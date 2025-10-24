Новини
Володимир Зеленски: Мир се постига с натиск върху агресора
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Мир се постига с натиск върху агресора

24 Октомври, 2025 22:07

  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • русия-
  • дронове-
  • ракети-
  • петрол

Украинският президент призова за санкции срещу всички руски петролни компании, сенчестия флот и петролни терминали

Володимир Зеленски: Мир се постига с натиск върху агресора - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Украинският президент Володимир Зеленски призова САЩ да разшири санкциите срещу руския петрол от две компании към целия сектор и апелира за доставки на ракети с голям обсег, с които да отвърне на руските удари, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Зеленски беше в Лондон за преговори с над 20 европейски лидери, които обещаха военна помощ, за да защитят страната му от бъдеща руска агресия, ако бъде договорено примирие, което да сложи край на войната, продължаваща вече повече от три години.

Още новини от Украйна

Срещата, организирана от британския премиер Киър Стармър, имаше за цел да засили натиска върху руския президент Владимир Путин, като добави импулс към последните мерки, които включват нова серия от санкции от страна на САЩ и европейските страни върху жизненоважните приходи на Русия от износ на петрол и газ.

Преговорите засегнаха и начини за защита на украинската електроенергийна мрежа от почти ежедневните атаки с дронове и ракети от Русия с наближаването на зимата, укрепване на украинската противовъздушна отбрана и доставка на Киев на ракети с по-голям обсег, които да могат да поразяват цели дълбоко на руска територия. Зеленски призова САЩ да изпратят ракети "Томахоук", идея, с която американският президент Доналд Тръмп се заиграва.

Украинският лидер заяви, че решението на Тръмп от тази седмица да наложи санкции върху петрола е "голяма крачка". Той обаче добави, че "трябва да окажем натиск не само върху "Роснефт" и "Лукойл", но и върху всички руски петролни компании".

"Освен това, ние предприемаме наша собствена кампания за натиск с дронове и ракети, насочени специално към руския петролен сектор", отбеляза той на пресконференция в британското Външно министерство.

Засега Путин се съпротивлява на опитите да бъде принуден да преговаря за мирно споразумение със Зеленски и твърди, че мотивите за пълномащабното на Русия в по-малката ѝ съседка са легитимни. Русия също така е умела в намирането на вратички в западните санкции.

Неотстъпчивата позиция на Путин подразни силно западните лидери, отбелязва АП.

"Той отново отхвърли възможността за преговори, като вместо това отправи абсурдни искания за украинска територия, която не можеше и не е успял да завземе със сила", заяви Стармър на пресконференция заедно със Зеленски и няколко други европейски лидери. "Разбира се, това е напълно невъзможно", подчерта британският премиер.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че целите на Путин остават непроменени, но "той изчерпва парите, войските и идеите си".

Премиерите на Дания и Нидерландия Мете Фредериксен и Дик Схоф също присъстваха лично на срещата на "Коалицията на желаещите" днес, а около 20 други лидери се присъединиха по видеоконферентна връзка.

Западните съюзници на Украйна трябва да решат някои важни въпроси относно бъдещата си роля, в момент когато най-големият конфликт в Европа от Втората световна война наближава четвъртата си годишнина.

Не е ясно и как те могат да помогнат за финансирането на опустошената от войната Украйна, какви гаранции за сигурност след войната биха могли да предоставят и какви биха могли да бъдат ангажиментите на Вашингтон по отношение на бъдещите споразумения за сигурност.

Подробностите за потенциални бъдещи мироопазващи сили са оскъдни, като срещата в Лондон има за цел да доразвие идеята – въпреки че в момента всяко мирно споразумение изглежда само далечна възможност.

Според официални представители силите вероятно ще се състоят от въздушна и морска подкрепа, а не от западни войски, разположени в Украйна. Британският министър на отбраната Джон Хийли каза, че това ще бъде "сила, която ще помогне за гарантиране на сигурността във въздуха и по море, сила, която ще помогне за обучението на украинските войски за защита на тяхната страна".

Войната не дава признаци да затихва, като на фронта загиват хиляди войници и от двете страни, а дроновете и ракетният обстрел нанасят щети в районите далеч от фронтовата линия.

Руското Министерство на отбраната заяви днес, че през изминалата седмица неговите сили са превзели 10 украински села. Малките завоевания са част от бавния, но стабилен напредък на Русия, целящ да обгради останалите украински бастиони в Донецка област както от север, така и от юг, и да създаде плацдарм за настъпление на запад в Днепропетровска област.

