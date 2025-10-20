Новини
Лорд Дейвид Ричардс: Украйна не може да победи Путин, Западът тотално я провали
  Тема: Украйна

Лорд Дейвид Ричардс: Украйна не може да победи Путин, Западът тотално я провали

20 Октомври, 2025 15:23 1 533 79

В същото време президентът на САЩ нарече Русия "хартиен тигър", който разчиташе да завземе Украйна за три дни, но не успя да го направи и за три години

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Западните съюзници дадоха на Украйна фалшива надежда и тя няма да може да победи Русия, ако в борбата не се включат силите на НАТО, което е малко вероятно да се случи, заявява фелдмаршал лорд Дейвид Ричардс в подкаст на британския Independent. Текстът от интервюто с фелдмаршал Ричардс е публикуван от украинската служба на ВВС.

Лорд Ричардс, който в началото на тази година бе повишен до най-високото "петзвездно“ звание в британската армия и който ръководеше силите на НАТО в Афганистан, счита, че съюзниците на Украйна са подвели Киев.

"Ние насърчавахме Украйна да се бори, но не ѝ предоставихме средствата за победа“, заявява британският генерал пред водещия на подкаста World of Trouble Сем Кили.

Размишлявайки върху шансовете на Украйна за успех във войната срещу Русия, той посочва: "По мое мнение, те няма да победят“.

"Няма ли да успеят да победят, дори и да имат необходимите ресурси?“, пита водещият. "Не“, отговоря генералът.

В отговор на допълнителен въпрос от Independent висшият военен добавя:

"Не, те нямат човешки ресурси“.

Independent припомня, че интервюто с фелдмаршал Ричардс се е състояло след визитата на президента Зеленски във Вашингтон за среща с Доналд Тръмп, за да се опита да го убеди да предостави на Украйна крилати ракети Tomahawk. Но плановете на Зеленски да окаже натиск върху Тръмп изглежда са били провалени от Владимир Путин, който е разговарял с президента на САЩ по телефона няколко часа преди той да се срещне с украинския лидер в Белия дом.

Сега, според фелдмаршал Ричардс, Западът води хибридна война с Русия, но това е далеч от истинска "гореща“ война, в която войници умират в големи количества и от двете страни.

"Въпреки нашата привързаност към всичко, което са постигнали, и нашата искрена привързаност към украинците, аз съм привърженик на школата, която заявява, че това не отговаря на нашите жизненоважни национални интереси“.

Най-доброто, което Украйна може да постигне в тази ситуация, според британския военен от най-висок ранг, е "един вид равенство“.

Independent припомня, че по това време подобно мнение е имал и президентът Тръмп, който е заявил, че Зеленски "няма карти“ в ръцете си във войната с Русия.

Но впоследствие промени мнението си и написа в социалните мрежи:

"Украйна, с подкрепата на Европейския съюз, е способна да се бори и да върне цяла Украйна в първоначалния ѝ вид“.

В същото време президентът на САЩ нарече Русия "хартиен тигър“, който разчиташе да завземе Украйна за три дни, но не успя да го направи и за три години.

Лорд Дейвид Ричардс, който ръководеше британската интервенция в Сиера Леоне и Източен Тимор като бригаден генерал, а по-късно се противопостави на участието на Великобритания в инвазията в Ирак под ръководството на Америка, подкрепи бившия генерал от САЩ Марк Мили, който още през ноември 2022 г. предложи на Украйна да води преговори с Русия.

Лорд Ричардс не за първи път изразява мнение, което не съвпада с официалните изявления на Лондон. Като генерал-майор и заместник-командир на армията под ръководството на генерал сър Майк Джаксън, той заяви, че за него е било ясно, че правителството на Тони Блеър лъже, че Саддам Хюсеин разработва ядрено оръжие в Ирак.

Заедно с други високопоставени офицери той постави под съмнение законността на решението на Великобритания да се присъедини към войските на САЩ при нахлуването в Ирак през 2003 г.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 22 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 само питам

    31 2 Отговор
    КО СТАВА С УНИЯ НЕМСКИ ТАНКОВА БЕ?

