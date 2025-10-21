Руски удари с ракети и дронове повредиха енергийната мрежа в Украйна

Руската армия е нанесла удари по обекти от енергийната и транспортната инфраструктура в Украйна, съобщи във вторник Министерството на отбраната в Москва, цитирано от БиБиСи.

Според ежедневния му доклад, "оперативно-тактическата авиация, ударните дронове, ракетните войски и артилерията" са повредили цели, "поддържащи операциите на украинските въоръжени сили", както и складове за дронове и позиции на украински войски и чуждестранни наемници в 140 района.

В изявлението не се уточнява къде точно са нанесени ударите. Украинските власти съобщиха, че в резултат на атаките е била засегната енергийна инфраструктура в Черниговска област, където стотици хиляди души са останали без електричество.

По данни на Министерството на енергетиката на Украйна, руски дронове продължават да кръжат над повредените обекти, възпрепятствайки възстановителните дейности и застрашавайки екипите, изпратени да възстановят захранването.

"Това е умишлен акт на тероризъм. В района на засегнатите енергийни съоръжения няма военни цели. Русия умишлено атакува инфраструктура, от която зависи животът на обикновените хора", заяви украинското министерство на енергетиката.

Руското Министерство на отбраната не е споменавало удари в Черниговска област в последните си доклади и продължава да отрича нападения срещу цивилни цели. Москва оправдава атаките срещу електропреносната мрежа с твърдения, че тя подпомага военните операции на Киев.