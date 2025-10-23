Тръмп: Не е нормално Русия и Китай да са такива приятели, не им е в природата. Сближиха ги Байдън и Обама

Американският президент Доналд Тръмп възнамерява да обсъди уреждането на украинския въпрос с китайския президент Си Дзинпин в кулоарите на срещата на върха на АТИС, разчитайки на неговото влияние.

„Да, мисля, че той може да окаже голямо влияние върху Путин. Мисля, че той може да окаже голямо влияние върху много хора. Вижте, той е уважаван човек. Той е много силен лидер на много голяма държава. И със сигурност ще говорим за Русия, Украйна“, каза Тръмп.

Тръмп заяви, че по време на предстоящата си среща с китайския президент очаква да се постигне споразумение по всички двустранни въпроси, включително намаляването на ядрените оръжия. „Мисля, че ще се съгласим за всичко. Мисля, че ще се съгласим за соята и фермерите. Мисля, че ще се съгласим, може би дори по ядрените въпроси“, каза американският лидер.

„Ние имаме най-голям брой ядрени оръжия. Русия е втора. Китай всъщност е далеч от нас като трета, но след четири или пет години те ще ни настигнат. И вече обсъждаме деескалация. Мисля, че вероятно ще включим Китай в това“, заключи Тръмп.

Той не потвърди намерението си да окаже натиск върху Си Дзинпин, опитвайки се да убеди Пекин да спре да купува руски петрол. „Китай е малко по-различен“, заяви Тръмп.

В същото време той заяви, че Русия и Китай „по природа не могат да бъдат приятелски настроени“ един към друг и че сближаването между Москва и Пекин е улеснено от политиката на предишните президенти на САЩ Барак Обама и Джо Байдън. „Те сега са по-близки, отколкото нормално биха били“, каза Тръмп. Самият той нямал против Москва и Пекин да поддържат „приятелско отношение“ един към друг.