    дето щяха да обръщат хода на войната?

    много е търпелив путин да гледа немски танк руска земя да мачка

    15:24 20.10.2025

  • 2 Анани

    28 0 Отговор
    Да си кажем истината....

    15:25 20.10.2025

  • 3 1488

    32 1 Отговор
    най сетне едно обективно заглавие

    Коментиран от #32

    15:25 20.10.2025

  • 4 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    30 2 Отговор
    Лорд Дейвид Ричардс: Украйна не може да победи Путин, Западът тотално я провали.

    Не може да бъде !!

    Печатарите казаха до последна урка !

    15:26 20.10.2025

  • 5 Факт

    20 0 Отговор
    Има и трезвомислещи.

    15:26 20.10.2025

  • 6 Карло☪︎ Надран

    3 25 Отговор
    В Путинландия героите пак гърмят в захлас,
    викат „слава!“, а живеят в ръждясал „КАМАЗ“.
    Цой пеел „Перемен!“, но вместо промяна – смог,
    Чернобил свети нощем, като новогодишен блог.
    В перестройката ядохте бургер за мечта,
    сега дъвчете тролски фрази без грам мисъл и душа.
    СССР ви учи – как да лъжеш със фанфари,
    а да нямаш хартия дори за „мемоари“.
    Челябинск ви чака – въздух тежък, сив и лош,
    дишай, патриоте, дишай… ама с противогаз, ако мож’.
    И щом Wi-Fi-ят от НАТО ви пак грее денем,
    напишете си химна: „2000 баксов за сигарет – и пак проблем“. 🚬☢️🎸

    15:27 20.10.2025

  • 7 Че ние го знаем

    18 2 Отговор
    Само укротроляшките се помпят взаимно с укропропаганда. Какво ли е да тролиш за страната, която губи конфликта?

    15:28 20.10.2025

  • 8 1488

    3 19 Отговор
    когато изплува крайцера масква
    тогаз русия ще победи украйна

    Коментиран от #30

    15:28 20.10.2025

  • 9 То беше ясно

    17 1 Отговор
    Ама нали трябва да се пънете като глист на ламарина

    15:28 20.10.2025

  • 10 Карло☪︎ Надран

    3 7 Отговор
    От кога не съм еан...

    15:29 20.10.2025

  • 11 стоян георгиев

    2 13 Отговор
    Украйна е отписана от доста проруски фенове по света и мнението на всеки от тях е публикувано тук.киев за три дена го слушаме постоянно,но украинците въпреки всичко не се отказват!

    Коментиран от #17, #19, #25

    15:29 20.10.2025

  • 12 Хасковски каунь

    10 0 Отговор
    Хъ сега де! Преди:
    Давай,давай! Няма да съ плашиш. Ние сме насреща
    Сега: Ууть ! Ква стана тая . Ял да видиш кво направи

    15:30 20.10.2025

  • 13 Лорда е

    3 8 Отговор
    мръсен русороб путинофил ТОВА Е ФЕИК---Хабер си няма от (контранаступ)

    15:30 20.10.2025

  • 14 Смешник

    17 0 Отговор
    Най накрая един натовски генерал да каже нещо смислено

    15:30 20.10.2025

  • 15 Обективни истини

    10 1 Отговор
    Слава на всеки избягал укрил се или дезертирал украински мъж

    15:31 20.10.2025

  • 16 Фелдмаршал Лорд Дейвид Ричардс

    11 0 Отговор
    от Англия който е бил командир на войските на НАТО по време на операцията в Афганистан и има най-високия Офицерски чин в Британската армия, смята, че западните съюзници са разочаровали Киев, като са му дали фалшива надежда. "Това, което направихме в случая с Украйна, беше да насърчим Украйна да се бие, но не й дадохме средства да спечели", казва бившият Началник на Британския щаб на отбраната. На въпрос за шансовете на Украйна за успех от журналист той отговаря недвусмислено: "Според мен те няма да спечелят". Когато журналистът изяснява дали Украйна може да спечели, дори и с необходимите ресурси, Фелдмаршалът отговаря: Не, те нямат личен състав в жива сила да воюват с Русия.

