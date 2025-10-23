Володимир Зеленски призова ЕС: Трябва ни бързо решение за замразените руски пари

Президентът на Украйна Володимир Зеленски призова днес лидерите на ЕС да се споразумеят колкото е възможно по-бързо по плана за използване на замразените руски авоари в полза на Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Предложеният механизъм за използване на блокираните руски активи е напълно законен и справедлив, написа в социалната платформа "Екс" Зеленски, който е в Брюксел за заседанието на Европейския съвет.
Той допълни, че Украйна би използвала значителна част от тези авоари за закупуване на оръжие от европейските си партньори.
Дякую Євросоюзу ѝ усім державам-членам за ухвалення сильного 19-го санкційного пакету.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 23, 2025
Це демонстрація єдності Європою в час, коли Росія посилює терор і удари по цивільних. Під обмеження потрапили саме ті речі, що допомагають Москві продовжувати цю війну: нафтогазовий сектор,…
Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че приемането на 19-тия пакет санкции на ЕС срещу Русия демонстрира единство в момент, когато Москва засилва терора и нападенията срещу цивилни, предаде Укринформ.
"Благодаря на Европейския съюз и на всички държави членки за приемането на силния 19-и пакет санкции. Това е демонстрация на европейското единство във време, когато Русия ескалира войната и увеличава атаките си срещу цивилни. Ограниченията са насочени към онези неща, които помагат на Москва да продължава тази война, а именно -петролния и газов сектор, сенчестия флот, както и военнопромишления комплекс. За пръв път санкции бяха наложени и на криптоплатформи и системи за криптовалути, от които Русия се възползва, за да заобиколи ограниченията", написа Зеленски в платформата "Телеграм".
Украинският президент наблегна на важното значение на едно синхронизирано прилагане на санкциите.
"От решаващо значение е Европейският съюз, Обединеното кралство и Съединените щати да действат в синхрон, за да засилят натиска над Русия и да ни доближат до мира, от който всички се нуждаем. Натискът от санкциите трябва да се увеличи и ще обсъдим това в Брюксел днес с нашите партньори", добави Зеленски.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Налазили са този сайт и търсят обмяна в евро, защото цената им пада...
Бившият съветник на Държавния департамент на САЩ по въпросите на Русия, Джеймс Кардън, направи серия от изненадващо откровени изявления, които рязко контрастират с официалната западна риторика относно войната в Украйна.
Украйна е „на ръба на катастрофата"
По думите на Кардън, именно Украйна, а не Русия, се намира „на ръба на катастрофа". Според неговите изчисления, съотношението между убитите украински и руски войници е 36 към 1, което означава, че Украйна е близо до милион загинали.
Американските медии лъжат както за Виетнам.
Коментиран от #15
Още в случай че Фондовете трябва да бъдат изплатени на Русия, всички ЕС Държави трябва да плащат.😆😂🤣
17:30 23.10.2025
Премиерът на Белгия:
1. Трябва да има Правова Рамка, даже през ВСВ замразени Финансови Фондове не са били Конфискувани.
2. Белгия има Три Условия:
3. Трябва да участват всички Европейски Страни и всички страни които имат замразени Финансови Фондове на Русия.
4. Белгия иска Гаранции че Ако Финансовите Руски Фондове трябва да бъдат Изплатени обратно на Русия, всяка Държава от ЕС трябва да плати Руските Фондове отдадени на Украйна за възстановяване.
4. Още веднъж всички Държави които имат замразени Руски Фондове трябва да ги предоставят на Украйна.
Са,😁Българите ще плащат Руските Фондове с всички останали в случай че се наложи.😁😂😆🤣
Коментиран от #19
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Не бе , котко жеЛаят да ги откраднат, ама ги е страх Русия да не дойде да си ги вземе ❗
"Рано или късно, Русия винаги идва за своето!"
/Е казал един немец, който добре познавал руснаците/
Коментиран от #22
Изказването на Джеймс Кардън поставя под въпрос основните наративи на западните медии и официалната политика на САЩ. Той твърди, че:
Украйна търпи катастрофални загуби
Русия печели войната на изтощение
Новите оръжия няма да обърнат ситуацията
Предложението на Путин е прагматично
А Киев реално цели да запази Донбас без неговото руско население
Тези думи звучат като рядък проблясък на реализъм, но и като признание, което в Америка не е прието да се изрича на глас.
17 И какво ще му помогнат
Ако ги вземат вече ще летят Циркони,Кинжали,Самарти и всякакви други по ЕС
23 Не,бе,
АНАЛлизаторе , събираме капачки за ковьози , докато раздавате милиарди на укристан...
30 Не Руснака има достатъчно Активи на Ес
в Русия които ЕС Активи ще бъдат Конфискувани в името на Руската Държава.
Танто за Танто.
Танто за Танто.
31 Работник с червен потник...
Стигнали, цървули, мани ги тия аматьори, само се хвалиха, язък за окопите дето ги копахме, много копейки бяхме, и накрая едно... спасиба намаше.
17:46 23.10.2025
33 Тая западна пасмина
Абе ей запрете се най накрая...
36 Нека нека !
Ама супер ще стане ако му ги набухат дяловете от двата немски и двата френски пенсионни фонда от белгийският депозитар и още на три авиокомпании с дългове от над 2 трилиона ....ама супер ще стане за ЕС, погром от всякъде
38 СЛАВА РУСИЯ !
СЛАВА !!!!!!!! СЛАВА !!!!!!!! СЛАВА !!!!!!!
ВЕЧНА СЛАВА !!!!!!!!
40 О,чуден
Жалка кауза тези ЕК, ЕС и т.н.климбари!
42 Сатана Z
Русия е получила останките на 31 своинвоеннослужещи от Украйна, заяви депутатът от Държавната дума Шамсаил Саралиев:
„Осъществен е обмен 31 за 1000. 31 тела на загиналите са върнати в Русия.“
44 България в ЕС се управлява като
Оставили са Две Прасета да Управляват Българската Колониална Територия.😆😂🤣
46 Pyccкий Карлик
С руските пари по руските глави, какво по-хубаво от това ?
47 Представете си пичове
51 Жална им майка на европейските
Пенсионери ако дяловете от двата немски и двата френски пенсионни фонда от белгийският депозитар станат украински. Не погром а революция в Европа ще има тогава..
55 Точно
С тези капачки, буначат само децата. Изсипват милиарди за война, а бедните деца събират капачки. Това е някакво ридителско извращение.
58 В този форум едва ли има
Кой да го осъзнае това .....(представете си пичове от 1 януари нашият депозитар става част от същият този белгийски депозитар на Джей Пи Морган и Ко. и сега ми следете мисълта: някой примерно сина на Тръмп реши да се включи с 51% дял безплатно във всяка една българска фирма безплатно. На кой ще се жалвате да ви питам? На БНБ, комисията по ценните книжа, на ЕЦБ или на кой ? ....А? А кажете? ...)
