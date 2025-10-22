Новини
Свят »
Унгария »
Първият дипломат на Орбан: Унгария няма повече да блокира санкциите срещу Москва
  Тема: Украйна

Първият дипломат на Орбан: Унгария няма повече да блокира санкциите срещу Москва

22 Октомври, 2025 17:11 1 274 63

  • унгария-
  • русия-
  • санкции-
  • петер сиярто-
  • виктор орбан

Очаква лидерите на ЕС да одобрят 19-ия пакет от антируски санкции на среща на върха на 23 октомври, след като разрешат различията със Словакия

Първият дипломат на Орбан: Унгария няма повече да блокира санкциите срещу Москва - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Унгария няма да наложи вето на 19-ия пакет от санкции срещу Русия, тъй като приетите мерки не противоречат на националните интереси. Това заяви унгарският външен министър Петер Сиярто, предава Ukrinform, цитирана от Фокус.

"Не налагаме вето на този пакет, тъй като разбираме, че той не нарушава основните ни национални интереси“, каза министърът пред Bloomberg.

Сиярто добави, че санкциите срещу Русия "не са били успешни“.

Според агенцията се очаква лидерите на ЕС да одобрят 19-ия пакет от антируски санкции на среща на върха на 23 октомври, след като разрешат различията със Словакия. Новият пакет ще включва търговски ограничения срещу компании от Китай и Индия, както и забрана за износ на стоки за Русия на стойност над 40 млрд. евро, които биха могли да бъдат използвани във военната промишленост, включително минерали, керамика и каучук. Освен това ЕС ще добави в черния списък повече от 100 танкера на ''руския сенчест флот''.

Европейската комисия обеща да приеме 19-ия пакет от санкции през септември, но не успя да го направи поради разногласия между страните от ЕС. В сряда словашкият премиер Роберт Фицо заяви, че Братислава е готова да подкрепи приемането на 19-ия пакет от европейски санкции срещу Русия, при условие че исканията на словашките власти бъдат взети предвид в заключителния документ на срещата на върха на ЕС. Словакия остана последната държава членка на ЕС, която блокира приемането на нови санкции срещу Русия.

Още новини от Украйна


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 6 Отговор
    18 пакета не можаха, а 19 дали ще може, хахахах

    Коментиран от #4, #50, #54

    17:14 22.10.2025

  • 3 аz СВО Победа80

    11 10 Отговор
    Ква стана тя 🤣
    И Орбан клекна много бързо след провалът за среща между Тръмп и Путин.
    Ква стана тя 🤣

    Коментиран от #36

    17:15 22.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Не са били успешни...

    7 12 Отговор
    Санкциите не са успешни срещу главатарите,защото те са много богати,но я питайте народа дали не са успешни.русия не е само москва и с.петербург.Магазините са като музеи,а на бензиностанциите огромни опашки.Икономиката е пълен срив.

    Коментиран от #11, #18, #30

    17:15 22.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Кремълските подлоги

    8 12 Отговор
    в Будапеща обърнаха плочата, след като видяха, че Путин затъна в Донбас и краят му се вижда.

    Коментиран от #14, #17

    17:16 22.10.2025

  • 8 Гук

    5 9 Отговор
    Радвам се.

    17:16 22.10.2025

  • 9 Тези 40 милиарда

    11 5 Отговор
    Можеха да влязат в европейския джоб. Но продължаваме да се прострелваме. Последният изстрел ще е в главата. Европо, Европо докъде се докара.

    Коментиран от #22, #29

    17:18 22.10.2025

  • 10 Павел Костов

    13 4 Отговор
    ЕС са тотално изперкали.
    Всеки се чуди как да си увеличи износа - тея кретени ще забраняват износа .... и то на продукти, които има навсякъде и Русия просто ще си купи от другаде ...

    17:18 22.10.2025

  • 11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 4 Отговор

    До коментар #5 от "Не са били успешни...":

    Хахахах, има самолети Истамбул- Москва, Белград -Москва, качваш се и отиваш в провинцията. Всичко има и бензин и яйцА и ракети

    Коментиран от #24, #27

    17:18 22.10.2025

  • 12 Салваторе

    9 1 Отговор
    РФ ще ви спре петрол и природен газ. Анатолий Стайков да потърси друго поприще да изкарва по някой лев.

    17:18 22.10.2025

  • 13 Някой

    8 1 Отговор
    За какво с това трябва да се занимава ЕС? Украйна не е нито в ЕС, нито в НАТО. И са викали, че те са руснаците.
    Като искат да си хвърлят парите, да ги хвърлят тези дето искат по отделно. България няма такъв интерес. Нито да ни намесват в чужди войни. По НК огромна част в парламента и правителството, трябваше да отидат на по 15 години затвор по НК, раздел предателство и шпионство, членове 98, 103, 105 и отделно 162.

    17:18 22.10.2025

  • 14 Атина Палада

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "Кремълските подлоги":

    Още не са ни спуснало какво да излъжем.