    15:32 20.10.2025

  • 17 Той

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "стоян георгиев":

    А най-добре ще бъде з всички украински хора да го направят. Не си заслужава да изгубиш най-милото си, а именно живота за някаква си територия, която ще си е там така или иначе.

    Коментиран от #34

    15:32 20.10.2025

  • 18 Борко

    13 1 Отговор
    С зелените ботушки потропва наркоман,
    къде ми е килима и потника голям

    15:32 20.10.2025

  • 19 Гаргара

    12 0 Отговор

    До коментар #11 от "стоян георгиев":

    "През 1994 г., с Будапещенския меморандум, Киев предаде на Русия ядрения арсенал, наследен от Съветския съюз, в замяна на което Съединените щати, Великобритания и Русия поеха ангажименти да зачитат „суверенитета“ и „съществуващите граници“ на Украйна, обещание да се „въздържат от заплаха или употреба на сила“ срещу тях и да „търсят незабавни действия от Съвета за сигурност на ООН за оказване на помощ“, ако Украйна някога стане „жертва на акт на агресия“. САМО, че тука забравят да довършат условията на споразумението, защото Украйна трябва да остане НЕЗАВИСИМА ДЪРЖАВА и поема ангажимента да не се включва във военни блокове! Като казвате А, довършете до Я. Иначе четете договорите, както Дявола чете Евангелието!

    Коментиран от #36

    15:33 20.10.2025

  • 20 Лари Джонсън в САЩ

    9 2 Отговор
    Бивш анализатор на ЦРУ казва „Русия може да произведе необходимото количество оръжия, без да изчерпва ресурсите на други сектори на икономиката. Ако го погледнете отвън, Русия е способна да произведе всички материали, необходими за водене на съвременна война. Нито Украйна, нито Европа, нито Съединените щати, както разбрахме, не са способни на това. Те доказаха своята некомпетентност“, и още „Руснаците имат повече войници на фронтовата линия от украинците. Дори Сирски признава, че руснаците имат двукратно предимство в личния състав. Следователно сега сме свидетели на предсмъртната агония на Украйна“, подчертава Лари Джонсън.

    Коментиран от #26

    15:33 20.10.2025

  • 21 Гост

    11 0 Отговор
    Не може да има война за която Русия да не е подготвена. Не може да има война в която Русия да бъде победена и поставена на колене. Русия е милитаризиран почти изцяло ресурсен гигант. И децата знаят къде е ключа от бараката за да победиш .

    15:33 20.10.2025

  • 22 Да,бе

    10 1 Отговор
    Къде остана стратегическото поражение на Русия!Безусловна капитулация на 404 заедно с НАТО...

    15:33 20.10.2025

  • 23 Един

    10 1 Отговор
    Изтрезняване ли виждаме?!
    Лошо, че това няма да доведе до нищо - политиците, особено в Европа са абсолютни откачалници... и откровени престъпници!

    15:34 20.10.2025

  • 24 стоян георгиев

    7 2 Отговор
    Накрая ще ви смачкам чеповете с моето голямо Д. Само на проруски фенове ще ми станете!

    15:34 20.10.2025

  • 25 Калоян Бонапарт

    13 0 Отговор

    До коментар #11 от "стоян георгиев":

    Значи, сащ разпалиха този конфликт с преврат, заплахи за разполагане на оръжия за масово унищожение, милитаризация на Украйна, спонсориране на нацистки отряди и изпращане на оръжие за стотици милиарди, сега се правят на самаряни ха ха ха. Между другото, въпреки проспаните възможности покрай Минските споразумения, Германия и Франция бяха далеч по-резервирани и разумни в началото на конфликта, англосаксите отново, подтикнаха малкото клоунче направило големи мърсотии, да си тръгне от преговорния процес в Истанбул.

    Коментиран от #39

    15:34 20.10.2025

  • 26 Олег

    8 1 Отговор

    До коментар #20 от "Лари Джонсън в САЩ":

    Дано по-скоро тази т нар. оСрайна капитулира и да се спасят животи, всъщност това ще е голяма победа за тях, ням да умират хора.

