от "Същото ще се случи и с фашистка Русия":На някой му е капитулирал мозъка и е пред разпад.
Коментиран от #90
23:19 24.10.2025
86 Рублевка
23:27 24.10.2025
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 кредитно авизо
23:29 24.10.2025
89 абе
23:33 24.10.2025
90 Този коментар е премахнат от модератор.