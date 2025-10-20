Лорд Дейвид Ричардс: Украйна не може да победи Путин, Западът тотално я провали.

Западните съюзници дадоха на Украйна фалшива надежда и тя няма да може да победи Русия, ако в борбата не се включат силите на НАТО, което е малко вероятно да се случи, заявява фелдмаршал лорд Дейвид Ричардс в подкаст на британския Independent. Текстът от интервюто с фелдмаршал Ричардс е публикуван от украинската служба на ВВС.
Лорд Ричардс, който в началото на тази година бе повишен до най-високото "петзвездно“ звание в британската армия и който ръководеше силите на НАТО в Афганистан, счита, че съюзниците на Украйна са подвели Киев.
"Ние насърчавахме Украйна да се бори, но не ѝ предоставихме средствата за победа“, заявява британският генерал пред водещия на подкаста World of Trouble Сем Кили.
Размишлявайки върху шансовете на Украйна за успех във войната срещу Русия, той посочва: "По мое мнение, те няма да победят“.
"Няма ли да успеят да победят, дори и да имат необходимите ресурси?“, пита водещият. "Не“, отговоря генералът.
В отговор на допълнителен въпрос от Independent висшият военен добавя:
"Не, те нямат човешки ресурси“.
Independent припомня, че интервюто с фелдмаршал Ричардс се е състояло след визитата на президента Зеленски във Вашингтон за среща с Доналд Тръмп, за да се опита да го убеди да предостави на Украйна крилати ракети Tomahawk. Но плановете на Зеленски да окаже натиск върху Тръмп изглежда са били провалени от Владимир Путин, който е разговарял с президента на САЩ по телефона няколко часа преди той да се срещне с украинския лидер в Белия дом.
Сега, според фелдмаршал Ричардс, Западът води хибридна война с Русия, но това е далеч от истинска "гореща“ война, в която войници умират в големи количества и от двете страни.
"Въпреки нашата привързаност към всичко, което са постигнали, и нашата искрена привързаност към украинците, аз съм привърженик на школата, която заявява, че това не отговаря на нашите жизненоважни национални интереси“.
Най-доброто, което Украйна може да постигне в тази ситуация, според британския военен от най-висок ранг, е "един вид равенство“.
Independent припомня, че по това време подобно мнение е имал и президентът Тръмп, който е заявил, че Зеленски "няма карти“ в ръцете си във войната с Русия.
Но впоследствие промени мнението си и написа в социалните мрежи:
"Украйна, с подкрепата на Европейския съюз, е способна да се бори и да върне цяла Украйна в първоначалния ѝ вид“.
В същото време президентът на САЩ нарече Русия "хартиен тигър“, който разчиташе да завземе Украйна за три дни, но не успя да го направи и за три години.
Лорд Дейвид Ричардс, който ръководеше британската интервенция в Сиера Леоне и Източен Тимор като бригаден генерал, а по-късно се противопостави на участието на Великобритания в инвазията в Ирак под ръководството на Америка, подкрепи бившия генерал от САЩ Марк Мили, който още през ноември 2022 г. предложи на Украйна да води преговори с Русия.
Лорд Ричардс не за първи път изразява мнение, което не съвпада с официалните изявления на Лондон. Като генерал-майор и заместник-командир на армията под ръководството на генерал сър Майк Джаксън, той заяви, че за него е било ясно, че правителството на Тони Блеър лъже, че Саддам Хюсеин разработва ядрено оръжие в Ирак.
Заедно с други високопоставени офицери той постави под съмнение законността на решението на Великобритания да се присъедини към войските на САЩ при нахлуването в Ирак през 2003 г.
Лорд Дейвид Ричардс: Украйна не може да победи Путин, Западът тотално я провали
20 Октомври, 2025 15:23
1 само питам
дето щяха да обръщат хода на войната?
много е търпелив путин да гледа немски танк руска земя да мачка
15:24 20.10.2025
2 Анани
15:25 20.10.2025
3 1488
Коментиран от #32
15:25 20.10.2025
4 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Не може да бъде !!
Печатарите казаха до последна урка !
15:26 20.10.2025
5 Факт
15:26 20.10.2025
6 Карло☪︎ Надран
викат „слава!“, а живеят в ръждясал „КАМАЗ“.
Цой пеел „Перемен!“, но вместо промяна – смог,
Чернобил свети нощем, като новогодишен блог.
В перестройката ядохте бургер за мечта,
сега дъвчете тролски фрази без грам мисъл и душа.
СССР ви учи – как да лъжеш със фанфари,
а да нямаш хартия дори за „мемоари“.
Челябинск ви чака – въздух тежък, сив и лош,
дишай, патриоте, дишай… ама с противогаз, ако мож’.
И щом Wi-Fi-ят от НАТО ви пак грее денем,
напишете си химна: „2000 баксов за сигарет – и пак проблем“. 🚬☢️🎸
15:27 20.10.2025
7 Че ние го знаем
15:28 20.10.2025
8 1488
тогаз русия ще победи украйна
Коментиран от #30
15:28 20.10.2025
9 То беше ясно
15:28 20.10.2025
10 Карло☪︎ Надран
15:29 20.10.2025
11 стоян георгиев
Коментиран от #17, #19, #25
15:29 20.10.2025
12 Хасковски каунь
Давай,давай! Няма да съ плашиш. Ние сме насреща
Сега: Ууть ! Ква стана тая . Ял да видиш кво направи
15:30 20.10.2025
13 Лорда е
15:30 20.10.2025
14 Смешник
15:30 20.10.2025
15 Обективни истини
15:31 20.10.2025
16 Фелдмаршал Лорд Дейвид Ричардс
15:32 20.10.2025
17 Той
До коментар #11 от "стоян георгиев":А най-добре ще бъде з всички украински хора да го направят. Не си заслужава да изгубиш най-милото си, а именно живота за някаква си територия, която ще си е там така или иначе.
Коментиран от #34
15:32 20.10.2025
18 Борко
къде ми е килима и потника голям
15:32 20.10.2025
19 Гаргара
До коментар #11 от "стоян георгиев":"През 1994 г., с Будапещенския меморандум, Киев предаде на Русия ядрения арсенал, наследен от Съветския съюз, в замяна на което Съединените щати, Великобритания и Русия поеха ангажименти да зачитат „суверенитета“ и „съществуващите граници“ на Украйна, обещание да се „въздържат от заплаха или употреба на сила“ срещу тях и да „търсят незабавни действия от Съвета за сигурност на ООН за оказване на помощ“, ако Украйна някога стане „жертва на акт на агресия“. САМО, че тука забравят да довършат условията на споразумението, защото Украйна трябва да остане НЕЗАВИСИМА ДЪРЖАВА и поема ангажимента да не се включва във военни блокове! Като казвате А, довършете до Я. Иначе четете договорите, както Дявола чете Евангелието!
Коментиран от #36
15:33 20.10.2025
20 Лари Джонсън в САЩ
Коментиран от #26
15:33 20.10.2025
21 Гост
15:33 20.10.2025
22 Да,бе
15:33 20.10.2025
23 Един
Лошо, че това няма да доведе до нищо - политиците, особено в Европа са абсолютни откачалници... и откровени престъпници!
15:34 20.10.2025
24 стоян георгиев
15:34 20.10.2025
25 Калоян Бонапарт
До коментар #11 от "стоян георгиев":Значи, сащ разпалиха този конфликт с преврат, заплахи за разполагане на оръжия за масово унищожение, милитаризация на Украйна, спонсориране на нацистки отряди и изпращане на оръжие за стотици милиарди, сега се правят на самаряни ха ха ха. Между другото, въпреки проспаните възможности покрай Минските споразумения, Германия и Франция бяха далеч по-резервирани и разумни в началото на конфликта, англосаксите отново, подтикнаха малкото клоунче направило големи мърсотии, да си тръгне от преговорния процес в Истанбул.
Коментиран от #39
15:34 20.10.2025
26 Олег
До коментар #20 от "Лари Джонсън в САЩ":Дано по-скоро тази т нар. оСрайна капитулира и да се спасят животи, всъщност това ще е голяма победа за тях, ням да умират хора.
15:36 20.10.2025
27 И защо хибридна?
15:36 20.10.2025
28 Според Килския университет
15:36 20.10.2025
29 Иван
15:36 20.10.2025
30 бъркаш !
До коментар #8 от "1488":Ако не си виждал го....ве ....до отблизо - огледай се в огледалото и .....ще видиш !
15:36 20.10.2025
31 Запада, САЩ, ЕС и Англия
Коментиран от #44
15:37 20.10.2025
32 И какво от това обективно заглавие?
До коментар #3 от "1488":То на всички е ясно че в сегашната ситуация Украйна не може да изтласка руските варвари от земите си, но е и ясно като бял ден че Путин неможе да победи Украйна ако ще и з@д....ик@ да съдере, така че Лорд Дейвид нищо ново не казва, не открива топлата вода.
Коментиран от #37
15:37 20.10.2025
33 Истината е тука
15:38 20.10.2025
34 стоян георгиев
До коментар #17 от "Той":Така е мислел и васил левски нали? Или поп кръстьо...че се обърках вече...ще се бориш ти за страната си...я по добре лапни на путлер чл..на и си готов нали? Вие го лапате даже и без да имате зор!
15:38 20.10.2025
35 Александър Дубински депутат
15:39 20.10.2025
36 стоян георгиев
До коментар #19 от "Гаргара":В кой блок членува украйна да ме подсетиш че съм пропуснал?
Коментиран от #55
15:39 20.10.2025
37 село мое ,
До коментар #32 от "И какво от това обективно заглавие?":Путин за никъде не бърза - укрите още дълго ще ги бият , както циганин не си бие кучето !
Коментиран от #40
15:40 20.10.2025
38 Я пък тоя
Калас ще натисне Русия , Урсула ще ѝ съсипе икономиката и край.
Вече виждам как Кремъл развява белия байрак.
Путин си купува белезници сам да си ги сложи и да се предаде.
А Зеленски облича костюм, жълти гащи и синьо сако.
Коментиран от #42
15:40 20.10.2025
39 стоян георгиев
До коментар #25 от "Калоян Бонапарт":Я кажи коя военна част извърши преврата в украйна че нещо съм го пропуснал? А и кажи коя подточка спази русия в минските споразумения?гледам много си информиран та чакам да ми отговориш!
15:40 20.10.2025
40 стоян георгиев
До коментар #37 от "село мое ,":Путин не бърза ама как е на руското население ситуацията? За да бият украинците дали руснаците не понасят щети ? Или за теб това е без значение ти си в нато?хахаха
Коментиран от #67
15:42 20.10.2025
41 стоян георгиев
Коментиран от #45
15:43 20.10.2025
42 стоян георгиев
До коментар #38 от "Я пък тоя":Ей как не го каза това по рано! Ти направо ги накара бе човек...хахах какъв костюм да сложи зеленски че нещо е пропуснал?хахах...ако си над десет годишен подобни постове показват пе си тежко болен!
15:44 20.10.2025
43 Много ясно че е така
15:44 20.10.2025
44 Тя Русия нападна Украйна бе про..
До коментар #31 от "Запада, САЩ, ЕС и Англия":.. ста копейко, украинците се защитават, бранят родината си, кой ги е подвел?, да ги накарат да се предадат ли?, и да бъдат избивани и тероризирани от путинските варвари ли?, те не са българските копейки и страхливци безродници които да коленичат и да целуват руският ботуш както такива като теб с радост ще направят, не преклониха глави, и няма да се предадат, те нямат робското мислене на българските копейки и русофили.
Коментиран от #52
15:44 20.10.2025
45 стоян георгиев
До коментар #41 от "стоян георгиев":Запада се е надявал да покаже какъв му е интереса в европа и го прави и сега.запада няма интерес руски диктатори да потъпкват подписаните от тях договори и да заплашват европа!
Коментиран от #48, #53, #54
15:45 20.10.2025
46 Хартиен тигър ама лудия не спре войната
15:49 20.10.2025
47 Атина Палада
Продължавам да вярвам,че Украйна (властта) играе заедно с Русия (властта )
Конфликта там започна още от 2014г...И чак,когато Зеленски слезе от Московската сцена и изневиделица стана президент на Украйна,започна СВО!
Киев и Москва разпаднаха СССР ,сега Киев и Москва разпаднаха и световният ред наложен след ВСВ от САЩ,като свалиха фалшивите и лицемерни маски на Западният свят Господството на Западния свят приключи!
15:49 20.10.2025
48 Абе човек
До коментар #45 от "стоян георгиев":От доста време се чудя, наистина ли си вярваш на дивотиите които пишеш? А?
Коментиран от #51, #58
15:49 20.10.2025
49 Според Американска медия
Коментиран от #56
15:49 20.10.2025
50 За да спечели в охраъна запада трябва да
15:51 20.10.2025
51 стоян георгиев
До коментар #48 от "Абе човек":Аз от доста време се чудя какви хора сте копейките .живеете в европа в нато и ес а искате тук да стане русия,но нито един от вас не е фен на живота в русия.това вашето е някаква шизофрения.даже и да ви плащат да го пишете пак е болестно състояние да повтаряш едни и същи проруски лъжи и да искаш да се прецака европа о в частност българия.
Коментиран от #57, #73
15:52 20.10.2025
52 Я пък тоя
До коментар #44 от "Тя Русия нападна Украйна бе про..":Поспри, поеми дъх, а сега помисли!
Путин искаше само да признаят Крим и да не са в НАТО.
На всички беше ясно, че Крим ще остане руски.
Зеленски можеше да преглътне този залък и нямаше да има какво да защитава сега. Украйна щеше да си продължи.
А сега целува задните части на запада губейки земя и хора.
15:52 20.10.2025
53 Абе човек
До коментар #45 от "стоян георгиев":Войната започна още на 14 април 2014 година и беше инициирана от Александър Турчинов, след като източните райони на страната се надигат на бунт срещу кървавият преврат наречен Майдан . Турчинов, по-звестен като «кървавия пастор» дава заповедта като временно изпълняващ длъжността президент за начало на войната под формата на антитерористична операция с танкове, авиация и пехота...Чел ли си заповедта ? А?
Важно е да се отбележи обаче, че в заповедта не се споменава за никакво руско нашествие.
Армията е изпратена да се бори с "сепаратистите", тоест с гражданите на самата Украйна, тези хора с двойно гражданство които бяха лишени и от избирателни права. което противоречи на самата украинска Конституция....А да ти припомня ли и кой беше реално Турчинов и кой го подкрепяше и го финансираше ? Наистина ли не го осъзнаваш ?
15:52 20.10.2025
54 ЕС няма място на преговорите !!! Защо:
До коментар #45 от "стоян георгиев":Малко забравихме май , но Франция и Германия бяха гаранти на определящото споразумение от Минск и неговата втора версия Минск-2 от 2015 г. Франция и Германия подписаха. И тогава започна цирка…
Меркел заявява на 12/07/22, че никой не е възнамерявал да изпълнява Минските споразумения, било нужно време да въоръжи Украйна. Е, Оланд го потвърди. И черешката на тортата: Зеленски беше избран през 2019 г. с обещание да се бори с корупцията и да спазва Минските споразумения......и?
15:54 20.10.2025
55 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #36 от "стоян георгиев":В конституция а на украйна пише че трябва да стъпи в Нато
Коментиран от #61
15:54 20.10.2025
56 стоян георгиев
До коментар #49 от "Според Американска медия":Ако е вярно, дали това ти прилича на разговор между господар и марионетка?даже когато искате да предоставите нещо за украински провал пак се дъните .ако се е състоял.подобен разговор явно се вижда че сте лъгали през цялото време че зеленски е марионетка на сащ.
Коментиран от #60, #63
15:56 20.10.2025
57 Обективни истини
До коментар #51 от "стоян георгиев":Стига си квичал тук! Скачай в жартиерите, епилирай се, гримирай се, лакирай се, вземи си дамската чантичка и отивай на фронта да браниш Осрайната
Жалък глу,пак.
15:56 20.10.2025
58 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #48 от "Абе човек":Той не е за вярата,той е за парите
15:56 20.10.2025
59 а британските
15:56 20.10.2025
60 Николай
До коментар #56 от "стоян георгиев":И по-накратко го е казвал Бисмарк: "Руснаците, също както всеки народ, имат добри и лоши черти. Укрoпците обаче притежават всички лоши черти на руснаците, и нито една от добрите им черти !!!"
Коментиран от #66
15:57 20.10.2025
61 стоян георгиев
До коментар #55 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Пак питам в коя организация или военен блок членуваше украйна като я нападна путлер.ппдобно нещо не пише в конституцията на украйна ,но даже и да пише не е нарушение на договор или устно споразумение за неразширяване на нато.
Коментиран от #65, #70
15:57 20.10.2025
62 Верно ли бе
15:57 20.10.2025
63 Калоян Бонапарт
До коментар #56 от "стоян георгиев":Mеморандумът в Будапеща беше придружен от декларация, в която всички участници, включително Украйна, се задължиха да спазват правата на човека и принципите на ОССЕ за ненападение. Това беше грубо нарушено от онези, които дойдоха на власт в Киев през февруари 2014 г. с помощта на САЩ
Коментиран от #71
15:57 20.10.2025
64 Провали се дипломацията
15:58 20.10.2025
65 Левски
До коментар #61 от "стоян георгиев":украйна привлича младежи в армията като ги отвлича от улиците, работните им места, изобщо от общественни места. След обявената програма "със чийзбургергите"- Пълна липса на интерес, и сега насилствено. Пребиват ги и ги отвличат. В телеграм гледайте видеоклипове от майките, приятелките и съпругите им, за да не Ви повтарят, че е "кремълска пропаганда".
Докажи мъжеството си, заминавай да помагаш, кво цивриш тука да ти еее ппп ммммм
Коментиран от #69
15:58 20.10.2025
66 стоян георгиев
До коментар #60 от "Николай":Явно ти си новия бисмарк? Виж какви неща си измислил .браво! Май обаче си по скоро наполеон...хахах...ако имаш някой остър ръб по на близо вземи се шибни в него да не се мъчиш ,а и да не тормозиш околните...бисмарк...хахах
15:58 20.10.2025
67 село мое ,
До коментар #40 от "стоян георгиев":Напои ли козичките , нахрани ли прасенцето и днес ?! Остави писанията настрани и не хаби нерви , ще ти трябват след време !
15:59 20.10.2025
68 макак така
15:59 20.10.2025
69 стоян георгиев
До коментар #65 от "Левски":Отвличат тези дето не са се явили за мобилизация.да те питам в ссср като е нападнат от хитлер как са набирали хора за армията?вероятно с бъклица и дрян?
Коментиран от #72, #76
16:00 20.10.2025
70 Последния украинец
До коментар #61 от "стоян георгиев":Абе, др.исък, от всичката многополова, ан.ално.податлива, е.вроге.йатлантическа, тролска сган, само ти още не си разбрал, че Тръмп ви спря парите! Напразно се напъваш да тролиш денонощно, тези постове НЯМА ДА ТИ БЪДАТ ПЛАТЕНИ!
Коментиран от #75
16:00 20.10.2025
71 стоян георгиев
До коментар #63 от "Калоян Бонапарт":Кое не са спазили? Украйна нападна русия ли?хахах....
16:01 20.10.2025
72 Левски
До коментар #69 от "стоян георгиев":Имаше време за преговори и то не един път! Даже Зелю указ подписа да не се водят преговори. Сега иска преговори, късно е! При толкова жертви дадени от Русия вече нищо не може да я прекърши дори е готова за трета световна. Областите които до момента е включила в състава си не подлежат на коментар. Ако тази безумщина продължи Укра ще загуби и излаз на Черно море. Никой и нищо няма да принуди Русия да върне Укра в предишните и граници. Пък и никой не се интересува. Целта на Запада е максимално да отслаби Русия дори с цената на последния укра. Щатите пък са доволни, продават оръжие и има кой да го плаща. Колкото повече оръжия продадат толкова по-слаба Европа ще има. Това е тяхната цел. Управляващите в ЕС лягат и стават с Русия. Превъоръжаване и страшки как Русия ще окупира Европа. Ако не са тези страшки ще лъсне тяхната некадърност и ще бъдат изметени. Трябват им кризи за да останат в управлението. Което е доходоносно вероятно!
16:01 20.10.2025
73 Ти не дей сега да обиждаш ако обичаш
До коментар #51 от "стоян георгиев":А по добре провери какво пише в Беловежките споразумения от 1991 г., по силата на които Киев е получил суверенитет. А? Има ли неотменим ангажимент Украйна да остане необвързана, без ядрено оръжие и неутрална държава а? А в приложение 2 какво пише ? Според теб за какво започна войната? А сподели ...
Коментиран от #78
16:02 20.10.2025
74 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
За тях- е нормално да си правят бойните позиции до цивилни обекти и мирни гражданин,да доубиват свои ранени при отстъпление ,да измъчват и убиват цивилни в Курска обл и военопленници,да удрят линейки с дронове ,да снимат провокации за уж ударени болници .Да сложат тела покрай пътя и да ги нарекат -"Буча" и все в Тоя дух.Бандерлвуите са психично болни хора ,които сами се издават.Имат документи в които пише ,че дори и половинат а украинци да се наложи да избият,ще го направят ,за да имат чиста от москали държава.Нацисти ,сър
16:02 20.10.2025
75 стоян георгиев
До коментар #70 от "Последния украинец":Така е.тртмп спря.парите зеленски е наркоман киев пада в сряда а ние сме обратно.ти какъв си е въпроса? Що не се появиш някъде да видим какъв си великан?
Коментиран от #77
16:03 20.10.2025
76 Левски
До коментар #69 от "стоян георгиев":Отивай и помаг бе, айде за инавай, заминавай нали си укропетик, ако нямаш пари ще ти купя билет, Айде заминавай стига цвили тука.
Отвличането, ако е норшамно за тебе, за мене не, както и не е нормално да си дадеш живота за някаква територия независимо как се казва тя
16:04 20.10.2025
77 Последния украинец
До коментар #75 от "стоян георгиев":Ами ако те видя някъде, дали ще повтаряш тези басни, а?
Или пикливо ще си седиш на бордюра с премазани зъбки, келеш.
16:06 20.10.2025
78 стоян георгиев
До коментар #73 от "Ти не дей сега да обиждаш ако обичаш":За кое съм те обидил? Че пишеш в полза на врага на твоята родина ли? Сега беловежките споразумения се оказаха препъни камъка...хахах...нали бе букурещкия договор? Украйна ми кажи в коя военна организация членуваше на 28 февруари 2014 когато путлер я нападна? Или на 24 февруари 2022 като и обяви война?
16:06 20.10.2025
79 Този коментар е премахнат от модератор.