    15:36 20.10.2025

  • 27 И защо хибридна?

    1 8 Отговор
    Според мен не е хибридна от Европа, а е кибритна война и то я води Украйна защото им подпали доста от рафинериите и складовете за гориво.

    15:36 20.10.2025

  • 28 Според Килския университет

    6 0 Отговор
    през юли-август 2025 г., в сравнение с първата половина на 2025 г., военната помощ от съюзниците на Украйна е намаляла с 43% до 53%. И това като се взема в предвид инициативата (Priority Ukraine Requirements List), която предвижда закупуване на американски оръжия за Украйна за сметка на европейските страни, координирани от НАТО. В момента помощите също рязко намаляват и се забавят силно поради икономическо отслабване на даващите ги.

    15:36 20.10.2025

  • 29 Иван

    10 1 Отговор
    Украйна и Израел трябва да бъдат унищожени.

    15:36 20.10.2025

  • 30 бъркаш !

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "1488":

    Ако не си виждал го....ве ....до отблизо - огледай се в огледалото и .....ще видиш !

    15:36 20.10.2025

  • 31 Запада, САЩ, ЕС и Англия

    9 0 Отговор
    вече започват открито да си признават, че са подвели Украйна, че ще победи Русия. Убитите украински и руски момчета и мъже ще им тежат на съвестта с поколения напред, на техните деца, внуци и правнуци.

    Коментиран от #44

    15:37 20.10.2025

  • 32 И какво от това обективно заглавие?

    1 8 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    То на всички е ясно че в сегашната ситуация Украйна не може да изтласка руските варвари от земите си, но е и ясно като бял ден че Путин неможе да победи Украйна ако ще и з@д....ик@ да съдере, така че Лорд Дейвид нищо ново не казва, не открива топлата вода.

    Коментиран от #37

    15:37 20.10.2025

  • 33 Истината е тука

    9 1 Отговор
    Все повече и повече Европа обеднява, заради някакви имагинерни илюзии, че някой ще я напада. Бандерите са тъпи умират за нищо, сащисаните пушат пура и броят милиарди. Евала на последните.

    15:38 20.10.2025

  • 34 стоян георгиев

    3 5 Отговор

    До коментар #17 от "Той":

    Така е мислел и васил левски нали? Или поп кръстьо...че се обърках вече...ще се бориш ти за страната си...я по добре лапни на путлер чл..на и си готов нали? Вие го лапате даже и без да имате зор!

    15:38 20.10.2025

  • 35 Александър Дубински депутат

    5 0 Отговор
    от Върховната рада на Украйна предсказва какво ще стане. След Будапеща руският президент Владимир Путин и президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се съберат за капитулацията на Киев. Според парламентариста подобен сценарий е вероятен, ако Украинската страна откаже последния шанс за компромисен мир. "Следващата, трета среща ще бъде само за подписване на капитулацията", казва Народният депутат Дубински.

    15:39 20.10.2025

  • 36 стоян георгиев

    7 1 Отговор

    До коментар #19 от "Гаргара":

    В кой блок членува украйна да ме подсетиш че съм пропуснал?

    Коментиран от #55

    15:39 20.10.2025

  • 37 село мое ,

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "И какво от това обективно заглавие?":

    Путин за никъде не бърза - укрите още дълго ще ги бият , както циганин не си бие кучето !

    Коментиран от #40

    15:40 20.10.2025

  • 38 Я пък тоя

    8 3 Отговор
    Сега групата на желаещите ще извади Томахавките, ще изпрати Пейтриът, ще напомпа мускули, и ще има мир чрез сила.
    Калас ще натисне Русия , Урсула ще ѝ съсипе икономиката и край.
    Вече виждам как Кремъл развява белия байрак.
    Путин си купува белезници сам да си ги сложи и да се предаде.
    А Зеленски облича костюм, жълти гащи и синьо сако.

