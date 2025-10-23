Желязков и Зеленски на среща с европейските лидери в Брюксел

Ситуацията в Украйна, подкрепата за нея и европейската сигурност и отбрана ще бъдат във фокуса на вниманието на европейските лидери, които се събират днес в Брюксел, предаде БНР.

На заседанието ще присъства украинският президент Володимир Зеленски.



Фокусът ще бъде поставен върху финансовата подкрепа за Украйна, като се очаква лидерите да дадат политическо одобрение на идеята блокирани руски държавни активи да бъдат използвани за финансиране на мащабен заем.



Очаква се Европейската комисия да получи официален мандат да подготви законодателно предложение, основано на принципите на солидарност и споделен риск между страните членки.



Планът може да отключи до 140 милиарда евро - доход от руски активи, държани основно от базираната в Белгия клирингова къща "Юроклиър".



Обект на дебати ще бъде и последното предложение за мир на американския президент Доналд Тръмп.



Лидерите ще обсъдят и темата за европейската сигурност и отбрана на фона на наскоро представената от Комисията пътна карта до 2030 година.



Унгарският премиер Виктор Орбан ще пропусне ключовата дискусия за Украйна, която е първа точка и ще се състои сутринта. Той ще пристигне чак следобед, тъй като точно на 23 октомври Унгария отбелязва 69-ата годишнина от антисъветското въстание и той ще участва в събитието. Унгарският премиер е упълномощил в негово отсъствие да бъде представляван от словашкия си колега Роберт Фицо.



Последните събития в Близкия изток, конкурентоспособността, жилищното настаняване и миграцията също са в дневния ред.



България ще бъде представена от премиера Росен Желязков.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че е обсъдила синхронизирането на санкциите на ЕС и САЩ срещу руския петрол по телефона с министъра на финансите на САЩ Скот Бесент.

Тя съобщи в Х, че вечерта на 22 октомври е „провела телефонен разговор със Скот Бесент относно решението му да наложи санкции срещу водещи руски петролни компании“.

Ръководителят на Европейската комисия смята, че предвид „предстоящото прилагане на 19-ия пакет от санкции срещу Русия“, това е „ясен сигнал, че ЕС и САЩ съвместно ще упражняват натиск“ върху Русия.

По-рано посланиците на ЕС завършиха одобряването на 19-ия пакет от санкции срещу Русия. Той ще бъде въведен в четвъртък, 23 октомври. Според холандския външен министър Давид ван Вил, една от ключовите му разпоредби ще бъдат санкциите срещу 117 танкера, превозващи руски петрол на пазарни цени, известни на Запад като „флотилата в сянка“.

Това довежда общия брой на танкерите, маркирани от незападни държави в черния списък на ЕС, до 564. На страните от ЕС е забранено да предоставят каквито и да е услуги на тези кораби, а също така им е забранено да акостират в европейски пристанища.

Украинският посланик в САЩ приветства обявените снощи от президента Доналд Тръмп санкции срещу Русия и добави, че Москва разбира само от сила, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Това решение е в пълно съзвучие с последователното становище на Украйна, че мир може да бъде постигнат само чрез сила и с упражняване на максимален натиск над агресора чрез всички възможни средства на международното право", посочи посланик Олга Стефанишина, която е и бивш премиер на Украйна.

По-рано САЩ наложиха заради войната в Украйна санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" и обявиха, че са готови да предприемат и още действия. Вашингтон призова Москва незабавно да се съгласи на спиране на огъня във войната на Русия в Украйна, предаде Ройтерс.