Министерството на отбраната също така заяви, че през нощта силите му са свалили 111 украински дрона над няколко региона, като отломките са нанесли щети на жилища и инфраструктура.

Дрон удари жилищен блок в Красногорск, в северозападната част на Москва, ранявайки пет души, сред които и едно дете, според Андрей Воробьов, губернатор на Московска област.

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че противовъздушната отбрана е свалила три дрона, летящи към града, което е наложило спиране на полетите на две летища в Москва.

Междувременно украинските власти заявиха, че руската артилерия е поразила днес жилищен блок в югоизточния град Херсон, като е убила двама души и е ранила 22 други, включително 16-годишно момче.

Руски самолети също така са пуснали най-малко пет мощни планиращи бомби над североизточния град Харков, като раниха шестима души и повредиха жилища, според кмета Игор Терехов.

Русия за пръв път използва планиращи бомби срещу южната украинска Одеска област, съобщи Олег Кипер, ръководител на регионалната военна администрация в Одеса, който определи това като "нова, сериозна заплаха" за областта. Планиращите бомби са значително по-евтини от ракетите и носят по-голям полезен товар, отбелязва АП.

Украинската железопътна компания "Укрзализниця" обяви закъснения на влакове и промени в маршрутите в три области, дължащи се на "масиран обстрел", нанесъл щети на жп инфраструктурата, която руските сили обстрелват през последните месеци.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 Анонимен

    30 2 Отговор
    Приятни сънища!

    22:09 24.10.2025

  • 3 Един

    47 8 Отговор
    Агресорът е Украйна!
    Агресорът е Еврофашисткия съюз
    Агресорът е Малобритания
    Агресорът е Кравария!!!
    Крайно време агресорите да бъдете натиснати и смазани окончателно!

    Коментиран от #9, #34, #63

    22:10 24.10.2025

  • 4 ДрайвингПлежър

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "Естет":

    От това, което сме виждали Макарон вече го прави :D :D

    22:11 24.10.2025

  • 5 Що не ни давате да изкоментираме

    3 23 Отговор
    костадин копейката - предателя в другата статия?

    22:12 24.10.2025

  • 7 Мир се постига след

    42 5 Отговор
    победа, а като гледам Украйна е още далеч от ней. В същност Зеленски като какъв се изказва и дава мнения? Като обикновен украинец, президент, бивш президен, бъдещ президент и т.н? Той е без мандат като нашия главен прокурор.

    22:13 24.10.2025

  • 8 Така е фашисте

    31 5 Отговор
    Затова са ви натиснали. 😄

    22:13 24.10.2025

  • 9 Що ли реве Наркоса....

    30 5 Отговор

    До коментар #3 от "Един":

    По думите на Кардън, , Бившият съветник на Държавния департамент на САЩ, именно Украйна, а не Русия, се намира „на ръба на катастрофа“. Според неговите изчисления, съотношението между убитите украински и руски войници е 36 към 1.

    Коментиран от #15

    22:15 24.10.2025

  • 10 Историк

    23 13 Отговор
    Без руският нефт , ,газ ,желязо и торове , ЕС ще се върне в 19 век.

    22:15 24.10.2025

  • 12 Уфф

    27 4 Отговор
    Пак ли тоя изрод ни поднасяте?

    22:15 24.10.2025

  • 13 Глас от Русия

    42 3 Отговор
    Украйна е агресора!

    Коментиран от #29

    22:17 24.10.2025

  • 14 Тиква

    27 26 Отговор
    Долно окрабадеровска зган,колко са лицемерни,окраина става 404,слава на Русия.

    Коментиран от #61, #64

    22:18 24.10.2025

  • 15 Един

    26 24 Отговор

    До коментар #9 от "Що ли реве Наркоса....":

    Преди няколко дена имаше публикувано интервю и с действащ британски адмирал (бяга ми името) който казваше, че Украйна не може да спечели, дори "запада" да предостави всички искани оръжия и финансиране - просто нямат жива сила!

    Или "Запада" събира малкото си останали топки и влиза директно във войната или ако не им дойде акъла Украйна (а покрай нея и побъркана Европа) изчезват. Други варианти няма...

    22:20 24.10.2025

  • 16 оня без коня

    28 22 Отговор
    Кучето си лае , СВО -то си продължава . Те така и с наш зеля - нека си предлага каквото иска - укрията така или иначе се смалява ли , смалява .

    Коментиран от #72

    22:20 24.10.2025

  • 17 Новороссия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

    24 22 Отговор
    Напудреното носле започва да придобива все по–трагикомичен образ !!!

    22:20 24.10.2025

  • 18 писмо без марка

    20 21 Отговор
    Зельооо пясъчният часовни вече е обърнат за теб,къде ще бягаш?Не САС да те пазят, ами и в пъкъла няма да се заровиш.

    22:20 24.10.2025

  • 19 Щеше да е смешно ако не е трагично

    20 13 Отговор
    Все още има хора които си въобразяват че нещо може да се промени в хода на операцията.
    Американският президент намекнал на вселенски преди няколко дни в белия дом че всекидневно го начукват на окрайната но резултата е нула.....
    И той просто се отказа от глупави събеседници на които може да въздейства.

    22:21 24.10.2025

  • 20 Фотографа

    15 10 Отговор
    Селфи си прави човека🤨

    22:21 24.10.2025

  • 21 ха-ха

    25 12 Отговор
    Зеленият започна като комик , а ще завърши като трагикомик !

    22:22 24.10.2025

  • 22 АБЕ РЕДАКТОРЧЕТО

    17 12 Отговор
    ЩО СЕ ПОДИГРАВАШ НА ЗЕЛЕНЧУКА БЕ
    СИЧКИ ЗНАЕМ ЧЕ Е КУХ АМА С ТАЯ ТАБЕЛА АВДЕЕВКА КО СИ МИСЛИШ ЧИ ПРАЙШ
    АДЕ ПО СЕРИОЗНО

    22:22 24.10.2025

  • 23 Украйна агресор

    29 2 Отговор
    Три години и половина,Путин успешно отблъсква наглия агресор,без чужда помощ!

    22:23 24.10.2025

  • 24 писаре прекалявате

    17 10 Отговор
    да правите пълнежи
    от всяка фраза кво казал зелката и другите циркаджии

    а за този натиск над Русия го претопляте кат стара манджа всеки ден

    22:23 24.10.2025

  • 25 Неписан закон☝️

    19 3 Отговор
    Мир се постига само... с БОЙ над агресора... Примерите са безброй.

    22:23 24.10.2025

  • 26 Гръм и мълнии

    12 16 Отговор
    Разбъзикаха Русия, сега им влиза все по-надълбоко

    22:23 24.10.2025

  • 27 Бившият британски премиер (2019-2022)

    16 11 Отговор
    Борис Джонсън може да е подкрепял удължаването на войната в Украйна в интерес на своя спонсор, бизнесмена Кристофър Харбърн, който има дял в отбранителната компания QinetiQ

    Коментиран от #81

    22:23 24.10.2025

  • 28 Няма какво да се лъжем

    20 19 Отговор
    Русия ще си вземе това, което иска!

    Коментиран от #44, #58, #59

    22:24 24.10.2025

  • 29 Глас от бункера и коневръза🐴

    18 10 Отговор

    До коментар #13 от "Глас от Русия":

    Украйна ни нападна...

    22:25 24.10.2025

  • 30 Путин

    18 7 Отговор
    Мистър Тръмп,спрете агресора Зеленски !

    22:26 24.10.2025

  • 31 Щепан Котърба чешки анализатор

    18 12 Отговор
    Украинският президент Володимир Зеленски не иска да признае поражението си в конфликта с Русия, тъй като това ще бъде фатално за него. "Зеленски знае, че краят е близо", казва експертът. Той отбеляза, че военните и наемниците масово дезертират от въоръжените сили на Украйна (ВСУ), докато Европа доставя на Киев все по-малко боеприпаси и оръжия. Според Котърба "перспективите не са блестящи". "Зеленски не иска да претърпи фатално поражение, тъй като това е краят за него. Той разбира, че няма да оцелее след капитулация", подчертава анализаторът. Той смята, че украинският лидер се нуждае от примирие. "Примирието ще позволи попълване на резерви, запаси от боеприпаси, намиране на хора и прегрупиране на силите. Той отчаяно се нуждае от време. Но той го няма и няма да го има", заключи експертът. По-рано Зеленски заяви, че победата за Украйна ще бъде запазването на поне някои територии.

    22:26 24.10.2025

  • 32 Грета

    13 9 Отговор
    Докога Запада ще гледа,как Зеленски избива руснаци?

    22:27 24.10.2025

  • 33 Нема по просто го ведо

    12 14 Отговор
    от русофила!
    Не фатат какво ще последва за Маскалия!