    Коментиран от #42

    15:40 20.10.2025

  • 39 стоян георгиев

    4 5 Отговор

    До коментар #25 от "Калоян Бонапарт":

    Я кажи коя военна част извърши преврата в украйна че нещо съм го пропуснал? А и кажи коя подточка спази русия в минските споразумения?гледам много си информиран та чакам да ми отговориш!

    15:40 20.10.2025

  • 40 стоян георгиев

    4 5 Отговор

    До коментар #37 от "село мое ,":

    Путин не бърза ама как е на руското население ситуацията? За да бият украинците дали руснаците не понасят щети ? Или за теб това е без значение ти си в нато?хахаха

    Коментиран от #67

    15:42 20.10.2025

  • 41 стоян георгиев

    2 5 Отговор
    Запада на какво друго се е надявал? Укра да победи Русия ли? Заедно с цялата западна помощ, Русия ги попиля всички!

    Коментиран от #45

    15:43 20.10.2025

  • 42 стоян георгиев

    3 4 Отговор

    До коментар #38 от "Я пък тоя":

    Ей как не го каза това по рано! Ти направо ги накара бе човек...хахах какъв костюм да сложи зеленски че нещо е пропуснал?хахах...ако си над десет годишен подобни постове показват пе си тежко болен!

    15:44 20.10.2025

  • 43 Много ясно че е така

    6 0 Отговор
    Но по важният и основополагащ въпрос е дали помнят в Украйна за какво точно започна войната

    15:44 20.10.2025

  • 44 Тя Русия нападна Украйна бе про..

    3 6 Отговор

    До коментар #31 от "Запада, САЩ, ЕС и Англия":

    .. ста копейко, украинците се защитават, бранят родината си, кой ги е подвел?, да ги накарат да се предадат ли?, и да бъдат избивани и тероризирани от путинските варвари ли?, те не са българските копейки и страхливци безродници които да коленичат и да целуват руският ботуш както такива като теб с радост ще направят, не преклониха глави, и няма да се предадат, те нямат робското мислене на българските копейки и русофили.

    Коментиран от #52

    15:44 20.10.2025

  • 45 стоян георгиев

    2 8 Отговор

    До коментар #41 от "стоян георгиев":

    Запада се е надявал да покаже какъв му е интереса в европа и го прави и сега.запада няма интерес руски диктатори да потъпкват подписаните от тях договори и да заплашват европа!

    Коментиран от #48, #53, #54

    15:45 20.10.2025

  • 46 Хартиен тигър ама лудия не спре войната

    4 1 Отговор
    За 1 ден и 1 телефонно обаждане както пропагандираше по време на изборите🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    15:49 20.10.2025

  • 47 Атина Палада

    5 1 Отговор
    От самото начало на конфликта в Украйна аз съм на мнение,че този конфликт не е между Русия и Украйна! А в последните месеци вече всички геополитици го говорят открито,че конфликта е между Западния свят и Русия!
    Продължавам да вярвам,че Украйна (властта) играе заедно с Русия (властта )
    Конфликта там започна още от 2014г...И чак,когато Зеленски слезе от Московската сцена и изневиделица стана президент на Украйна,започна СВО!
    Киев и Москва разпаднаха СССР ,сега Киев и Москва разпаднаха и световният ред наложен след ВСВ от САЩ,като свалиха фалшивите и лицемерни маски на Западният свят Господството на Западния свят приключи!

    15:49 20.10.2025

  • 48 Абе човек

    4 2 Отговор

    До коментар #45 от "стоян георгиев":

    От доста време се чудя, наистина ли си вярваш на дивотиите които пишеш? А?

    Коментиран от #51, #58

    15:49 20.10.2025

  • 49 Според Американска медия

    5 1 Отговор
    позовавайки се на собствени източници, срещата между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски многократно се е превръщала в "скандален мач" и е ескалирала в схватка с повишен глас. Твърди се, че президентът на САЩ непрекъснато е прекъсвал Зеленски полудял е и е псувал, според запознати със ситуацията. Според същото издание по време на разговора Тръмп е прекъсвал Украинския лидер крещял е и е хвърлил фронтовите карти с цели на Русия които Зеленски е дал. Ръководителят на Белия дом е настоял Украйна да отстъпи цялата територия на Донецка област и е повторил тезите на Путин, които били изразени предишния ден в личен разговор. Според един от европейските служители, запознати със съдържанието на срещата, Тръмп е казал на Зеленски, че ако не се съгласи на предложеното и не сключи споразумение губи войната. След което Украйна ще бъде напълно унищожена и никой няма да може да спре това и да помогне. Всички възможности за запазване целостта на Украйна ще са изчерпани.

