Пхеннян изстреля балистични ракети на 350 км

22 Октомври, 2025 05:54, обновена 22 Октомври, 2025 06:01 529 2

  • северна корея-
  • ракети

Въпреки, че са били насочени към Японско море, те са паднали на сушата, съобщават от Сеул

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Северна Корея е изстреляла балистични ракети с малък обсег в сряда сутринта, които са изминали приблизително 350 км, съобщи информационна агенция Йонхап, позовавайки се на южнокорейски военни служители.

Обединеният комитет на началник-щабовете на Република Корея съобщи за изстрелването на няколко балистични ракети от окръг Чунхва, провинция Северно Хванхе, насочени на североизток, приблизително в 8:10 ч. местно време (2:10 ч. българско време). Според Южна Корея ракетите са паднали на сушата, въпреки че са били насочени към Японско море. Сеул не изключва възможността тестваната ракета да е новата Hwasong-11DA-4.5, която беше пусната на 18 септември 2024 г.

Във връзка с изстрелването президентската администрация свика извънредна среща по сигурността.

Това изстрелване е първото, откакто президентът Ли Дже-мьон пое властта в Република Корея в началото на юни, и петото за тази година. Следващата седмица в южнокорейския град Кьонджу ще се проведе срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Няколко дни преди събитието се очаква президентът на САЩ Доналд Тръмп да пристигне в южната част на Корейския полуостров.


Северна Корея
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Варненец

    1 1 Отговор
    Тея ядат по една шепа ориз на ден, ама ракети правят, смешници🤣

    Коментиран от #2

    06:18 22.10.2025

  • 2 Шопо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Варненец":

    Куче с ориз е деликатес.

    06:30 22.10.2025

Новини по държави:
