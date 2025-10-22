Унгария няма да наложи вето на 19-ия пакет от санкции срещу Русия, тъй като приетите мерки не противоречат на националните интереси. Това заяви унгарският външен министър Петер Сиярто, предава Ukrinform, цитирана от Фокус.
"Не налагаме вето на този пакет, тъй като разбираме, че той не нарушава основните ни национални интереси“, каза министърът пред Bloomberg.
Сиярто добави, че санкциите срещу Русия "не са били успешни“.
Според агенцията се очаква лидерите на ЕС да одобрят 19-ия пакет от антируски санкции на среща на върха на 23 октомври, след като разрешат различията със Словакия. Новият пакет ще включва търговски ограничения срещу компании от Китай и Индия, както и забрана за износ на стоки за Русия на стойност над 40 млрд. евро, които биха могли да бъдат използвани във военната промишленост, включително минерали, керамика и каучук. Освен това ЕС ще добави в черния списък повече от 100 танкера на ''руския сенчест флот''.
Европейската комисия обеща да приеме 19-ия пакет от санкции през септември, но не успя да го направи поради разногласия между страните от ЕС. В сряда словашкият премиер Роберт Фицо заяви, че Братислава е готова да подкрепи приемането на 19-ия пакет от европейски санкции срещу Русия, при условие че исканията на словашките власти бъдат взети предвид в заключителния документ на срещата на върха на ЕС. Словакия остана последната държава членка на ЕС, която блокира приемането на нови санкции срещу Русия.
Първият дипломат на Орбан: Унгария няма повече да блокира санкциите срещу Москва
22 Октомври, 2025 17:11 1 274 63
Очаква лидерите на ЕС да одобрят 19-ия пакет от антируски санкции на среща на върха на 23 октомври, след като разрешат различията със Словакия
Унгария няма да наложи вето на 19-ия пакет от санкции срещу Русия, тъй като приетите мерки не противоречат на националните интереси. Това заяви унгарският външен министър Петер Сиярто, предава Ukrinform, цитирана от Фокус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #4, #50, #54
17:14 22.10.2025
3 аz СВО Победа80
И Орбан клекна много бързо след провалът за среща между Тръмп и Путин.
Ква стана тя 🤣
Коментиран от #36
17:15 22.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Не са били успешни...
Коментиран от #11, #18, #30
17:15 22.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Кремълските подлоги
Коментиран от #14, #17
17:16 22.10.2025
8 Гук
17:16 22.10.2025
9 Тези 40 милиарда
Коментиран от #22, #29
17:18 22.10.2025
10 Павел Костов
Всеки се чуди как да си увеличи износа - тея кретени ще забраняват износа .... и то на продукти, които има навсякъде и Русия просто ще си купи от другаде ...
17:18 22.10.2025
11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #5 от "Не са били успешни...":Хахахах, има самолети Истамбул- Москва, Белград -Москва, качваш се и отиваш в провинцията. Всичко има и бензин и яйцА и ракети
Коментиран от #24, #27
17:18 22.10.2025
12 Салваторе
17:18 22.10.2025
13 Някой
Като искат да си хвърлят парите, да ги хвърлят тези дето искат по отделно. България няма такъв интерес. Нито да ни намесват в чужди войни. По НК огромна част в парламента и правителството, трябваше да отидат на по 15 години затвор по НК, раздел предателство и шпионство, членове 98, 103, 105 и отделно 162.
17:18 22.10.2025
14 Атина Палада
До коментар #7 от "Кремълските подлоги":Още не са ни спуснало какво да излъжем.
17:19 22.10.2025
15 Атина Палада
Коментиран от #61
17:19 22.10.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #7 от "Кремълските подлоги":Днес са освободени още 2 села в Днепропетровска и Запорожска обл
17:19 22.10.2025
18 Симеон Иванов
До коментар #5 от "Не са били успешни...":Ти кога беше в Русия, че повтаряш еврогейските наративи ....
Коментиран от #25, #32
17:19 22.10.2025
19 Атина Палада
До коментар #4 от "Киев за два дня.":Всички в ЕС сте гладни..В това число и ти:))
17:20 22.10.2025
20 Да бе....да
Коментиран от #41
17:20 22.10.2025
21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #4 от "Киев за два дня.":Млък бе КВЛ
17:20 22.10.2025
22 Космос
До коментар #9 от "Тези 40 милиарда":Тези пари ще отидат в празните кратуни на орките.Под формата на снаряди и куршуми.Което не е чак толкова лошо.Съгласен?
Коментиран от #31
17:21 22.10.2025
23 Атина Палада
До коментар #16 от "На тези май им дойде акъла!":Будапеща е новата столица на ЕС,а Орбан -новия вожд ! Така шушукали Путин и Тръмп.
Коментиран от #33, #34, #42
17:21 22.10.2025
24 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #11 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":добър вечер!) ти от РФ ли пишеш?
Коментиран от #39
17:21 22.10.2025
25 От там...
До коментар #18 от "Симеон Иванов":Пиша!!!
17:22 22.10.2025
26 Не баитесь
17:22 22.10.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ама хич на Европа
17:22 22.10.2025
29 Да знаеш
До коментар #9 от "Тези 40 милиарда":Европа бълха я ухапала, но след като РФ се разпадне, Европа ще стане едно още по-хубаво място за живеене.
Коментиран от #38
17:23 22.10.2025
30 Пора
До коментар #5 от "Не са били успешни...":Путинова русия умира.
17:23 22.10.2025
31 Атина Палада
До коментар #22 от "Космос":Какви снаряди и куршуми произвежда Европа? Европа произвежда само шарени байряци:))Урсула ходи пак у Африка да търси да купува снаряди:)))
А и за да произвеждаш това,трябва да помолиш Русия да ти продаде природен ресурс за тях.От п.люнки ли ще ги правиш тия снаряди?
Коментиран от #44, #46
17:24 22.10.2025
32 Въпрос
До коментар #18 от "Симеон Иванов":А ти, кога беше в Русия?
17:24 22.10.2025
33 аz СВОПобеда 80
До коментар #23 от "Атина Палада":И теб, ли като мен са те правили в задната дупка?
17:24 22.10.2025
34 Любопитен
До коментар #23 от "Атина Палада":Абе какви субстанции шмъркаш в лабораторията?
Коментиран от #47
17:24 22.10.2025
35 Ъхъъъъъ....
17:25 22.10.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 голям смях
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":важното е че на вас бай дончо ви спря парите и сега пишете от злоба
17:25 22.10.2025
38 Атина Палада
До коментар #29 от "Да знаеш":Европа вече е в периферията,пълна само с т.арамбуки...Светът е на Изток.Там е и икономическия център на света .Затова САЩ се изнасят от Европа и отиват там,където е света .
17:25 22.10.2025
39 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #24 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Що питал? Там пише - от Москва
17:26 22.10.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Избори
До коментар #20 от "Да бе....да":Щото идва избори в Унгария и на Орбан му пари под краката.
17:27 22.10.2025
42 Мишел
До коментар #23 от "Атина Палада":Опозицията в Унгария води с 20%.Орбан е пътник.Затова евакуира семейство си в САЩ.
Фицо е пътник.
Вучич е пътник
Путин се чуди по коя тръба да пълзи до Будапеща.
17:27 22.10.2025
43 В лудницата ЕК
До коментар #16 от "На тези май им дойде акъла!":Няма вариант д им "дойде акъла" !.... Колективния повреден мозък няма лечение
17:27 22.10.2025
44 Няма
До коментар #31 от "Атина Палада":За теб няма Значение какво правиш въпросът е ти ги навират в правилните дупки
17:27 22.10.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Да се знае
До коментар #31 от "Атина Палада":Всеки трети снаряд или куршум изстрелян от ВСУ е български.
Жик так.
Коментиран от #57
17:28 22.10.2025
47 Атина Палада
До коментар #34 от "Любопитен":Не шмъркам нищо! Пиша процеса,който върви в момента и ще приключи в рамките на ...до една година! Запомни ми думата! Обаче,когато стане реалност,искам да дойдеш в Атина и да ми стиснеш ръката :) Запомни го: Орбан е новата Урсула.
Коментиран от #52
17:29 22.10.2025
48 Естествено
17:29 22.10.2025
49 Горски
Коментиран от #56, #60
17:30 22.10.2025
50 Санкциите са такова нещо, че
До коментар #2 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Големи предприятия в Русия масово преминават на 4 дневна работна седмица.
Други пускат работниците в неплатен отпуск или направо ги освобождават.
Да те светна - няма суровини, няма пазари.
Само с хора не става.
Както и на фронта.
17:30 22.10.2025
51 Атлантизма е нелечим
Коментиран от #59
17:31 22.10.2025
52 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #47 от "Атина Палада":Клепар,ти не знаеш в коя посока е Атина.
17:31 22.10.2025
53 Решението
17:31 22.10.2025
54 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":пак ме изтриха бе...да сте живи и здрави копеите-на вас се държи БГ....и да си татуирате Орбан-на китките ..
17:32 22.10.2025
55 Тити
17:32 22.10.2025
56 Горски, опитай се
До коментар #49 от "Горски":да изчетеш № 50.
Пък после пак с пропагандата.
Коментиран от #62
17:33 22.10.2025
57 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #46 от "Да се знае":Ще си платите.
Да се знае-.
17:33 22.10.2025
58 А да питам
17:33 22.10.2025
59 Русофилите се лекуват само
До коментар #51 от "Атлантизма е нелечим":с ампутация на кратуната...
17:33 22.10.2025
60 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #49 от "Горски":Кое не разбра?Марко Рубио го каза директно в очите на Лавров -За месец на фронта са убити 60 000 руски войници.Не изчезнали или ранени,а убити.Лавров гледаше тъжно...Като тъжен кон.
17:34 22.10.2025
61 Българин
До коментар #15 от "Атина Палада":Както е известно, Бог е сътворил Земята...Всичко останало се създава от Китайците...
17:35 22.10.2025
62 Горски
До коментар #56 от "Горски, опитай се":Я прочети какво каза бай ти Дончо на Зеленски!
17:35 22.10.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.