Пхеннян изстреля балистични ракети на 350 км

Северна Корея е изстреляла балистични ракети с малък обсег в сряда сутринта, които са изминали приблизително 350 км, съобщи информационна агенция Йонхап, позовавайки се на южнокорейски военни служители.

Обединеният комитет на началник-щабовете на Република Корея съобщи за изстрелването на няколко балистични ракети от окръг Чунхва, провинция Северно Хванхе, насочени на североизток, приблизително в 8:10 ч. местно време (2:10 ч. българско време). Според Южна Корея ракетите са паднали на сушата, въпреки че са били насочени към Японско море. Сеул не изключва възможността тестваната ракета да е новата Hwasong-11DA-4.5, която беше пусната на 18 септември 2024 г.

Във връзка с изстрелването президентската администрация свика извънредна среща по сигурността.

Това изстрелване е първото, откакто президентът Ли Дже-мьон пое властта в Република Корея в началото на юни, и петото за тази година. Следващата седмица в южнокорейския град Кьонджу ще се проведе срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Няколко дни преди събитието се очаква президентът на САЩ Доналд Тръмп да пристигне в южната част на Корейския полуостров.