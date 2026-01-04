Новини
ISW: Руснаците провеждат настъпателни операции в няколко направления, но без успех
  Тема: Украйна

ISW: Руснаците провеждат настъпателни операции в няколко направления, но без успех

4 Януари, 2026 15:10

Руската армия продължават настъплението си на фронта и не се отказва от намерението си да завземе още територии

ISW: Руснаците провеждат настъпателни операции в няколко направления, но без успех - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Руската армия продължават настъплението си на фронта и не се отказва от намерението си да завземе още територии. Това пишат анализатори на Института за изследване на войната ( ISW) в новия си доклад.

Ситуацията на фронта

На 3 януари руските войски продължават с настъпателните си операции в северната част на Сумска област, но без да постигат успех. Руснаците обаче напредват северно от Суми в района на Киндративка, Олексиевка, Андреевка и Варачиное и югоизточно от град Суми в района на Грабовски.

Руските сили наскоро напреднаха в северната част на Харковска област. Геолокационни карти и видеоклипове, публикувани на 31 декември, показват, че руската армия наскоро е напреднала в централната част на Сотницки Козачко (северозападно от Харков).

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) пък напредват в Купянското направление. Геолокационни карти, публикувани на 2 януари, показват, че те са напреднали близо до магистрала Р-79 Купянск-Чугуев в центъра на Купянск.

Руснаците продължават с настъпателните операции в посока Боровски, Славянски-Лимански, Добропилски, както и Покровски и Новопавливски, но без успех.

Руските войници продължават и с настъпателните операции на Сиверското направление, но не постигат голям напредък.

Руските сили наскоро напреднаха в тактическия район Константиновка-Дружковка. Геолокационните карти от 2 януари показват, че те наскоро са напреднали по магистрала Е-40 Бахмут-Славянск североизточно от Орихово-Василивка (североизточно от Константиновка).

Армията на Кремъл продължава настъплението си североизточно от Александровка близо до Зелений Гай и Андреевка-Клевцовое и югоизточно от Александровка близо до Вороние, Александроград и Вишневое, но без да напредват.

Руската армия продължава и настъплението си и в посока Гуляйполе, и на запад от Запорожка област, и в Херсонското направление, но без напредък.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Европеец

    45 9 Отговор
    Успех определено има, но тоя институт очаквано е сляп..... Но и да кажа Свобода за суверения президент Мадуро....

    Коментиран от #73

    15:14 04.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гост

    8 33 Отговор
    Без успех разбира се! Успеха им е хиляди жертви за няколко дни.

    Коментиран от #11

    15:15 04.01.2026

  • 5 Руснаците напредват

    48 4 Отговор
    "но без успех"! Как така аджеба напредват,но без успех?!Да им пожелаем все така да напредват"без успех"!

    15:16 04.01.2026

  • 6 Български мисирки

    47 3 Отговор
    Руснаците напредват, но нямат успех?!?

    15:16 04.01.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 30 Отговор
    трябва на теория да са към Венецуела вече , ама дефакто са на 20клм, от границата си

    Коментиран от #32

    15:16 04.01.2026

  • 8 горски

    37 4 Отговор
    Ами като не напредват,защо се притеснявате за Украйна ,че и за Европа.Те ще си стоят там руснаците там во веки веков.А дано,ама надали.....

    15:17 04.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Рублевка

    19 10 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Путин е виновен, защото не унищожи украинския тил с ядрени оръжия. Жали украинците, които избиват невинни руснаци. Предател!

    Коментиран от #39

    15:19 04.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 БОЛШЕВИК

    31 3 Отговор
    Хем настъпват напред, хем без успех! Укрите с успех бягат все по на Запад.

    15:21 04.01.2026

  • 14 Делю Хайдутин

    34 5 Отговор
    Напредват ама без успех.А Бандеровците бягат успешно.хи хи хи

    15:21 04.01.2026

  • 15 Истината

    10 21 Отговор
    Не е истина ! Вече са пред Лисабон! Минаха през Киев на третия ден!