    17:19 22.10.2025

  • 15 Атина Палада

    8 3 Отговор
    Налагате санкции с пакетчета ,а Китай с един пакет и блокира ВПК на САЩ и свали авиацията им на земята:))А вие си играете на пакетчета :))))

    Коментиран от #61

    17:19 22.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 4 Отговор

    До коментар #7 от "Кремълските подлоги":

    Днес са освободени още 2 села в Днепропетровска и Запорожска обл

    17:19 22.10.2025

  • 18 Симеон Иванов

    9 3 Отговор

    До коментар #5 от "Не са били успешни...":

    Ти кога беше в Русия, че повтаряш еврогейските наративи ....

    Коментиран от #25, #32

    17:19 22.10.2025

  • 19 Атина Палада

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Киев за два дня.":

    Всички в ЕС сте гладни..В това число и ти:))

    17:20 22.10.2025

  • 20 Да бе....да

    2 6 Отговор
    До вчера противоречаха на националните интереси, а днес вече не противоречат на националните интереси... Ама хич не са корумпирани нали?

    Коментиран от #41

    17:20 22.10.2025

  • 21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Киев за два дня.":

    Млък бе КВЛ

    17:20 22.10.2025

  • 22 Космос

    5 5 Отговор

    До коментар #9 от "Тези 40 милиарда":

    Тези пари ще отидат в празните кратуни на орките.Под формата на снаряди и куршуми.Което не е чак толкова лошо.Съгласен?

    Коментиран от #31

    17:21 22.10.2025

  • 23 Атина Палада

    5 4 Отговор

    До коментар #16 от "На тези май им дойде акъла!":

    Будапеща е новата столица на ЕС,а Орбан -новия вожд ! Така шушукали Путин и Тръмп.

    Коментиран от #33, #34, #42

    17:21 22.10.2025

  • 24 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 4 Отговор

    До коментар #11 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    добър вечер!) ти от РФ ли пишеш?

    Коментиран от #39

    17:21 22.10.2025

  • 25 От там...

    4 4 Отговор

    До коментар #18 от "Симеон Иванов":

    Пиша!!!

    17:22 22.10.2025

  • 26 Не баитесь

    5 2 Отговор
    Фицо ще наложи !

    17:22 22.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ама хич на Европа

    6 2 Отговор
    Не са нужни минерали, метали, керамика и каучук нали? ....

    17:22 22.10.2025

  • 29 Да знаеш

    4 6 Отговор

    До коментар #9 от "Тези 40 милиарда":

    Европа бълха я ухапала, но след като РФ се разпадне, Европа ще стане едно още по-хубаво място за живеене.

    Коментиран от #38

    17:23 22.10.2025

  • 30 Пора

    4 6 Отговор

    До коментар #5 от "Не са били успешни...":

    Путинова русия умира.

    17:23 22.10.2025

  • 31 Атина Палада

    6 3 Отговор

    До коментар #22 от "Космос":

    Какви снаряди и куршуми произвежда Европа? Европа произвежда само шарени байряци:))Урсула ходи пак у Африка да търси да купува снаряди:)))
    А и за да произвеждаш това,трябва да помолиш Русия да ти продаде природен ресурс за тях.От п.люнки ли ще ги правиш тия снаряди?

    Коментиран от #44, #46

    17:24 22.10.2025

  • 32 Въпрос

    3 6 Отговор

    До коментар #18 от "Симеон Иванов":

    А ти, кога беше в Русия?

    17:24 22.10.2025

  • 33 аz СВОПобеда 80

    3 4 Отговор

    До коментар #23 от "Атина Палада":

    И теб, ли като мен са те правили в задната дупка?

    17:24 22.10.2025

  • 34 Любопитен

    2 5 Отговор

    До коментар #23 от "Атина Палада":

    Абе какви субстанции шмъркаш в лабораторията?

    Коментиран от #47

    17:24 22.10.2025

  • 35 Ъхъъъъъ....

    5 1 Отговор
    Сиярто добави, че санкциите срещу Русия "не са били успешни“, ама дай там нещо да подкрепяме щото да не кажат нещо лошо колегите в психиатрията

    17:25 22.10.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 голям смях

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    важното е че на вас бай дончо ви спря парите и сега пишете от злоба

    17:25 22.10.2025

  • 38 Атина Палада

    5 2 Отговор

    До коментар #29 от "Да знаеш":

    Европа вече е в периферията,пълна само с т.арамбуки...Светът е на Изток.Там е и икономическия център на света .Затова САЩ се изнасят от Европа и отиват там,където е света .

    17:25 22.10.2025

  • 39 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 2 Отговор

    До коментар #24 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Що питал? Там пише - от Москва

    17:26 22.10.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Избори

    3 5 Отговор

    До коментар #20 от "Да бе....да":

    Щото идва избори в Унгария и на Орбан му пари под краката.

    17:27 22.10.2025

  • 42 Мишел

    2 5 Отговор

    До коментар #23 от "Атина Палада":

    Опозицията в Унгария води с 20%.Орбан е пътник.Затова евакуира семейство си в САЩ.
    Фицо е пътник.
    Вучич е пътник
    Путин се чуди по коя тръба да пълзи до Будапеща.

