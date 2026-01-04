ISW: Руснаците провеждат настъпателни операции в няколко направления, но без успех

Руската армия продължават настъплението си на фронта и не се отказва от намерението си да завземе още територии. Това пишат анализатори на Института за изследване на войната ( ISW) в новия си доклад.
Ситуацията на фронта
На 3 януари руските войски продължават с настъпателните си операции в северната част на Сумска област, но без да постигат успех. Руснаците обаче напредват северно от Суми в района на Киндративка, Олексиевка, Андреевка и Варачиное и югоизточно от град Суми в района на Грабовски.
Руските сили наскоро напреднаха в северната част на Харковска област. Геолокационни карти и видеоклипове, публикувани на 31 декември, показват, че руската армия наскоро е напреднала в централната част на Сотницки Козачко (северозападно от Харков).
Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) пък напредват в Купянското направление. Геолокационни карти, публикувани на 2 януари, показват, че те са напреднали близо до магистрала Р-79 Купянск-Чугуев в центъра на Купянск.
Руснаците продължават с настъпателните операции в посока Боровски, Славянски-Лимански, Добропилски, както и Покровски и Новопавливски, но без успех.
Руските войници продължават и с настъпателните операции на Сиверското направление, но не постигат голям напредък.
Руските сили наскоро напреднаха в тактическия район Константиновка-Дружковка. Геолокационните карти от 2 януари показват, че те наскоро са напреднали по магистрала Е-40 Бахмут-Славянск североизточно от Орихово-Василивка (североизточно от Константиновка).
Армията на Кремъл продължава настъплението си североизточно от Александровка близо до Зелений Гай и Андреевка-Клевцовое и югоизточно от Александровка близо до Вороние, Александроград и Вишневое, но без да напредват.
Руската армия продължава и настъплението си и в посока Гуляйполе, и на запад от Запорожка област, и в Херсонското направление, но без напредък.
2 Европеец
Коментиран от #73
15:14 04.01.2026
4 Гост
Коментиран от #11
15:15 04.01.2026
5 Руснаците напредват
15:16 04.01.2026
6 Български мисирки
15:16 04.01.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #32
15:16 04.01.2026
8 горски
15:17 04.01.2026
11 Рублевка
До коментар #4 от "Гост":Путин е виновен, защото не унищожи украинския тил с ядрени оръжия. Жали украинците, които избиват невинни руснаци. Предател!
Коментиран от #39
15:19 04.01.2026
13 БОЛШЕВИК
15:21 04.01.2026
14 Делю Хайдутин
15:21 04.01.2026
15 Истината
15:21 04.01.2026
16 Попов
Затова не е добре милиционер и фатмак да са начело на държавата.
Коментиран от #25, #28, #36, #38
15:22 04.01.2026
17 Пешко
Коментиран от #24
15:23 04.01.2026
18 свален самолет дето се приземил
Настъпление с неоправдано големи жертви за незначителен напредък - може би.
15:24 04.01.2026
19 Те не са терористи и краци като кравари
15:25 04.01.2026
20 Данко Урсузина
15:26 04.01.2026
23 Хаха
Руснаците "неуспешно" настъпват, а всушанките "успешно" отстъпват!
15:26 04.01.2026
24 Данко Пиратина
До коментар #17 от "Пешко":О, Кобзончик, как дела?
15:27 04.01.2026
25 Смятай, братко, и с този въздух налягане
До коментар #16 от "Попов":не може да се справи украинската армия подкрепяна от НАТО и 50+ държави с разузнавателни и сателитни данни, стотици милиарди долара кеш, модерно натовски оборудване - американски, германски и британски танкове, самолети, дронове, хаймарси, торм Шедоу, страйкъри, ...какво ли не и прочие...и не само, че не могат да ги победят, ами на всичко отгоре и отстъпват от градове и територии които нямат никакво стратегипеско значение, а уктротролове като теб вият от безсилна ярост.
15:27 04.01.2026
26 хо-хо ! 🎅🏼
Коментиран от #40
15:28 04.01.2026
27 РФ е въздух под налягане !
Коментиран от #43, #44, #56
15:28 04.01.2026
28 Тро тро тро
До коментар #16 от "Попов":На базата на какво ги правиш тези гениални заключения, бе Попов, да не е на финикийски карти от нов тип?
15:28 04.01.2026
29 Мисит
15:29 04.01.2026
30 Щом виеш като е.Ван чакал,
До коментар #21 от "Историческа истина":значи нещата се развиват в правилна насока!😃
15:29 04.01.2026
31 Данко Урсузина
До коментар #21 от "Историческа истина":Сам ли го измисли? Ако са ти го дали готово на зле е!
15:29 04.01.2026
32 То и ти как си жив
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":с тоя мозък?
Сигурнао само за дишане и пазене на равновесие го ползваш.
15:29 04.01.2026
33 Читател
Да се смееш ли да плачеш ли на т.ъ.па пропаганда - руснаците напредват обаче "без успех" пък укрите имат само "успехи" но отстъпват. Интересно ми е кой дава пари на тези "анализатори на Института за изследване на войната" за тези "велики" умозаключения.
Не знам даже и нашите козячета дали се хващат
Коментиран от #41, #59
15:30 04.01.2026
34 с усмивка
До коментар #21 от "Историческа истина":Остроумно граматично прозрение!👍
15:30 04.01.2026
35 Баце
Немам повече въпроси, а да: айде нека приключат с оперцациите, да видим резултатите и после да коментираме.
Не е ли така по-правилно?
15:30 04.01.2026
36 Механик
До коментар #16 от "Попов":А на мен Артилериста ми наду главата,че Русия била сила.
15:31 04.01.2026
37 Слава Украина
Негадяй руский гад!!!!
15:31 04.01.2026
38 Ти и сега си заблуден
До коментар #16 от "Попов":и нищо не можеш да направиш по върпоса, щото нямаш оборудване между ушите.
15:31 04.01.2026
39 Какво жали Путин бе,
До коментар #11 от "Рублевка":ако удари тила на Украйна с ЯО какво ще плячкосва? Как ще обясни на милионите облъчени обречени хора, че е дошъл да ги освобождава. Промишлеността унищожена на 100%, плодородната украинска земя радиоактивна за следващите 100-200 години. Милиони изпарени между които и руснаци. А и възмездие ще има ако посегне на столици и големи градове на членки на НАТО.
15:31 04.01.2026
40 Бъзиктар
До коментар #26 от "хо-хо ! 🎅🏼":Нещо като ,,непорочно зачатие",хем си родила,хем си девица.Това е да настъпваш но без успех.Котката на Шрьодингер на оня гербаджия-хем си тук,хем те няма😆Некоалиция,ръйш ли!
15:32 04.01.2026
41 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #33 от "Читател":Клесс,днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?
15:32 04.01.2026
42 Амиии, Тръмп вчера го каза:
Ама вии си драскайте тука, нема лошо.
15:33 04.01.2026
43 Данко Пиратина
До коментар #27 от "РФ е въздух под налягане !":Визуализирай цените в ЕС преди и след санкциите! Там е истината!
Коментиран от #75
15:33 04.01.2026
45 историк
15:33 04.01.2026
46 Мишел
15:34 04.01.2026
47 😎😎😎Ватенките напредвали
15:34 04.01.2026
48 Минувач
Ако не напредва, значи няма и настъпление. Може да има опит за настъпление, може да има позиционни битки без напредък, но не може да реализираш настъпление без да напредваш.
Коментиран от #55
15:34 04.01.2026
49 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ
15:35 04.01.2026
50 Констатация
Коментиран от #53
15:35 04.01.2026
51 и как се
15:35 04.01.2026
52 Абе
15:35 04.01.2026
53 Данко Урсузина
До коментар #50 от "Констатация":Плоско!
15:36 04.01.2026
54 Бай Твърд
15:36 04.01.2026
55 Ето какво означава.
До коментар #48 от "Минувач":За 11 години са завзели 20% от територията ѝ и пълзят по-бавно и от охлюви. За 3г. и 10м. от Донецк до Покровск на 40км. 40000м/1400дни е равно на 29 метра на ден. Според ИИ охлювът изминава 12м. за 1час или 12по24 - 288м.за 1 ден. Десет пъти по-бавно от охлюва.
Коментиран от #61
15:37 04.01.2026
56 Антитрол
До коментар #27 от "РФ е въздух под налягане !":"нека ги визуализираме ..."
Ха ха ха ама трябва да нанесеш на картата и денацифицираните укри - то територия се защитава с армия а като свърши пушечното месо няма с какво да я защитаваш пък зеления вече и на 17 годишни не позволява да излизат от държавата а пък Мерц ще му пращал тези които били в Германия.
Руснаците от 41 до 44 година даже не са освободили собствените си територии от хитлеристите ама после за няколко месеца стигат до Берлин и го превземат.
Коментиран от #60, #66
15:37 04.01.2026
57 От руснаците чеп за зеле не става
15:39 04.01.2026
58 Палачинката се обръща
1% е окупирана,украинска територия през 2025 година срещу 200 хиляди убити и ранени руски войници ... Украйна вече концентрира средствата си в производството и воюването с дронове което е и брутално ефективно.
15:39 04.01.2026
59 Напредват Ха Ха Ха
До коментар #33 от "Читател":Това го слушаме 4 години 😂🤣😅😅😆😁
15:40 04.01.2026
60 И да се знае!
До коментар #56 от "Антитрол":ВСВ я печелят САЩ, Великобритания и Лендлиза. Ит Сталин - пушечното месо.
Коментиран от #64
15:41 04.01.2026
61 Помнещ
До коментар #55 от "Ето какво означава.":"За 3г. и 10м. от Донецк до Покровск на 40км"
Ама пък минус 2 милиона бандери и цялото натовско въоръжение - ти кажи как върви перемогата - нали щяхте да разговаряте с Русия единствено като я изгоните от всички Украински територии включително и Крим и то "от позиция на силата". Или тези работи вече ги забравихте.
15:41 04.01.2026
62 Никой
Коментиран от #68
15:41 04.01.2026
64 Антитрол
До коментар #60 от "И да се знае!":"ВСВ я печелят САЩ, Великобритания и Лендлиза"
Само където 92% от всички загуби на германците са на източния фронт - иначе 1940 видяхме как обединените армии на Англичани и Французи "печелят" - предадоха си държавата за една седмица - поляците поне месец издържаха. Пък великите американци се присламчиха към победителите в последния момент и без малко Хитлер да ги натика в морето при арденската офанзива с 12 дивизии срещу 168 .
Ама няма лошо мъчете се с пропагандата - не ви се отдава ама какво да правиш гладно не се стои.
15:49 04.01.2026
65 стоян георгиев
15:50 04.01.2026
66 Какви руснаци бълнуваш?
До коментар #56 от "Антитрол":ВСВ е между Съюзниците (Англо-американците и СССР) и Тройната ос (Германия, Италия, Япония), а не Русия срещу Германия както казват русофилите. Първо - с Германия е воювал СССР, а не само Русия. Второ - войната е започнала срещу Полша, Великобритания, Белгия, Нидерландия, Люксембург и Франция когато СССР е бил съюзник на Хитлер. Трето - двете от Тройната ос (Италия и Япония) са победени от англо-американците. Четвърто - СССР се е бил на Източния фронт с огромната материална помощ от Съюзниците. Пето - театърът на бойните действия почти не е засегнал Русия, бил е най-дълго на териториите на Прибалтиките, Беларус и Украйна - там са най-многото жертви. И шесто - каузата му е била правилна и с него е бил морално целият свят. Сега РФ е в ролята на агресор, вероломно нападнал Украйна. Етническият състав на Съветската армия е: около 60% руснаци, 20% украинци, 4% белоруси и останалите 16% от другите републики.