    15:21 04.01.2026

  • 16 Попов

    8 27 Отговор
    Никога не съм си представял, че Русия има толкова разпиляна и слаба армия. Десетилетия съм се заблуждавал, че са някаква сила, а те са въздух под налягане. За 25 г. Путин е успял да разруши цялото градено величие на СССР.
    Затова не е добре милиционер и фатмак да са начело на държавата.

    Коментиран от #25, #28, #36, #38

    15:22 04.01.2026

  • 17 Пешко

    5 19 Отговор
    Имат към милион и двеста хиляди " успеха" на концерта на Кобзон!

    Коментиран от #24

    15:23 04.01.2026

  • 18 свален самолет дето се приземил

    2 2 Отговор
    Настъпление без напредък е странно описание, атаки без напредък е по-приемливо, ако е така.
    Настъпление с неоправдано големи жертви за незначителен напредък - може би.

    15:24 04.01.2026

  • 19 Те не са терористи и краци като кравари

    19 1 Отговор
    Поредна порция лъжи

    15:25 04.01.2026

  • 20 Данко Урсузина

    18 2 Отговор
    Тия руснаци ще разкъсат икономически Европа. Още година и .....

    15:26 04.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хаха

    21 1 Отговор
    Да обобщим:
    Руснаците "неуспешно" настъпват, а всушанките "успешно" отстъпват!

    15:26 04.01.2026

  • 24 Данко Пиратина

    2 8 Отговор

    До коментар #17 от "Пешко":

    О, Кобзончик, как дела?

    15:27 04.01.2026

  • 25 Смятай, братко, и с този въздух налягане

    28 2 Отговор

    До коментар #16 от "Попов":

    не може да се справи украинската армия подкрепяна от НАТО и 50+ държави с разузнавателни и сателитни данни, стотици милиарди долара кеш, модерно натовски оборудване - американски, германски и британски танкове, самолети, дронове, хаймарси, торм Шедоу, страйкъри, ...какво ли не и прочие...и не само, че не могат да ги победят, ами на всичко отгоре и отстъпват от градове и територии които нямат никакво стратегипеско значение, а уктротролове като теб вият от безсилна ярост.

    15:27 04.01.2026

  • 26 хо-хо ! 🎅🏼

    15 1 Отговор
    Хем настъпват , хем без успех ...Факти уточнявайте ги тия неща , че да ви разберем най-накрая .

    Коментиран от #40

    15:28 04.01.2026

  • 27 РФ е въздух под налягане !

    4 15 Отговор
    Някои разказват за "велите" успехи на "вторая", нека ги визуализираме ...

    Коментиран от #43, #44, #56

    15:28 04.01.2026

  • 28 Тро тро тро

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "Попов":

    На базата на какво ги правиш тези гениални заключения, бе Попов, да не е на финикийски карти от нов тип?

    15:28 04.01.2026

  • 29 Мисит

    13 0 Отговор
    Пълни щуротий,,,,,свверно от Суми,,югойзточно,,но от север,,,,щуротий ,,меко казано!

    15:29 04.01.2026

  • 30 Щом виеш като е.Ван чакал,

    9 1 Отговор

    До коментар #21 от "Историческа истина":

    значи нещата се развиват в правилна насока!😃

    15:29 04.01.2026

  • 31 Данко Урсузина

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Историческа истина":

    Сам ли го измисли? Ако са ти го дали готово на зле е!

    15:29 04.01.2026

  • 32 То и ти как си жив

    5 3 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    с тоя мозък?
    Сигурнао само за дишане и пазене на равновесие го ползваш.

    15:29 04.01.2026

  • 33 Читател

    14 12 Отговор
    "продължават с настъпателните си операции в северната част на Сумска област, но без да постигат успех. Руснаците обаче напредват северно от Суми"

    Да се смееш ли да плачеш ли на т.ъ.па пропаганда - руснаците напредват обаче "без успех" пък укрите имат само "успехи" но отстъпват. Интересно ми е кой дава пари на тези "анализатори на Института за изследване на войната" за тези "велики" умозаключения.