    Коментиран от #56

    15:49 20.10.2025

  • 50 За да спечели в охраъна запада трябва да

    5 1 Отговор
    Напечата 100000000 квадрилиона евро и да жертва 20 милиона войници а тва значи среща не със бързия влак ами удар със слънцето за запада и затова няма да има охръйна

    15:51 20.10.2025

  • 51 стоян георгиев

    1 6 Отговор

    До коментар #48 от "Абе човек":

    Аз от доста време се чудя какви хора сте копейките .живеете в европа в нато и ес а искате тук да стане русия,но нито един от вас не е фен на живота в русия.това вашето е някаква шизофрения.даже и да ви плащат да го пишете пак е болестно състояние да повтаряш едни и същи проруски лъжи и да искаш да се прецака европа о в частност българия.

    Коментиран от #57, #73

    15:52 20.10.2025

  • 52 Я пък тоя

    7 1 Отговор

    До коментар #44 от "Тя Русия нападна Украйна бе про..":

    Поспри, поеми дъх, а сега помисли!
    Путин искаше само да признаят Крим и да не са в НАТО.
    На всички беше ясно, че Крим ще остане руски.
    Зеленски можеше да преглътне този залък и нямаше да има какво да защитава сега. Украйна щеше да си продължи.
    А сега целува задните части на запада губейки земя и хора.

    15:52 20.10.2025

  • 53 Абе човек

    8 1 Отговор

    До коментар #45 от "стоян георгиев":

    Войната започна още на 14 април 2014 година и беше инициирана от Александър Турчинов, след като източните райони на страната се надигат на бунт срещу кървавият преврат наречен Майдан . Турчинов, по-звестен като «кървавия пастор» дава заповедта като временно изпълняващ длъжността президент за начало на войната под формата на антитерористична операция с танкове, авиация и пехота...Чел ли си заповедта ? А?
    Важно е да се отбележи обаче, че в заповедта не се споменава за никакво руско нашествие.
    Армията е изпратена да се бори с "сепаратистите", тоест с гражданите на самата Украйна, тези хора с двойно гражданство които бяха лишени и от избирателни права. което противоречи на самата украинска Конституция....А да ти припомня ли и кой беше реално Турчинов и кой го подкрепяше и го финансираше ? Наистина ли не го осъзнаваш ?

    15:52 20.10.2025

  • 54 ЕС няма място на преговорите !!! Защо:

    7 1 Отговор

    До коментар #45 от "стоян георгиев":

    Малко забравихме май , но Франция и Германия бяха гаранти на определящото споразумение от Минск и неговата втора версия Минск-2 от 2015 г. Франция и Германия подписаха. И тогава започна цирка…
    Меркел заявява на 12/07/22, че никой не е възнамерявал да изпълнява Минските споразумения, било нужно време да въоръжи Украйна. Е, Оланд го потвърди. И черешката на тортата: Зеленски беше избран през 2019 г. с обещание да се бори с корупцията и да спазва Минските споразумения......и?

    15:54 20.10.2025

  • 55 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "стоян георгиев":

    В конституция а на украйна пише че трябва да стъпи в Нато

    Коментиран от #61

    15:54 20.10.2025

  • 56 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "Според Американска медия":

    Ако е вярно, дали това ти прилича на разговор между господар и марионетка?даже когато искате да предоставите нещо за украински провал пак се дъните .ако се е състоял.подобен разговор явно се вижда че сте лъгали през цялото време че зеленски е марионетка на сащ.