Коментиран от #76, #79
15:50 04.01.2026
68 Учуден
До коментар #62 от "Никой":"На терен е глупавия блатник ЗЕТ"
Аз освен глупава евроатлантическа пасмина наведена на господарите си друго не виждам. Господарите им ни крадат и унищожават държавата ни но на тях това им харесва и още повече се навеждат.
15:52 04.01.2026
69 Хасковски каунь
Напредват, без резултат....?
Ха кажете как става това
15:53 04.01.2026
72 Сводка
ПВО и РЕБ: Унищожени са две системи „Тор-М2“ и една мощна станция за радиоелектронна борба (РЕБ) тип „Жител“. Това позволява на украинските дронове тип „Баба Яга“ да действат по-свободно в нощните часове.
Морски дронове: Продължават потвържденията за ефективността на дроновете Magura V5, които чрез монтирани ракети въздух-въздух са ограничили действията на руската тактическа авиация над Черно море.
Териториални успехи и стабилизация:
Купянск: Градът остава под пълен украински контрол. Всички опити на руските сили да пресекат р. Оскол са спрени. ВСУ са подобрили тактическите си позиции в горските масиви на изток от града.
Kypско направление: Въпреки масирания натиск, ВСУ са провели успешна контраатака близо до Новоивановка, възвръщайки контрола над няколко опорни пункта.
Покровско-Кураховско направление: DeepState отчита, че благодарение на масовото използване на FPV-дронове, руското настъпление е забавено до темпове, които позволяват на ВСУ да извършват планомерна ротация и укрепване на позициите.
Обобщена статистика (ГЩ на ВСУ)
Личен състав: Продължава тенденцията на изключително високи загуби за противника (над 1300 души за денонощие).
Бронирана техника: Унищожени са 15 танка и 32 бойни бронирани машини, което подчертава ефект
15:55 04.01.2026
73 Ппп
До коментар #2 от "Европеец":Така е. За 4 г. СВО и непрестанни успехи, руската армия направи пълна обиколка на земното кълбо и затова сега пак е там от където тръгна.
15:57 04.01.2026
74 до Данко Урсузина
Коментиран от #78
15:58 04.01.2026
75 Пенсионер 69 годишен
До коментар #43 от "Данко Пиратина":Храните ги вдигнаха тройно. Гледам по улиците доста хора със стари дрешки. Пред магазините дежурят просяци. Вечер не излизам, защото има наркомани, които откачат за доза и могат да ме заколят. Полицията е супер, но навсякъде не може да огрее.
16:01 04.01.2026
76 Антитрол
До коментар #66 от "Какви руснаци бълнуваш?":"театърът на бойните действия почти не е засегнал Русия"
Той Сталинград, Москва и Ленинград да знаеш са били в прибалтийските републики или пък в Украйна - не са в Русия. Волга тече по границите на Беларус с Русия. Курск където е била най-голямата танкова битка пък си е чисто украински нали.
Пък да не говорим че украинците и балтийците изобщо не са се били срещу нацистите а ги посрещаха с цветя и даже се записваха в германската армия.
Ех от къде ви копат такива обратното на остри
Коментиран от #77, #81, #85
16:02 04.01.2026
77 стоян георгиев
До коментар #76 от "Антитрол":Той ти обясни че русия и ссср са две различни неща.балтииските страни не са русия.ссср не е русия.това го е казал ленин не аз.руската империя като се разпада част от народите влизат в ссср други не,но русия като империя престава да съществува .няма как сега да приписваш на руската федерация всички военни успехи и усилия през втората световна.това се опита човек да ти обясни ,но...
Коментиран от #83
16:07 04.01.2026
78 Запознат
До коментар #74 от "до Данко Урсузина":"Другарю, Президент, Купянск е превзет напълно, в града се провежда зачистка"
То за това е фронт - един може да напредне а другия да контраатакува - преди 2 седмици Купянск беше превзет напълно. Сигурно укрите са лъгали когато докладваха че са завзели половината Курска област щото сега ги няма никакви там.