    17:27 22.10.2025

  • 43 В лудницата ЕК

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "На тези май им дойде акъла!":

    Няма вариант д им "дойде акъла" !.... Колективния повреден мозък няма лечение

    17:27 22.10.2025

  • 44 Няма

    0 4 Отговор

    До коментар #31 от "Атина Палада":

    За теб няма Значение какво правиш въпросът е ти ги навират в правилните дупки

    17:27 22.10.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Да се знае

    1 5 Отговор

    До коментар #31 от "Атина Палада":

    Всеки трети снаряд или куршум изстрелян от ВСУ е български.
    Жик так.

    Коментиран от #57

    17:28 22.10.2025

  • 47 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Любопитен":

    Не шмъркам нищо! Пиша процеса,който върви в момента и ще приключи в рамките на ...до една година! Запомни ми думата! Обаче,когато стане реалност,искам да дойдеш в Атина и да ми стиснеш ръката :) Запомни го: Орбан е новата Урсула.

    Коментиран от #52

    17:29 22.10.2025

  • 48 Естествено

    1 1 Отговор
    Че са ги подкупили. Атлантизма така действа

    17:29 22.10.2025

  • 49 Горски

    3 3 Отговор
    Как можем да опишем някой, който се спъва 18 пъти в един и същи камък, после се спъва 19ти път докато се готви да се спъне 20ти път? "...Украйна не може просто да се предаде ..." 1941г CCCP не се предаде на Хитлер и победи давайки 27млн жертви !!! Същото ще стори и Украйна Без победата 😄. евронациските пинчери, никой няма да ви слуша, особено,тези който подкрепя окрабандера. Тези санкции показват колко англосаксонците са безсилни. ЕС е пред обявяване на фалит. Ръста на икономиката в ЕсеС е около нулата и то благодарение на стъкмистиката, но за сметка на това мЪрсулка обеща $2трлн на сащ. Икономиката на Германия утича в канала. Франция се е запътила към нещо средно между фалит и гражданска война. Оръжейните складове са празни. От близкия изток и Магреба продължават да прииждат инженери и архитекти и да се плодят като мухи. Продължаваме да хрантутим и 6-7 милиона xoxoли. Над едно трилионче вече потъна в 4о4, зеле наркомана иска още 150-200 милиарда за тая и следващата година. Пък руснаците още не са запрегнали. Найс, а?

    Коментиран от #56, #60

    17:30 22.10.2025

  • 50 Санкциите са такова нещо, че

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Големи предприятия в Русия масово преминават на 4 дневна работна седмица.
    Други пускат работниците в неплатен отпуск или направо ги освобождават.
    Да те светна - няма суровини, няма пазари.
    Само с хора не става.
    Както и на фронта.

    17:30 22.10.2025

  • 51 Атлантизма е нелечим

    3 3 Отговор
    Пичове. Поне без ампутации

    Коментиран от #59

    17:31 22.10.2025

  • 52 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Атина Палада":

    Клепар,ти не знаеш в коя посока е Атина.

    17:31 22.10.2025

  • 53 Решението

    5 3 Отговор
    Ефективни санкции,далекобойни ракети и як лобут на рашистите .

    17:31 22.10.2025

  • 54 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    пак ме изтриха бе...да сте живи и здрави копеите-на вас се държи БГ....и да си татуирате Орбан-на китките ..

    17:32 22.10.2025

  • 55 Тити

    4 3 Отговор
    Ама кото не искате санкции срещу Москва защо смучете кинти от Европа а не рубли?

    17:32 22.10.2025

  • 56 Горски, опитай се

    2 3 Отговор

    До коментар #49 от "Горски":

    да изчетеш № 50.
    Пък после пак с пропагандата.

    Коментиран от #62

    17:33 22.10.2025

  • 57 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 2 Отговор

    До коментар #46 от "Да се знае":

    Ще си платите.
    Да се знае-.

    17:33 22.10.2025

  • 58 А да питам

    0 2 Отговор
    Унгария кога точно е блокирала санкции ? А? Кой пакет санкции е бил блокиран някога ? ...

    17:33 22.10.2025

  • 59 Русофилите се лекуват само

    3 2 Отговор

    До коментар #51 от "Атлантизма е нелечим":

    с ампутация на кратуната...

    17:33 22.10.2025

  • 60 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    1 3 Отговор

    До коментар #49 от "Горски":

    Кое не разбра?Марко Рубио го каза директно в очите на Лавров -За месец на фронта са убити 60 000 руски войници.Не изчезнали или ранени,а убити.Лавров гледаше тъжно...Като тъжен кон.

    17:34 22.10.2025

  • 61 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Атина Палада":

    Както е известно, Бог е сътворил Земята...Всичко останало се създава от Китайците...

    17:35 22.10.2025

  • 62 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Горски, опитай се":

    Я прочети какво каза бай ти Дончо на Зеленски!

    17:35 22.10.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания