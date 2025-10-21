Новини
Руски удари с ракети и дронове повредиха енергийната мрежа в Украйна

Руски удари с ракети и дронове повредиха енергийната мрежа в Украйна

21 Октомври, 2025 15:15 1 567 52

Украинските власти съобщиха, че в резултат на атаките е била засегната енергийна инфраструктура в Черниговска област, където стотици хиляди души са останали без електричество

Руски удари с ракети и дронове повредиха енергийната мрежа в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Руската армия е нанесла удари по обекти от енергийната и транспортната инфраструктура в Украйна, съобщи във вторник Министерството на отбраната в Москва, цитирано от БиБиСи.

Според ежедневния му доклад, "оперативно-тактическата авиация, ударните дронове, ракетните войски и артилерията" са повредили цели, "поддържащи операциите на украинските въоръжени сили", както и складове за дронове и позиции на украински войски и чуждестранни наемници в 140 района.

В изявлението не се уточнява къде точно са нанесени ударите. Украинските власти съобщиха, че в резултат на атаките е била засегната енергийна инфраструктура в Черниговска област, където стотици хиляди души са останали без електричество.

По данни на Министерството на енергетиката на Украйна, руски дронове продължават да кръжат над повредените обекти, възпрепятствайки възстановителните дейности и застрашавайки екипите, изпратени да възстановят захранването.

"Това е умишлен акт на тероризъм. В района на засегнатите енергийни съоръжения няма военни цели. Русия умишлено атакува инфраструктура, от която зависи животът на обикновените хора", заяви украинското министерство на енергетиката.

Руското Министерство на отбраната не е споменавало удари в Черниговска област в последните си доклади и продължава да отрича нападения срещу цивилни цели. Москва оправдава атаките срещу електропреносната мрежа с твърдения, че тя подпомага военните операции на Киев.


  • 1 Механик

    48 6 Отговор
    Скок-подскок, скок-подскок-
    нема вОда, нема ток.

    15:18 21.10.2025

  • 2 Варна 3

    6 39 Отговор
    30 УБИТИ РУСКИ ВОЕННИ с един украински удар! Повече УНИЩОЖЕНА РУСКА ВОЕННА ТЕХНИКА И ДР.

    Коментиран от #35

    15:19 21.10.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 30 Отговор
    ЕТО ТАК!!!се печели война срещу ЗАПАДА прогнил и НАТО!!!като удариш най-близката республика и народ!!! иначе аз нищо незнам-само дет мъничко съм бачкал в Салехард , РФ...И май знам...руски (освен английски)

    Коментиран от #5, #36, #42

    15:20 21.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Да си беще останал в Салехард

    36 6 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    вместо тук да мърляш форума.

    15:22 21.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ванга

    9 34 Отговор
    Русия ке падне

    Коментиран от #11

    15:22 21.10.2025

  • 8 Pyccкий Карлик

    9 23 Отговор
    Четири Года !!!
    Ровно Четири Года ру3наците всекидневно поразяват инфраструктурни и военни цели. Резултат нула 😄

    15:24 21.10.2025

  • 9 УКРАЙНА 🇺🇦

    10 26 Отговор
    Скора нито една рафинерия няма да работи нищо не остава ненаказано

    Коментиран от #26, #29

    15:24 21.10.2025

  • 10 Предложение

    22 3 Отговор
    Направете отделна рубрика за войната в Украйна.

    15:26 21.10.2025

  • 11 Pyccкий Карлик

    10 20 Отговор

    До коментар #7 от "Ванга":

    "...Русия ке падне..."

    Она не се е вдигала та да пада, бре Вангелио....
    Родения в калта не хвърчи 😁

    15:27 21.10.2025

  • 12 Мишел

    27 4 Отговор
    До 15.11.2025г. Русия смята да ликвидира остатъците от СССР в Украйна- електричество, газификация, транспорт, централно отопление, промишленост

    Коментиран от #17, #19

    15:29 21.10.2025

  • 13 Таkа.

    10 26 Отговор
    Загуби на Русия 21.10.2025:

    1 132 200 жива сила (+1130);
    11 278 танка (+8);
    428 самолета;
    346 хеликоптера;
    1 подводница;
    23 436 бронирани автомобили за стрелба;
    1229 ПВО системи;
    3864 крилати ракети;
    65 026 автомобили и цистерни;
    3980 специална техника;
    28 кораба.

    Да живее България!🇧🇬✌️

    Долу Русия! 🇷🇺🚾🇷🇺🚾🇷🇺🚾

    🇧🇬❤️🇺🇦🇹🇷🇪🇺🇵🇸

    Коментиран от #30, #46

    15:30 21.10.2025

  • 14 Българин

    9 21 Отговор
    На фронта ВСУ смазват орките.Азов режат тикви.

    15:31 21.10.2025

  • 15 Той

    24 2 Отговор
    Бързо да приемат предложенията на Кремъл, защо се измъчват не знам.

    15:32 21.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Pyccкий Карлик

    8 18 Отговор

    До коментар #12 от "Мишел":

    Ошибаешся Миша !!!
    Единственото което Русия ще ликвидира това е себе си и още 700 000 свои граждани. По-налудничава и нескопосана война няма.

    15:32 21.10.2025

  • 18 аz СВО Победа 80

    4 21 Отговор
    Марко Рубио е отрязал Коня за Будапеща 😂😂😂

    Коментиран от #27

    15:33 21.10.2025

  • 19 Киев за два дня.

    3 14 Отговор

    До коментар #12 от "Мишел":

    Пумияр гладен.