    Не знам даже и нашите козячета дали се хващат

    Коментиран от #41, #59

    15:30 04.01.2026

  • 34 с усмивка

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Историческа истина":

    Остроумно граматично прозрение!👍

    15:30 04.01.2026

  • 35 Баце

    11 0 Отговор
    Обърнете внимание на заглавието, после на аФтора.
    Немам повече въпроси, а да: айде нека приключат с оперцациите, да видим резултатите и после да коментираме.
    Не е ли така по-правилно?

    15:30 04.01.2026

  • 36 Механик

    2 7 Отговор

    До коментар #16 от "Попов":

    А на мен Артилериста ми наду главата,че Русия била сила.

    15:31 04.01.2026

  • 37 Слава Украина

    2 12 Отговор
    Путине предай се губиш тъпата си война , разби живота на хиляди руски семейства
    Негадяй руский гад!!!!

    15:31 04.01.2026

  • 38 Ти и сега си заблуден

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Попов":

    и нищо не можеш да направиш по върпоса, щото нямаш оборудване между ушите.

    15:31 04.01.2026

  • 39 Какво жали Путин бе,

    6 5 Отговор

    До коментар #11 от "Рублевка":

    ако удари тила на Украйна с ЯО какво ще плячкосва? Как ще обясни на милионите облъчени обречени хора, че е дошъл да ги освобождава. Промишлеността унищожена на 100%, плодородната украинска земя радиоактивна за следващите 100-200 години. Милиони изпарени между които и руснаци. А и възмездие ще има ако посегне на столици и големи градове на членки на НАТО.

    15:31 04.01.2026

  • 40 Бъзиктар

    8 2 Отговор

    До коментар #26 от "хо-хо ! 🎅🏼":

    Нещо като ,,непорочно зачатие",хем си родила,хем си девица.Това е да настъпваш но без успех.Котката на Шрьодингер на оня гербаджия-хем си тук,хем те няма😆Некоалиция,ръйш ли!

    15:32 04.01.2026

  • 41 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 7 Отговор

    До коментар #33 от "Читател":

    Клесс,днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?

    15:32 04.01.2026

  • 42 Амиии, Тръмп вчера го каза:

    1 4 Отговор
    30 000 русня Груз 200 за декември месец!
    Ама вии си драскайте тука, нема лошо.

    15:33 04.01.2026

  • 43 Данко Пиратина

    6 1 Отговор

    До коментар #27 от "РФ е въздух под налягане !":

    Визуализирай цените в ЕС преди и след санкциите! Там е истината!

    Коментиран от #75

    15:33 04.01.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 историк

    6 0 Отговор
    Станно !!!! напредват ама не бързът да взимат завладяното - само българин може това да напише!

    15:33 04.01.2026

  • 46 Мишел

    9 1 Отговор
    Затова пък украинците отстъпват, но със успех.

    15:34 04.01.2026

  • 47 😎😎😎Ватенките напредвали

    2 6 Отговор
    Но са пребивавани качестеено👆🤣🤣💥

    15:34 04.01.2026

  • 48 Минувач

    8 2 Отговор
    Някой би ли обяснил, какво означава: продължава настъплението, но без да напредва!
    Ако не напредва, значи няма и настъпление. Може да има опит за настъпление, може да има позиционни битки без напредък, но не може да реализираш настъпление без да напредваш.

    Коментиран от #55

    15:34 04.01.2026

  • 49 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ

    8 3 Отговор
    За пореден път разбрахме, че Руснаците напредват без успех а обединените украино - колумбииско - натовски сили отстъпват с голям успех.

