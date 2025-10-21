В Украйна се надяват войната да свърши до края на годината

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

След срещата на Доналд Тръмп и Владимир Зеленски в Белия дом и двамата лидери заговориха за възможността руско-украинската война да приключи в близко време. Същата теза вече няколко седмици повтарят и украински депутати. Но може ли наистина да се вярва на подобни прогнози?

Политици обещават край до Коледа

От началото на есента редица украински политици - както от опозицията, така и от управляващата партия - започнаха да предвиждат, че бойните действия може да приключат още през следващите месеци, а именно до края на ноември или до Коледа.

Тези разговори зачестиха на фона на очакваната среща между президентите на САЩ и Русия в Будапеща. Американският президент заяви, че двете страни ще обсъдят "как да се сложи край на тази безславна война".

"Ние се приближихме към възможния край на войната. Казвам ви го напълно уверено. Това не означава, че войната непременно ще приключи, но президентът Тръмп постигна много за Близкия изток и използвайки тази вълна иска да завърши войната на Русия срещу Украйна," каза Володимир Зеленски, обобщавайки резултатите от визитата си във Вашингтон.

Очаквания и предпазлив оптимизъм

Според източници на американското издание Politico, Зеленски смята, че текущото настъпление на руската армия в Източна Украйна може да се окаже последното в тази война. Това е заявил пред депутати от своята партия на закрита среща през септември.

Началникът на военното разузнаване на Украйна (ГУР), генерал Кирило Буданов, коментира възможността за прекратяване на бойните действия до края на годината с думите, че "се надява на най-доброто". Той обаче подчерта, че двете страни продължават да се адаптират една към друга и да променят подходите си.

Някои депутати в Радата са далеч по-смели в прогнозите си.

Опозицията вярва в "скорошен мир"

Политиците в Украйна правят подобни предсказания почти от самото начало на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г., но през края на 2024 и началото на 2025 г. тези очаквания се засилиха — особено след завръщането на Доналд Тръмп във властта. Той неведнъж е обещавал "бърз край на войната", макар че първоначалните му срокове отдавна са изтекли, без да има реално отражение на фронта.

Още през февруари бившият президент Петро Порошенко, лидер на опозиционната партия "Европейска солидарност", заяви, че парламентарните избори в Украйна ще се проведат на 26 октомври 2025 г.. Тъй като Конституцията не позволява избори по време на война, това означаваше, че бойните действия трябва да приключат преди тази дата.

Порошенко се позова на "източници в правоохранителните органи, Министерството на националното единство, Централната избирателна комисия и държавния полиграфически комбинат "Украйна", който вече пресмята колко бюлетини ще бъдат нужни".

"Затова мисля, че изборите ще са в края на годината. По Конституция тогава трябва да се проведат и парламентарни, и местни избори," каза той в интервю за Censor.net.

Този сценарий обаче вече изглежда нереалистичен, защото 26 октомври е след 5 дни.

"Краят на войната е близо" - Юлия Тимошенко

В началото на октомври лидерът на партията "Баткивщина" Юлия Тимошенко заяви, че "краят на войната не е далеч".

"Аз, познавайки определена информация, вярвам, че приключването на тази война е близо. Всички ние много се надяваме на това и работим, за да се случи", каза тя пред Украинското радио.

Депутатът от "Европейска солидарност" Алексей Гончаренко също твърди, че "краят на войната вече се вижда на хоризонта".

Той посочи два признака, които според него подсказват промяна.

Първо - телефонният разговор между Путин и Тръмп на 16 октомври, проведен по инициатива на Москва. Гончаренко смята, че Кремъл се е опасявал, че Белият дом може да предостави на Киев далекобойни ракети Tomahawk и системи Typhon.

Второ - според данни от САЩ, Индия е намалила покупките на руски петрол с 50% под натиск от Вашингтон, което намалява приходите на Москва.

"Русия е под натиск. А това означава, че има шанс да бъде притиснат Путин и да се отвори пътят към мира," резюмира Гончаренко.

Сходни прогнози и сред управляващите

Изненадващо, подобни прогнози идват и от представители на управляващата партия "Слуга на народа". Депутатът Фьодор Вениславски, бивш представител на Зеленски в парламента, заяви:

"Мисля, че остават няколко месеца максимум. Да кажем така: до края на годината има реален шанс всичко това да спре."

Колегата му Юрий Камелчук прогнозира, че бойните действия може да бъдат спрени до Коледа, ако през следващия месец се състои тристранна среща между Зеленски, Путин и Тръмп.

Друг депутат от управляващото мнозинство - Максим Бужански, отиде още по-далеч:

"Надявам се, че до края на ноември ще настъпи пауза в бойните действия. Не говоря за мир или споразумения, а просто за спиране на сраженията," каза той пред вестник Телеграф.

Има ли признаци за реален край?

Към 20 октомври 2025 г. Русия не контролира напълно нито една от четирите украински области (Луганска, Донецка, Запорожка и Херсонска), които анексира в своята конституция през 2022 г.

Въпреки това руските сили придобиха малки територии в други региони, които Кремъл нарича "буферни" - части от Харковска, Сумска, Днепропетровска и Николаевска област.

Военните експерти имат различни мнения дали това означава приближаване на края на войната. Всички обаче се съгласяват, че ключовите фактори са волята на Путин да спре офанзивата и готовността на Тръмп да упражни натиск върху него.

Знаци на изтощение - или илюзия?

Анализаторът Алексей Мелник от Центъра "Разумков" твърди, че действително се усеща приближаване на повратен момент.

"Това не е просто интуиция - има обективни индикатори," казва той. Като примери посочва изказвания на Тръмп, в които американският президент нарича Русия "хартиен тигър", намеквайки за слабостта ѝ.

Според Мелник Кремъл изчерпва запасите си от техника и резерви от доброволци. По оценки на OSINT-анализатори, на руските складове остават около 100 изправни танка, а над 2500 са повредени или неизползваеми.

Песимистите: Москва няма стимул да спира

Военно-политическият експерт Михаил Самус от New Geopolitics Research Network смята, че заявленията за "скорошен мир" са безпочвени.

"Путин не е готов да се откаже от целта да контролира цялата Донецка област - нещо, което е напълно неприемливо за Киев," казва той.

Самус е убеден, че Русия може да воюва още поне година, защото има достатъчно човешки ресурс и икономиката ѝ все още издържа.

"Путин мисли, че може да воюва цялата зима и през 2026 г. Няма усещане за лична заплаха," обобщава експертът.

"Финалният рунд"

Военният историк Михаил Жирохов също не вижда признаци за скорошен край, макар да допуска временно затишие през зимата поради сезонни условия.

Източник на Би Би Си в Генералния щаб на Украйна използва спортна метафора:

"Сега е като финален рунд в бокса - и двамата бойци са изтощени, но се опитват да нанесат последен решителен удар."

По негови думи този "финален рунд" може да продължи до края на годината, а може би и до пролетта на 2026 г.

Украинското командване: Натискът трябва да се засили

Главнокомандващият ВСУ генерал Александър Сирски заяви на 17 октомври, че украинската армия "успешно осуетява" плановете на Кремъл за овладяване на ключови райони и населени места.

Той добави, че доставките на американски ракети "Томахоук" могат значително да засилят натиска върху Русия и да приближат "справедливия мир".