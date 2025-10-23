Новини
Желязков и Зеленски на среща с европейските лидери в Брюксел

23 Октомври, 2025 06:04, обновена 23 Октомври, 2025 06:22 787 23

  • росен желязков-
  • володимир зеленски-
  • брюксел-
  • украйна-
  • урсула фон дер лайен-
  • санкции

Ситуацията в Украйна, подкрепата за нея и европейската сигурност и отбрана ще са във фокуса на събитието в белгийската столица

Желязков и Зеленски на среща с европейските лидери в Брюксел - 1
Снимка: Х
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в Украйна, подкрепата за нея и европейската сигурност и отбрана ще бъдат във фокуса на вниманието на европейските лидери, които се събират днес в Брюксел, предаде БНР.

На заседанието ще присъства украинският президент Володимир Зеленски.

Фокусът ще бъде поставен върху финансовата подкрепа за Украйна, като се очаква лидерите да дадат политическо одобрение на идеята блокирани руски държавни активи да бъдат използвани за финансиране на мащабен заем.

Очаква се Европейската комисия да получи официален мандат да подготви законодателно предложение, основано на принципите на солидарност и споделен риск между страните членки.

Планът може да отключи до 140 милиарда евро - доход от руски активи, държани основно от базираната в Белгия клирингова къща "Юроклиър".

Обект на дебати ще бъде и последното предложение за мир на американския президент Доналд Тръмп.

Лидерите ще обсъдят и темата за европейската сигурност и отбрана на фона на наскоро представената от Комисията пътна карта до 2030 година.

Унгарският премиер Виктор Орбан ще пропусне ключовата дискусия за Украйна, която е първа точка и ще се състои сутринта. Той ще пристигне чак следобед, тъй като точно на 23 октомври Унгария отбелязва 69-ата годишнина от антисъветското въстание и той ще участва в събитието. Унгарският премиер е упълномощил в негово отсъствие да бъде представляван от словашкия си колега Роберт Фицо.

Последните събития в Близкия изток, конкурентоспособността, жилищното настаняване и миграцията също са в дневния ред.

България ще бъде представена от премиера Росен Желязков.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че е обсъдила синхронизирането на санкциите на ЕС и САЩ срещу руския петрол по телефона с министъра на финансите на САЩ Скот Бесент.

Тя съобщи в Х, че вечерта на 22 октомври е „провела телефонен разговор със Скот Бесент относно решението му да наложи санкции срещу водещи руски петролни компании“.

Ръководителят на Европейската комисия смята, че предвид „предстоящото прилагане на 19-ия пакет от санкции срещу Русия“, това е „ясен сигнал, че ЕС и САЩ съвместно ще упражняват натиск“ върху Русия.

По-рано посланиците на ЕС завършиха одобряването на 19-ия пакет от санкции срещу Русия. Той ще бъде въведен в четвъртък, 23 октомври. Според холандския външен министър Давид ван Вил, една от ключовите му разпоредби ще бъдат санкциите срещу 117 танкера, превозващи руски петрол на пазарни цени, известни на Запад като „флотилата в сянка“.

Това довежда общия брой на танкерите, маркирани от незападни държави в черния списък на ЕС, до 564. На страните от ЕС е забранено да предоставят каквито и да е услуги на тези кораби, а също така им е забранено да акостират в европейски пристанища.

Украинският посланик в САЩ приветства обявените снощи от президента Доналд Тръмп санкции срещу Русия и добави, че Москва разбира само от сила, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Това решение е в пълно съзвучие с последователното становище на Украйна, че мир може да бъде постигнат само чрез сила и с упражняване на максимален натиск над агресора чрез всички възможни средства на международното право", посочи посланик Олга Стефанишина, която е и бивш премиер на Украйна.

По-рано САЩ наложиха заради войната в Украйна санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" и обявиха, че са готови да предприемат и още действия. Вашингтон призова Москва незабавно да се съгласи на спиране на огъня във войната на Русия в Украйна, предаде Ройтерс.


Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Спокойно само си дремкайте по избори

    32 4 Отговор
    После да не се чудите как хотела с водопад
    ще стане цяла верига....
    Пара кът шумъ
    трябва да се намества някъде!

    Коментиран от #14

    06:12 23.10.2025

  • 2 Тръмп

    33 3 Отговор
    Защо потулихте скандала с восъчната фигура?

    Коментиран от #4

    06:13 23.10.2025

  • 3 Гост

    35 4 Отговор
    Този Желязков и той се ояде с водопади, станал е тoлуп.

    06:13 23.10.2025

  • 4 😶‍🌫️😶‍🌫️😶‍🌫️

    21 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тръмп":

    Защо поделиха скандала с искания подкуп от Роби Уилямс ?

    06:16 23.10.2025

  • 5 Факт

    24 41 Отговор
    Украйна за момента е единствената реална преграда през фашисткия агресор Русия към Европа. Затова европейските страни и помагат.

    Коментиран от #6, #12

    06:17 23.10.2025

  • 6 Факт

    30 23 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    Украйна е терористична държава и е финансирана от други терористични държави.

    Коментиран от #11

    06:21 23.10.2025

  • 7 ХХХ

    30 2 Отговор
    Среща на един наркоман и един безгръбначен престъпник няма да донесе нищо друго освен нещастия на народите на Европа.

    06:26 23.10.2025

  • 8 Червената шапчица

    9 13 Отговор
    ГЕРБ-СДС и ДПС-Ново начало с техните лидери Бойко Борисов и Делян Пеевски се договориха за пълен мандат на управление и изпълнение на ангажиментите за евроатлантическата ориентация на България. Безусловна подкрепа за Зеленски до пълната победа на Украйна над Русия.

    06:27 23.10.2025

  • 9 Попето

    29 1 Отговор
    На тия срещи дъвчат все едно и също - руските активи, сенчестият флот, 19 пакет санкции,. А във войната загиват все повече украински войници, но на европейския"елит" не му пука.
    Желязков е една жалка пионка....

    06:31 23.10.2025

  • 10 бай Бай

    12 2 Отговор
    Е сега Росен нали е вече с отвързани ръце, дано не прави белИ докато хората пийват и хапват.
    Добре, че не му отвързаха едно друго нещо, че тогава излагацията щеше да е пълна.
    И не, не това имам предвид, ах вие палавници, а езика.
    Да не съм чул повече БолХария от него!!!

    06:34 23.10.2025

  • 11 Терористичната

    4 23 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    държава се казва Русия, а военният престъпник Путин. Това са фактите.

    Коментиран от #18

    06:38 23.10.2025

  • 12 Помагат?

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    Какво според теб означава ,,ЕК да получи официален мандат да подготви законодателно предложение , основано на принципите на солидарност и споделен риск между страните членки.”

    06:39 23.10.2025

  • 13 Десислава Димитрова

    22 1 Отговор
    Абе само на мен ли Роската ми прилича на мъжка надуваема кукла ?

    06:40 23.10.2025

  • 14 Последния Софиянец

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Спокойно само си дремкайте по избори":

    Дъщерята на Бойко Борисов Венета удари Желязков в земята.Купи цял комплекс хотели в Панчарево за 240 лв.

    06:40 23.10.2025

  • 15 Боруна Лом

    15 2 Отговор
    И ДВАМАТА СА НАРОДОУБИИЦИ! ЦЯЛАТА ЕВРОГЕИСКА ПАСМИНА НА ФРОНТА!

    Коментиран от #21

    06:41 23.10.2025

  • 16 Тези

    13 1 Отговор
    на снимката трябва да бъдат публично разстреляни.

    06:47 23.10.2025

  • 17 Опааа

    9 2 Отговор
    Ужас! Двамата пЕ д Али ще шмъркат заедно бЕло!

    06:48 23.10.2025

  • 18 И ти си

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Терористичната":

    измита картуна! Лягай да спиш, идва зима!

    06:49 23.10.2025

  • 19 Двама жалки крадливи мафиоти

    5 2 Отговор
    Пропаднали фашисти

    06:53 23.10.2025

  • 20 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    6 1 Отговор
    Гущера Зе е исполин с този ръст.

    Но пък е перфектният изпълнител за намаляне на популацията на славяните.

    06:54 23.10.2025

  • 21 Маршбе

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Боруна Лом":

    Таталик фърли се у Дунава !

    Коментиран от #22

    06:59 23.10.2025

  • 22 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Маршбе":

    Я САМ ПИТКИН

    07:03 23.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.