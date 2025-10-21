Руски удари с ракети и дронове повредиха енергийната мрежа в Украйна

Руската армия е нанесла удари по обекти от енергийната и транспортната инфраструктура в Украйна, съобщи във вторник Министерството на отбраната в Москва, цитирано от БиБиСи.
Според ежедневния му доклад, "оперативно-тактическата авиация, ударните дронове, ракетните войски и артилерията" са повредили цели, "поддържащи операциите на украинските въоръжени сили", както и складове за дронове и позиции на украински войски и чуждестранни наемници в 140 района.
В изявлението не се уточнява къде точно са нанесени ударите. Украинските власти съобщиха, че в резултат на атаките е била засегната енергийна инфраструктура в Черниговска област, където стотици хиляди души са останали без електричество.
По данни на Министерството на енергетиката на Украйна, руски дронове продължават да кръжат над повредените обекти, възпрепятствайки възстановителните дейности и застрашавайки екипите, изпратени да възстановят захранването.
"Това е умишлен акт на тероризъм. В района на засегнатите енергийни съоръжения няма военни цели. Русия умишлено атакува инфраструктура, от която зависи животът на обикновените хора", заяви украинското министерство на енергетиката.
Руското Министерство на отбраната не е споменавало удари в Черниговска област в последните си доклади и продължава да отрича нападения срещу цивилни цели. Москва оправдава атаките срещу електропреносната мрежа с твърдения, че тя подпомага военните операции на Киев.
1 Механик
нема вОда, нема ток.
15:18 21.10.2025
2 Варна 3
Коментиран от #35
15:19 21.10.2025
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #5, #36, #42
15:20 21.10.2025
5 Да си беще останал в Салехард
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":вместо тук да мърляш форума.
15:22 21.10.2025
7 Ванга
Коментиран от #11
15:22 21.10.2025
8 Pyccкий Карлик
Ровно Четири Года ру3наците всекидневно поразяват инфраструктурни и военни цели. Резултат нула 😄
15:24 21.10.2025
9 УКРАЙНА 🇺🇦
Коментиран от #26, #29
15:24 21.10.2025
10 Предложение
15:26 21.10.2025
11 Pyccкий Карлик
До коментар #7 от "Ванга":"...Русия ке падне..."
Она не се е вдигала та да пада, бре Вангелио....
Родения в калта не хвърчи 😁
15:27 21.10.2025
12 Мишел
Коментиран от #17, #19
15:29 21.10.2025
13 Таkа.
1 132 200 жива сила (+1130);
11 278 танка (+8);
428 самолета;
346 хеликоптера;
1 подводница;
23 436 бронирани автомобили за стрелба;
1229 ПВО системи;
3864 крилати ракети;
65 026 автомобили и цистерни;
3980 специална техника;
28 кораба.
Да живее България!🇧🇬✌️
Долу Русия! 🇷🇺🚾🇷🇺🚾🇷🇺🚾
🇧🇬❤️🇺🇦🇹🇷🇪🇺🇵🇸
Коментиран от #30, #46
15:30 21.10.2025
14 Българин
15:31 21.10.2025
15 Той
15:32 21.10.2025
17 Pyccкий Карлик
До коментар #12 от "Мишел":Ошибаешся Миша !!!
Единственото което Русия ще ликвидира това е себе си и още 700 000 свои граждани. По-налудничава и нескопосана война няма.
15:32 21.10.2025
18 аz СВО Победа 80
Коментиран от #27
15:33 21.10.2025
19 Киев за два дня.
До коментар #12 от "Мишел":Пумияр гладен.
15:34 21.10.2025
20 Муха ги отхапала
15:35 21.10.2025
21 Kaлпазанин
15:41 21.10.2025
23 Мартин БлиЦа ФлиГорната
15:45 21.10.2025
25 оня с кола
До коментар #16 от "Хкггт":Започни от родата си ,аз имам грижа за теб .
15:47 21.10.2025
26 Ъхъ
До коментар #9 от "УКРАЙНА 🇺🇦":Скора на първа линия!😂 Бай, бай лайв
15:48 21.10.2025
27 Ъхъ
До коментар #18 от "аz СВО Победа 80":И аз много се радвам, че няма да останат укри!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
15:50 21.10.2025
28 никак не е зле
15:55 21.10.2025
29 супер
До коментар #9 от "УКРАЙНА 🇺🇦":Тека е.Украйна ще закрие ЕС.
15:56 21.10.2025
30 Алоууу
До коментар #13 от "Таkа.":Кукуууу ти пак ли си тук бе 💩
16:12 21.10.2025
31 Хахахаха
До коментар #16 от "Хкггт":Много ст прав осбенно ако е украинска копейка.
16:13 21.10.2025
32 нищо им няма , те са свикнали
16:21 21.10.2025
33 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Щом трае зеления тал.му.ди-ст си заслужава съдбата.
16:22 21.10.2025
34 тия що не са на фронта бе?
16:22 21.10.2025
35 само истината пишете моля не лъжете
До коментар #2 от "Варна 3":това бесарабски фронт ли го каза?
16:22 21.10.2025
36 оня с коня
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":що си се върнал се пита, като е можело там да останеш и да биеш лошите руснаци бе бастун
16:24 21.10.2025
37 Сънибийч
16:30 21.10.2025
38 стоян георгиев
16:32 21.10.2025
39 Няма нищо лошо
16:32 21.10.2025
40 Мишел
16:34 21.10.2025
41 стоян георгиев
16:34 21.10.2025
43 стоян георгиев
Коментиран от #44, #49
16:36 21.10.2025
44 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #43 от "стоян георгиев":Наливат и мозък, че няма много!
16:37 21.10.2025
45 УдоМача
16:37 21.10.2025
46 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #13 от "Таkа.":Украина умерла
16:39 21.10.2025
47 Черниговска област,
16:40 21.10.2025
48 Мартин БлиЦа ФлиГорната
16:48 21.10.2025
49 Десислава Димитрова
До коментар #43 от "стоян георгиев":Любими и ти ми липсваше ,но добре че има съседи с широки сърца ...
16:50 21.10.2025
50 Мишел
Коментиран от #51
16:51 21.10.2025
51 Артилерист
До коментар #50 от "Мишел":Руснаците сполучливо използваха 500кг хибридна крилата бомба която може да поразява цели вече до 160км ,да им е честита на бандеровците .
16:54 21.10.2025
52 Малкия Стоянчо
16:56 21.10.2025