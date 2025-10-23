Новини
Тръмп: Не е нормално Русия и Китай да са такива приятели, не им е в природата. Сближиха ги Байдън и Обама

23 Октомври, 2025 05:16, обновена 23 Октомври, 2025 05:22 1 017 21

Американският президент е убеден, че Си Дзинпин може да окаже влияние на Путин за край на войната в Украйна

Тръмп: Не е нормално Русия и Китай да са такива приятели, не им е в природата. Сближиха ги Байдън и Обама - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп възнамерява да обсъди уреждането на украинския въпрос с китайския президент Си Дзинпин в кулоарите на срещата на върха на АТИС, разчитайки на неговото влияние.

„Да, мисля, че той може да окаже голямо влияние върху Путин. Мисля, че той може да окаже голямо влияние върху много хора. Вижте, той е уважаван човек. Той е много силен лидер на много голяма държава. И със сигурност ще говорим за Русия, Украйна“, каза Тръмп.

Тръмп заяви, че по време на предстоящата си среща с китайския президент очаква да се постигне споразумение по всички двустранни въпроси, включително намаляването на ядрените оръжия. „Мисля, че ще се съгласим за всичко. Мисля, че ще се съгласим за соята и фермерите. Мисля, че ще се съгласим, може би дори по ядрените въпроси“, каза американският лидер.

„Ние имаме най-голям брой ядрени оръжия. Русия е втора. Китай всъщност е далеч от нас като трета, но след четири или пет години те ще ни настигнат. И вече обсъждаме деескалация. Мисля, че вероятно ще включим Китай в това“, заключи Тръмп.

Той не потвърди намерението си да окаже натиск върху Си Дзинпин, опитвайки се да убеди Пекин да спре да купува руски петрол. „Китай е малко по-различен“, заяви Тръмп.

В същото време той заяви, че Русия и Китай „по природа не могат да бъдат приятелски настроени“ един към друг и че сближаването между Москва и Пекин е улеснено от политиката на предишните президенти на САЩ Барак Обама и Джо Байдън. „Те сега са по-близки, отколкото нормално биха били“, каза Тръмп. Самият той нямал против Москва и Пекин да поддържат „приятелско отношение“ един към друг.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А пък

    15 1 Отговор
    е нормално САЩ да е приятел !?

    05:30 23.10.2025

  • 2 Путин гол от кръста надолу без кон

    2 12 Отговор
    Явно ще трябва да копам още етажи надолу в бункера.

    05:30 23.10.2025

  • 3 Между

    14 0 Отговор
    Обама и Байдън,кой беше ?

    05:31 23.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Салваторе

    9 1 Отговор
    СССР подари на КНР Манджурия, територия, по голяма от десет пъти територията на България. Приятелството е вечно........

    05:36 23.10.2025

  • 8 Али

    3 10 Отговор
    Здравейте путяги с рунтавигъзяги.

    05:37 23.10.2025

  • 9 разбира се

    4 15 Отговор
    Китайците не са приятели с никой,а най вече на руснаците имат зъб още от времето на СССР.... Затова китайците много умело завладяват Русия от Изток, докато руснаците затъват в Украйна.

    Коментиран от #20, #21

    05:45 23.10.2025

  • 10 Нормално е

    5 0 Отговор
    САЩ и Мексико,да са като Русия и Украйна!

    05:46 23.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Дончо Тъпото

    13 0 Отговор
    Много ги разбирам тези работи, ей!

    05:51 23.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 вехтия

    7 0 Отговор
    на китайците,не може да си продава номерата

    06:05 23.10.2025

  • 15 Ами..

    8 0 Отговор
    Сближиха ги вашата АЛЧНОСТ и ДВУЛИЧИЕ

    06:07 23.10.2025

  • 16 Дернев

    5 0 Отговор
    Сближиха ги тъпите европейци, които не разбраха, че Европа е една и е за всички европейци и само за европейци. С което със сигурност си копаят гроба за трети път.

    06:16 23.10.2025

  • 17 БАРС

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Pyccкий Карлик":

    Знаеш ли,ЧЕ АКО НЯКОЙ ТИ КАЖЕ ,ЧЕ СИ МНОГО УМЕН ТИ НЕ МУ ВЯРВАЙ

    06:20 23.10.2025

  • 18 Нищо не ги е сближило

    4 0 Отговор
    Просто разбраха, че срещу тях имат хартиено плашило и те заедно са истинските господари на света. Няма вечни приятели, има вечни интереси.

    06:20 23.10.2025

  • 19 БАРС

    5 0 Отговор
    ТРАМП ПОЧВА ПАК ДА СЕ ИЗХВЪРЛЯ АМА НЕ е БАШ ТАКА .НАЙ МОЩНАТА ЯДРЕННА ДЪРЖАВА Е РОСИЯ .СТРАНА А С НАЙ МНОГО ЯДРЕННИ ГЛАВИ.ВЧЕРА ГОВОРИХА РАШКИТЕ ,ЧЕ НА АНГЛИЯ КОЯТО ПРАВИ ПРОБЛЕМИТЕ ИМЕННО ВОЙНАТА МЕЖДУ УКРАИНА И РОСИЯ И ТРЯБВАЛО САМО 5 РАКЕТИ ЯРС И ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ ЗАВИНАГИ .САМО ПЕТ ,А ЯРСА Е НАЙ МОЩНАТА РАКЕТА В МОМЕНТА СУПЕР ХИПЕРЗВУКОВА.КАКТО КАЗА НЯКОГА НА ВЪПРОС НА АМЕРИКАНСКИ ЖУРНАЛИСТ ДАЛИ РОСИЯ НЕ МИСЛИ ДА НАПАДА САЩ ТА ПУТИН ОТГОВОРИ ,ЧЕ АКО СА ИСКАЛИ ДА СА ГО НАПРАВИЛИ НАШИТЕ РАКЕТИ АКО ГИ ИЗТРЕЛЯМЕ ТО ВИЕ НЯМА ДА МОЖЕТЕ ДА УСПЕТЕ ДЖИНСИТЕ ДАСИ НАХЛУЗИТЕ

    06:30 23.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 любопитен

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "разбира се":

    И какво друго ти говори кораба майка?

    06:52 23.10.2025