    Коментиран от #60, #63

    15:56 20.10.2025

  • 57 Обективни истини

    3 1 Отговор

    До коментар #51 от "стоян георгиев":

    Стига си квичал тук! Скачай в жартиерите, епилирай се, гримирай се, лакирай се, вземи си дамската чантичка и отивай на фронта да браниш Осрайната
    Жалък глу,пак.

    15:56 20.10.2025

  • 58 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Абе човек":

    Той не е за вярата,той е за парите

    15:56 20.10.2025

  • 59 а британските

    1 0 Отговор
    п утки де са

    15:56 20.10.2025

  • 60 Николай

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "стоян георгиев":

    И по-накратко го е казвал Бисмарк: "Руснаците, също както всеки народ, имат добри и лоши черти. Укрoпците обаче притежават всички лоши черти на руснаците, и нито една от добрите им черти !!!"

    Коментиран от #66

    15:57 20.10.2025

  • 61 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #55 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Пак питам в коя организация или военен блок членуваше украйна като я нападна путлер.ппдобно нещо не пише в конституцията на украйна ,но даже и да пише не е нарушение на договор или устно споразумение за неразширяване на нато.

    Коментиран от #65, #70

    15:57 20.10.2025

  • 62 Верно ли бе

    3 0 Отговор
    Тоест , какъв е изводът от целия този анализ , казан с две думи : НЕМА ОРА !

    15:57 20.10.2025

  • 63 Калоян Бонапарт

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "стоян георгиев":

    Mеморандумът в Будапеща беше придружен от декларация, в която всички участници, включително Украйна, се задължиха да спазват правата на човека и принципите на ОССЕ за ненападение. Това беше грубо нарушено от онези, които дойдоха на власт в Киев през февруари 2014 г. с помощта на САЩ

    Коментиран от #71

    15:57 20.10.2025

  • 64 Провали се дипломацията

    2 0 Отговор
    а не войната. Войната по един илио друг начин им се получи. Направиха я. Мирът обаче нещо упорито не им се получава, а това е явен дипломатически провал и то 100% - тов.

    15:58 20.10.2025

  • 65 Левски

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "стоян георгиев":

    украйна привлича младежи в армията като ги отвлича от улиците, работните им места, изобщо от общественни места. След обявената програма "със чийзбургергите"- Пълна липса на интерес, и сега насилствено. Пребиват ги и ги отвличат. В телеграм гледайте видеоклипове от майките, приятелките и съпругите им, за да не Ви повтарят, че е "кремълска пропаганда".
    Докажи мъжеството си, заминавай да помагаш, кво цивриш тука да ти еее ппп ммммм

    Коментиран от #69

    15:58 20.10.2025

  • 66 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #60 от "Николай":

    Явно ти си новия бисмарк? Виж какви неща си измислил .браво! Май обаче си по скоро наполеон...хахах...ако имаш някой остър ръб по на близо вземи се шибни в него да не се мъчиш ,а и да не тормозиш околните...бисмарк...хахах

    15:58 20.10.2025

  • 67 село мое ,

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "стоян георгиев":

    Напои ли козичките , нахрани ли прасенцето и днес ?! Остави писанията настрани и не хаби нерви , ще ти трябват след време !

    15:59 20.10.2025

  • 68 макак така

    1 0 Отговор
    "...Западът води хибридна война с Русия..." не беше ли Русия тая с хибридната война? Медиите доста се постара за да изкривят смисъла и на този термин и сега се появява тоя и говори някакви неща!

    15:59 20.10.2025

  • 69 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Левски":

    Отвличат тези дето не са се явили за мобилизация.да те питам в ссср като е нападнат от хитлер как са набирали хора за армията?вероятно с бъклица и дрян?

    Коментиран от #72, #76

    16:00 20.10.2025

  • 70 Последния украинец

    4 0 Отговор

    До коментар #61 от "стоян георгиев":

    Абе, др.исък, от всичката многополова, ан.ално.податлива, е.вроге.йатлантическа, тролска сган, само ти още не си разбрал, че Тръмп ви спря парите! Напразно се напъваш да тролиш денонощно, тези постове НЯМА ДА ТИ БЪДАТ ПЛАТЕНИ!

