Западните съюзници дадоха на Украйна фалшива надежда и тя няма да може да победи Русия, ако в борбата не се включат силите на НАТО, което е малко вероятно да се случи, заявява фелдмаршал лорд Дейвид Ричардс в подкаст на британския Independent. Текстът от интервюто с фелдмаршал Ричардс е публикуван от украинската служба на ВВС.



Лорд Ричардс, който в началото на тази година бе повишен до най-високото "петзвездно“ звание в британската армия и който ръководеше силите на НАТО в Афганистан, счита, че съюзниците на Украйна са подвели Киев.



"Ние насърчавахме Украйна да се бори, но не ѝ предоставихме средствата за победа“, заявява британският генерал пред водещия на подкаста World of Trouble Сем Кили.



Размишлявайки върху шансовете на Украйна за успех във войната срещу Русия, той посочва: "По мое мнение, те няма да победят“.



"Няма ли да успеят да победят, дори и да имат необходимите ресурси?“, пита водещият. "Не“, отговоря генералът.



В отговор на допълнителен въпрос от Independent висшият военен добавя:



"Не, те нямат човешки ресурси“.



Independent припомня, че интервюто с фелдмаршал Ричардс се е състояло след визитата на президента Зеленски във Вашингтон за среща с Доналд Тръмп, за да се опита да го убеди да предостави на Украйна крилати ракети Tomahawk. Но плановете на Зеленски да окаже натиск върху Тръмп изглежда са били провалени от Владимир Путин, който е разговарял с президента на САЩ по телефона няколко часа преди той да се срещне с украинския лидер в Белия дом.



Сега, според фелдмаршал Ричардс, Западът води хибридна война с Русия, но това е далеч от истинска "гореща“ война, в която войници умират в големи количества и от двете страни.



"Въпреки нашата привързаност към всичко, което са постигнали, и нашата искрена привързаност към украинците, аз съм привърженик на школата, която заявява, че това не отговаря на нашите жизненоважни национални интереси“.



Най-доброто, което Украйна може да постигне в тази ситуация, според британския военен от най-висок ранг, е "един вид равенство“.



Independent припомня, че по това време подобно мнение е имал и президентът Тръмп, който е заявил, че Зеленски "няма карти“ в ръцете си във войната с Русия.



Но впоследствие промени мнението си и написа в социалните мрежи:



"Украйна, с подкрепата на Европейския съюз, е способна да се бори и да върне цяла Украйна в първоначалния ѝ вид“.



В същото време президентът на САЩ нарече Русия "хартиен тигър“, който разчиташе да завземе Украйна за три дни, но не успя да го направи и за три години.



Лорд Дейвид Ричардс, който ръководеше британската интервенция в Сиера Леоне и Източен Тимор като бригаден генерал, а по-късно се противопостави на участието на Великобритания в инвазията в Ирак под ръководството на Америка, подкрепи бившия генерал от САЩ Марк Мили, който още през ноември 2022 г. предложи на Украйна да води преговори с Русия.



Лорд Ричардс не за първи път изразява мнение, което не съвпада с официалните изявления на Лондон. Като генерал-майор и заместник-командир на армията под ръководството на генерал сър Майк Джаксън, той заяви, че за него е било ясно, че правителството на Тони Блеър лъже, че Саддам Хюсеин разработва ядрено оръжие в Ирак.



Заедно с други високопоставени офицери той постави под съмнение законността на решението на Великобритания да се присъедини към войските на САЩ при нахлуването в Ирак през 2003 г.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 3.5 Оценка 3.5 от 22 гласа.