    22:28 24.10.2025

  • 34 Бен Вафлек

    3 8 Отговор

    До коментар #3 от "Един":

    Няма ли санитари?

    22:29 24.10.2025

  • 35 Гост

    19 2 Отговор
    Мир се постига с капитулацията на една от страните. Друг вариант досега не е познат.

    Коментиран от #36, #37, #49

    22:29 24.10.2025

  • 36 Така е!

    8 9 Отговор

    До коментар #35 от "Гост":

    Агресорът ще капитулира в крайна сметка.

    Коментиран от #50

    22:31 24.10.2025

  • 37 СССР

    2 5 Отговор

    До коментар #35 от "Гост":

    Япония !

    22:31 24.10.2025

  • 39 Ненаситния

    5 10 Отговор
    Зеленски иска цяла Русия,до Владивосток !

    22:32 24.10.2025

  • 41 Фен

    8 4 Отговор
    Ботушът те мачка. И ти мачкаш ботуша. Отдолу. Диалектика.

    22:33 24.10.2025

  • 42 Най-много 06и4ам

    9 5 Отговор
    3еленски-студен и с много свещи

    22:34 24.10.2025

  • 43 Хайо

    11 5 Отговор
    Факти пак спите ,от час в Херсон е ад .Русия направо удря какво в Чечения .Блокове падат като дървени колони,нещо страшно е .Офицери от армията на Украйна искат от Зеленски да обяви капитулация .Явно Русия спря да си играе на война .За тази вечер се очаква в цяла Украйна да е ад.Гледах директно ,само звука и гледката при бомбенето те кара настръхваш ,представям си хората как се чувстват там .

    22:34 24.10.2025

  • 44 Ще взема от трите

    9 5 Отговор

    До коментар #28 от "Няма какво да се лъжем":

    средното...

    22:34 24.10.2025

  • 45 нннн

    8 5 Отговор
    Зеленият потник да натиска с Д. Да не ме кара мен. Аз не ща.

    22:35 24.10.2025

  • 46 Обожавам много

    7 3 Отговор
    Редакторите тук-поемат всичко и са ГЪЛТАЧИ....

    Коментиран от #48

    22:35 24.10.2025

  • 47 Сатана Z

    8 3 Отговор
    Зеленият бункерен плъх бавно ,но сигурно разкоства глупавите западняци икономически и финансово докато ги докара да се избият по между си.

    Коментиран от #51

    22:35 24.10.2025

  • 49 Хайо

    9 2 Отговор

    До коментар #35 от "Гост":

    И това ще е Зеления .Гледайте какво става от час в Херсон .До сега не е имало такова нещо .Израел боб да бере пред това което се случва тази вечер от час в Херсон .

    22:36 24.10.2025

  • 50 Фен

    8 2 Отговор

    До коментар #36 от "Така е!":

    Ами да. НАТО ще капитулира. Отново. Афганистан пасти да яде.

    22:37 24.10.2025

  • 52 За шепа копейки

    3 6 Отговор
    Ще предам родината си и ще спамя форумите с опорки от Мутрофанова.
    За оферта ми пишете на лично

    22:37 24.10.2025

  • 54 Vi6awГЪ3А

    3 1 Отговор

    До коментар #53 от "6aме блокирате":

    Цялата редакция

    Коментиран от #55

    22:39 24.10.2025

  • 56 Още новини от Украйна

    7 3 Отговор
    ‼️ Към вечерта пристигат съобщения, че град Родинское, северно от Красноармейск, се е завърнал в родното си пристанище.

    Нацистите са се оттеглили от градските предели и в града се предприемат мерки за прочистване и стабилизиране.

    Чакаме агломерацията Димитров-Красноармейск да се завърне у дома.

    Слава на Русия

    22:41 24.10.2025

  • 57 Ъъъъъъъъ

    6 3 Отговор
    Днес в Уелс имаше избори....Такива локални....В едно градче, което беше крепост на лейбъристите от 1910 насам. Днес обаче, лейбъристите бяха разгромени от една както е модерно да се казва "крайнодясна" партия, която изпревари друга крайнодясна партия......И повярвайте ми, тези "посещения" на Зеленски и "Украйна" като цяло, имат много общо с възхода на тези партии.

    22:43 24.10.2025

  • 60 Сатана Z

    4 4 Отговор
    ⚠️Красний Лиман. Успехи на руските въоръжени сили. Катастрофа на украинските въоръжени сили. 24.10

    Другарите съобщават, че бронирана група от бойци на украинските въоръжени сили, състояща се от 600 машини в три механизирани бригади, е практически обкръжена близо до Красний Лиман.