    Коментиран от #75

    16:00 20.10.2025

  • 71 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #63 от "Калоян Бонапарт":

    Кое не са спазили? Украйна нападна русия ли?хахах....

    16:01 20.10.2025

  • 72 Левски

    3 0 Отговор

    До коментар #69 от "стоян георгиев":

    Имаше време за преговори и то не един път! Даже Зелю указ подписа да не се водят преговори. Сега иска преговори, късно е! При толкова жертви дадени от Русия вече нищо не може да я прекърши дори е готова за трета световна. Областите които до момента е включила в състава си не подлежат на коментар. Ако тази безумщина продължи Укра ще загуби и излаз на Черно море. Никой и нищо няма да принуди Русия да върне Укра в предишните и граници. Пък и никой не се интересува. Целта на Запада е максимално да отслаби Русия дори с цената на последния укра. Щатите пък са доволни, продават оръжие и има кой да го плаща. Колкото повече оръжия продадат толкова по-слаба Европа ще има. Това е тяхната цел. Управляващите в ЕС лягат и стават с Русия. Превъоръжаване и страшки как Русия ще окупира Европа. Ако не са тези страшки ще лъсне тяхната некадърност и ще бъдат изметени. Трябват им кризи за да останат в управлението. Което е доходоносно вероятно!

    16:01 20.10.2025

  • 73 Ти не дей сега да обиждаш ако обичаш

    3 0 Отговор

    До коментар #51 от "стоян георгиев":

    А по добре провери какво пише в Беловежките споразумения от 1991 г., по силата на които Киев е получил суверенитет. А? Има ли неотменим ангажимент Украйна да остане необвързана, без ядрено оръжие и неутрална държава а? А в приложение 2 какво пише ? Според теб за какво започна войната? А сподели ...

    Коментиран от #78

    16:02 20.10.2025

  • 74 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор
    Будите изкавания на наркомана Зеленски вообще не учудват никого в Русия ,понеже руснаците познават украинския цирк от столетия и св свикнали с него .Има един билюк вицове за хххлите,хахах.А и Казани от украински евреин ,че и наркоман си нещо нормално за украйна.
    За тях- е нормално да си правят бойните позиции до цивилни обекти и мирни гражданин,да доубиват свои ранени при отстъпление ,да измъчват и убиват цивилни в Курска обл и военопленници,да удрят линейки с дронове ,да снимат провокации за уж ударени болници .Да сложат тела покрай пътя и да ги нарекат -"Буча" и все в Тоя дух.Бандерлвуите са психично болни хора ,които сами се издават.Имат документи в които пише ,че дори и половинат а украинци да се наложи да избият,ще го направят ,за да имат чиста от москали държава.Нацисти ,сър

    16:02 20.10.2025

  • 75 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #70 от "Последния украинец":

    Така е.тртмп спря.парите зеленски е наркоман киев пада в сряда а ние сме обратно.ти какъв си е въпроса? Що не се появиш някъде да видим какъв си великан?

    Коментиран от #77

    16:03 20.10.2025

  • 76 Левски

    3 0 Отговор

    До коментар #69 от "стоян георгиев":

    Отивай и помаг бе, айде за инавай, заминавай нали си укропетик, ако нямаш пари ще ти купя билет, Айде заминавай стига цвили тука.
    Отвличането, ако е норшамно за тебе, за мене не, както и не е нормално да си дадеш живота за някаква територия независимо как се казва тя

    16:04 20.10.2025

  • 77 Последния украинец

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "стоян георгиев":

    Ами ако те видя някъде, дали ще повтаряш тези басни, а?
    Или пикливо ще си седиш на бордюра с премазани зъбки, келеш.

    16:06 20.10.2025

  • 78 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #73 от "Ти не дей сега да обиждаш ако обичаш":

    За кое съм те обидил? Че пишеш в полза на врага на твоята родина ли? Сега беловежките споразумения се оказаха препъни камъка...хахах...нали бе букурещкия договор? Украйна ми кажи в коя военна организация членуваше на 28 февруари 2014 когато путлер я нападна? Или на 24 февруари 2022 като и обяви война?

    16:06 20.10.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