    15:35 04.01.2026

  • 50 Констатация

    3 8 Отговор
    Докато "Цар Батюшка" и неговите Боляри са в Кремъл, Русия ще се движи с "две крачки назад, една напред" и това е оптимистичния вариант..., докато не стане "три назад, една напред", но това ще означава Революция и край на Елцинско-Путинската епоха или дори края на Русия, в днешните й граници!

    Коментиран от #53

    15:35 04.01.2026

  • 51 и как се

    6 2 Отговор
    продължава настъпление без напредък?!? Съвсем явно е, че тези от прехваления институт за изследване на войната абер си нямат от война!🤣🤣🤣

    15:35 04.01.2026

  • 52 Абе

    10 0 Отговор
    Украинчетата в коментарите евала, че толкова бързо научихте български и до ползвате AI преводач, но няма ли вече да се върнете да си браните страната? Само с приказки не става

    15:35 04.01.2026

  • 53 Данко Урсузина

    1 2 Отговор

    До коментар #50 от "Констатация":

    Плоско!

    15:36 04.01.2026

  • 54 Бай Твърд

    4 4 Отговор
    на Пусьо ще му пръсна гаделичника,като на мАдуро

    15:36 04.01.2026

  • 55 Ето какво означава.

    4 3 Отговор

    До коментар #48 от "Минувач":

    За 11 години са завзели 20% от територията ѝ и пълзят по-бавно и от охлюви. За 3г. и 10м. от Донецк до Покровск на 40км. 40000м/1400дни е равно на 29 метра на ден. Според ИИ охлювът изминава 12м. за 1час или 12по24 - 288м.за 1 ден. Десет пъти по-бавно от охлюва.

    Коментиран от #61

    15:37 04.01.2026

  • 56 Антитрол

    6 5 Отговор

    До коментар #27 от "РФ е въздух под налягане !":

    "нека ги визуализираме ..."

    Ха ха ха ама трябва да нанесеш на картата и денацифицираните укри - то територия се защитава с армия а като свърши пушечното месо няма с какво да я защитаваш пък зеления вече и на 17 годишни не позволява да излизат от държавата а пък Мерц ще му пращал тези които били в Германия.

    Руснаците от 41 до 44 година даже не са освободили собствените си територии от хитлеристите ама после за няколко месеца стигат до Берлин и го превземат.

    Коментиран от #60, #66

    15:37 04.01.2026

  • 57 От руснаците чеп за зеле не става

    4 4 Отговор
    Да се благодарят на Западът, че ги жали. Да видим докога!?

    15:39 04.01.2026

  • 58 Палачинката се обръща

    9 4 Отговор
    За кремълския,бункерен фашист (и рашистофилите) е по-важно колко украински селища са разрушили,а не колко окупатори са били убити и осакатени за тях,нали?
    1% е окупирана,украинска територия през 2025 година срещу 200 хиляди убити и ранени руски войници ... Украйна вече концентрира средствата си в производството и воюването с дронове което е и брутално ефективно.

    15:39 04.01.2026

  • 59 Напредват Ха Ха Ха

    7 3 Отговор

    До коментар #33 от "Читател":

    Това го слушаме 4 години 😂🤣😅😅😆😁

    15:40 04.01.2026

  • 60 И да се знае!

    9 7 Отговор

    До коментар #56 от "Антитрол":

    ВСВ я печелят САЩ, Великобритания и Лендлиза. Ит Сталин - пушечното месо.

    Коментиран от #64

    15:41 04.01.2026

  • 61 Помнещ

    5 4 Отговор

    До коментар #55 от "Ето какво означава.":

    "За 3г. и 10м. от Донецк до Покровск на 40км"

    Ама пък минус 2 милиона бандери и цялото натовско въоръжение - ти кажи как върви перемогата - нали щяхте да разговаряте с Русия единствено като я изгоните от всички Украински територии включително и Крим и то "от позиция на силата". Или тези работи вече ги забравихте.