Ето така звучи вашата пропаганда но удавник за сламка се хваща - просто друго не ви остана.
16:08 04.01.2026
79 Пенсионер 69 годишен
До коментар #66 от "Какви руснаци бълнуваш?":.неКва специална история....преди пакта Молотов - Рибентроп 1939г., има Пакт Пилсудски - Хитлер Полша1934г., Пакт Хитлер- Деладие Франция 1938г., Английско - Германско Военно споразумение от 1935г., Тихоокеанско Съглашение САЩ - Германия , за разпределяне островите в Тихоокенската зона от 1936г., , Пакт Германия - Дания и т.н.
А ако не ти е известно Судетите се отстъпват на Германия с Мюнхенското Споразумение от 1938г., на което СССР не участва....там са Англия, Франция, Италия, Германия, но не и СССР ....така, че л...пай и се потапяй
16:08 04.01.2026
80 ТехноЛог
16:10 04.01.2026
81 Важното е, че
До коментар #76 от "Антитрол":немците са били дълго време (над 3 години) в Украйна, Прибалтиките, Беларус, а в РСФСР сравнително малко време, далеч от тила и тогавашната авиация. Руснаците са имали и къде да отстъпват, да строят нови заводи далеч в Сибир и близо до Владивосток откъдето идва половината Ленд-лиз.
Коментиран от #86
16:10 04.01.2026
82 Владимир Ленин
16:11 04.01.2026
83 Антитрол
До коментар #77 от "стоян георгиев":"няма как сега да приписваш на руската федерация всички военни успехи и усилия през втората световна.това се опита човек да ти обясни ,но..."
Не, опита се да ми обясни че Русия "почти не била пострадала през ВСВ" и видиш ли балтийските държави и Украйна едва ли не те победили фашистите.
"театърът на бойните действия почти не е засегнал Русия" - това как ти звучи като истина ли или като пропагандна лъжа.
Коментиран от #84
16:13 04.01.2026
84 Пенсионер 69 годишен
До коментар #83 от "Антитрол":Не му се връзвай на Стоянчо. Той е тролей, който развива сайта. Изработва кликове за Факти. Просто момче.
16:16 04.01.2026
85 В Москва не са влезли,
До коментар #76 от "Антитрол":Ленинград е бил окупиран наполовина и умишлено неевакуиран, а Сталинград е крайната точка докъдето са стигнали немците. Зад тия градове не е имало немско присъствие чак до Владивосток където руснаците монтират американски заводи за военни цели. Всеки руснак е имало къде да отстъпи и да се спаси от войната. За Украйна, Белорус и Прибалтиките - над 3г. немска окупация. Там са и най-големите жертви от войната.
Коментиран от #87
16:20 04.01.2026
86 Антитрол
До коментар #81 от "Важното е, че":"немците са били дълго време (над 3 години) в Украйна, Прибалтиките, Беларус, а в РСФСР сравнително малко време"
И защо това да е важно - не е по-важно къде са се водили най дълго време бойни действия. Тези в Украйна в Крим ли страдат най-много след като е най-дълго време окупиран или тези които са на фронта. И колко по-малко време са били немците в Курск от Киев например или колко по малко са били в Ленинград от Вилньос например. Знаеш ли колко е била обсадата на Ленинград.
Мъчите се с пропагандата ама не ви се отдава защото се мъчите да лъжете.
16:21 04.01.2026
87 Антитрол
До коментар #85 от "В Москва не са влезли,":"Всеки руснак е имало къде да отстъпи и да се спаси от войната. За Украйна, Белорус и Прибалтиките - над 3г. немска окупация"
Че кой е пречел на украинците беларусците или прибалтийците да отстъпят и да се бият с руснаците или да се спасят от войната - то тогава е нямало граници между тези републики.
Нещо опорките ви много кухи
16:25 04.01.2026
