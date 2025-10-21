Няма къде да се скрият! Войските на Путин са заклещени в "зоната на смъртта" при Днепър

В отчаян опит да се освободят, група руски войници се качват в лодка и отплават от блатистия остров в делтата на Днепър. Скрити с импровизирана маскировка от тръстика и кал, те се скриват във водата, надявайки се, че тесните канали ще скрият оттеглянето им обратно към окупираната от Русия територия.



Но, както пише The Telegraph, високо отгоре украинските военни наблюдават всяка тяхна стъпка. Скоро се чува бръмченето на дрон-камикадзе. Той се спуска към лодката и тя експлодира.



Тази среща запечата реалността на живота и смъртта на река Днепър, където стотици руски войници са блокирани и гладуват на островите южно от Херсон.



"Този район е зона на смъртта за Русия. Няма къде да се скрият“, коментира пред изданието полковник Александър Заавтонов от 30-и корпус на морската пехота на Украйна.



След освобождаването на Херсон през ноември 2022 г. реката се превърна в фактическа фронтова линия. Десният бряг на реката се държи от Украйна, а ниският, податлив на наводнения ляв бряг е окупиран от руските войски.



Постоянните полети на дронове, артилерийски обстрели и нощни нападения превърнаха този район в едно от най-опасните бойни полета, където напредъкът се измерва в метри, а оцеляването често зависи от прикритието и навременността.



Според данни на украинското разузнаване, от началото на тази година в делтата са загинали 5100 руснаци. Съобщава се също за руски войници, които умират от глад поради липса на храна.



"Пленниците, които нашите бойци наскоро взеха на островите, разказваха за невъзможността да им доставят храна и питейна вода и че са принудени да пият вода от реката“, заявява Заавтовнов.



"Настъплението на руснаците се осъществява от малки групи, които се опитват да се маскират – тактика, която не се използваше в началото на войната“, подчерта ръководителят на аналитичния отдел на Украинския център за сигурност и сътрудничество Оксана Кузан.



Тя добавя, че руските подразделения, които са останали на островите в делтата на Днепър, изпитват сериозни проблеми с продоволствието, боеприпасите и ротацията.



Изданието отбеляза, че компактните, добре маскирани подразделения на руснаците могат да използват островите за разузнавателни задачи или за разполагане на аванпостове.



Контролът над водната повърхност дава на войниците възможност да контролират преминаването през реките, движението на лодки и потенциалните пътища за снабдяване на противника.



Обаче островите са разположени ниско и са заобиколени от открити води, което прави руските войски видими и лесни за поразяване от въздуха или от другия бряг на реката.



"Това е голяма акватория; на самите острови няма къде да се скриеш, а местността е предимно блатиста и подразделенията, които преминават през тях, ще бъдат твърде уязвими“, обяснява Заавтонов.



Известно, че на островите действат подразделения на 98-а въздушно-десантна дивизия, прехвърлени от Краматорск.



Също така бе съобщено за десант на островите през април на руски морски пехотинци от 61-ва отделна бригада, които умишлено са се задържали на позициите си в продължение на няколко месеца.



На 15 октомври, според разузнавателни данни, руските войски са опитали да десантират сили за ротация на разположените на островите Круглий, Малий, Билорудий и Олексеевский, както и за организиране на тиловото осигуряване и установяване на наблюдателни пунктове. Но този опит се оказва неуспешен.



"Украинските защитници задържат заетите позиции; загуби и пробиви не са допуснати“, посочва полковник Заавтонов.



Командирът на Военноморските сили на Украйна Дмитро Плетенчук съобщава пред изданието, че руснаците постоянно се опитват да вземат островите под контрол, "въпреки загубите сред своите военнослужещи“.



"Островите, както и всяка друга територия на Украйна, са важни... Руснаците, които се укрепват на островите, няма да се задържат дълго“, коментира той.