    15:41 04.01.2026

  • 62 Никой

    5 5 Отговор
    Местната русофилска пасмина желае неистово блатата да победят. Но не могат едно да проумеят , стария " приятел блатника вече го няма , На терен е глупавия блатник ЗЕТ, който старата русофилска пасмина не разбира и не иска. Но точно той ще цъфне . Така ,че внимавайте какво си пожелавате, щото лошото да не се стовари и върху вашите глави ." Каква я мислехме каква стана ".

    Коментиран от #68

    15:41 04.01.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Антитрол

    6 3 Отговор

    До коментар #60 от "И да се знае!":

    "ВСВ я печелят САЩ, Великобритания и Лендлиза"

    Само където 92% от всички загуби на германците са на източния фронт - иначе 1940 видяхме как обединените армии на Англичани и Французи "печелят" - предадоха си държавата за една седмица - поляците поне месец издържаха. Пък великите американци се присламчиха към победителите в последния момент и без малко Хитлер да ги натика в морето при арденската офанзива с 12 дивизии срещу 168 .

    Ама няма лошо мъчете се с пропагандата - не ви се отдава ама какво да правиш гладно не се стои.

    15:49 04.01.2026

  • 65 стоян георгиев

    3 3 Отговор
    В момента се засилва руското недоволство в тила.безпереспективността многото жертви и бруталното отношение към войниците създава негативизъм невиждан до сега.

    15:50 04.01.2026

  • 66 Какви руснаци бълнуваш?

    2 2 Отговор

    До коментар #56 от "Антитрол":

    ВСВ е между Съюзниците (Англо-американците и СССР) и Тройната ос (Германия, Италия, Япония), а не Русия срещу Германия както казват русофилите. Първо - с Германия е воювал СССР, а не само Русия. Второ - войната е започнала срещу Полша, Великобритания, Белгия, Нидерландия, Люксембург и Франция когато СССР е бил съюзник на Хитлер. Трето - двете от Тройната ос (Италия и Япония) са победени от англо-американците. Четвърто - СССР се е бил на Източния фронт с огромната материална помощ от Съюзниците. Пето - театърът на бойните действия почти не е засегнал Русия, бил е най-дълго на териториите на Прибалтиките, Беларус и Украйна - там са най-многото жертви. И шесто - каузата му е била правилна и с него е бил морално целият свят. Сега РФ е в ролята на агресор, вероломно нападнал Украйна. Етническият състав на Съветската армия е: около 60% руснаци, 20% украинци, 4% белоруси и останалите 16% от другите републики.

    Коментиран от #76, #79

    15:50 04.01.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Учуден

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "Никой":

    "На терен е глупавия блатник ЗЕТ"

    Аз освен глупава евроатлантическа пасмина наведена на господарите си друго не виждам. Господарите им ни крадат и унищожават държавата ни но на тях това им харесва и още повече се навеждат.

    15:52 04.01.2026

  • 69 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    Настъпват без успех....?
    Напредват, без резултат....?
    Ха кажете как става това

    15:53 04.01.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Сводка

    9 4 Отговор
    В района на Покровск, части на 47-а отделна механизирана бригада са неутрализирали щурмова група от състава на руските въздушно-десантни войски (ВДВ). Потвърдено е ликвидирането на няколко високопоставени офицери на терен.
    ПВО и РЕБ: Унищожени са две системи „Тор-М2“ и една мощна станция за радиоелектронна борба (РЕБ) тип „Жител“. Това позволява на украинските дронове тип „Баба Яга“ да действат по-свободно в нощните часове.
    Морски дронове: Продължават потвържденията за ефективността на дроновете Magura V5, които чрез монтирани ракети въздух-въздух са ограничили действията на руската тактическа авиация над Черно море.
    Териториални успехи и стабилизация:
    Купянск: Градът остава под пълен украински контрол. Всички опити на руските сили да пресекат р. Оскол са спрени. ВСУ са подобрили тактическите си позиции в горските масиви на изток от града.
    Kypско направление: Въпреки масирания натиск, ВСУ са провели успешна контраатака близо до Новоивановка, възвръщайки контрола над няколко опорни пункта.
    Покровско-Кураховско направление: DeepState отчита, че благодарение на масовото използване на FPV-дронове, руското настъпление е забавено до темпове, които позволяват на ВСУ да извършват планомерна ротация и укрепване на позициите.
    Обобщена статистика (ГЩ на ВСУ)
    Личен състав: Продължава тенденцията на изключително високи загуби за противника (над 1300 души за денонощие).
    Бронирана техника: Унищожени са 15 танка и 32 бойни бронирани машини, което подчертава ефект

