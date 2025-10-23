Володимир Зеленски призова ЕС: Трябва ни бързо решение за замразените руски пари

Президентът на Украйна Володимир Зеленски призова днес лидерите на ЕС да се споразумеят колкото е възможно по-бързо по плана за използване на замразените руски авоари в полза на Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Предложеният механизъм за използване на блокираните руски активи е напълно законен и справедлив, написа в социалната платформа "Екс" Зеленски, който е в Брюксел за заседанието на Европейския съвет.

Той допълни, че Украйна би използвала значителна част от тези авоари за закупуване на оръжие от европейските си партньори.

Дякую Євросоюзу ѝ усім державам-членам за ухвалення сильного 19-го санкційного пакету.



Це демонстрація єдності Європою в час, коли Росія посилює терор і удари по цивільних. Під обмеження потрапили саме ті речі, що допомагають Москві продовжувати цю війну: нафтогазовий сектор,… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 23, 2025

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че приемането на 19-тия пакет санкции на ЕС срещу Русия демонстрира единство в момент, когато Москва засилва терора и нападенията срещу цивилни, предаде Укринформ.

"Благодаря на Европейския съюз и на всички държави членки за приемането на силния 19-и пакет санкции. Това е демонстрация на европейското единство във време, когато Русия ескалира войната и увеличава атаките си срещу цивилни. Ограниченията са насочени към онези неща, които помагат на Москва да продължава тази война, а именно -петролния и газов сектор, сенчестия флот, както и военнопромишления комплекс. За пръв път санкции бяха наложени и на криптоплатформи и системи за криптовалути, от които Русия се възползва, за да заобиколи ограниченията", написа Зеленски в платформата "Телеграм".

Украинският президент наблегна на важното значение на едно синхронизирано прилагане на санкциите.

"От решаващо значение е Европейският съюз, Обединеното кралство и Съединените щати да действат в синхрон, за да засилят натиска над Русия и да ни доближат до мира, от който всички се нуждаем. Натискът от санкциите трябва да се увеличи и ще обсъдим това в Брюксел днес с нашите партньори", добави Зеленски.