    Според разузнаването, потенциални трофеи за руските въоръжени сили включват танкове „Леопарди“, „Абрамс“ и „Брадли“.

    Според войници, след превземането на село Ставки, руските войски са се приближили до Лиман от две посоки.

    Там са базирани 53-та, 60-та и 63-та механизирани бригади, както и 119-та бригада на териториалната отбрана на Украйна.
    Руснаците скриха топката на НАТО и ги размазват като циганин мармалад по избори

    22:47 24.10.2025

  • 62 Фелдмаршал Лорд Дейвид Ричардс

    4 2 Отговор
    от Англия който е бил командир на войските на НАТО по време на операцията в Афганистан и има най-високия Офицерски чин в Британската армия, смята, че западните съюзници са разочаровали Киев, като са му дали фалшива надежда. "Това, което направихме в случая с Украйна, беше да насърчим Украйна да се бие, но не й дадохме средства да спечели", казва бившият Началник на Британския щаб на отбраната. На въпрос за шансовете на Украйна за успех от журналист той отговаря недвусмислено: "Според мен те няма да спечелят". Когато журналистът изяснява дали Украйна може да спечели, дори и с необходимите ресурси, Фелдмаршалът отговаря: Не, те нямат личен състав в жива сила да воюват с Русия.

    22:49 24.10.2025

  • 63 Европеец

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Един":

    Съгласен съм с коментара ти..... Толкова глупаво твърдение в заглавието не бях чел.... А зеления наркоман, просяк милионер, не си струва да го коментирам, просто ми е под достойнството....

    22:49 24.10.2025

  • 65 Пенсионер 69 годишен

    4 3 Отговор
    Снимката е направена от екип на нарко палячовски зеленски в Полша.

    22:52 24.10.2025

  • 66 Арманд Мема от Финландия

    3 1 Отговор
    казва, че западните страни са се провалили с конфликта в Украйна. Такова изявление е направил като член на Финландската национално-консервативна партия "Алианс за свобода" Арманд Мема. "Вече загубихме конфликта в Украйна и ако продължим да допринасяме за продължаването му, само ще влошим ситуацията, особено за Украйна", написал политикът. Мема подчертава, че според него властите на ЕС възпрепятстват установяването на мир в Украйна по всякакъв възможен начин, като ескалират конфликта.

    22:55 24.10.2025

  • 67 Запада, САЩ, ЕС и Англия

    4 2 Отговор
    вече започват открито да си признават, че са подвели Украйна, че ще победи Русия. Убитите украински и руски момчета и мъже ще им тежат на съвестта с поколения напред, на техните деца, внуци и правнуци.

    Коментиран от #78

    22:58 24.10.2025

  • 68 Я пък тоя

    5 2 Отговор
    Войниците умират, нашия хубостник си прави селфи.
    К р Е т е Н

    Коментиран от #77

    22:59 24.10.2025

  • 69 ?????

    4 1 Отговор
    Натискайте бре.
    Ако можете.

    22:59 24.10.2025

  • 70 Лари Джонсън в САЩ

    4 2 Отговор
    Бивш анализатор на ЦРУ казва „Русия може да произведе необходимото количество оръжия, без да изчерпва ресурсите на други сектори на икономиката. Ако го погледнете отвън, Русия е способна да произведе всички материали, необходими за водене на съвременна война. Нито Украйна, нито Европа, нито Съединените щати, както разбрахме, не са способни на това. Те доказаха своята некомпетентност“, и още „Руснаците имат повече войници на фронтовата линия от украинците. Дори Сирски признава, че руснаците имат двукратно предимство в личния състав. Следователно сега сме свидетели на предсмъртната агония на Украйна“, подчертава Лари Джонсън.

    22:59 24.10.2025

  • 71 Пенсионер на 69 години

    3 2 Отговор

    До коментар #59 от "Когато изплува крайцера, тогава":

    Чудо голямо. Урките потопили един крайцер на мойте години. Къде са украинските крайцери? А? Нямат никакъв военен флот. Само хвърлят мини и безпилотни катери, дето излизат на нашите плажове. Що са им безпилотни катерите? Щото други нямат. Руснаците ги потопиха.

