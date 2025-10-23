Новини
Володимир Зеленски призова ЕС: Трябва ни бързо решение за замразените руски пари
Володимир Зеленски призова ЕС: Трябва ни бързо решение за замразените руски пари

23 Октомври, 2025 17:25

Предложеният механизъм за използване на блокираните руски активи е напълно законен и справедлив, написа в социалната платформа "Екс" Зеленски, който е в Брюксел за заседанието на Европейския съвет

Володимир Зеленски призова ЕС: Трябва ни бързо решение за замразените руски пари - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски призова днес лидерите на ЕС да се споразумеят колкото е възможно по-бързо по плана за използване на замразените руски авоари в полза на Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Предложеният механизъм за използване на блокираните руски активи е напълно законен и справедлив, написа в социалната платформа "Екс" Зеленски, който е в Брюксел за заседанието на Европейския съвет.

Той допълни, че Украйна би използвала значителна част от тези авоари за закупуване на оръжие от европейските си партньори.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че приемането на 19-тия пакет санкции на ЕС срещу Русия демонстрира единство в момент, когато Москва засилва терора и нападенията срещу цивилни, предаде Укринформ.

"Благодаря на Европейския съюз и на всички държави членки за приемането на силния 19-и пакет санкции. Това е демонстрация на европейското единство във време, когато Русия ескалира войната и увеличава атаките си срещу цивилни. Ограниченията са насочени към онези неща, които помагат на Москва да продължава тази война, а именно -петролния и газов сектор, сенчестия флот, както и военнопромишления комплекс. За пръв път санкции бяха наложени и на криптоплатформи и системи за криптовалути, от които Русия се възползва, за да заобиколи ограниченията", написа Зеленски в платформата "Телеграм".

Украинският президент наблегна на важното значение на едно синхронизирано прилагане на санкциите.

"От решаващо значение е Европейският съюз, Обединеното кралство и Съединените щати да действат в синхрон, за да засилят натиска над Русия и да ни доближат до мира, от който всички се нуждаем. Натискът от санкциите трябва да се увеличи и ще обсъдим това в Брюксел днес с нашите партньори", добави Зеленски.