    15:55 04.01.2026

  • 73 Ппп

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    Така е. За 4 г. СВО и непрестанни успехи, руската армия направи пълна обиколка на земното кълбо и затова сега пак е там от където тръгна.

    15:57 04.01.2026

  • 74 до Данко Урсузина

    0 1 Отговор
    Може и да звучи "Плоко", но при плоските повърхности "Хоризонта" се вижда много по-отчетливо!!! Само преди две седмици по Централните Руски Новини, Герасимов рапортува: "Другарю, Президент, Купянск е превзет напълно, в града се провежда зачистка". Е, да ама не, колумбийци, бразилци и укро спец подразделението "Гром" провеждат зачистка в Купянск, а руските пропагандатори се оправдават с..... "лошото време"!?

    Коментиран от #78

    15:58 04.01.2026

  • 75 Пенсионер 69 годишен

    4 1 Отговор

    До коментар #43 от "Данко Пиратина":

    Храните ги вдигнаха тройно. Гледам по улиците доста хора със стари дрешки. Пред магазините дежурят просяци. Вечер не излизам, защото има наркомани, които откачат за доза и могат да ме заколят. Полицията е супер, но навсякъде не може да огрее.

    16:01 04.01.2026

  • 76 Антитрол

    2 1 Отговор

    До коментар #66 от "Какви руснаци бълнуваш?":

    "театърът на бойните действия почти не е засегнал Русия"

    Той Сталинград, Москва и Ленинград да знаеш са били в прибалтийските републики или пък в Украйна - не са в Русия. Волга тече по границите на Беларус с Русия. Курск където е била най-голямата танкова битка пък си е чисто украински нали.

    Пък да не говорим че украинците и балтийците изобщо не са се били срещу нацистите а ги посрещаха с цветя и даже се записваха в германската армия.

    Ех от къде ви копат такива обратното на остри

    Коментиран от #77, #81, #85

    16:02 04.01.2026

  • 77 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #76 от "Антитрол":

    Той ти обясни че русия и ссср са две различни неща.балтииските страни не са русия.ссср не е русия.това го е казал ленин не аз.руската империя като се разпада част от народите влизат в ссср други не,но русия като империя престава да съществува .няма как сега да приписваш на руската федерация всички военни успехи и усилия през втората световна.това се опита човек да ти обясни ,но...

    Коментиран от #83

    16:07 04.01.2026

  • 78 Запознат

    3 0 Отговор

    До коментар #74 от "до Данко Урсузина":

    "Другарю, Президент, Купянск е превзет напълно, в града се провежда зачистка"

    То за това е фронт - един може да напредне а другия да контраатакува - преди 2 седмици Купянск беше превзет напълно. Сигурно укрите са лъгали когато докладваха че са завзели половината Курска област щото сега ги няма никакви там.

    Ето така звучи вашата пропаганда но удавник за сламка се хваща - просто друго не ви остана.

