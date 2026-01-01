Новини
Спешно в болница! Рамзан Кадиров не се е появил в Москва

Спешно в болница! Рамзан Кадиров не се е появил в Москва

1 Януари, 2026 09:36

Състоянието на Кадиров се е влошило рязко и той е бил откаран с линейка в Централната болница на Администрацията на президента на Руската федерация

Спешно в болница! Рамзан Кадиров не се е появил в Москва - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Ръководителят на Чечения Рамзан Кадиров не се е появил в Москва на традиционното заседание на Държавния съвет, на което са присъствали руският президент Владимир Путин, губернатори и представители на всички региони на Русия, с изключение на един – Чеченската република. Оказа се, че той отново е постъпил в болница, предава украинското списание "Фокус".

Според информация от източник на "Новая газета Европа“, лидерът на Чечения Рамзан Кадиров е планирал да участва лично в заседанието на Държавния съвет и дори е пристигнал в Москва на 24 декември. Въпреки това, в нощта от 24 на 25 декември състоянието на Кадиров се е влошило рязко и той е бил откаран с линейка в Централната болница на Администрацията на президента на Руската федерация.

Не е бил предвиден резервен план за такъв извънреден случай и в резултат Държавният съвет се е състоял без участието на представител на Чеченската република.

"В Москва едва са го спасили, след което се е върнал у дома и оттогава не се е появявал на публично място“, съобщава източникът.


  • 1 Ахаха

    24 10 Отговор
    Пак ли? Нова година, Стара пропаганда

    Коментиран от #19

    09:38 01.01.2026

  • 2 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    12 7 Отговор
    Дано се оправи човека.Здравето е най голямото богатство.

    09:38 01.01.2026

  • 4 Нещо

    9 9 Отговор
    Съвестта го мъчи сигурно !

    09:42 01.01.2026

  • 5 Рамзан Кадиров, махмурлия

    14 12 Отговор
    Салам алейкум !!!
    Нощес превзех Финландия.....
    Превзех я три пъти и унищожих напълно с черния си дроб. Алейкум салам 😆

    09:42 01.01.2026

  • 7 БеГемот

    10 12 Отговор
    Не е издържал на раждането на младенеца ....и се е почерпил здраво...

    09:43 01.01.2026

  • 8 Вашето мнение

    19 7 Отговор
    А на времето се възмущавахме от отечественнофронтовските заглавия. Сега падението е пълно!

    Коментиран от #20

    09:43 01.01.2026

  • 9 Пращайте Мангъра

    10 6 Отговор
    Чайове с аспиринче.

    09:44 01.01.2026

  • 11 Отдавна

    11 7 Отговор
    е болен , панкреаса.

    09:44 01.01.2026

  • 13 Добре ще е да започне

    14 12 Отговор
    Годината със едно леко празненство
    На Кладбището със АХМАКА.
    И дано повлече крак
    За още Кремълски Циреи
    Към Мавзолея.

    Коментиран от #35

    09:47 01.01.2026

  • 18 ОТ ...ФОКУС...

    12 8 Отговор
    АБЕ ФОКУСНИЦИ СТЕ В СКО ПЕНАТА СИ ПРОПАГАНДА

    09:50 01.01.2026

  • 19 Путин

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "Ахаха":

    Пак е пил чай със състав: билки, сгранилизатор, полоний.

    09:52 01.01.2026

  • 20 Нашето мнение

    5 6 Отговор

    До коментар #8 от "Вашето мнение":

    Заглавието е точно за такива като тебе,за да проумеете,че не сте вечни!!

    09:52 01.01.2026

  • 27 Тома Неверни

    10 10 Отговор
    Ах, колко интересно, че Кадиров бил болен! А за 25-те души убити от укpaинците нощеска в Xepcoн – нито дума. ДВ – дeмaгoгия до дупка

    Коментиран от #30, #31

    09:54 01.01.2026

  • 29 Уфф

    4 4 Отговор
    Мисирки си бяхте миналата година, мисирки ще си останете и през новата година

    09:59 01.01.2026

  • 30 руската

    7 3 Отговор

    До коментар #27 от "Тома Неверни":

    пропаганда те е излъгала за 100000000ти път и ти вярваш ли вярваш понеже си руски баллъчец 🤣

    10:00 01.01.2026

  • 31 Герги

    5 1 Отговор

    До коментар #27 от "Тома Неверни":

    И какво да пише ДВ...трите имена и точен адрес на жертвите ли...за да бомбардират хотела,ти си направи елементарна сметка КОЙ е бил вътре...не са били монахини нали...Нали Вие проруските недоразумения когато Русия бомбардира даден хотел в хор припявате...пълен с натюфски генерали и наемници...а сега питаш защо не пишат...

    10:00 01.01.2026

  • 32 хе хе

    3 1 Отговор
    Така и Лукашенко се скри от Путин преди войната.

    10:02 01.01.2026

  • 33 Механик

    2 3 Отговор
    То така и Путин се беше разболял и даже 4-5 пъти умря, ма нищо, де.
    п.п.
    За миг си помислих, че сме първи април, но после се сетих, че толкова си можете.

    10:02 01.01.2026

  • 34 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 2 Отговор
    СЪСТОЯНИЕТО НА "КАДИРА" СЕ Е .................... ВЛОШИЛО , ЗАЩОТО Е ВЛЯЗЛО (ФАШИСТКОТО) ЕВРО В БЪЛГАРИЯ ......................... ДА ПИЯТ УСПОКОИТЕЛНО , ЧОРАПА И КОПЕЙКИН ...................... ЗА ДА НЕ ПОСТЪПЯТ В НЯКОЯ БОЛНИЦА ПРИ КАДИРОВ В МАЦКВА .................

    Коментиран от #38

    10:03 01.01.2026

  • 35 Зелен Наркоманов

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Добре ще е да започне":

    Добре е подобно говедо като теб да бъде сготвено навреме!

    10:05 01.01.2026

  • 36 Асен

    3 1 Отговор
    Аууууу ще жалим за боклука Кадиров тц тц тц

    10:06 01.01.2026

  • 37 ТАКИВА "НОВИНИ"..........

    1 3 Отговор
    ...........СА ХРАНА ЗА ГЛАДКИ МОЗЪЦИ,......АМА МНОГО ГЛАДКИ.............!!!!

    10:06 01.01.2026

  • 38 Зелен Наркоманов

    1 3 Отговор

    До коментар #34 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Лоша работа е когато си отрасъл в държава без държавници...

    10:08 01.01.2026

  • 39 Механик

    0 3 Отговор
    Гледам как розАвите понита се кефят и как обсъждат и даже вече носят ковчега на Кадиров. Толкова много не им сече пипето да схванат, че "новината" е на една седмица. ЕДНА СЕДМИЦА, бе възпалени. Къде бяха "осведомителите" ви та не ви съобщиха тая "блага вест"????? Що чак сега ви я съобщават? Да ви зарадват ли? Хахаха!

    10:10 01.01.2026

