Първият дипломат на Орбан: Унгария няма повече да блокира санкциите срещу Москва

Унгария няма да наложи вето на 19-ия пакет от санкции срещу Русия, тъй като приетите мерки не противоречат на националните интереси. Това заяви унгарският външен министър Петер Сиярто, предава Ukrinform, цитирана от Фокус.



"Не налагаме вето на този пакет, тъй като разбираме, че той не нарушава основните ни национални интереси“, каза министърът пред Bloomberg.



Сиярто добави, че санкциите срещу Русия "не са били успешни“.



Според агенцията се очаква лидерите на ЕС да одобрят 19-ия пакет от антируски санкции на среща на върха на 23 октомври, след като разрешат различията със Словакия. Новият пакет ще включва търговски ограничения срещу компании от Китай и Индия, както и забрана за износ на стоки за Русия на стойност над 40 млрд. евро, които биха могли да бъдат използвани във военната промишленост, включително минерали, керамика и каучук. Освен това ЕС ще добави в черния списък повече от 100 танкера на ''руския сенчест флот''.



Европейската комисия обеща да приеме 19-ия пакет от санкции през септември, но не успя да го направи поради разногласия между страните от ЕС. В сряда словашкият премиер Роберт Фицо заяви, че Братислава е готова да подкрепи приемането на 19-ия пакет от европейски санкции срещу Русия, при условие че исканията на словашките власти бъдат взети предвид в заключителния документ на срещата на върха на ЕС. Словакия остана последната държава членка на ЕС, която блокира приемането на нови санкции срещу Русия.