    23:00 24.10.2025

  • 72 Кервана от рашисти към

    5 3 Отговор

    До коментар #16 от "оня без коня":

    концертите на Кобзон не спира .☝️👍

    23:00 24.10.2025

  • 73 Мчи ни пузна

    7 2 Отговор
    Германия постигна траен мир чрез КА ПИ ТУ ЛА ЦИ Я...

    Коментиран от #74

    23:00 24.10.2025

  • 74 Същото ще се случи и с фашистка Русия

    3 4 Отговор

    До коментар #73 от "Мчи ни пузна":

    Капитулация и разпад .

    Коментиран от #79, #85

    23:02 24.10.2025

  • 75 Посетител

    3 1 Отговор
    Драга Редакция! Може би ще е по-добре да промените снимката за статията, тъй като отдавна не е актуална! Откога Авдеевка е руска?! А и този на снимката, трябва да спре със селфитата, понеже, на която ѝ табела да се е снимал, не след дълго е попадала в руски ръце...

    23:03 24.10.2025

  • 76 Ванга

    4 1 Отговор
    не само украйна ще падне, но и ЕС ще се разпадне!

    23:03 24.10.2025

  • 77 Мани го тоя пустиняк

    5 1 Отговор

    До коментар #68 от "Я пък тоя":

    Я го виж къде е селфи то...
    Авдеевка падна миналата година по това време...
    Демек със старо фото статия пишат...

    23:03 24.10.2025

  • 78 Много лоша карма

    2 1 Отговор

    До коментар #67 от "Запада, САЩ, ЕС и Англия":

    Милионите убити ще тежат на Байдън и фамилия поколения наред. Ще се прероди първо в бактерия. Докато се прероди в червей, ще минат сто прераждания.

    23:04 24.10.2025

  • 79 Имаш предвид Укра

    3 1 Отговор

    До коментар #74 от "Същото ще се случи и с фашистка Русия":

    Щото само там носеха фашистки кръстове батальоните на Азов и Десен сектор...
    А пропо същите тия къде трепеха цивилни - биваха разбити нееднократно и бягат като световни маратонци...

    23:07 24.10.2025

  • 80 Уса

    4 1 Отговор
    Зеления шушумига се прави на много знаещ и разбиращ а преди няколко дена приличаше на блед смртник и пелтечеше нещо неразбираемо на украино англииски.Очевадно няма как да победят Русия и 4 години ни разиграват тъпия си пдрс ки театър

    23:09 24.10.2025

  • 81 Посетител

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Бившият британски премиер (2019-2022)":

    Да де, то затова въпросният индустриалец му се е отблагодарил с един милион... Щото е с добро сърце...

    23:09 24.10.2025

  • 82 След ВСВ

    3 1 Отговор
    Такива като тоя на снимката са ги бесели на площада. Десетки хиляди са се събрали да ги гледат как ритат и се напикават, а след това са ги оставяли да висят, а хиляди са се изреждали да ги запалюят!

    23:10 24.10.2025

  • 83 Ламя

    4 2 Отговор
    Ха така Наркомански натискай със дуПето и ще се получи.

    23:16 24.10.2025

  • 84 Бивш войник от

    2 2 Отговор
    частите на НКВД разказва, как са бесели бандеровците. Влачели са ги нас рани от страх. На други са дали по 20 години ГУЛАГ, но урката Хрушчов ги амнистирал и сега руснака се бие с тяхното семе.

    23:17 24.10.2025

  • 85 Я пък тоя

    2 2 Отговор

    До коментар #74 от "Същото ще се случи и с фашистка Русия":

    На някой му е капитулирал мозъка и е пред разпад.

    Коментиран от #90

    23:19 24.10.2025

  • 86 Рублевка

    1 1 Отговор
    Руската армия настъпва по всички направления, а украинските загуби са чудовищни. Предавайте се безумци! Руснаците ще ви излекуват раните, ще ви нахранят и след време ще се завърнете при семействата и приятелите си. На позивна "Волга" урките могат да си поръчат коридор за предаване в плен. Много хуманен акт от страна на руската армия.

    23:27 24.10.2025

  • 88 кредитно авизо

    1 0 Отговор
    Значи , зеленият шмъркач сам ще се натиска и ЕС ще му помага ?!

    23:29 24.10.2025

  • 89 абе

    0 0 Отговор
    всички сте с руски корени това е ясно. А защо не вземете да направите една руска рулетка . Който загуби губи и държавата си. Ако зеленчука загуби окурайна става руска. Ако русия загуби което е малко вероятно, руснаците се изтеглят и остават началните си територии на украйна преди войната.

    23:33 24.10.2025