    16:08 04.01.2026

  • 79 Пенсионер 69 годишен

    2 1 Отговор

    До коментар #66 от "Какви руснаци бълнуваш?":

    .неКва специална история....преди пакта Молотов - Рибентроп 1939г., има Пакт Пилсудски - Хитлер Полша1934г., Пакт Хитлер- Деладие Франция 1938г., Английско - Германско Военно споразумение от 1935г., Тихоокеанско Съглашение САЩ - Германия , за разпределяне островите в Тихоокенската зона от 1936г., , Пакт Германия - Дания и т.н.
    А ако не ти е известно Судетите се отстъпват на Германия с Мюнхенското Споразумение от 1938г., на което СССР не участва....там са Англия, Франция, Италия, Германия, но не и СССР ....така, че л...пай и се потапяй

    16:08 04.01.2026

  • 80 ТехноЛог

    3 0 Отговор
    И въпреки всички хвалебствия и днес за пореден ден поне 2000 хохохола ще излетят с 200 през комините на мобилните германски крематориуми Rauch Max -Pro разположени по дължината на целия фронт .Заложете на Истинското Германско качество със славни традиции от далечната 1943г.

    16:10 04.01.2026

  • 81 Важното е, че

    0 1 Отговор

    До коментар #76 от "Антитрол":

    немците са били дълго време (над 3 години) в Украйна, Прибалтиките, Беларус, а в РСФСР сравнително малко време, далеч от тила и тогавашната авиация. Руснаците са имали и къде да отстъпват, да строят нови заводи далеч в Сибир и близо до Владивосток откъдето идва половината Ленд-лиз.

    Коментиран от #86

    16:10 04.01.2026

  • 82 Владимир Ленин

    1 2 Отговор
    Ни е завещал "шаг вперьод, два шага назад" Та така и със Спец.АбАсрация на другия Владимир или по народному Путя

    16:11 04.01.2026

  • 83 Антитрол

    0 3 Отговор

    До коментар #77 от "стоян георгиев":

    "няма как сега да приписваш на руската федерация всички военни успехи и усилия през втората световна.това се опита човек да ти обясни ,но..."

    Не, опита се да ми обясни че Русия "почти не била пострадала през ВСВ" и видиш ли балтийските държави и Украйна едва ли не те победили фашистите.

    "театърът на бойните действия почти не е засегнал Русия" - това как ти звучи като истина ли или като пропагандна лъжа.

    Коментиран от #84

    16:13 04.01.2026

  • 84 Пенсионер 69 годишен

    1 1 Отговор

    До коментар #83 от "Антитрол":

    Не му се връзвай на Стоянчо. Той е тролей, който развива сайта. Изработва кликове за Факти. Просто момче.

    16:16 04.01.2026

  • 85 В Москва не са влезли,

    0 1 Отговор

    До коментар #76 от "Антитрол":

    Ленинград е бил окупиран наполовина и умишлено неевакуиран, а Сталинград е крайната точка докъдето са стигнали немците. Зад тия градове не е имало немско присъствие чак до Владивосток където руснаците монтират американски заводи за военни цели. Всеки руснак е имало къде да отстъпи и да се спаси от войната. За Украйна, Белорус и Прибалтиките - над 3г. немска окупация. Там са и най-големите жертви от войната.

    Коментиран от #87

    16:20 04.01.2026

  • 86 Антитрол

    0 1 Отговор

    До коментар #81 от "Важното е, че":

    "немците са били дълго време (над 3 години) в Украйна, Прибалтиките, Беларус, а в РСФСР сравнително малко време"

    И защо това да е важно - не е по-важно къде са се водили най дълго време бойни действия. Тези в Украйна в Крим ли страдат най-много след като е най-дълго време окупиран или тези които са на фронта. И колко по-малко време са били немците в Курск от Киев например или колко по малко са били в Ленинград от Вилньос например. Знаеш ли колко е била обсадата на Ленинград.

    Мъчите се с пропагандата ама не ви се отдава защото се мъчите да лъжете.

    16:21 04.01.2026

  • 87 Антитрол

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "В Москва не са влезли,":

    "Всеки руснак е имало къде да отстъпи и да се спаси от войната. За Украйна, Белорус и Прибалтиките - над 3г. немска окупация"

    Че кой е пречел на украинците беларусците или прибалтийците да отстъпят и да се бият с руснаците или да се спасят от войната - то тогава е нямало граници между тези републики.

    Нещо опорките ви много кухи

    16:25 04.01.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

