Руската армия продължават настъплението си на фронта и не се отказва от намерението си да завземе още територии. Това пишат анализатори на Института за изследване на войната ( ISW) в новия си доклад.



Ситуацията на фронта



На 3 януари руските войски продължават с настъпателните си операции в северната част на Сумска област, но без да постигат успех. Руснаците обаче напредват северно от Суми в района на Киндративка, Олексиевка, Андреевка и Варачиное и югоизточно от град Суми в района на Грабовски.



Руските сили наскоро напреднаха в северната част на Харковска област. Геолокационни карти и видеоклипове, публикувани на 31 декември, показват, че руската армия наскоро е напреднала в централната част на Сотницки Козачко (северозападно от Харков).



Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) пък напредват в Купянското направление. Геолокационни карти, публикувани на 2 януари, показват, че те са напреднали близо до магистрала Р-79 Купянск-Чугуев в центъра на Купянск.



Руснаците продължават с настъпателните операции в посока Боровски, Славянски-Лимански, Добропилски, както и Покровски и Новопавливски, но без успех.



Руските войници продължават и с настъпателните операции на Сиверското направление, но не постигат голям напредък.



Руските сили наскоро напреднаха в тактическия район Константиновка-Дружковка. Геолокационните карти от 2 януари показват, че те наскоро са напреднали по магистрала Е-40 Бахмут-Славянск североизточно от Орихово-Василивка (североизточно от Константиновка).



Армията на Кремъл продължава настъплението си североизточно от Александровка близо до Зелений Гай и Андреевка-Клевцовое и югоизточно от Александровка близо до Вороние, Александроград и Вишневое, но без да напредват.



Руската армия продължава и настъплението си и в посока Гуляйполе, и на запад от Запорожка област, и в Херсонското направление, но без напредък.