    15:34 21.10.2025

  • 20 Муха ги отхапала

    19 3 Отговор
    За сметка на това у нас инфлацията е с нов връх. Без мир . Ще се освобождава целия Донбас. Ще гледат руска телевизия.

    15:35 21.10.2025

  • 21 Kaлпазанин

    24 2 Отговор
    Укрите да благодарят за това на зеления евреин ,Достоевски правилно ги окачествил ,къде има евреин с власт има смърт разруха и робия до гроб

    15:41 21.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Мартин БлиЦа ФлиГорната

    20 1 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    15:45 21.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 оня с кола

    6 2 Отговор

    До коментар #16 от "Хкггт":

    Започни от родата си ,аз имам грижа за теб .

    15:47 21.10.2025

  • 26 Ъхъ

    9 2 Отговор

    До коментар #9 от "УКРАЙНА 🇺🇦":

    Скора на първа линия!😂 Бай, бай лайв

    15:48 21.10.2025

  • 27 Ъхъ

    12 2 Отговор

    До коментар #18 от "аz СВО Победа 80":

    И аз много се радвам, че няма да останат укри!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    15:50 21.10.2025

  • 28 никак не е зле

    13 2 Отговор
    Ще си сипя една руска водка по случая.

    15:55 21.10.2025

  • 29 супер

    12 1 Отговор

    До коментар #9 от "УКРАЙНА 🇺🇦":

    Тека е.Украйна ще закрие ЕС.

    15:56 21.10.2025

  • 30 Алоууу

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Таkа.":

    Кукуууу ти пак ли си тук бе 💩

    16:12 21.10.2025

  • 31 Хахахаха

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "Хкггт":

    Много ст прав осбенно ако е украинска копейка.

    16:13 21.10.2025

  • 32 нищо им няма , те са свикнали

    5 1 Отговор
    така ще е докато има живи бандеровци така ще е всеки ден

    16:21 21.10.2025

  • 33 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    7 1 Отговор
    Местя го за уркоДобитъка!

    Щом трае зеления тал.му.ди-ст си заслужава съдбата.

    16:22 21.10.2025

  • 34 тия що не са на фронта бе?

    6 1 Отговор
    на снимката се вижда има още много живи укрри ! защо не са на фронта да побеждават руснацците?

    16:22 21.10.2025

  • 35 само истината пишете моля не лъжете

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Варна 3":

    това бесарабски фронт ли го каза?

    16:22 21.10.2025

  • 36 оня с коня

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    що си се върнал се пита, като е можело там да останеш и да биеш лошите руснаци бе бастун

    16:24 21.10.2025

  • 37 Сънибийч

    6 0 Отговор
    Нали щяхте да перемогват,плечу кплечу.

    16:30 21.10.2025

  • 38 стоян георгиев

    5 0 Отговор
    Сърцето ми капе, горките дано се оправят

    16:32 21.10.2025

  • 39 Няма нищо лошо

    5 0 Отговор
    зимата не е дошла още. Може все още и без отопление. Лошото е да не стане по-лошо.

    16:32 21.10.2025

  • 40 Мишел

    5 0 Отговор
    Според руски и украински източници, руската армия е започнала голяма настъпателна операция в Запорожка област, Работино- Малая Токмачка . Настъплението се води чрез танкови пробиви с голямо количество машини с подобрена антидронна защита, дронове и мотопехотни части. ВСУ са изненадани, защото от месеци на фронта не са се появявали танкове. Настъплението на танкови клинове върви отлично и с висока скорост, ВСУ бягат.

    16:34 21.10.2025

  • 41 стоян георгиев

    6 0 Отговор
    Пари няма, ток няма, вода няма. Трагедия. Аз си сипах една водка за отскок. Ще си пусна и малко музичка за настроение.

    16:34 21.10.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 стоян георгиев

    6 0 Отговор
    Къде е Кая Калас? Липсва ми

    Коментиран от #44, #49

    16:36 21.10.2025

  • 44 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 0 Отговор

    До коментар #43 от "стоян георгиев":

    Наливат и мозък, че няма много!

    16:37 21.10.2025

  • 45 УдоМача

    1 1 Отговор
    Ахаааа! А когато ВСУ удара на територията на Русия все едно нищо не се е случило нали??

    16:37 21.10.2025

  • 46 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Таkа.":

    Украина умерла

    16:39 21.10.2025

  • 47 Черниговска област,

    3 0 Отговор
    където стотици хиляди души са останали без електричество. Ще си мислят за Зеленски и ще им свети душата и без електричество.

    16:40 21.10.2025

  • 48 Мартин БлиЦа ФлиГорната

    3 0 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    16:48 21.10.2025

  • 49 Десислава Димитрова

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "стоян георгиев":

    Любими и ти ми липсваше ,но добре че има съседи с широки сърца ...

    16:50 21.10.2025

  • 50 Мишел

    1 0 Отговор
    При днешните атаки руската армия е използвала на фронта масово и тактически ракети "Гром" с различни видове бойни глави. Големи загуби на ВСУ.

    Коментиран от #51

    16:51 21.10.2025

  • 51 Артилерист

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Мишел":

    Руснаците сполучливо използваха 500кг хибридна крилата бомба която може да поразява цели вече до 160км ,да им е честита на бандеровците .

    16:54 21.10.2025

  • 52 Малкия Стоянчо

    1 0 Отговор
    Абе къде е истинския Батко ,ужасно ми липсват неговите стратегически анализи .

    16:56 21.10.2025

